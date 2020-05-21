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В Норвегии проходит первая "постковидная" велогонка

Андреас Лекнессунд – победитель горной разделки велогонки «Klatrekongen Fuel of Norway»

 

 

  В Норвегии проходит первая с момента прекращения соревнований («постковидная») велогонка, которую организовали спортивный директор команды Ineos Габриэль Раш и директор Тура Норвегии Биргер Хундерхольдт.

 

 

  Велогонка «Klatrekongen Fuel of Norway» не является официальной гонкой европейского календаря UCI.  Когда власти Норвегии объявили о смягчении карантина, гонку организовали без огласки, чтобы ограничить количество зрителей. Организаторы строго следуют антикоронавирусному протоколу безопасности. В «Klatrekongen Fuel of Norway» принимают участие и гонщики команд Мирового тура – Эдвальд Боассон Хаген и Расмус Тиллер из команды NTT,  Карл Фредерик Хаген из Lotto Soudal и Тобиас Фосс из Jumbo-Visma.

 

 

 

1-й этап, индивидуальная горная гонка на время, прошёл 20 мая. Победителем стал 20-летний норвежский велогонщик Андреас Лекнессунд (Andreas Leknessund) из команды Uno-X Norwegian Development Team. В следующем году он начнёт выступать в команде Мирового тура Sunweb.

 

 

 

  Дистанцию 4,1 км со средним градиентом 7,1% Андреас Лекнессунд преодолел за 10 минут 12 секунд, опередив на 21 секунду ближайшего соперника, 22-летнего норвежского гонщика команды Jumbo-Visma Тобиаса Фосса.

 

  Биргер Хундерхольдт (Birger Hungerholdt), организатор велогонки: «Мы не раскрывали, где пройдёт гонка, потому что не хотели в такой ситуации собирать большое количество людей. И в дальнейшем ради безопасности мы постараемся проводить велогонку в «закрытом» режиме».

 

  Андреас Лекнессунд: «Это было труднее, чем я ожидал. Тяжело. Мне хотелось удерживать хорошую скорость. В последние дни я много готовился, был решительно настроен».

 

Результаты 1 этапа:

 

1 Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:10:12

2 Tobias Foss (Nor) Team Jumbo-Visma          0:00:21

3 Ådne Holter (Nor) Joker Fuel of Norway       0:00:34

4 Iver Knotten (Nor) Team Coop           0:00:37

5 Carl Frederik Hagen (Nor) Lotto Soudal         0:00:39

6 Edvald Boasson Hagen (Nor) NTT Pro Cycling           0:00:43

7 Rasmus Tiller (Nor) NTT Pro Cycling             0:00:57

8 Torstein Træen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team           0:01:28

9 Øivind Lukkedahl (Nor) Joker Fuel of Norway          0:01:34

10 Trond Håkon Trondsen (Nor) Team Coop 0:01:34

 

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Теги к статье: Klatrekongen Fuel of Norway

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Комментарии

  • Ice
    Альберто Контадор о фаворитах ... (19)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    А кто сказал что знать? Человека спросили, он сказал что думает.я с ним с( Контой) согласен. Но, Вижу много возражений. Пеле? Что за логика? Почему не старик Хоттабыч? Тот вообще мог что угодно ..
    Так то Пеле король футбола, Контадору королем велоспорта уже точно не стать) Или вы думаете, что пожилой бывший лучший футболист мира, десятки лет бывший экспертом, плохо понимает в футболе?) Суть в том, что Контадор ничего по делу не сказал, такие расклады мог бы озвучить практически каждый из нас. Не надо быть экспертом, чтобы говорить очевидные вещи)))

  • Adriano
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (6)
    Adriano-Фото

    Реально никто не знает уровень зарплат. Это стандартная журналистская практика в основе которой лежит "реакция на информацию и выводы на основе реакции".Но думаю пресслужбы команд знают это и никому из списка гонщиков не дадут откоментировать данные слухи в стиле Журналист:"Правда ли, что вы зарабатываетет 5млн?" Саган "Давайте следующий вопрос".

  • RVL
    Альберто Контадор о фаворитах ... (19)
    RVL-Фото
    Ну где-то встречался...))
  • RVL
    Альберто Контадор о фаворитах ... (19)
    RVL-Фото

    А кто сказал что знать? Человека спросили, он сказал что думает.я с ним с( Контой) согласен. Но, Вижу много возражений. Пеле? Что за логика? Почему не старик Хоттабыч? Тот вообще мог что угодно ..

  • RVL
    Альберто Контадор о фаворитах ... (19)
    RVL-Фото
    Вы про разделку или про ГТ. Что бы понимать где насмешил?
  • Student
    Альберто Контадор о фаворитах ... (19)
    Student-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: RVL
    Ну да, он и тащил лидера , а когда лидер стал неоднозначным и выиграл. Мне кажется в Бернале здоровой наглости достаточно. + Нога идёт и молод.
    Не смешите , если уж сравнивать ноги , то Роглич выиграет в одну калитку на любом рельефе , а в разделке просто в космос уедет вместе с Фрумом и Димулей , если Берналю повезло в прошлом году , это ни о чём не говорит , он и сам был мягко говоря в шоке , от того что стал победителем .
    Ну, маршрут больше подходит берналю, а с горняками такого уровня он ещё не встречался...
  • Ice
    Альберто Контадор о фаворитах ... (19)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    Ну контадор, вероятно в теме, ну минимально. ТК я вижу , что есть более экспертные мнения здесь,))

    Прогнозы Пеле в футболе никогда не сбываются, он вроде в теме? Прогнозы Тайсона в боксе чаще всего не сбваются. Прогнозы Шлеменко в ММА хорошо если через раз правильные. Быть в теме - не значит все знать)))

     

  • Гонщик
    Альберто Контадор о фаворитах ... (19)
    Гонщик-Фото

    Цитата: RVL
    Ну да, он и тащил лидера , а когда лидер стал неоднозначным и выиграл. Мне кажется в Бернале здоровой наглости достаточно. + Нога идёт и молод.
    Не смешите , если уж сравнивать ноги , то Роглич выиграет в одну калитку на любом рельефе , а в разделке просто в космос уедет вместе с Фрумом и Димулей , если Берналю повезло в прошлом году , это ни о чём не говорит , он и сам был мягко говоря в шоке , от того что стал победителем .

  • RVL
    Альберто Контадор о фаворитах ... (19)
    RVL-Фото
    Ну да, он и тащил лидера , а когда лидер стал неоднозначным и выиграл. Мне кажется в Бернале здоровой наглости достаточно. + Нога идёт и молод.
  • RVL
    Альберто Контадор о фаворитах ... (19)
    RVL-Фото
    Ну контадор, вероятно в теме, ну минимально. ТК я вижу , что есть более экспертные мнения здесь,))

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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