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Стивен Хайд стал тренером сборной США по велокроссу

Стивен Хайд стал тренером сборной США по велокроссу

 

  Трехкратный чемпион США по велокроссу Стивен Хайд (Stephen Hyde) объявил на этой неделе о завершении карьеры. Теперь он будет помогать в подготовке спортсменам из сборной США.

 

 

 

  В эти выходные американская сборная примет участие в Чемпионате мира по велокроссу-2022, который пройдет в Фейетвилле, штат Арканзас. Если вы следите за соревнованиями по велоспорту и хотите попробовать себя в ставках, то можете скачать Melbet на Андроид и найти подходящее спортивное событие в мобильном приложении.

 

  «Я думаю, что мои таланты и энтузиазм могут лучше пригодиться в другой области спорта. Мне есть за что быть благодарным, и мне еще так много нужно отплатить. Наставления и рекомендации, которые я получал на протяжении всей карьеры, были светом, ведущим меня, и теперь я хочу отблагодарить за это. Я хочу видеть, как велокросс процветает в США, и производить чемпионов на том уровне, который, я знаю, возможен», – цитирует Стивена Хайда пресс-служба сборной США.

 

  Стивен решил завершить карьеру после десяти лет в велокроссе. Свою финальную гонку он провел на US Nationals в округе Дюпейдж, штат Иллинойс, где занял девятое место – это худший показатель спортсмена за последние семь стартов.

  Лучшим в карьере Хайда стал сезон-2016/17. Он 11 раз поднялся на подиум, из них восемь раз завоевал золотую медаль, включая первое из трех чемпионство в США и первый из двух континентальный турнир. 

  В личном зачете UCI американский спортсмен тогда занял десятую строчку. По итогам минувшего сезона Стивен впервые с 2012 года (тогда он начал карьеру в велокроссе) остался без медалей.

 

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Комментарии

  • motte
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (1)
    motte-Фото

    Вот и супер грегори тадея красиво начал, а ведь два гт покатит вместе с ним.

  • Адриен
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (11)
    Адриен-Фото

    "Надо что-то делать, надо что-то менять"... Не получится. Это - ДОРОГА, это - ВЕЛОСПОРТ.  Единственное, что остается - переход на виртуальные гонки. А так как это нереально - то куда деваться ? Данность. Горькая , болезненная, но - неизбежная...

  • SVS
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (11)
    SVS-Фото
    Карма, ИМХО. Но вот Берналя мне искренне жаль. Скорейшего ему выздоровления и возвращения!
  • SportSpirit
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (11)
    SportSpirit-Фото

    Теперь главное, чтобы не болела не только спина, но и нога. 

  • rude_rider
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (11)
    rude_rider-Фото
    Помоему это все..да молодой..но вернуться и показать уровень чтоб биться с погачом или роглой не реально..
  • Earl57
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (11)
    Earl57-Фото

    Колумбийские гонщики, которые ехали вместе с Берналем, рассказали что он не заметил автобус.
    Что в этом случае должна сделать команда?

  • Kitsune-taichou
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (11)
    Kitsune-taichou-Фото

    когда фрум убился об стену, команда променяла его на берналя, а он тоже убился об стену. мистика....

  • ANDREW_STROGINO
    Команда EF Education-EasyPost ... (1)
    ANDREW_STROGINO-Фото

    Будут заметны. Но форма скорее женская, на мой взгляд... Дело не в цвете.

     

  • ANDREW_STROGINO
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (11)
    ANDREW_STROGINO-Фото

    Травмы серьезные... Скорейшего ему восстановления! А вот с такими ситуациями надо что-то предпринимать... Хотя на каждую поездку сопровождающий или "расчищающий" дорогу минивэн, конечно, не выделить....

     

  • Denis Grachyov
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (11)
    Denis Grachyov-Фото
    похоже что вина в данном инциденте целиком на самом гонщике, вот и не говорят о подробностях.

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