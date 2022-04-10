Михал Квятковски – победитель Амстел Голд Рэйс-2022

Фотофиниш определил победителя на Амстел Голд Рэйс-2022

31-летний польский велогонщик команды Ineos Grenadiers Михал Квятковски второй раз в карьере одержал победу на классике Амстел Голд Рэйс. Победителя в выпуске Амстел Голд Рэйс-2022 определил фотофиниш. 26-летний французский гонщик команды AG2R Citroen Бенуа Коснефруа уже начал праздновать победу, когда организаторы объявили, что первым линию финиша пересёк Михал Квятковски.

Команда Ineos Grenadiers держалась в голове пелотона с самого начала гонки. Люк Роу и Лауренс де Плюс следили, чтобы преимущество раннего отрыва не увеличивалось, на технически сложных участках Бен Тёрнер атаковал и проредил пелотон на Круисберге. Затем на Кётенберге Михал Квятковски и Том Пидкок ускорились вместе с Бенуа Коснефруа, Тишем Беноотом (Jumbo-Visma), Каспером Асгреном (Quick Step Alpha Vinyl), Матье ван дер Пулом (Alpecin-Fenix), Майклом Мэттьюсом (BikeExchange – Jayco), Диланом Тёнсом (Bahrain-Victorious), Марком Хирши (UAE Team Emirates), Штефаном Кюнгом (Groupama-FDJ) и Александром Кампом (Trek-Segafredo).

За 20 км до финиша Михал Квятковски атаковал, к нему переложился только Бенуа Коснефруа. За 2 км до финиша у них было 20 секунд преимущества, Квятковски и Коснефруа успели разыграть спринт, когда за их спиной из группы атаковал Тиш Беноот (Jumbo-Visma), финишировавший третьим.

Михал Квятковски: «Очень трудный финиш и спринт. Я был совершенно уверен, что смогу выиграть, но финальные 20 метров оказались супертяжёлыми. Коснефруа ускорился, когда я был рядом. Я хотел сделать всё ради победы. Когда атаковал, Коснефруа сделал большую часть работы, потому что я был уверен, что с Томом у нас есть два варианта действий для победы. Не в моих интересах было удерживать просвет. Я поехал только, чтобы выиграть.

После финиша был сбит с толку, сначала расстроился, потому что сделал всё ради победы. Но по прошлому году с Томом (Пидкоком) я выучил, что надо ждать, а потом уже радоваться!

Я люблю эту гонку. Мне очень не везло, потому что у меня был и ковид ,и простуда, не мог выполнять программу гонок. Поэтому то, что я выиграл Амстел Голд Рэйс, вызывает невероятные чувства. Я доказал себе, что терпение рано или поздно вознаграждается победой. Я смог выступить как надо, было трудно вернуться в форму, но я сделал это».

Бенуа Коснефруа: «Когда пересёк финиш, не знал, выиграл или стал вторым. Через несколько минут мне сказали, что меня официально объявили победителем, поэтому я так радовался. Думал, что выиграл классику. Разделил эту радость с товарищами по команде. А потом… когда уже направился к подиуму, мне сказали, что я второй.

Разочарован, но в то же время могу радоваться второму месту. Горжусь, как проехал гонку, и товарищами по команде. Моя сильная сторона в том, что могу справляться с эмоциями как в спорте, так и в обычной жизни. Это моё правило в жизни, которое мне много раз помогало, которое даёт устойчивость. Такое качество важно, когда выступаешь на высшем спортивном уровне.

В велоспорте часто проигрываешь, как сегодня. Но я наслаждался Амстел Голд Рэйс. Если бы собирался оплакивать первую ступень подиума Амстел, то не занимался бы велоспортом. Конечно, предпочёл бы выиграть. Когда поднимаешься на подиум, это остаётся важным моментом в карьере. На старт вышли 175 гонщиков, и только трое стоят на подиуме. Здесь был Матье ван дер Пул, которого называли фаворитом, но его на подиуме нет. Не знаю, о чём я должен переживать.

Я проехал гонку почти идеально. Вывел себя в выигрышную позицию, но, к сожалению, меня опередил тот, кто сильнее в спринте, и это часть игры. У него был лидер в группе, которая ехала за нами, поэтому я выложил все карты. Он поехал, чтобы заставить работать других. У нас были разные стратегии, разные команды. Но я чувствовал, что у меня есть силы, сказал себе, что даже если буду работать больше, всё равно есть шанс победить его. В итоге не хватило совсем чуть-чуть, поэтому моя стратегия не была совсем глупой.

Я подумал, что ему было тяжеловато на подъёмах, надеялся, что в долгом спринте он устанет, но он не устал. Поздравляю его с победой.

Моя форма в порядке, даже очень хорошая. Конечно, буду бороться за победу на следующих гонках. Теперь у меня будет меньше возможностей для манёвров, за мной будут чуть больше следить остальные, но это хорошее начало важного для меня периода гонок».

Тиш Беноот: «Я проехал без Ваута несколько гонок, думаю, уже три гонки, и поднимался на подиум. Я бы не сказал, что без Ваута всё пошло плохо, но, конечно, если бы он был в финале, всё могло быть по-другому.

У команды Ineos было два гонщика, тактически они великолепно отработали. Сначала атаковал Пидкок, потом Квятковски, потом Пидкок отлично защищал отрыв.

Натан (ван Хоойдонк) открыл гонку, для нас это было идеально. Досадно, что упал Кристоф. У Тома нога тоже шла не очень. Ребята отлично вывезли меня перед Круисбергом. Я чувствовал себя идеально. Но потом, когда в отрыве было двое ребят из Ineos, стало труднее. На спуске с Гёлеммерберга я не вписался в поворот, думаю, на что-то наткнулся, и когда догонял, привёз назад Коснефруа. Тогда уже я шёл на пределе.

Когда мы были впереди, он атаковал, а мне было уже тяжело. Третье место – максимум. Я дважды атаковал, во второй раз мне удалось уехать. Сегодня у меня седьмой или восьмой гоночный день, а я уже дважды поднимался на подиум. И это были только гонки Мирового тура. После моего падения на Страде Бьянке приятно, что дважды близко подходил к крупной победе. Конечно, хочется выиграть, но хорошо уже то, что я вернулся в финалы крупных гонок».