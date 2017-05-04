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Марк Падун подписал контракт с велокомандой EF Education Nippo

 Марк Падун будет выступать в велокоманде EF Education-Nippo

 

 

25-летний украинский велогонщик Марк Падун после четырёх лет выступления в велокоманде Bahrain Victorious подписал контракт с командой EF Education Nippo.

Марк Падун подписал контракт с велокомандой EF Education Nippo

 Photo ©A.S.O. / Fabien Boukla

 

  Придя в команду Bahrain стажёром в 2017 году, в следующем году Марк Падун начал в этой команде карьеру профессионального велогонщика. За четыре года украинский велогонщик одержал 6 побед, в том числе выиграл два этапа и горную майку на Критериуме Дофине-2021, этап Тура Альп. Марк Падун проехал с командой четыре Гранд-тура – один раз участвовал в Джиро д’Италия, где финишировал вторым на этапе, трижды проехал Вуэльту Испаниию В 2020 году Марк Падун финишировал вторым на 12-м этапе Джиро д’Италия, в этом году стал призёром Вуэльты Бургоса.

 

  Прощаясь с командой Bahrain-Victorious, Марк Падун написал в соцсетях: «Благодарю команду Bahrain, где я начал профессиональную карьеру,  за эти четыре года. У меня было много успехов, незабываемых воспоминаний, которые делил с персоналом и гонщиками. Теперь начинается новая глава моей карьеры с другой командой».

 

Марк Падун подписал контракт с велокомандой EF Education Nippo

 

 

  В интервью велокоманде EF Education Nippo Марк Падун, выросший в Донецке, рассказал, чем увлекался до того, как стать велогонщиком.

  «До прихода в велоспорт я занимался танцами и рисованием. В школе мы привыкли тренироваться для танцев. Последний раз танцевал несколько лет назад. На свидании, - засмеялся Марк. –  Рисование? Так же, как и танцы, забыл о нём, потому что не практиковался.

  Я всегда старался узнавать что-то новое. В детстве всегда реагировал так: «О, хочу этим заниматься, хочу попробовать вот это», - потому что многие друзья занимались чем-то, что казалось мне крутым».

 

Любопытство, фактически, привело 11-летнего Марка в велоспорт.


   «В мой класс пришёл тренер, сказал нам, что мы можем попробовать покататься на этих велосипедах бесплатно. Я решил, что хочу попробовать. Сказал отцу, что собираюсь попытаться заняться велоспортом. Он сказал: «Хорошо, как долго?» - потому что до этого у меня были танцы, всегда находил что-то новое. Я ответил: «Нет, велоспортом хочу заниматься долго». Полагаю, теперь можно сказать, что у меня это получилось!»

 

  Марк Падун вместе с братом участвовал в местных гонках, но результаты пришли не сразу: «Однажды я занял третье место в гонке и подумал, как это круто. Мы всегда тренировались и выступали за нашу школу, потом за город, потом за регион. Я стал хорошо выступать в региональных гонках, меня пригласили в спортивную школу, потому что увидели во мне талант. Я по-настоящему наслаждался, учась в этой школе, приобрёл много знаний. Когда тебе 14 лет и ты живёшь с родителями, полностью от них зависишь. Потом начинаешь жить вдали от них, и это уже большой шаг. Приходится самому строить планы, ты ещё ребёнок, но растёшь».

 

  Окончив школу в 2014, Марк Падун вернулся в Донецк, где продолжил выступать в гонках, пока политическая ситуация не стала слишком неустойчивой из-за конфликта Украины и России: «Благодаря моим родителям я войны почти не увидел. Когда в Донецк пришли войска, они сразу отправили меня оттуда. Лишь несколько дней я видел солдат, видел, что происходило что-то серьёзное. Родители понимали, о чём я мечтаю, какие у меня  цели. Они понимали, что тренироваться в регионе, где идёт война, плохая идея. Я уехал, думая, что через несколько недель вернусь. А потом получилось так, что я никогда не вернулся туда, где жил. Не могу сказать, что мне было легко».

 

  Родители Марка отправили его в небольшой город около столицы Украины Киева, где жили его дядя и тётя, там он мог продолжать тренироваться и выступать в гонках. Тем временем, его семья осталась в Донецке, а затем смогла переехать в Сиэтл.

 

  Последние несколько лет Марк Падун живёт в западной Европе, но поддерживает близкие отношения с тренерами, которые работали с ним, когда он жил у дяди и тёти: «Мы всегда поддерживаем контакт. Даже сейчас они стараются мне помочь, пытаются организовать для меня тренировочный лагерь.  В то же время я стараюсь объяснить им, что я уже профессионал, что у меня было много тренировочных лагерей, и что сейчас межсезонье. Хотя я понимаю, что они стараются сделать  то, что считают для меня лучшим. И это трогательно.

 

  Я хочу стать гонщиком на Гранд-туры. Верю, что у меня получится, потому что многие из тех, кто работал со мной, говорили, что у меня талант. Понимаю, что я должен совершенствоваться, чтобы ставить такую цель, поэтому я продолжаю работать, но верю, что эта цель достижима.

 

  Наслаждаюсь гонкой даже после недели или десяти дней соревнований.  Не имею в виду, что мне не нравятся однодневки, но многодневные гонки люблю намного больше. Там всегда можно пробовать бороться за результат. Я не чистый горняк, довольно тяжёлый парень, но большую часть своих успехов добился в горах.

