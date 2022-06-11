VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Сможет ли Тадей Погачар выиграть «Тур де Франс» в третий раз подряд

Сможет ли Тадей Погачар выиграть «Тур де Франс» в третий раз подряд

 

 

  1 июля в датской столице Копенгагене стартует 109-я в истории многодневная велогонка «Тур де Франс», которая является одним из трех Гранд-туров. У букмекеров на нее можно будет поставить на 1win mobi. Главная интрига в том, продолжится ли победная серия молодого словенского велогонщика, который в последние годы стал главной звездой шоссейного велоспорта. В этом материале расскажем о его предыдущих успехах и шансах на очередную победу. 

 

Два триумфа на «Тур де Франс»

 

Тадею Погачару сейчас 23 года. Первую в своей карьере победу на «Тур де Франс» он одержал два года назад. 

 

 

Тадей Погачар на «Тур де Франс»/Photo ©A.S.O. 

 

 

 

   Первые успехи к словенскому велогонщику пришли в 2016 году на юниорском уровне, когда ему было 17 лет. Тадей чемпионат Словении в разделке, стал бронзовым призёром в групповой гонке среди юниоров на чемпионате Европы. Затем количество побед увеличивалось, как и уровень гонок, на которых он выигрывал. В 2018 году Тадей Погачар выиграл Тур де л'Авенир, считающийся молодёжным вариантом Тур де Франс, а уже через два года он стоял на высшей ступени подиума легендарной велогонки Тур де Франс. При этом выиграл три этапа, а жёлтую майку лидера перехватил в предпоследний день гонки, опередив своего соотечественника Приможа Роглича. Третьим в общем зачёте тогда стал Ричи Порт.

 

  Через год Почагар снова победил в трех классификациях. В генеральной захватил лидерство после 8-го этапа и никому уже не отдал жёлтую майку. На этот раз ближайшим соперником Погачара стал датчанин Йонас Винегор, но разрыв между ними был огромным -  5 минут и 20 секунд. Третье место занял эквадорский велогонщик Ричард Карапас, проигравший Погачару 7 минут 3 секунды.

 

 

Тадей Почагар — бронзовый призер Олимпиады/Photo credit: LaPresse

 

  Помимо успехов на «Тур де Франс», побед в классиках Монументах Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардии, побед в многодневных велогонках Почагар успел завоевать бронзовую медаль на Олимпийских играх. В Токио он финишировал третьим в групповой шоссейной гонке, проиграв бельгийцу Вауту Ван Арту и эквадорцу Ричарду Карапасу, ставшему олимпийским чемпионом. 

 

Удавалось ли кому-нибудь до Почагара выигрывать три велогонки «Тур де Франс» подряд?

 

  В предстоящей велогонке словенец вновь считается одним из главных претендентов на победу. Однако, если ему удастся выиграть, это достижение не будет уникальным. На «Тур де Франс» сразу четыре рекордсмена по победам в генеральной классификации становились лучшими по пять раз, но только один из них выигрывал пять лет подряд. Это испанец Мигель Индурайн, которому не было равных с 1991 по 1995 годы. Эдди Меркс, пятикратный победитель Тур де Франс, выигрывал его четыре года подряд - с 1969 по 1972, а затем взял победу в 1974. Также по пять побед в самой престижной многодневной велогонке у Бернара Ино и Жака Анкетиля. 

 

  Из недавних достижений стоит вспомнить три победы подряд в генеральной классификации «Тур де Франс» британца Кристофера Фрума — с 2015 по 2017 годы. 

 

  Тадей Погачар вошёл в историю Большой Петли как самый молодой победитель французского Гранд-тура за последние 116 лет – надел жёлтую майку лидера в возрасте 21 года, 11 месяцев и 29 дней. Он также стал самым молодым из победителей горной классификации Тур де Франс, а также самым молодым гонщиком за последние 86 лет, выигравший три этапа в одном выпуске Тур де Франс, и самым молодым за последние 37 лет гонщиком, надевшим жёлтую майку лидера.

 

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тадей Погачар Тур де Франс

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (472)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Ближайшие старты

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

8 - 12 июня 2022

ZLM Tour

11 июня 2022

Dwars door het Hageland

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • svan
    Ваут ван Арт – победитель 1 эт ... (3)
    svan-Фото
    Большое спасибо!!!!!!!!!!!
  • GeTStyle
    Ваут ван Арт – победитель 1 эт ... (3)
    GeTStyle-Фото
    https://youtu.be/kRmJDuPmDJQ
  • MVDP
    Только три гонщика гарантирова ... (18)
    MVDP-Фото

    Цитата: Velolife
    Натан ван Хуйдонк

    Ван Хойдонку щас обидно было)

  • Freejazz
    Только три гонщика гарантирова ... (18)
    Freejazz-Фото

    Йонас Вингегаард - неправильно. Правильно как написано Вингегор. Это, простите, датские фокусы. (См. Кьеркегор (философ).). Ну,а потом, у нас тут не сайт филологов и к написанию имен относятся с пониманием, еслит только их совсем не искажают.

  • svan
    Ваут ван Арт – победитель 1 эт ... (3)
    svan-Фото

    А где-бы мне найти Критериум Дофине 2014г. 8 этап, где Контадор упустил победу, не подскажете?

  • Velolife
    Только три гонщика гарантирова ... (18)
    Velolife-Фото

    Давайте всё-таки правильно писать имена. Например, Тьеш Бенут, Роан Деннис, Том Дюмулан, Роберт Хесинг, Стивен Круйсвийк, Примош Роглич, Майк Тюниссен, Вут ван Айерт, Натан ван Хуйдонк, Йонас Вингегаард, Мерийн Зиман/Зейман.

  • Lex1
    Критериум Дофине-2022. Этап 1 (5)
    Lex1-Фото

    Спасибо за наводку, очень интересная документалка ! 

  • Velolife
    Критериум Дофине-2022. Маршрут (19)
    Velolife-Фото
    Euro+GCN показывают Швейцарию. Однако Критериум, как всегда, пройдёт во Франции. Но в России ни Швейцарии, ни Франции не увидите, поскольку обе в Западной Европе.
  • uran
    Критериум Дофине-2022. Этап 1 (5)
    uran-Фото
    Цитата: velodoctor
    Груновеген блин кабанище, как он по горам ездить планирует?
    Как сегодня, в отвалах)
  • EL-Fenomeno
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мне тоже немного жаль его как велогонщика (ну и человека), что так приходиться завершать и уходить, но вот ВОПРОС: а Надо было ли ему возвращаться после его "первой паузы/первого ухода" !?

    Цитата: velodoctor
    Много генеральщиков ярких завершают карьеру в этом году.

    Да уж и какие большие личности уйдут "на пенсию": Нибали, Вальверде, Жильбер, вот и Том тоже с ними.

    Цитата: Yuriy 17
    Память о красавце Т. Дюмулине будет вечно жить в наших сердцах

    Ну пардон, вы так пишите, как будто Том уже умер punish а Дюмолин то "просто" решил закончить свою вело-карьеру...хорошую, возможго даже отличнуюит(см.ссылку), но слишком короткую - вот его главные успехи: https://twitter.com/StatsOnCycling/status/1532694408050647041

    А ещё:

    Tom Dumoulin is one of the 7 riders in the history of pro-cycling who won both a ITT & regular stage in all GT's

    вот так holl

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

7 июня

Steven Kruijswijk (Jumbo - Visma)

8 июня

Ben Hermans (Israel - Premier Tech)

Jose Joaquin Rojas (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2022 (19)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)