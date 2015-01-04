Падения велогонщиков на "Гонке опавших листьев"

Падения гонщиков на спуске с Кольма ди Сормано на классике Ломбардия-2017

Спуск с Кольма ди Сормано (Colma di Sormano) за 50 км до финиша 111-го выпуска классики Ломбардия стал роковым для нескольких гонщиков. Первым на повороте перелетел через ограждения и упал в пропасть 22-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors Лауренс Де Плюс (Laurens De Plus). К счастью, он избежал серьёзных повреждений, получив ушиб правого колена. Гонщика осмотрели в больнице, но госпитализации не потребовалось, он смог уехать сразу после осмотра.

Гораздо больше пострадали упавшие на спуске с Кольма ди Сормано 24-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Симоне Петилли (Simone Petilli) и 31-летний бельгийский гонщик команды AG2R La Mondiale Ян Бакелантс (Jan Bakelants). Они перелетели через ограждения и упали на насыпь, находящуюся на склоне за ограждением проезжей части.

В пресс-релизе команды UAE Team Emirates сообщается, что у Симоне Петилли сотрясение мозга, трещина (перелом) правого мыщелка затылочной кости, трещина (перелом) позвонка D1 грудного отдела, перелом правой ключицы и правой лопатки, а также раны лица в районе правого глаза.

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Ян Бакелантс упал на том же месте, где и Лауренс Де Плюс, он не терял сознания, его состояние стабильное. В пресс-релизе команды AG2R La Mondiale сообщается, что у гонщика трещины (переломы) 7 ребёр без повреждений лёгких, а также компрессионный перелом первого и третьего позвонков поясничного отдела. Перелом третьего позвонка потребует дальнейшего обследования, которое будет проведено завтра. По сообщению врача команды, Ян Бакелантс может двигаться и свободно дышать.