Марк Падун подписал контракт с велокомандой EF Education Nippo

Марк Падун будет выступать в велокоманде EF Education-Nippo

25-летний украинский велогонщик Марк Падун после четырёх лет выступления в велокоманде Bahrain Victorious подписал контракт с командой EF Education Nippo.

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Придя в команду Bahrain стажёром в 2017 году, в следующем году Марк Падун начал в этой команде карьеру профессионального велогонщика. За четыре года украинский велогонщик одержал 6 побед, в том числе выиграл два этапа и горную майку на Критериуме Дофине-2021, этап Тура Альп. Марк Падун проехал с командой четыре Гранд-тура – один раз участвовал в Джиро д’Италия, где финишировал вторым на этапе, трижды проехал Вуэльту Испаниию В 2020 году Марк Падун финишировал вторым на 12-м этапе Джиро д’Италия, в этом году стал призёром Вуэльты Бургоса.

Прощаясь с командой Bahrain-Victorious, Марк Падун написал в соцсетях: «Благодарю команду Bahrain, где я начал профессиональную карьеру, за эти четыре года. У меня было много успехов, незабываемых воспоминаний, которые делил с персоналом и гонщиками. Теперь начинается новая глава моей карьеры с другой командой».

В интервью велокоманде EF Education Nippo Марк Падун, выросший в Донецке, рассказал, чем увлекался до того, как стать велогонщиком.

«До прихода в велоспорт я занимался танцами и рисованием. В школе мы привыкли тренироваться для танцев. Последний раз танцевал несколько лет назад. На свидании, - засмеялся Марк. – Рисование? Так же, как и танцы, забыл о нём, потому что не практиковался.

Я всегда старался узнавать что-то новое. В детстве всегда реагировал так: «О, хочу этим заниматься, хочу попробовать вот это», - потому что многие друзья занимались чем-то, что казалось мне крутым».

Любопытство, фактически, привело 11-летнего Марка в велоспорт.



«В мой класс пришёл тренер, сказал нам, что мы можем попробовать покататься на этих велосипедах бесплатно. Я решил, что хочу попробовать. Сказал отцу, что собираюсь попытаться заняться велоспортом. Он сказал: «Хорошо, как долго?» - потому что до этого у меня были танцы, всегда находил что-то новое. Я ответил: «Нет, велоспортом хочу заниматься долго». Полагаю, теперь можно сказать, что у меня это получилось!»

Марк Падун вместе с братом участвовал в местных гонках, но результаты пришли не сразу: «Однажды я занял третье место в гонке и подумал, как это круто. Мы всегда тренировались и выступали за нашу школу, потом за город, потом за регион. Я стал хорошо выступать в региональных гонках, меня пригласили в спортивную школу, потому что увидели во мне талант. Я по-настоящему наслаждался, учась в этой школе, приобрёл много знаний. Когда тебе 14 лет и ты живёшь с родителями, полностью от них зависишь. Потом начинаешь жить вдали от них, и это уже большой шаг. Приходится самому строить планы, ты ещё ребёнок, но растёшь».

Окончив школу в 2014, Марк Падун вернулся в Донецк, где продолжил выступать в гонках, пока политическая ситуация не стала слишком неустойчивой из-за конфликта Украины и России: «Благодаря моим родителям я войны почти не увидел. Когда в Донецк пришли войска, они сразу отправили меня оттуда. Лишь несколько дней я видел солдат, видел, что происходило что-то серьёзное. Родители понимали, о чём я мечтаю, какие у меня цели. Они понимали, что тренироваться в регионе, где идёт война, плохая идея. Я уехал, думая, что через несколько недель вернусь. А потом получилось так, что я никогда не вернулся туда, где жил. Не могу сказать, что мне было легко».

Родители Марка отправили его в небольшой город около столицы Украины Киева, где жили его дядя и тётя, там он мог продолжать тренироваться и выступать в гонках. Тем временем, его семья осталась в Донецке, а затем смогла переехать в Сиэтл.

Последние несколько лет Марк Падун живёт в западной Европе, но поддерживает близкие отношения с тренерами, которые работали с ним, когда он жил у дяди и тёти: «Мы всегда поддерживаем контакт. Даже сейчас они стараются мне помочь, пытаются организовать для меня тренировочный лагерь. В то же время я стараюсь объяснить им, что я уже профессионал, что у меня было много тренировочных лагерей, и что сейчас межсезонье. Хотя я понимаю, что они стараются сделать то, что считают для меня лучшим. И это трогательно.

Я хочу стать гонщиком на Гранд-туры. Верю, что у меня получится, потому что многие из тех, кто работал со мной, говорили, что у меня талант. Понимаю, что я должен совершенствоваться, чтобы ставить такую цель, поэтому я продолжаю работать, но верю, что эта цель достижима.

Наслаждаюсь гонкой даже после недели или десяти дней соревнований. Не имею в виду, что мне не нравятся однодневки, но многодневные гонки люблю намного больше. Там всегда можно пробовать бороться за результат. Я не чистый горняк, довольно тяжёлый парень, но большую часть своих успехов добился в горах.

Велокоманда EF именно та, что мне нужна. Когда Воутерс поговорил со мной, я воодушевился, потому что никогда раньше руководство команды не говорило мне настолько подробно, почему верят в меня. И это придаёт мне уверенности. Когда у меня появился шанс присоединиться к команде, я очень обрадовался и не думал слишком долго».

Джонатан Воутер, генеральный менеджер команды EF Education Nippo: «Я уверен, что он выиграет первый этап на Гранд-туре в ближайшую пару лет. Не сомневаюсь в этом. Знаю, что он может найти правильный отрыв на горном этапе, уехать от всех и выиграть этапы. Знаю, что он способен сделать это на Гранд-турах. Сможет ли он расширить это до победы в горной майке или борьбы за генеральную классификацию, это нам предстоит определить. Но в следующем году пусть сконцентрируется на борьбе за победы на паре этапов. Я на сто процентов уверен, что у него получится.

Считаю его одним из самых талантливых гонщиков в современном велоспорте. Иногда он невероятно непоследователен, но в хорошие дни доказал, что является одним из лучших горняков в мире. Наша работа состоит в том, чтобы предоставить ему больше таких хороших дней, поработать над стабильностью. Я уже давно взял его на заметку.

Он невероятно талантлив в горах. У него также нюх на правильные отрывы, и он умеет в них выживать. Когда ты едешь четыре, пять, шесть часов в отрыве, если ты просто хороший горняк, это ещё не означает, что сможешь усидеть на ветру так долго. А он, кажется, хорош и в этом. Он может отлично проходить горы, способен держаться в одиночку».