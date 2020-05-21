В Норвегии проходит первая "постковидная" велогонка

Ice

Альберто Контадор о фаворитах ... (19) Цитата: RVL А кто сказал что знать? Человека спросили, он сказал что думает.я с ним с( Контой) согласен. Но, Вижу много возражений. Пеле? Что за логика? Почему не старик Хоттабыч? Тот вообще мог что угодно ..

Так то Пеле король футбола, Контадору королем велоспорта уже точно не стать) Или вы думаете, что пожилой бывший лучший футболист мира, десятки лет бывший экспертом, плохо понимает в футболе?) Суть в том, что Контадор ничего по делу не сказал, такие расклады мог бы озвучить практически каждый из нас. Не надо быть экспертом, чтобы говорить очевидные вещи))) Так то Пеле король футбола, Контадору королем велоспорта уже точно не стать) Или вы думаете, что пожилой бывший лучший футболист мира, десятки лет бывший экспертом, плохо понимает в футболе?) Суть в том, что Контадор ничего по делу не сказал, такие расклады мог бы озвучить практически каждый из нас. Не надо быть экспертом, чтобы говорить очевидные вещи)))

Adriano

Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (6) Реально никто не знает уровень зарплат. Это стандартная журналистская практика в основе которой лежит "реакция на информацию и выводы на основе реакции".Но думаю пресслужбы команд знают это и никому из списка гонщиков не дадут откоментировать данные слухи в стиле Журналист:"Правда ли, что вы зарабатываетет 5млн?" Саган "Давайте следующий вопрос".

RVL

Альберто Контадор о фаворитах ... (19) Ну где-то встречался...))

RVL

Альберто Контадор о фаворитах ... (19) А кто сказал что знать? Человека спросили, он сказал что думает.я с ним с( Контой) согласен. Но, Вижу много возражений. Пеле? Что за логика? Почему не старик Хоттабыч? Тот вообще мог что угодно ..

RVL

Альберто Контадор о фаворитах ... (19) Вы про разделку или про ГТ. Что бы понимать где насмешил?

Student

Альберто Контадор о фаворитах ... (19) Цитата: Гонщик Цитата: RVL Ну да, он и тащил лидера , а когда лидер стал неоднозначным и выиграл. Мне кажется в Бернале здоровой наглости достаточно. + Нога идёт и молод. Не смешите , если уж сравнивать ноги , то Роглич выиграет в одну калитку на любом рельефе , а в разделке просто в космос уедет вместе с Фрумом и Димулей , если Берналю повезло в прошлом году , это ни о чём не говорит , он и сам был мягко говоря в шоке , от того что стал победителем .

Не смешите , если уж сравнивать ноги , то Роглич выиграет в одну калитку на любом рельефе , а в разделке просто в космос уедет вместе с Фрумом и Димулей , если Берналю повезло в прошлом году , это ни о чём не говорит , он и сам был мягко говоря в шоке , от того что стал победителем . Ну, маршрут больше подходит берналю, а с горняками такого уровня он ещё не встречался...

Ice

Альберто Контадор о фаворитах ... (19) Цитата: RVL Ну контадор, вероятно в теме, ну минимально. ТК я вижу , что есть более экспертные мнения здесь,)) Прогнозы Пеле в футболе никогда не сбываются, он вроде в теме? Прогнозы Тайсона в боксе чаще всего не сбваются. Прогнозы Шлеменко в ММА хорошо если через раз правильные. Быть в теме - не значит все знать)))

Гонщик

Альберто Контадор о фаворитах ... (19) Цитата: RVL Ну да, он и тащил лидера , а когда лидер стал неоднозначным и выиграл. Мне кажется в Бернале здоровой наглости достаточно. + Нога идёт и молод. Не смешите , если уж сравнивать ноги , то Роглич выиграет в одну калитку на любом рельефе , а в разделке просто в космос уедет вместе с Фрумом и Димулей , если Берналю повезло в прошлом году , это ни о чём не говорит , он и сам был мягко говоря в шоке , от того что стал победителем . Не смешите , если уж сравнивать ноги , то Роглич выиграет в одну калитку на любом рельефе , а в разделке просто в космос уедет вместе с Фрумом и Димулей , если Берналю повезло в прошлом году , это ни о чём не говорит , он и сам был мягко говоря в шоке , от того что стал победителем .

RVL

Альберто Контадор о фаворитах ... (19) Ну да, он и тащил лидера , а когда лидер стал неоднозначным и выиграл. Мне кажется в Бернале здоровой наглости достаточно. + Нога идёт и молод.

RVL

Альберто Контадор о фаворитах ... (19) Ну контадор, вероятно в теме, ну минимально. ТК я вижу , что есть более экспертные мнения здесь,))