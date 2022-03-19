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Хайнрих Хаусслер о Милан-Сан-Ремо, Тадее Погачаре и уровне команд

Хайнрих Хаусслер: «Команды Jumbo-Visma и UAE Team Emirates мотивируют выступать лучше»

 

 

  Хайнрих Хаусслер (Heinrich Haussler) в 2009 году финишировал вторым на Милан-Сан-Ремо, проиграв Марку Кэвендишу. Сейчас 38-летний австралийский велогонщик Bahrain Victorious выполняет роль дорожного капитана команды, помогает более молодым товарищам по команде добиваться результатов.

 

  В этом году Хаусслер не принимает участие в итальянской классике – Монументе. Ветеран пелотона, Хайнрих Хаусслер в интервью VeloNews рассказал, почему считает, что в последние годы гонка перестала быть спринтерской классикой, а Тадей Погачар является одним из фаворитов на Милан-Сан-Ремо-2022. 

 

 

Хайнрих Хаусслер о Милан-Сан-Ремо, Тадее Погачаре и уровне команд

 PHOTO CREDIT: LaPresse

 

- Как классика Милан-Сан-Ремо изменилась с тех пор, когда ты едва не выиграл её в 2009?

 

- Сильно изменилась. Теперь это очень быстрая гонка, последние 50 км как полноценный спринт на максимуме. Позиция перед Поджио – ключевой фактор. Если ты 20-м колесом, это слишком далеко. Они так быстро проходят  Поджио, что у чистых спринтеров почти нет шансов удержаться до финиша. Надежду даёт только встречный ветер или оглядывание друг на друга на вершине, или ошибка на спуске. Все знают, что на самой крутой части Поджио Ваут, Матье зажгут и попробуют уехать. Это не та гонка, когда пытались справиться мы с Кэвом.

 

- То есть сейчас уже почти нельзя называть гонку «спринтерской классикой»?

 

- По крайней мере, так она теперь проходит. Она давно не завершалась спринтом. Уровень становится всё выше и выше. Дело не в трудном подъёме. Если бы такой подъём был через 180 км, то да, был бы спринт, но когда он после 280 км, гонка становится совсем другой.

 

- Такие гонщики как Кольбрелли и Саган заболели, они не успевают подготовиться к классикам?

 

- Вы видели, что многие заболели на Париж-Ницце.  Сложно тем ребятам, которые подхватили «корону» в декабре или январе. Сонни заболел сейчас, в неудачное время. А если ты не готов к классике на сто процентов, тебе будет очень тяжело. Этот год будет немного другим. Большое количество сильных  гонщиков не могут найти форму.  Есть вероятность сюрпризов. Сложно набрать форму, если ты не провёл много часов и не проехал много километров зимой.

 

- А что насчёт Погачара? Видишь его победителем в субботу?

 

- Это другой случай. Для него гонка как PlayStation. Если он захочет поехать, поедет. А спринтерским командам или другим топовым гонщикам будет тяжело за ним удержаться, потому что его пиковая мощность в финале гонки намного выше, чем у остального пелотона. Будут те же ребята. Можно только надеяться, что они начнут атаки ближе к вершине и станут оглядываться друг на друга, что сделают ошибку, и тогда парни второго ряда получат шанс вернуться.

 

- Что думаешь о Погачаре, какое у него будущее?

 

- Он универсал, в любой гонке победить его будет очень сложно. Вы должны были заметить, как усилился весь состав команды UAE. Впечатлило, как Jumbo-Visma забрали 1-2-3 места на этапе Париж-Ницца. Восхищён этим. Они это спланировали и идеально выполнили план. Мне нравится такая командная работа.

 

- Когда такие команды как Jumbo-Visma и UAE Team Emirates везде доминируют, командам как Bahrain Victorious тяжелее добиваться результатов?

 

- Не обязательно, потому что это всех мотивирует. Все знают, что должны подняться на уровень выше. Нужно лучше выступать всей командой, лучше тренироваться, больше следить за питанием, за всем. Лично меня эти ребята вдохновляют.

 

- Теперь ты капитан команды, но что насчёт Париж-Рубэ?

 

- Если честно, не ставлю большой целью эту гонку. Мне 38, я реалист. Знаю, на что способен. Могу помочь команде лучше проехать гонку. В прошлом году для парней, ехавших позади Сонни (Кольбрелли) я стал занозой в заднице, блокировал их, сбивал им скорость. Учитывая, в каких условиях  проходила гонка, после финиша я был разбит, обессилен, мёртв и сказал, что никогда больше не захочу снова её проехать. Но мне очень помог велокросс, и через несколько месяцев я опять с нетерпением жду Париж-Рубэ.

 

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Теги к статье: Хайнрих Хаусслер Heinrich Haussler Bahrain Victorious Милан - Сан-Ремо

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Paris-Roubaix

ОПРОС

Кто станет победителем Милан - Сан-Ремо-2022?

Комментарии

  • AlpenFlow
    Тадей Погачар о старте на Мила ... (1)
    AlpenFlow-Фото
    Фото к статье можно использовать в качестве постера к фантастическому фильму о светлом безоблачном будущем)
  • uran
    Матье ван дер Пул стартует на ... (5)
    uran-Фото
    Пусть выкатывается и подводит форму на классики. Не нужно "на 10 тыс. как пятьсот, и спекся".
  • motte
    Тадей Погачар нацелен на Милан ... (35)
    motte-Фото

    Тадей приболел, но намерен стартовать завтра 

  • close2you
    Bredene Koksijde Classic-2022 (1)
    close2you-Фото
    Ну наконец-то он выиграл...
  • kwwk
    Матье ван дер Пул стартует на ... (5)
    kwwk-Фото
    Согласен)))), но есть одно но.... тут еще есть парочка попробовать.
  • Ice
    Danilith Nokere Koerse-2022. Р ... (2)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Уолшед был вторым вчера и победил сегодня. Классная сегодня получилась гонка с Рогличем и Нарваезом в отрыве. А здесь даже результат ее не публикуют.
    согласен

  • Серафим
    Матье ван дер Пул стартует на ... (5)
    Серафим-Фото

    Поедет как тренировку, потом потренируется на парочке подъемов, потом потренит и финиш.

    - "Как Вы выиграли?"

    - "Знаете, совершенно случайно. Просто тренировался, задумался о чем-то, смотрю - тренировка закончилась, все ко мне бегут, кричат чего-то.." 

     

  • Earl57
    Матье ван дер Пул стартует на ... (5)
    Earl57-Фото

    Матье рванет как застоявшийся жеребец и будет "без ожиданий результата"... для всех остальных))

  • Meridale
    Матье ван дер Пул стартует на ... (5)
    Meridale-Фото
    "Насвежака" лупанёт.
  • SportSpirit
    Grand Prix de Denain - Porte d ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Перед стартом Роглич сказал, что едет эту гонку, чтобы учиться и получать опыт. Завтра Примо продолжит свое обучение на Милан-Сан-Ремо) может и Вауту при случае отдаст должок. 

     

    В прошлом сезоне после схода Роглича с TDF была риторика, что он слишком много готовится через сборы + езда в поезде команды и это одна из причин, что он слишком часто падает. Адри ван дер Пул посоветовал Рогличу поездить весенние однодневки, в т.ч. брусчатки, где много контактной борьбы. 

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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