15-я победа Петера Сагана на этапах Тура Швейцарии

Чемпион мира Петер Саган выиграл 15-й в общей сложности этап Тура Швейцарии

Действующий чемпион мира, 27-летний словацкий гонщик команды BORA – hansgrohe Петер Саган одержал победу на 8-м этапе Тура Швейцарии-2017, вторую в этом выпуске гонки, и 15-ю победу в общей сложности на этапах швейцарской гонки.

Короткий и быстрый этап, состоявший из 8 кругов по 12,5 км в Шаффхаузене, включая прохождение 1,2 км подъёма со средним градиентом 4,6% завершился общим спринтом. Отрыв дня был пойман за 13 км до финиша.

Майкл Мэттьюс (Sunweb) пытался поймать соперников неожиданной атакой за 6 км до финиша, но товарищ Петера Сагана по команде Маркус Бургхардт быстро закрыл просвет. Ещё одну атаку предпринимал Фабио Феллине (Trek-Segafredo), но и его рывок был нейтрализован.

За километр до финиша в голове группы чемпион Бельгии Филипп Жильбер (Quick Step Floors) начал развозить своего товарища по команде Маттео Трентина, но Петер Саган вновь был непобедим, начав спринт за 200 м и не дав соперникам шанса.

Накануне решающей разделки финального этапа Симон Шпилак (Katusha-Alpecin) сохранил на плечах майку лидера.

photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

Петер Саган: «День сложился для нас очень хорошо. Я вновь благодарю товарищей по команде за их мощную работу. Мы практически одни контролировали сегодня гонку, они отлично отработали. Я счастлив, что взял на Туре Швейцарии в этом году две победы, и 15 в общей сложности. Я люблю Тур Швейцарии, хотя слишком рано говорить о следующем сезоне, я хочу вернуться на эту гонку снова».

Ян Валач, спортивный директор: «Сегодняшняя победа Петера – результат идеальной командной работы, работы каждого гонщика. Этап начался на большой скорости, по плану мы с самого старта контролировали гонку. Выдвинули вперёд гонщиков с первых метров, чтобы иметь возможность оценивать ситуацию на этих технически сложных кругах. Юрай Саган с Михаэлем Коларом проводили впереди большие смены. На последнем круге Джей МакКарти, Мачей Боднар и Маркус Бургхардт выполнили трудную работу. Джей проехал блестяще, закрыл почти минуту разрыва до отрыва в одиночку. У него невероятные ноги. Мы рады, как Петер провёл финальный спринт, думаю, он показал, что находится в очень хорошей форме».