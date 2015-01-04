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Падения велогонщиков на "Гонке опавших листьев"

Падения гонщиков на спуске с Кольма ди Сормано на классике Ломбардия-2017

 

  Спуск с Кольма ди Сормано (Colma di Sormano) за 50 км до финиша 111-го выпуска классики Ломбардия стал роковым для нескольких гонщиков. Первым на повороте перелетел через ограждения и упал в пропасть 22-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors Лауренс Де Плюс (Laurens De Plus). К счастью, он избежал серьёзных повреждений, получив ушиб правого колена. Гонщика осмотрели в больнице, но госпитализации не потребовалось, он смог уехать сразу после осмотра.

 

 

 

  Гораздо больше пострадали упавшие на спуске с Кольма ди Сормано 24-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Симоне Петилли (Simone Petilli) и 31-летний бельгийский гонщик команды AG2R La Mondiale Ян Бакелантс (Jan Bakelants). Они перелетели через ограждения и упали на насыпь, находящуюся на склоне за ограждением проезжей части.

 

  В пресс-релизе команды UAE Team Emirates сообщается, что у Симоне Петилли сотрясение мозга, трещина (перелом) правого мыщелка затылочной кости, трещина (перелом) позвонка D1 грудного отдела,  перелом правой ключицы и правой лопатки, а также раны лица в районе правого глаза.

 

Photo © Bettini

 

 

  Ян Бакелантс упал на том же месте, где и Лауренс Де Плюс, он не терял сознания, его состояние стабильное. В пресс-релизе команды AG2R La Mondiale сообщается, что у гонщика трещины (переломы) 7 ребёр без повреждений лёгких, а также компрессионный перелом первого и третьего позвонков поясничного отдела. Перелом третьего позвонка потребует дальнейшего обследования, которое будет проведено завтра. По сообщению врача команды, Ян Бакелантс может двигаться и свободно дышать.

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Теги к статье: Лауренс Де Плюс Ян Бакелантс Симоне Петилли Ломбардия Il Lombardia гонка Мирового тура классика Монумент велоспорта

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:51 | Регистрация: 4.01.2015

    Ещё одна жертва Ломбардии 2017

    Вот вам и Мур "с другой стороны", так сказать; это настоящая жесть, всем спортсменам здоровья и скорейшей поправки

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Комментарии

  • Earl57
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Шейх (он же и владелец) должен быть тоже довольным

    biggrin

    https://twitter.com/Bahrain_Merida/status/916679279244726272

  • ktilp-12
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    ktilp-12-Фото

     Слабовато проехал Ару, Чернецкий молодец. Чернецкий остается в Астане, об этом было сказано Курдюковым на Вуэльте, при беседе с Винокуровым.

  • Sm1T
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    Sm1T-Фото
    вы видите, то что хотите видеть.
    Коментатор сказал, что СРЕДИ ЗРИТЕЛЕЙ ходят разговоры, что "Нибали становился победителем гран-туров только из-за везения, только из-за падений Крейсвика,Контадора и Фрума"
  • M-07
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    M-07-Фото
    Там у Виллермо (4-е место), видать, сначала засечка не сработала, позже его внесли в протокол, вот и опустились остальные на строчку ниже. 10-е место тоже неплохо.
  • Адриен
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    Адриен-Фото
    На мой взгляд комментатор должен комментировать ОБЪЕКТИВНО, для ВСЕХ телезрителей , НЕЙТРАЛЬНО,не озвучивая свое собственное СУБЪЕКТИВНОЕ мнение и предпочтения. Репортаж наблюдают болельщики, переживающие за РАЗНЫХ кумиров, имеющие свои собственные взгляды на те или иные события велоспорта. А когда комментатор характеризую, например, Нибали , говорит , что тот становился победителем гран-туров только из-за везения, только из-за падений Крейсвика,Контадора и Фрума - это НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО, ОСКОРБИТЕЛЬНО по отношению к спортсмену и НЕУВАЖИТЕЛЬНО - к его поклонникам.В отличии от болельщиков, которым конечно не возбраняется иметь и высказывать свою оценку тому или иному спортсмену.
  • VeloVelo
    Винченцо Нибали - двукратный п ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Браво, Ниббали!

  • VeloVelo
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    VeloVelo-Фото

    Чернецкий вроде 9-й был, а теперь 10-й. Что произошло?

  • EL-Fenomeno
    Падения велогонщиков на "Гонк ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ещё одна жертва Ломбардии 2017

    Вот вам и Мур "с другой стороны", так сказать; это настоящая жесть, всем спортсменам здоровья и скорейшей поправки

  • EL-Fenomeno
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    EL-Fenomeno-Фото

    Нибс показал и доказал что на финише сезона находится просто таки в великолепной форме. Три подиума на 3-х итальянских классиках за последние 7 или там 10 дней. Ну и мастер спуска - ЛУЧШИЙ! Было видно как он искренне радуется на финищных метрах гонки. Да и вообще в первый же сзеон в новой команде: 3-й на Джиро, 2-й на Вуэльте и вот №1 на любимой Ломбардии - действительно очень удачный сезон для капитана команды БМ. Шейх (он же и владелец) должен быть тоже довольным и пожалуй щедро вознаградит бонусными премиальными итальянца.

    На предпоследней фотке Москон издали напоминает Вивиани))

  • kwwk
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    kwwk-Фото
    А я бы Ваш комент разделил бы на два.

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