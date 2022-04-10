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Михал Квятковски – победитель Амстел Голд Рэйс-2022

Фотофиниш определил победителя на Амстел Голд Рэйс-2022

 

 

  31-летний польский велогонщик команды Ineos Grenadiers Михал Квятковски второй раз в карьере одержал победу на классике Амстел Голд Рэйс. Победителя в выпуске Амстел  Голд Рэйс-2022 определил фотофиниш. 26-летний французский гонщик команды AG2R Citroen Бенуа Коснефруа уже начал праздновать победу, когда организаторы объявили, что первым линию финиша пересёк Михал Квятковски.  

 

  Команда Ineos Grenadiers держалась в голове пелотона с самого начала гонки. Люк Роу и Лауренс де Плюс следили, чтобы преимущество раннего отрыва не увеличивалось, на  технически сложных участках Бен Тёрнер атаковал и проредил пелотон на Круисберге. Затем на Кётенберге Михал Квятковски и Том Пидкок ускорились вместе с Бенуа Коснефруа, Тишем Беноотом (Jumbo-Visma), Каспером Асгреном (Quick Step Alpha Vinyl), Матье ван дер Пулом (Alpecin-Fenix), Майклом Мэттьюсом (BikeExchange – Jayco), Диланом Тёнсом (Bahrain-Victorious), Марком Хирши (UAE Team Emirates), Штефаном Кюнгом (Groupama-FDJ) и Александром Кампом (Trek-Segafredo).

 

Михал Квятковски – победитель Амстел Голд Рэйс-2022

 

Михал Квятковски – победитель Амстел Голд Рэйс-2022

 

Михал Квятковски – победитель Амстел Голд Рэйс-2022

 

Михал Квятковски – победитель Амстел Голд Рэйс-2022

 

Михал Квятковски – победитель Амстел Голд Рэйс-2022

 

Михал Квятковски – победитель Амстел Голд Рэйс-2022

 

Михал Квятковски – победитель Амстел Голд Рэйс-2022

 

  За 20 км до финиша Михал Квятковски атаковал, к нему переложился только Бенуа Коснефруа. За 2 км до финиша у них было 20 секунд преимущества, Квятковски и Коснефруа успели разыграть спринт, когда за их спиной из группы атаковал Тиш Беноот (Jumbo-Visma), финишировавший третьим.

 

  Михал Квятковски: «Очень трудный финиш и спринт. Я был совершенно уверен, что смогу выиграть, но финальные 20 метров оказались супертяжёлыми. Коснефруа ускорился, когда я был рядом. Я хотел сделать всё ради победы. Когда атаковал, Коснефруа сделал большую часть работы, потому что я был уверен, что с Томом у нас есть два варианта действий для победы. Не в моих интересах было удерживать просвет. Я поехал только, чтобы выиграть.

 

  После финиша был сбит с толку, сначала расстроился, потому что сделал всё ради победы. Но по прошлому году с Томом (Пидкоком) я выучил, что надо ждать, а потом уже радоваться!

 

  Я люблю эту гонку. Мне очень не везло, потому что у меня был и ковид ,и простуда, не мог выполнять программу гонок. Поэтому то, что я выиграл Амстел Голд Рэйс, вызывает невероятные чувства. Я доказал себе, что терпение рано или поздно вознаграждается победой. Я смог выступить как надо, было трудно вернуться в форму, но я сделал это».

 

  Бенуа Коснефруа: «Когда пересёк финиш, не знал, выиграл или стал вторым. Через несколько минут мне сказали, что меня официально объявили победителем, поэтому я так радовался. Думал, что выиграл классику. Разделил эту радость с товарищами по команде. А потом… когда уже направился к подиуму, мне сказали, что я второй.

 

  Разочарован, но в то же время могу радоваться второму месту. Горжусь, как проехал гонку, и товарищами по команде. Моя сильная сторона в том, что могу справляться с эмоциями как в спорте, так и в обычной жизни. Это моё правило в жизни, которое мне много раз помогало, которое даёт устойчивость. Такое качество важно, когда выступаешь на высшем спортивном уровне.

 

  В велоспорте часто проигрываешь, как сегодня. Но я наслаждался Амстел Голд Рэйс. Если бы собирался оплакивать первую ступень подиума Амстел, то не занимался бы  велоспортом. Конечно, предпочёл бы выиграть. Когда поднимаешься на подиум, это остаётся важным моментом в карьере. На старт вышли 175 гонщиков, и только трое стоят на подиуме. Здесь был Матье ван дер Пул, которого называли фаворитом, но его на подиуме нет. Не знаю, о чём я должен переживать.

 

  Я проехал гонку почти идеально. Вывел себя в выигрышную позицию, но, к сожалению, меня опередил тот, кто сильнее в спринте, и это часть игры. У него был лидер в группе, которая ехала за нами, поэтому я  выложил все карты. Он поехал, чтобы заставить работать других. У нас были разные стратегии, разные команды. Но я чувствовал, что у меня есть силы, сказал себе, что даже если буду работать больше, всё равно есть шанс победить его. В итоге не хватило совсем чуть-чуть, поэтому моя стратегия не была совсем глупой.

 

  Я подумал, что ему было тяжеловато на подъёмах, надеялся, что в долгом спринте он устанет, но он не устал. Поздравляю его с  победой.

 

  Моя форма  в порядке, даже очень хорошая. Конечно, буду бороться за победу на следующих гонках. Теперь у меня будет меньше возможностей для манёвров, за мной будут чуть больше следить остальные, но это хорошее начало важного для меня периода гонок».

 

  Тиш Беноот: «Я проехал без Ваута несколько гонок, думаю, уже три гонки, и поднимался на подиум. Я бы не сказал, что без Ваута всё пошло плохо, но, конечно, если бы он был в финале, всё могло быть по-другому.

