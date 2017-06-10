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15-я победа Петера Сагана на этапах Тура Швейцарии

Чемпион мира Петер Саган выиграл 15-й в общей сложности этап Тура Швейцарии

 

 

  Действующий чемпион мира, 27-летний словацкий гонщик команды BORA – hansgrohe Петер Саган одержал победу на 8-м этапе Тура Швейцарии-2017, вторую в этом выпуске гонки, и 15-ю победу в общей сложности на этапах швейцарской гонки.

 

  Короткий и быстрый этап, состоявший из 8 кругов по 12,5 км в Шаффхаузене, включая прохождение 1,2 км подъёма со средним градиентом 4,6% завершился общим спринтом. Отрыв дня был пойман за 13 км до финиша.

 

  Майкл Мэттьюс (Sunweb) пытался поймать соперников неожиданной атакой за 6 км до финиша, но товарищ Петера Сагана по команде Маркус Бургхардт быстро закрыл просвет. Ещё одну атаку предпринимал Фабио Феллине (Trek-Segafredo), но и его рывок был нейтрализован.

 

  За километр до финиша в голове группы чемпион Бельгии Филипп Жильбер (Quick Step Floors) начал развозить своего товарища по команде Маттео Трентина, но Петер Саган вновь был непобедим, начав спринт за 200 м и не дав соперникам шанса.

 

Накануне решающей разделки финального этапа Симон Шпилак (Katusha-Alpecin) сохранил на плечах майку лидера.

 

15-я победа Петера Сагана на этапах Тура Швейцарии

 

15-я победа Петера Сагана на этапах Тура Швейцарии

 

photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

 

  Петер Саган: «День сложился для нас очень хорошо. Я вновь благодарю товарищей по команде за их мощную работу.  Мы практически одни контролировали сегодня гонку, они отлично отработали. Я счастлив, что взял на Туре Швейцарии в этом году две победы, и 15 в общей сложности. Я люблю Тур Швейцарии, хотя слишком рано говорить о следующем сезоне, я хочу вернуться на эту гонку снова».

 

 

  Ян Валач, спортивный директор: «Сегодняшняя победа Петера – результат идеальной командной работы, работы каждого гонщика. Этап начался на большой скорости, по плану мы с самого старта контролировали гонку. Выдвинули вперёд гонщиков с первых метров, чтобы иметь возможность оценивать ситуацию на этих технически сложных кругах. Юрай Саган с Михаэлем Коларом проводили впереди большие смены. На последнем круге Джей МакКарти, Мачей Боднар и Маркус Бургхардт выполнили трудную работу. Джей проехал блестяще, закрыл почти минуту разрыва до отрыва в одиночку. У него невероятные ноги. Мы рады, как Петер провёл финальный спринт, думаю, он показал, что находится в очень хорошей форме».

 

 

 

Результаты 8 этапа Тура Швейцарии-2017

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-Hansgrohe Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

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Tour de France


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Комментарии

  • Андрон
    Тур Швейцарии-2017. Этап 8 (7)
    Андрон-Фото
    Ну вот, у Елизаветы Александровны появился свой фанат. Или... Лиза, неужели это ты?
  • GTX
    Тур Швейцарии-2017. Этап 8 (7)
    GTX-Фото
    Цитата: Camel
    Так тут все просто, без ханжества - или слушаем Сергея Курдюкова, половины фраз которого не понимаем, поскольку он чуть ли не в каждом репортаже косит то ли под француза, то ли под итальянца, забывших русский язык, или слушаем Лизу, которая комментирует то, что видит, непринужденно, иногда с юморком, и которую слушаешь без напряжения.
    Не надо, у СК все понятно. Пара слов типа "групетто", "мюзета" и т.д. совсем не портят его репортажи и даже наоборот, в отличие от явных ляпов ЕК. Хотя конечно лучшие комментаторы на бритиш евроспорте.
  • RVL
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (31)
    RVL-Фото

    К темпу ещё  больше  вопросов.  Очень сушит репортаж . Не путайте, пожалуйста,  тёплое с мягким... 

     

  • zhekinson
    Тур Словении-2017. Этап 3 (1)
    zhekinson-Фото

    админы,здесь представлены результаты Рут дю Сюд,а не Тура Словении,исправьте пожалуйста ошибку.

  • SSS
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (31)
    SSS-Фото
    А что, нельзя поболеть за швейцарскую команду? Мне, например, очень нравится Швейцария)
  • RVL
    Константин Сивцов пропускает Т ... (5)
    RVL-Фото

    Как же досадно..

    Косте выздоровления и не падать  духом. 

  • Camel
    Тур Швейцарии-2017. Этап 8 (7)
    Camel-Фото
    Так тут все просто, без ханжества - или слушаем Сергея Курдюкова, половины фраз которого не понимаем, поскольку он чуть ли не в каждом репортаже косит то ли под француза, то ли под итальянца, забывших русский язык, или слушаем Лизу, которая комментирует то, что видит, непринужденно, иногда с юморком, и которую слушаешь без напряжения.
  • john76
    Тур Швейцарии-2017. Этап 8 (7)
    john76-Фото
    Цитата: Camel
    Ребята, вам делать не..р кроме как Лизу обсуждать?
    Она хорошо комментирует велоспорт, учитывая то, что она серебряный призер Олимпиады по зимнему виду спорта. Тем более, симпатичная женщина. Обсуждайте Лауру Месегер.
    Не сочтите меня ханжой, но такие комментарии в прямом эфире не для федерального канала, что говорит Лаура в переводе Сергея К вполне приемлемо
  • Camel
    Тур Швейцарии-2017. Этап 8 (7)
    Camel-Фото

    Ребята, вам делать не..р кроме как Лизу обсуждать?

    Она хорошо комментирует велоспорт, учитывая то, что она серебряный призер Олимпиады по зимнему виду спорта. Тем более, симпатичная женщина. Обсуждайте Лауру Месегер.

  • Gonza Golanov
    Route du Sud-2017. Этап 3 (2)
    Gonza Golanov-Фото
    Пьеро красавчик! Ждём этапов на ТДФ!

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9 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
10 Контадор А. (Spa) (TFS) 1213

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