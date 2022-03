Тиррено-Адриатико-2022. Этап 6 Категория:

Сегодня, 18:25 Apecchio - Carpegna, 215 км 1 Tadej Pogačar (Slo) Uae Team Emirates 5:28:57 2 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma +1:03 3 Mikel Landa Meana (Esp) Bahrain Victorious 4 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers +1:34 5 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious +1:49 6 Jai Hindley (Aus) Bora - Hansgrohe 7 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - Fdj 8 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo +2:23 9 Peio Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 10 Thymen Arensman (Ned) Team Dsm 11 Romain Bardet (Fra) Team Dsm 12 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +3:42 13 Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +4:01 14 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Totalenergies +4:19 15 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates 16 Victor Lafay (Fra) Cofidis +5:00 17 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 18 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic +5:02 19 Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Easypost 20 Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates +5:17 21 Enric Mas Nicolau (Esp) Movistar Team +5:21 22 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli +6:24 23 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team 24 Wilco Kelderman (Ned) Bora - Hansgrohe 25 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team +7:24 26 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Qazaqstan Team 27 Diego Rosa (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 28 Bob Jungels (Lux) Ag2R Citroen Team +7:50 29 Davide Villella (Ita) Cofidis +9:01 30 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +9:55 31 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers +11:26 32 Jefferson Cepeda (Ecu) Drone Hopper - Androni Giocattoli +12:14 33 Edoardo Zardini (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli +14:12 34 Jonathan Caicedo (Ecu) Ef Education - Easypost 35 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic 36 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 37 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe +14:50 38 Dario Cataldo (Ita) Trek - Segafredo 39 Anthony Perez (Fra) Cofidis +15:54 40 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 41 Alex Aranburu Deba (Esp) Movistar Team +15:59 42 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team +16:53 43 Antoine Duchesne (Can) Groupama - Fdj +17:09 44 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - Fdj 45 Matteo Fabbro (Ita) Bora - Hansgrohe +17:11 46 Davide Formolo (Ita) Uae Team Emirates 47 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 48 Lilian Calmejane (Fra) Ag2R Citroen Team +18:30 49 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team +18:45 50 Michael Valgren Hundahl (Den) Ef Education - Easypost +18:48 51 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo +18:58 52 Toms Skujins (Lat) Trek - Segafredo +19:09 53 Quinn Simmons (Usa) Trek - Segafredo 54 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech +20:08 55 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team 56 Natnael Tesfazion (Eri) Drone Hopper - Androni Giocattoli 57 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Team Bikeexchange - Jayco 58 Christopher Hamilton (Aus) Team Dsm +22:07 59 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' +22:17 60 Julien Simon (Fra) Totalenergies +23:15 61 G Lawson Craddock (Usa) Team Bikeexchange - Jayco +24:01 62 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2R Citroen Team +24:43 63 Jos Van Emden (Ned) Jumbo-Visma +26:10 64 Matteo Sobrero (Ita) Team Bikeexchange - Jayco 65 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 66 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 67 Nikias Arndt (Ger) Team Dsm 68 Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma 69 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix 70 Davide Gabburo (Ita) Bardiani Csf Faizane' 71 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 72 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 73 Michael Matthews (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +26:30 74 Alexander Konychev (Ita) Team Bikeexchange - Jayco 75 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis 76 Davide Ballerini (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team +28:08 77 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 78 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm +28:13 79 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +28:50 80 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe 81 Andrea Vendrame (Ita) Ag2R Citroen Team 82 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team +29:20 83 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic +29:36 84 Mikkel Honoré (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team +30:15 85 Edvald Boasson-Hagen (Nor) Totalenergies 86 Daryl Impey (Rsa) Israel - Premier Tech 87 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 88 Umberto Marengo (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 89 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Drone Hopper - Androni Giocattoli 90 Mirco Maestri (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 91 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 92 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team 93 Valentin Ferron (Fra) Totalenergies 94 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 95 Robert Stannard (Aus) Alpecin-Fenix 96 Magnus Cort Nielsen (Den) Ef Education - Easypost +30:25 97 Josef Černý (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 98 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma +31:31 99 Manuele Boaro (Ita) Astana Qazaqstan Team +31:34 100 Daniel Oss (Ita) Totalenergies +31:50 101 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team 102 Rick Zabel (Ger) Israel - Premier Tech 103 Clément Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 104 Alex Dowsett (Gbr) Israel - Premier Tech 105 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Dsm 106 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bardiani