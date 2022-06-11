Сможет ли Тадей Погачар выиграть «Тур де Франс» в третий раз подряд

1 июля в датской столице Копенгагене стартует 109-я в истории многодневная велогонка «Тур де Франс», которая является одним из трех Гранд-туров. У букмекеров на нее можно будет поставить на 1win mobi. Главная интрига в том, продолжится ли победная серия молодого словенского велогонщика, который в последние годы стал главной звездой шоссейного велоспорта. В этом материале расскажем о его предыдущих успехах и шансах на очередную победу.

Два триумфа на «Тур де Франс»

Тадею Погачару сейчас 23 года. Первую в своей карьере победу на «Тур де Франс» он одержал два года назад.

Тадей Погачар на «Тур де Франс»/Photo ©A.S.O.

Первые успехи к словенскому велогонщику пришли в 2016 году на юниорском уровне, когда ему было 17 лет. Тадей чемпионат Словении в разделке, стал бронзовым призёром в групповой гонке среди юниоров на чемпионате Европы. Затем количество побед увеличивалось, как и уровень гонок, на которых он выигрывал. В 2018 году Тадей Погачар выиграл Тур де л'Авенир, считающийся молодёжным вариантом Тур де Франс, а уже через два года он стоял на высшей ступени подиума легендарной велогонки Тур де Франс. При этом выиграл три этапа, а жёлтую майку лидера перехватил в предпоследний день гонки, опередив своего соотечественника Приможа Роглича. Третьим в общем зачёте тогда стал Ричи Порт.



Через год Почагар снова победил в трех классификациях. В генеральной захватил лидерство после 8-го этапа и никому уже не отдал жёлтую майку. На этот раз ближайшим соперником Погачара стал датчанин Йонас Винегор, но разрыв между ними был огромным - 5 минут и 20 секунд. Третье место занял эквадорский велогонщик Ричард Карапас, проигравший Погачару 7 минут 3 секунды.



Тадей Почагар — бронзовый призер Олимпиады/Photo credit: LaPresse

Помимо успехов на «Тур де Франс», побед в классиках Монументах Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардии, побед в многодневных велогонках Почагар успел завоевать бронзовую медаль на Олимпийских играх. В Токио он финишировал третьим в групповой шоссейной гонке, проиграв бельгийцу Вауту Ван Арту и эквадорцу Ричарду Карапасу, ставшему олимпийским чемпионом.

Удавалось ли кому-нибудь до Почагара выигрывать три велогонки «Тур де Франс» подряд?

В предстоящей велогонке словенец вновь считается одним из главных претендентов на победу. Однако, если ему удастся выиграть, это достижение не будет уникальным. На «Тур де Франс» сразу четыре рекордсмена по победам в генеральной классификации становились лучшими по пять раз, но только один из них выигрывал пять лет подряд. Это испанец Мигель Индурайн, которому не было равных с 1991 по 1995 годы. Эдди Меркс, пятикратный победитель Тур де Франс, выигрывал его четыре года подряд - с 1969 по 1972, а затем взял победу в 1974. Также по пять побед в самой престижной многодневной велогонке у Бернара Ино и Жака Анкетиля.

Из недавних достижений стоит вспомнить три победы подряд в генеральной классификации «Тур де Франс» британца Кристофера Фрума — с 2015 по 2017 годы.

Тадей Погачар вошёл в историю Большой Петли как самый молодой победитель французского Гранд-тура за последние 116 лет – надел жёлтую майку лидера в возрасте 21 года, 11 месяцев и 29 дней. Он также стал самым молодым из победителей горной классификации Тур де Франс, а также самым молодым гонщиком за последние 86 лет, выигравший три этапа в одном выпуске Тур де Франс, и самым молодым за последние 37 лет гонщиком, надевшим жёлтую майку лидера.

