Доменико Поццовиво надеется, что команда Qhubeka Nexthash продолжит выступать

Доменико Поццовиво: « У меня нет плана «В», рискую завершить карьеру, если команда Qhubeka закроется»

Велокоманда Qhubeka Nexthash пропустила срок подачи документов на регистрацию в UCI (Международном союзе велосипедистов) на 2022 год, но глава команды Дуг Райдер (Doug Ryder) и гонщики не теряют надежды найти спонсора в последнюю минуту . Cyclingnews отмечает, что представители UCI дали время на спасение команды и пока оставляют за ней место в Мировом Туре (WorldTour). Итальянский сайт BiciPro сообщает, что компания BMC и Mercedes готовы поддержать команду в 2022 году, если будет найден титульный спонсор.

Не теряет надежды и один из ветеранов велоспорта, итальянский велогонщик Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo), которому сегодня, 30 ноября, исполняется 39 лет. Для Доменико Поццовиво закрытие команды Qhubeka Nexthash означает, что ему придётся завершить карьеру профессионального велогонщика, о чём он рассказал в интервью BiciPro.

- Доменико, может рассказать, в какой ситуации сейчас находится твоя команда?

- Насколько я знаю, ещё не всё потеряно, я хочу остаться с Qhubeka.

- А если нет?

- Если же нет, то плана В у меня нет, рискую тем, что придётся завершить карьеру.

На вопрос BiciPro, обдумывает ли Поццовиво вариант продолжать на континентальном уровне, он ответил: «Нет, если продолжать, нужно, чтобы игра стоила свеч. Если у меня не будет календаря с гонками высокого уровня, не останется стимула».

- А если тебя позовут такие команды как Bardiani, Drone Hopper или иностранная команда типа Alpecin, у которых нет горняка твоего типа в составе?

- Может, в Alpecin! Это замаскированная команда Мирового тура. Проблема в том, что мы зашли слишком далеко, будет нелегко найти место в другой команде. Сейчас составы уже скомплектованы, им нелегко добавить ещё одного гонщика.

- Но ты кажешься спокойным…

- Есть ощущение, что в конце концов решение будет найдено. Может, уже сегодня, это был бы отличный подарок на день рождения!

- Очевидно, Райдер тебя обнадёжил..

- Да, я говорил с ним, но с тех пор прошло время. Было бы лучше поставить дедлайн, по крайней мере, я бы хотел знать точную дату, тогда бы ушла тревожность. По крайней мере, я бы мог сфокусироваться и не отвлекаться на что-то другое.

- Но завершение карьеры для гонщика твоего калибра – не самый лучший вариант.

- Знаю, но в моей карьере были и худшие моменты. Конечно, это не идеальный вариант завершения карьеры ещё и потому, что каждый год, прежде, чем продолжать, спрашиваю себя о своих способностях, мотивации, желании продолжать жертвовать, и тому подобное. С такой точки зрения я не собирался завершать в этом сезоне.

- А если придётся поставить точку? Ты говорил, что хотел бы стать тренером.

- Точно. У меня впереди ещё один экзамен, осталось два. Это означает, что придётся поторопиться с дипломной работой, а потом поищу, возможно, кому то понадобятся мои знания.

- Ты тренируешься в одиночку?

- Да, так делаю уже несколько лет. Потом команда посмотрит мои файлы, я готов к тому, что что-то придётся изменить, но к этому моменту у меня уже будет структура подготовки.

- Тренировки уже начал?

- Да, понемногу. Последние несколько дней был дома. В это время обычно путешествую с двумя велосипедами ..

- Выезжаешь на маунтинбайке!

- Да, и это отличные выезды. В прошлое воскресенье ездил в Матеру. Мы поехали группой из тридцати велосипедистов. Мой брат Маурицио организовал эту поездку, а маршрут предложил синьор лет 60, который не знаю, как долго, может, лет 35, участвовал в любительских соревнованиях. Он отлично ездит! Мы проехали 25 километров по узкой дороге, по прекрасному серпантину. Потом я вернулся, переодел туфли, сменил велосипед и выехал ещё на час с четвертью на шоссе. Погода была как весной, совсем не такая, какая по возвращении встретила меня в Лугано.