Csf Faizane' 107 Luca Rastelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' +31:54 108 Giovanni Lonardi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 109 Matthias Brändle (Aut) Israel - Premier Tech 110 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 111 Giacomo Nizzolo (Ita) Israel - Premier Tech 112 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 113 Michael Gogl (Aut) Alpecin-Fenix 114 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix 115 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 116 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj 117 Davide Martinelli (Ita) Astana Qazaqstan Team 118 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 119 Michael Schwarzmann (Ger) Lotto Soudal 120 Arnaud Demare (Fra) Groupama - Fdj 121 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - Fdj 122 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Csf Faizane' 123 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 124 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 125 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 126 Tom Scully (Nzl) Ef Education - Easypost 127 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 128 Sepp Kuss (Usa) Jumbo-Visma 129 Harrison Sweeny (Aus) Lotto Soudal +32:51 130 Maciej Bodnar (Pol) Totalenergies +33:10 131 Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team 132 Jasha Sütterlin (Ger) Bahrain Victorious 133 Alexander Edmondson (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 134 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious +33:18 135 Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team +33:34 136 Mattia Bais (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 137 Mikkel Bjerg (Den) Uae Team Emirates +34:41 138 Kaden Groves (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 139 Pascal Ackermann (Ger) Uae Team Emirates 140 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - Fdj 141 Mark Cavendish (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 142 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Uae Team Emirates 143 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 144 Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma +35:02 145 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 146 Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo 147 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 148 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' +36:17 149 Alberto Dainese (Ita) Team Dsm +36:58 DNF Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Fenix DNF Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team DNF Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers DNF Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers DNF Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal DNF Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Movistar Team DNS Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic DNS Daniel Mclay (Gbr) Team Arkea - Samsic Генеральная классификация после 6 этапа 1 Tadej Pogačar (Slo) Uae Team Emirates 23:45:55 2 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma +1:52 3 Mikel Landa Meana (Esp) Bahrain Victorious +2:33 4 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers +2:44 5 Jai Hindley (Aus) Bora - Hansgrohe +3:05 6 Thymen Arensman (Ned) Team Dsm +3:16 7 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious +3:20 8 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - Fdj +3:37 9 Peio Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious +3:51 10 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo +4:03 11 Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +4:20 12 Romain Bardet (Fra) Team Dsm +4:29 13 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +5:16 14 Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Easypost +6:33 15 Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates +6:42 16 Enric Mas Nicolau (Esp) Movistar Team 17 Victor Lafay (Fra) Cofidis +6:52 18 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Totalenergies +7:10 19 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team +7:28 20 Wilco Kelderman (Ned) Bora - Hansgrohe +7:48 21 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic +8:33 22 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Qazaqstan Team +8:34 23 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team +9:24 24 Bob Jungels (Lux) Ag2R Citroen Team +10:15 25 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates +11:03 26 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +11:48 27 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers +12:38 28 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli +13:25 29 Davide Villella (Ita) Cofidis +14:46 30 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe +17:38 31 Alex Aranburu Deba (Esp) Movistar Team +18:42 32 Jefferson Cepeda (Ecu) Drone Hopper - Androni Giocattoli +19:56 33 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic +20:06 34 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team +20:08 35 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team +21:02 36 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma +21:56 37 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team +23:55 38 Lilian Calmejane (Fra) Ag2R Citroen Team +25:02 39 Natnael Tesfazion (Eri) Drone Hopper - Androni Giocattoli +25:03 40 Diego Rosa (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team +25:18 41 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team +26:19 42 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech +27:30 43 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis +28:08 44 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix +28:12 45 Davide Formolo (Ita) Uae Team Emirates +29:26 46 Matteo Sobrero (Ita) Team Bikeexchange - Jayco +29:31 47 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team +29:42 48 Dario Cataldo (Ita) Trek - Segafredo +30:14 49 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo +30:17 50 Antoine Duchesne (Can) Groupama - Fdj +30:47 51 Anthony Perez (Fra) Cofidis +31:13 52 Michael Matthews (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +32:24 53 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' +33:02 54 Robert Stannard (Aus) Alpecin-Fenix +33:10 55 Andrea Vendrame (Ita) Ag2R Citroen