 

  Велокоманда EF именно та, что мне нужна. Когда Воутерс поговорил со мной, я воодушевился, потому что никогда раньше руководство команды не говорило мне настолько подробно, почему верят в меня. И это придаёт мне уверенности. Когда у меня появился шанс присоединиться к команде, я очень обрадовался и не думал слишком долго».

 

  Джонатан Воутер, генеральный менеджер команды EF Education Nippo: «Я уверен, что он выиграет первый этап на Гранд-туре в ближайшую пару лет. Не сомневаюсь в этом. Знаю, что он может найти правильный отрыв на горном этапе, уехать от всех и выиграть этапы. Знаю, что он способен сделать это на Гранд-турах. Сможет ли он расширить это до победы в горной майке или борьбы за генеральную классификацию, это нам предстоит определить. Но в следующем году пусть сконцентрируется на борьбе за победы на паре этапов. Я на сто процентов уверен, что у него получится.

 

  Считаю его одним из самых талантливых гонщиков в современном велоспорте.  Иногда он невероятно непоследователен, но в хорошие дни доказал, что является одним из лучших горняков в мире. Наша работа состоит в том, чтобы предоставить ему больше таких хороших дней, поработать над стабильностью. Я уже давно взял его на заметку.

  Он невероятно талантлив в горах. У него также нюх на правильные отрывы, и он умеет в них выживать. Когда ты едешь четыре, пять, шесть часов в отрыве, если ты просто хороший горняк, это ещё не означает, что сможешь усидеть на ветру так долго. А он, кажется, хорош и в этом. Он может отлично проходить горы, способен держаться в одиночку».

 

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Теги к статье: Марк Падун

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  1. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 20:09 | Регистрация: 4.05.2017

    Выходит Марк воспитанник ISD? Не Сергей Михайлович Степаненко был его тренером? Кто знает, напишите плиз.

     

    Марку удачи и новых Больших побед!

     

  2. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Сегодня, 20:24 | Регистрация: 24.05.2021

    Считаю его лучшим велогонщиком из восточной Европы. Украинец молодец!

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:38 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Kay82
    Считаю его лучшим велогонщиком из восточной Европы. Украинец молодец!
    А как же Власов? А если считать, что Казахстан тоже часть Восточной Европы и это факт... город Атырау, например, то тогда бесспорно Луценко лучший гонщик Восточной Европы .

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Walther
    Велокоманда Movistar представи ... (2)
    Walther-Фото

    Красивое :)

  • Astanaforever
    Велокоманда Movistar представи ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ну наконец... они не будут сливаться по оттенку с Астаной в пелотоне.
  • Astanaforever
    Марк Падун подписал контракт с ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Kay82
    Считаю его лучшим велогонщиком из восточной Европы. Украинец молодец!
    А как же Власов? А если считать, что Казахстан тоже часть Восточной Европы и это факт... город Атырау, например, то тогда бесспорно Луценко лучший гонщик Восточной Европы .
  • Kay82
    Марк Падун подписал контракт с ... (3)
    Kay82-Фото

    Считаю его лучшим велогонщиком из восточной Европы. Украинец молодец!

  • дрокер
    Марк Падун подписал контракт с ... (3)
    дрокер-Фото

    Выходит Марк воспитанник ISD? Не Сергей Михайлович Степаненко был его тренером? Кто знает, напишите плиз.

     

    Марку удачи и новых Больших побед!

     

  • Ice
    Сонни Кольбрелли: «Победа на ч ... (2)
    Ice-Фото

    ХЗ, я раз пересматривал, еще раз поругался, что Кольбрелли колесник и решил больше не смотреть))) Понимаю, что для велоспорта это норма, но мне не нравятся такие стратегии. И если Кобра хитрил, карма его пару раз осадит в ближайшем будущем.

  • Ice
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: uran
    У Поццо решимости и амбиций достаточно, однако "удачи" ему так и не обломилось. Дело не только в голове.

    При всем уважении к Поццо, он никогда не был на уровне лучших генеральщиков. Выше среднего, но с определенными пробелами, которые и не дали вырасти ему в генеральщика.

  • Astanaforever
    Сонни Кольбрелли: «Победа на ч ... (2)
    Astanaforever-Фото
    По слухам Винокуров вроде вел переговоры с его агентом о переходе в Астану, но видимо не срослось по бабкам. Жаль конечно. Он мне всегда импонировал, да фамилия такая звучная.)))
  • Earl57
    Матье ван дер Пул отложил дебю ... (7)
    Earl57-Фото
    Угу, его прям колотило. Лицо руками закрыл. Ван Арт, проходя мимо, его по плечу похлопал: "Да не переживай ты так. Чё уж там, ну бывает". Матье привык что его догоняют, а не он. И быть на протяжении 8-ми кругов из 9-ти в роли догоняющего для него сильный стресс. И то, догнал то Ван Арт и привез Ван Дер Пула. А на финише Матье сбросил Ван Арта. Уставшему Вауту просто нечем было уже добавить. И уже было фиолетово на результат, лишь бы эта гонка наконец закончилась.
  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул отложил дебю ... (7)
    SportSpirit-Фото

    У Матье может быть нервный срыв? О-о)

    А вообще симптоматичный для него сезон (первый?), когда приходится пропускать календарь из-за беспокоящих травм. Они накапливаются и впоследствии могут быть взаимосвязаны (спина-колено).

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