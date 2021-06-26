Qhubeka NextHash: новое название и велоформа южноафриканской команды

NextHash – новый титульный спонсор африканской велокоманды Qhubeka

Южноафриканская велокоманда Мирового тура Qhubeka заключила пятилетний контракт с компанией NextHash, который будет титульным спонсором. Таким образом, уже на Тур де Франс-2021 велокоманда выйдет на старт как Team Qhubeka NextHash.

“NextHash” – международная организация из нескольких подразделений, объединяющая традиционную финансовую компанию с новыми цифровыми активами, базирующимися на технологии блокчейн.Управляя несколькими брендами, NextHash создали передовую платформу для лёгкого доступа к торговле криптовалютой пользователей, инвесторов и начинающих в цифровом мире токенов безопасности.

Дуглас Райдер, глава команды Qhubeka NextHasgh: «Я невероятно рад приветствовать NextHash в качестве нашего официального партнёра и титульного спонсора. Вся спортивная индустрия движется в сторону цифровизации. Это долгосрочное партнёрство поможет нам внедрять новые технологии и применять интерактивный подход, чтобы стать ближе к нашим болельщикам».

Изменится и дизайн веломайки, который представил ещё один новый партнёр команды – компания “Burberry”, основанная в 1856 году Томасом Бёрберри британская компания, производящий одежду класса «люкс».

Дуглас Райдер: «Очень счастлив приветствовать Burberry в качестве официального партнёра нашей команды. Это бренд, ставший пионером верхней одежды класса «люкс». Прекрасная монограмма Томаса Бёрберри (Thomas Burberry) появится на майках нашей команды, начиная с Тур де Франс, и на оставшуюся часть сезона».

Photo (c) Team Qhubeka NextHash

На Тур де Франс-2021 команда стартует с четырьмя дебютантами: 29-летний бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс принял участие в семи Гранд-турах, но впервые поедет Тур де Франс; 25-летний американский велогонщик Шон Беннетт дважды проехал Джиро д’Италия, а на Тур де Франс стартует впервые в карьере; 25-летний южноафриканский велогонщик Ник Дламини – развивался в команде с момента её основания; 30-летний Карлос Барберо, заменивший Фабио Ару, поедет Тур де Франс впервые в карьере.

Состав велокоманды Qhubeka NextHash на Тур де Франс-2021:

Carlos Barbero, (Испания),

Sean Bennett, (США)

Victor Campenaerts, (Бельгия)

Simon Clarke, (Австралия)

Nicholas Dlamini, (ЮАР)

Michael Gogl, (Австрия)

Sergio Henao, (Колумбия)

Maximilian Walscheid, (Германия)

Ларс Михаэльсен, спортивный директор команды: «Мы стартуем на Тур де Франс, не ставя целей в генеральной классификации. У нас также нет топовых спринтеров, но наша команда будет пользоваться каждым шансом в гонке. Мы постараемся быть представленными в отрывах. В спринте поддержим Макса Валшайда».

В последний момент команда заменила Фабио Ару на Карлоса Барберо из-за проблем со здоровьем, возникших у итальянского велогонщика.





В интервью La Gazzetta dello Sport Фабио Ару признался, что после чемпионата Италии с трудом доехал домой в Лугано: «Я побелел как простыня. Около часа просидел на скамейке, пил воду и «Кока-колу». Мне даже было тяжело вести машину, когда ехал домой. В понедельник весь день пролежал в постели. Никогда не чувствовал себя так плохо. Поэтому сказал команде, что неправильно ставить меня восьмым гонщиком в состав на Тур. За день до чемпионата я вернулся из Сестриере, мне пришлось долго ехать до отеля в Гаттео-а-Маре. Но я всегда довольно хорошо переносил жару, и ощущения на старте были неплохими. А когда в гонке начались ускорения, мне стало жарко, и больше не мог нормально дышать».

Пресс-релиз команды цитирует слова Фабио Ару: «Я понимаю, в какой форме надо быть, чтобы ехать Тур де Франс. Чувствую, что с теми физическими проблемами, что были у меня в выходные (за неделю до старта) тело не в том состоянии, в каком должно быть. Обсудив ситуацию с командой, я решил, что в наших общих интересах будет выйти из состава. Хочу пожелать команде, которая оказала мне такую великолепную поддержку, всего самого лучшего. Буду болеть за команду вместе с фанатами».