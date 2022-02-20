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Джулио Чикконе о прогрессе и планах на сезон 2022 года

Джулио Чикконе: «По уровню выступления сезон 2021 года меня не разочаровал»

 

 

  20 декабря итальянскому гонщику команды Trek-Segafredo Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) исполнилось 27 лет. Его программа гонок будет почти такой же, как в успешном 2019 году. О планах на сезон Джулио Чикконе рассказал на пресс-конференции во время тренировочного лагеря команды.

 

Джулио Чикконе о прогрессе и планах на сезон 2022 года

Photo Credit: LaPresse

 

  Джулио Чикконе: «В юниорах я был обычным парнем, который всё ещё бегал на пляж. Я не жил как профессиональный велогонщик в отличие от нынешнего молодого поколения. Сейчас развиваются быстрее, а я шёл по более традиционному пути. Профессионалом стал в 2016, с тех пор физически кардинально изменился. Сейчас с нетерпением смотрю в будущее, в ближайшие три года, когда смогу проявить свой максимум.

 

  Поеду Джиро д’Италия и Тур де Франс, вернусь к программе 2019 года. Поэтому начну сезон в Валенсии, Тиррено-Адриатико, потом перед Джиро проеду классики – Арденны с Флеш Валлонь и Льеж.  

 

  Если честно, маршрут Джиро д’ Италия-2022 больше мне подходит, учитывая небольшое количество километров в разделках и более тяжёлые этапы. Конечно, на бумаге этап до Блокхауса – один из труднейших на Джиро. Конечно, на домашних дорогах всегда чувствуешь больше внимания, но важно хорошо проехать Джиро в целом, не фокусируясь на конкретном этапе. Будем решать по ситуации – бороться за этапы, и тогда можно рисковать больше, или за генеральную классификацию, тогда придётся пожертвовать этапами. Посмотрим.

 

Хотя пока не знаем уровень участников, но на Тур де Франс сложнее бороться за генеральную классификацию из-за более высокого общего уровня гонщиков.  

 

Следующий год будет очень важным. У меня было два сложных сезона. В смысле уровня выступления 2021 год меня не разочаровал, этот год не был потерян, я многому научился, хотя не было результатов. Даже по показателям этот год был лучшим, даже лучше, чем в 2019.

 

   Раньше, чтобы выиграть, мне было надо уезжать в отрыв, в этом разница. Сейчас я боролся за этапы на Джиро с генеральщиками лицом к лицу, например, на 9-м этапе до Кампо Феличе. Борьба впереди за победу на этапе с такими гонщиками как Берналь или Эвенпул подтверждает, что планка стала выше. Два года назад я ездил за этапами и жертвовал остальным, в этом году был в топ-5 общего зачёта (прим. VeloLIVE- с 6 по 17 этап, до схода с Джиро д’Италия-2021, Джулио Чикконе шёл в десятке общего зачёта, после двух этапах был 4-м в общем зачёте). Я выступал сильнее, понял, что могу высоко идти на многодневных гонках. После падений и неудач стал сильнее.

 

  К тренировкам я вернулся полтора месяца назад. В этом году перерыв у меня длился дольше, чем обычно, так как упал на Вуэльте Испании,  были проблемы с коленом. После вынужденной остановки пришлось восстанавливаться. Теперь я в порядке, снова тренируюсь.

 

  Я не чувствую давления, живу спокойно, работаю, выкладываясь по максимуму. Важно отметить, что сейчас в велоспорте период гонщиков очень высокого уровня, феноменальных, как Погачар, Роглич и Берналь. Надо отдавать себе в этом отчёт и быть реалистом, понимать, что достижимо. Я реалист. На Джиро поднялся до топ-5 без вкладывания сил в разделку, без внимания к деталям, не будучи лидером команды. Возможно, я могу мечтать о подиуме, но всё зависит от обстоятельств, от того, какие гонщики участвуют, от множества других факторов.

 

  В прошлом году после Джиро мы в качестве теста начали работать над разделкой, стали вкладывать в это силы. Например, в прологе на Вуэльте Испании я не потерял слишком много, что стало для меня прогрессом. Возможно, со стороны это было почти незаметно, но для меня результат был существенным улушчением, и мы продолжим работать в этом направлении».

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Теги к статье: Джулио Чикконе Giulio Ciccone Trek-Segafredo

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Комментарии

  • Astanaforever
    Герант Томас продлил контракт ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Фрум поддавил его карьеру, сделав из него свою тень. Может без него бы он добился намного большего. Я так думаю. Он даже стоя на верхней ступени в Париже, видно было, чувствовал себя неловко, каким то виноватым, рядом с Фрумом.
  • SportSpirit
    Герант Томас продлил контракт ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Когда пару дней назад в теме про Брэйлдсфорда писала

     

    Цитата: SportSpirit
     
    И, шутки шутками, но судя по летней риторике в прессе, именно Эллингворт продавил решение оставить старину Томаса в команде. 

     

    думала, что этот вопрос уже был закрыт. Видимо, долго торговались о сумме контракта)

     

    Это доброе решение: 2 года и с почестями на пенсию. Томас - глыба! Справедливости ради, к нему есть одна большая претензия красной линией сквозь всю карьеру - он слишком много падал. И до победы на Туре-2018 и после. 

     

    Кстати, Тур-2021, даже после вывиха плеча на 3-м этапе, Томас доехал и в горах тянул получше Квятека. Собственно, большую часть своей шоссейной карьеры он и был звездным грегари. 

     

    А еще - невероятно, но факт! - он один из немногих кто в этом сезоне выиграл финишный спринт у Кольбрелли (5-й этап Дофине). А, возможно, и единственныйmusic

  • Karmatron
    Герант Томас продлил контракт ... (3)
    Karmatron-Фото

    Удачи тебе, старина Джи! Пусть Фортуна снова повернется к тебе лицом, как в 2018-м!

     

    P.s. Нужно было обязательно написать что-то нормальное, пока не проснулся Reforg34 и не испортил хорошую новость

  • Earl57
    Майкл Вантурехаут – победитель ... (1)
    Earl57-Фото

    А тем временем Ваут Ван Арт признан спортсменом года в Бельгии

  • Kitsune-taichou
    Дэйв Брэйлсфорд назначен дирек ... (13)
    Kitsune-taichou-Фото
    я даже дату комментария три раза перечитала
  • Николай Н.
    Том Пидкок – победитель этапа ... (9)
    Николай Н.-Фото

    Вчера был победителем, а сегодня вторым. Молодец.

  • RVL
    Том Пидкок: «Цель этого сезона ... (18)
    RVL-Фото
    Я так глубоко не копал))
    Но теперь я дважды убедился.
  • kostel69
    Том Пидкок: «Цель этого сезона ... (18)
    kostel69-Фото
    Здесь имелся ввиду конкретный бельгиец и конкретный голландец.
  • Александра
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (11)
    Александра-Фото

    Тот год, когда Астана поставила на Ару, а не не Ланду, надломил его, похоже, раз и навсегда. И тогда, и сейчас считаю тот расклад фатальным для этих гонщиков. Ару поверил в себя сверх меры (и где он теперь?), а Ланда стал иллюстрацией синдрома неудачника.

  • Александра
    Велокоманда Movistar представи ... (5)
    Александра-Фото

    Масу бы налысо побриться, был бы прямо, как Брюс Уиллес в детстве. Вот прямо обидно, такой красивый молодой человек, а на голове какой-то непонятный подшерсток.  Все красивые!))

     

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3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
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