Стивен Хайд стал тренером сборной США по велокроссу

Трехкратный чемпион США по велокроссу Стивен Хайд (Stephen Hyde) объявил на этой неделе о завершении карьеры. Теперь он будет помогать в подготовке спортсменам из сборной США.

В эти выходные американская сборная примет участие в Чемпионате мира по велокроссу-2022, который пройдет в Фейетвилле, штат Арканзас. Если вы следите за соревнованиями по велоспорту и хотите попробовать себя в ставках, то можете скачать Melbet на Андроид и найти подходящее спортивное событие в мобильном приложении.

«Я думаю, что мои таланты и энтузиазм могут лучше пригодиться в другой области спорта. Мне есть за что быть благодарным, и мне еще так много нужно отплатить. Наставления и рекомендации, которые я получал на протяжении всей карьеры, были светом, ведущим меня, и теперь я хочу отблагодарить за это. Я хочу видеть, как велокросс процветает в США, и производить чемпионов на том уровне, который, я знаю, возможен», – цитирует Стивена Хайда пресс-служба сборной США.

Стивен решил завершить карьеру после десяти лет в велокроссе. Свою финальную гонку он провел на US Nationals в округе Дюпейдж, штат Иллинойс, где занял девятое место – это худший показатель спортсмена за последние семь стартов.

Лучшим в карьере Хайда стал сезон-2016/17. Он 11 раз поднялся на подиум, из них восемь раз завоевал золотую медаль, включая первое из трех чемпионство в США и первый из двух континентальный турнир.

В личном зачете UCI американский спортсмен тогда занял десятую строчку. По итогам минувшего сезона Стивен впервые с 2012 года (тогда он начал карьеру в велокроссе) остался без медалей.