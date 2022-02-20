Джулио Чикконе о прогрессе и планах на сезон 2022 года

Джулио Чикконе: «По уровню выступления сезон 2021 года меня не разочаровал»

20 декабря итальянскому гонщику команды Trek-Segafredo Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) исполнилось 27 лет. Его программа гонок будет почти такой же, как в успешном 2019 году. О планах на сезон Джулио Чикконе рассказал на пресс-конференции во время тренировочного лагеря команды.

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Джулио Чикконе: «В юниорах я был обычным парнем, который всё ещё бегал на пляж. Я не жил как профессиональный велогонщик в отличие от нынешнего молодого поколения. Сейчас развиваются быстрее, а я шёл по более традиционному пути. Профессионалом стал в 2016, с тех пор физически кардинально изменился. Сейчас с нетерпением смотрю в будущее, в ближайшие три года, когда смогу проявить свой максимум.

Поеду Джиро д’Италия и Тур де Франс, вернусь к программе 2019 года. Поэтому начну сезон в Валенсии, Тиррено-Адриатико, потом перед Джиро проеду классики – Арденны с Флеш Валлонь и Льеж.

Если честно, маршрут Джиро д’ Италия-2022 больше мне подходит, учитывая небольшое количество километров в разделках и более тяжёлые этапы. Конечно, на бумаге этап до Блокхауса – один из труднейших на Джиро. Конечно, на домашних дорогах всегда чувствуешь больше внимания, но важно хорошо проехать Джиро в целом, не фокусируясь на конкретном этапе. Будем решать по ситуации – бороться за этапы, и тогда можно рисковать больше, или за генеральную классификацию, тогда придётся пожертвовать этапами. Посмотрим.

Хотя пока не знаем уровень участников, но на Тур де Франс сложнее бороться за генеральную классификацию из-за более высокого общего уровня гонщиков.

Следующий год будет очень важным. У меня было два сложных сезона. В смысле уровня выступления 2021 год меня не разочаровал, этот год не был потерян, я многому научился, хотя не было результатов. Даже по показателям этот год был лучшим, даже лучше, чем в 2019.

Раньше, чтобы выиграть, мне было надо уезжать в отрыв, в этом разница. Сейчас я боролся за этапы на Джиро с генеральщиками лицом к лицу, например, на 9-м этапе до Кампо Феличе. Борьба впереди за победу на этапе с такими гонщиками как Берналь или Эвенпул подтверждает, что планка стала выше. Два года назад я ездил за этапами и жертвовал остальным, в этом году был в топ-5 общего зачёта (прим. VeloLIVE- с 6 по 17 этап, до схода с Джиро д’Италия-2021, Джулио Чикконе шёл в десятке общего зачёта, после двух этапах был 4-м в общем зачёте). Я выступал сильнее, понял, что могу высоко идти на многодневных гонках. После падений и неудач стал сильнее.

К тренировкам я вернулся полтора месяца назад. В этом году перерыв у меня длился дольше, чем обычно, так как упал на Вуэльте Испании, были проблемы с коленом. После вынужденной остановки пришлось восстанавливаться. Теперь я в порядке, снова тренируюсь.

Я не чувствую давления, живу спокойно, работаю, выкладываясь по максимуму. Важно отметить, что сейчас в велоспорте период гонщиков очень высокого уровня, феноменальных, как Погачар, Роглич и Берналь. Надо отдавать себе в этом отчёт и быть реалистом, понимать, что достижимо. Я реалист. На Джиро поднялся до топ-5 без вкладывания сил в разделку, без внимания к деталям, не будучи лидером команды. Возможно, я могу мечтать о подиуме, но всё зависит от обстоятельств, от того, какие гонщики участвуют, от множества других факторов.

В прошлом году после Джиро мы в качестве теста начали работать над разделкой, стали вкладывать в это силы. Например, в прологе на Вуэльте Испании я не потерял слишком много, что стало для меня прогрессом. Возможно, со стороны это было почти незаметно, но для меня результат был существенным улушчением, и мы продолжим работать в этом направлении».