 

  У команды Ineos было два гонщика, тактически они великолепно отработали. Сначала атаковал Пидкок, потом Квятковски, потом Пидкок отлично защищал отрыв.  

 

  Натан (ван Хоойдонк) открыл гонку, для нас это было идеально. Досадно, что упал Кристоф. У Тома нога тоже шла не очень. Ребята отлично вывезли меня перед Круисбергом. Я чувствовал себя идеально. Но потом, когда в отрыве было двое ребят из Ineos, стало труднее. На спуске с Гёлеммерберга я не вписался в поворот, думаю, на что-то наткнулся, и когда догонял, привёз назад Коснефруа. Тогда уже я шёл на пределе.

 

  Когда мы были впереди, он атаковал, а мне было уже тяжело. Третье место – максимум. Я дважды атаковал, во второй раз мне удалось уехать. Сегодня у меня  седьмой или восьмой гоночный день, а  я уже дважды поднимался на подиум. И это были только гонки Мирового тура. После моего падения на Страде Бьянке приятно, что дважды близко подходил к крупной победе. Конечно, хочется выиграть, но хорошо уже то, что я вернулся в финалы крупных гонок».

 

 

Результат Амстел Голд Рэйс-2022

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Теги к статье: Михал Квятковски Michal Kwiatkowski Ineos Grenadiers Амстел Голд Рэйс Amstel Gold Race классика велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Kay82
    Тур Страны Басков-2022. Этап 6 (30)
    Kay82-Фото
    остается возвратить правильное название города;)
  • nightbuster33
    Тур Турции-2022. Этап 1 (2)
    nightbuster33-Фото

    Юному чемпиону Латвии Матису Калвершсу всего лишь 19лет(Астана,молодеж.), Даже если, он только закочит всю гонку в добром здравии,особенно 4 этап,и то можно считать его состоявщимся гонщиком.Успехов и без падений.У него все, еще впереди.

  • EL-Fenomeno
    Амстел Голд Рэйс-2022. Результ ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    На финише прям дежа ву с 2021 годом...и снова велогонщик от ИНЭОСа) Правда на этот раз с победой. Но вот орги (или кто там) считаю поступили некрасиво, огласив сначала победу для француза, а потом пересмотрев внимательнее, приняли правильное и окончательное решение, что выиграл гонку поляк. Для Коснефройа, прям как в футболе - забить гол и уже принимать поздравления, а потом ВАР "подсказал" судьям что был офсайд и отменить взятие, т.е. победу. Благо на велогонках есть подиумные места.

    Цитата: Gorn9k
    МВДП теперь подвержен синдрому Сагана, при котором остальным важнее не дать Пете доехать до финиша в первых рядах, чем выиграть самим.

    Цитата: velodoctor
    За МДВП словно ша калы следят теперь все, знакомая картина.

    Я бы назвал это "синдромом Канчеллары"; Фабиана первого в пелотоне на классиках начали так жестко пасти, когда он уезжал с группой "на победу".

    МВДП был силён, но он выиграл неделю тому назад Фландрию и точно заХочет выигать через неделю Рубэ, так что на все 100% не тратился, и не рвал, тем более победа на Амстеле у него уже есть в карьере.

    Цитата: Николай Н.
    Что у женщин, что у мужиков финиш одинаковый. Кто по смелей убегает, а лидеры не находят единства. Вот и результат.

    Причём уезжают вперёд и побеждают не самые главные фовориты, а "супер-биги" финишируют четвёртыми (МВДП и ван Флюйтен). Кстати у женщин ни одного схода на гонке (не верю?), зато куча не стартовавших! 

  • Gorn9k
    Амстел Голд Рэйс-2022. Результ ... (13)
    Gorn9k-Фото
    Квяток должен был работать? У него Пидкок сзади, в случае если догонят, да и спринт имеется.
    Забавный жук, который все время на команду работает
  • RVL
    Тур Турции-2022. Этап 1 (2)
    RVL-Фото

    Кинтана объехал в спринте Буани. 

  • Николай Н.
    Амстел Голд Рэйс-2022. Результ ... (13)
    Николай Н.-Фото

    Что у женщин, что у мужиков финиш одинаковый. Кто по смелей убегает, а лидеры не находят единства. Вот и результат.

  • RVL
    Амстел Голд Рэйс-2022. Результ ... (13)
    RVL-Фото

    Пидкок хорошо разрушал работу вертушки. ГВА решил вообще не участвовать, что тоже понятно. Остальные наэкономились так что и не догнали. В том числе и мвдп ловил халяву где только мог, рассчитывая одним (несколькими одиночными) броском оторваться от всех, а не слаженно работать. Квято получил на этой гонке то, о чем мечтал/ мог мечтать Жильбер. Коснефруа, опыта не хватило, против квятека (выбор позиции спринта, выброс вела на линии), который оказался цветком, пожирающим своих попутчиков

  • lazhu
    Амстел Голд Рэйс-2022. Результ ... (13)
    lazhu-Фото
    Квято на ширину обода обошел
  • motte
    Амстел Голд Рэйс-2022. Результ ... (13)
    motte-Фото
    Сто пудов согласен, он и в интервью так и сказал, что архитектор всего коснефруа, но ему повезло здесь, а не пидкоку , когда ван арт на миллиметр его обошёл.
  • vadi
    Амстел Голд Рэйс-2022. Результ ... (13)
    vadi-Фото

    Квятковский - еще тот жук.  Как-то лет 5 назад уехал с Саганом вдвоем  в отрыв, километров 20 в основном висел у него на колесе, а на финише обогнал.  С тех пор никакого уважения не вызывает

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