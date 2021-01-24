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Джакомо Ниццоло будет выступать в велокоманде Qhubeka ASSOS в 2021 году

Джакомо Ниццоло продлил контракт и остаётся в велокоманде Qhubeka ASSOS

 

 

  Чемпион Европы и Италии, 31-летний Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) остаётся в южноафриканской велокоманде Qhubeka ASSOS  под руководством Дугласа Райдера (Douglas Ryder), продлив контракт на 2021 год.

 

Джакомо Ниццоло пришёл в команду в 2019 году и принёс команде  7 побед, в том числе победы на двух этапах гонок Мирового тура – Тур Даун Андер и Париж-Ницца.Он также стал призёром классики  Kuurne-Bruxelles-Kuurne, финишировал 5-м на Милан-Сан-Ремо-2020.

 

Этот сезон Джакомо Ниццоло прервался из-за травмы ноги на первой неделе Тур де Франс-2020.

 

Джакомо Ниццоло будет выступать в велокоманде Qhubeka ASSOS в 2021 году

 

 

  Помимо Джакомо Ниццоло в велокоманде Qhubeka ASSOS в 2021 году продолжат выступать Виктор Кампенартс, Макс Валшайд, Михаэль Гогль, Дилан Сандерленд, Андреас Стокбро и Доменико Поццовиво.

 

  Джакомо Ниццоло: «Я решил остаться, потому что чувствую себя частью этой команды и проекта. Qhubeka – невероятная организация, способная благодаря велосипедам менять жизни людей. Это великолепно. Два года назад я был в Южной Африке, видел, как дети получают велосипеды. Сильные эмоции от увиденного вдохновляли меня весь сезон и не только в  спорте. Такое не забуду никогда.

 

  С нетерпением жду старта велогонок, где буду выступать как действующий чемпион Европы, а также как гонщик команды, начавшей новую главу. Чувствую, что команда верит в меня на 100%. Они создали проект, который воодушевляет и даёт дополнительную мотивацию. Когда в тебя верят товарищи по команде и персонал, это что-то особенное, то, что мне очень необходимо для выступления.

 

  Приход спонсора ASSOS – особенное событие. Мне нравится эта компания, очень счастлив, что продолжу носить их бренд, думаю, все знают, что они лучшие в своём деле.

 

  2020 год получился безумным из-за ковида, ситуации в мире и в велоспорте. Для меня в итоге сезон сложился успешно. Я хорошо стартовал на Туре Даун Андер,  Париж-Ницца-2020 также прошла хорошо. Потом я очень много тренировался во время локдауна, готовясь выступить на Милан-Сан-Ремо, которая была одной из моих главных целей. И там я проехал хорошо, очень хорошо, после чего задумался о том, что смогу побороться за победу на чемпионате Италии и Европы. И у меня получилось!

 

  На Тур де Франс-2020 у меня был отличный шанс в первый же день, чувствовал себя великолепно, но  спринт есть спринт. Я не смог выбраться из группы как хотелось, но так случается. Всё шло хорошо, но потом почувствовал боль в колене из-за трещины. Мне не становилось лучше, и мы решили, что мне надо остановиться. Это было верное решение, которое завершило мой сезон.

 

  В этой команде есть всё, что мне необходимо для борьбы за победы. В начале сезона мы ставим целью спринтерские классики, прежде всего,  Милан-Сан-Ремо. Потом будем готовиться к Джиро д’Италия и Тур де Франс. Думаю, было бы хорошо выступить в майке чемпиона Европы на Джиро, а также я являюсь и чемпионом Италии. Но мы ещё должны обдумать календарь».

 

  Дуглас Райдер, глава велокоманды Qhubeka ASSOS: «Я очень рад, что Джакомо продолжит выступать с нами. Он добился невероятных побед  в этом году, стал чемпионом Италии и Европы. Он прекрасный пример гонщика, пришедшего в нашу команду начавшего блестяще выступать благодаря нашей поддержке. Мы отлично сработались, с нетерпением ждём продолжения сотрудничества, будем упорно работать, чтобы выступать ещё лучше.

 

  Каждый раз, когда он выходит на старт, он отдаёт все силы борьбе за победы, команде. Его успехи вдохновляют тех, кому повезло меньше, а это ясно показывает, какая мы команда.

 

  Потрясающе, что в цветах нашей команды будет выступать чемпион Европы. Я рад, потому что знаю, как будет выступать Джакомо. С тех пор, как он пришёл  к нам, видно, что он сделал следующий шаг благодаря поддержке нашей команды, что очень приятно и даёт уверенность».

 

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Теги к статье: Джакомо Ниццоло Giacomo Nizzolo Qhubeka ASSOS NTT

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Комментарии

  • sixpack
    «Астана – Premier Tech» продле ... (6)
    sixpack-Фото
    гонщики, у которых контракт продолжается с 2019 и ранее + переподписанные + новые = 30
  • Адриен
    «Астана – Premier Tech» продле ... (6)
    Адриен-Фото
    Так официально подтверждены только 21. Так что и с Власовым и с Луценко ещё ничего не ясно.
  • дрокер
    «Астана – Premier Tech» продле ... (6)
    дрокер-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Рад за братьев. За ЛуЛу особенно. Боаро красавчик, пахарь. Вилсли молодой еще. А вот Контрерас вопрос? Первый сезон в Астане пахал, потом расслабился. Дайте ему станок, пусть ночью тоже крутит. 9

     

    Так раньше делали, чтобы гематокрит не шкалил, сейчас нельзя- забанят надолго.

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (113)
    levonardo-Фото
    Тоже 3й призер Авенира, принципиально лучше Рыбалкина не ехал. Травма да, тяжелая. но, по факту, его бросили с этой травмой, ни Катюша(простите, Альпецин) контракта не предложили, ни Русвело. ВУт и попращались с ним.
  • sixpack
    Трансферные новости пелотона-2 ... (113)
    sixpack-Фото
    Мамыкин здесь причем? Он вполне нормально начал взрослую жизнь и поломался.
  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (113)
    levonardo-Фото
    Вы ещё про Мамыкина вспомните)
  • Бакеша
    «Астана – Premier Tech» продле ... (6)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Рад за братьев. За ЛуЛу особенно. Боаро красавчик, пахарь. Вилсли молодой еще. А вот Контрерас вопрос? Первый сезон в Астане пахал, потом расслабился. Дайте ему станок, пусть ночью тоже крутит. 9
    Согласен с Вами
  • sixpack
    «Астана – Premier Tech» продле ... (6)
    sixpack-Фото

    продление Мартинелли и Боаро дает 30 человек на 2021, то есть Луценко ушел.

  • Meilleur
    Эган Берналь о проблемах со сп ... (9)
    Meilleur-Фото

    В возрасте Эгана восстанавливается практически всё. Подлечится. 
    :)

  • Astanaforever
    «Астана – Premier Tech» продле ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Рад за братьев. За ЛуЛу особенно. Боаро красавчик, пахарь. Вилсли молодой еще. А вот Контрерас вопрос? Первый сезон в Астане пахал, потом расслабился. Дайте ему станок, пусть ночью тоже крутит. 9

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