Team +36:16 56 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2R Citroen Team +36:39 57 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - Fdj +36:52 58 Valentin Ferron (Fra) Totalenergies +37:28 59 Julien Simon (Fra) Totalenergies +38:58 60 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team +40:10 61 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers +41:29 62 Toms Skujins (Lat) Trek - Segafredo +41:39 63 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +41:58 64 Matteo Fabbro (Ita) Bora - Hansgrohe +42:13 65 Quinn Simmons (Usa) Trek - Segafredo +42:14 66 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team +42:21 67 Jonathan Caicedo (Ecu) Ef Education - Easypost +42:47 68 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech +43:41 69 Sepp Kuss (Usa) Jumbo-Visma 70 Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma +43:44 71 Michael Gogl (Aut) Alpecin-Fenix +43:51 72 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Team Bikeexchange - Jayco +45:16 73 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers +45:30 74 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +46:15 75 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team +47:05 76 Christopher Hamilton (Aus) Team Dsm +47:44 77 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Drone Hopper - Androni Giocattoli +49:03 78 Daryl Impey (Rsa) Israel - Premier Tech +49:17 79 Edvald Boasson-Hagen (Nor) Totalenergies +49:36 80 Nikias Arndt (Ger) Team Dsm +50:10 81 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix +51:05 82 Arnaud Demare (Fra) Groupama - Fdj +51:08 83 Manuele Boaro (Ita) Astana Qazaqstan Team +53:41 84 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team +53:47 85 Davide Ballerini (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team +53:54 86 Michael Valgren Hundahl (Den) Ef Education - Easypost +54:02 87 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe +54:24 88 Edoardo Zardini (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli +54:36 89 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious +54:46 90 Clément Russo (Fra) Team Arkea - Samsic +55:43 91 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +55:53 92 Daniel Oss (Ita) Totalenergies +57:28 93 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team +58:25 94 Mikkel Honoré (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team +58:48 95 Davide Cimolai (Ita) Cofidis +58:50 96 Mattia Bais (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli +58:52 97 G Lawson Craddock (Usa) Team Bikeexchange - Jayco +59:00 98 Jos Van Emden (Ned) Jumbo-Visma +59:24 99 Alexander Edmondson (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +1:01:06 100 Jasha Sütterlin (Ger) Bahrain Victorious +1:03:20 101 Harrison Sweeny (Aus) Lotto Soudal +1:03:42 102 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm +1:04:33 103 Mirco Maestri (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 104 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Dsm +1:04:52 105 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Csf Faizane' +1:05:13 106 Luca Rastelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' +1:06:46 107 Alexander Konychev (Ita) Team Bikeexchange - Jayco +1:07:09 108 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo +1:07:40 109 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe +1:07:44 110 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - Fdj +1:07:55 111 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic +1:09:16 112 Umberto Marengo (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli +1:10:24 113 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team +1:10:41 114 Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma +1:10:49 115 Alex Dowsett (Gbr) Israel - Premier Tech +1:11:04 116 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious +1:11:21 117 Matthias Brändle (Aut) Israel - Premier Tech +1:11:41 118 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team +1:11:51 119 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +1:12:01 120 Davide Martinelli (Ita) Astana Qazaqstan Team 121 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix +1:12:05 122 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma +1:12:07 123 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj +1:12:29 124 Giacomo Nizzolo (Ita) Israel - Premier Tech +1:12:46 125 Maciej Bodnar (Pol) Totalenergies +1:12:50 126 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix 127 Giovanni Lonardi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team +1:12:51 128 Michael Schwarzmann (Ger) Lotto Soudal +1:13:06 129 Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team +1:13:45 130 Alberto Dainese (Ita) Team Dsm +1:13:52 131 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal +1:14:03 132 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious +1:14:08 133 Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team +1:14:55 134 Mark Cavendish (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team +1:15:00 135 Pascal Ackermann (Ger) Uae Team Emirates +1:15:02 136 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe +1:15:17 137 Josef Černý (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team +1:15:25 138 Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo +1:15:30 139 Mikkel Bjerg (Den) Uae Team Emirates +1:15:53 140 Kaden Groves (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +1:15:59 141 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - Fdj +1:16:06 142 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Uae Team Emirates +1:16:38 143 Davide Gabburo (Ita) Bardiani Csf Faizane' +1:16:46 144 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' +1:17:26 145 Magnus Cort Nielsen (Den) Ef Education - Easypost +1:17:52 146 Tom Scully (Nzl) Ef Education - Easypost +1:18:36 147 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +1:19:15 148 Rick Zabel (Ger) Israel - Premier Tech +1:23:51 149 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bardiani Csf Faizane' +1:25:11 Результаты 1 этапа Тиррено-Адриатико-2022 Результаты 2 этапа Тиррено-Адриатико-2022 Результаты 3 этапа Тиррено-Адриатико-2022 Результаты 4 этапа Тиррено-Адриатико-2022 Результаты 5 этапа Тиррено-Адриатико-2022 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 