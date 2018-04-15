Реми Ди Грегорио отстранён от велогонок из-за положительной допинг-пробы

Положительная допинг-проба Реми Ди Грегорио

Международный союз велосипедистов (UCI) сообщает, что допинг-проба 32-летнего французского гонщика проконтинентальной команды Delko Marseille Provence KTM Реми Ди Грегорио (Rémy Di Grégorio), взятая 5 марта 2018 года во время велогонки Париж-Ницца, показала наличие запрещённого вещества – дарбепоэтина (darbepoetin/ (dEPO).

Согласно Антидопинговым правилам UCI гонщик временно отстранён от соревнований до вынесения решения по его делу. Он имеет право потребовать проведение анализа пробы В.

Как сообщается в пресс-релизе UCI, этот допинг-контроль был запланирован и осуществлён на основании секретной информации, полученной независимым органом UCI - Cycling Anti-Doping Foundation (CADF).

CADF работал в сотрудничестве с Антидопинговым агентством Франции и Центральным департаментом по защите окружающей среды и здоровья граждан (Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP).

В команде Delko Marseille Provence KTM Реми Ди Грегорио выступает с 2014 года. В этом сезоне он одержал победу на 2-м этапе Тура Прованса,выиграл горную классификацию на гонке Etoile de Besseges.