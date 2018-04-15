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Реми Ди Грегорио отстранён от велогонок из-за положительной допинг-пробы

Положительная допинг-проба Реми Ди Грегорио

 

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) сообщает, что допинг-проба 32-летнего французского гонщика проконтинентальной команды Delko Marseille Provence KTM Реми Ди Грегорио (Rémy Di Grégorio), взятая 5 марта 2018 года во время велогонки Париж-Ницца, показала наличие запрещённого вещества – дарбепоэтина (darbepoetin/ (dEPO).

 

  Согласно Антидопинговым правилам UCI гонщик временно отстранён от соревнований до вынесения решения по его делу. Он имеет право потребовать проведение анализа пробы В.

 

Как сообщается в пресс-релизе UCI, этот допинг-контроль был запланирован и осуществлён на основании секретной информации, полученной независимым органом UCI - Cycling Anti-Doping Foundation (CADF).

 

  CADF работал  в сотрудничестве с Антидопинговым агентством Франции и Центральным департаментом по защите окружающей среды и здоровья граждан (Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP).

 

В команде  Delko Marseille Provence KTM Реми Ди Грегорио выступает с 2014 года. В этом сезоне он одержал победу на 2-м этапе Тура Прованса,выиграл горную классификацию на гонке Etoile de Besseges.

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Теги к статье: Реми Ди Грегорио Remy Di Gregorio UCI

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Комментарии

  • Earl57
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (3)
    Earl57-Фото

    А может быть это эмоциальная реакция Буанни на отношение к нему в команде?

    Человеку нужна помощь психолога, однако вместо этого на него просто и незатейливо давят, еще больше усиливая его проблемы.

    Вспомните конфликт Жильбера с руководством BMC. И такой был, и рассякой... А перешел к квикам, сразу всё нормализовалось. Как подменили.

  • Earl57
    Герои Париж-Рубэ-2018 (95)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Не знал, что метла всё еще существует

    Вот здесь  у Sporza есть видео зарисовка, как на Рубэ "метла" подбирала" гонщиков.

    http://sporza.be/cm/sporza/wielrennen/1.3177570

    Невольно обратила внимание на японца Арасиро, его философское восприятие происходящего.

  • Shalam s Urala
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    вернуть его в бокс

    а лучше сразу в промоутеры шаурмы

  • close2you
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (3)
    close2you-Фото
    гнать в шею этого петуха!
  • Shega
    Герои Париж-Рубэ-2018 (95)
    Shega-Фото
    Честное слово, он заслужил эти аплодисменты, которые звучат на видео! Ничего, кроме искреннего уважения и восхищения то, что он сделал, не вызывает. Это - характер!
    Присоединяюсь: браво!
  • VeloVelo
    Гонщик команды Verandas Willem ... (51)
    VeloVelo-Фото

    Ну вот так и есть...

  • VeloVelo
    Герои Париж-Рубэ-2018 (95)
    VeloVelo-Фото

    Не знал, что метла всё еще существует, Ольга спасибо ) Видео супер.
    Эдвальдас Сискевичус Браво!

    ЗЫ: Кстати, он далеко не последний гонщик в пелотоне.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Герои Париж-Рубэ-2018 (95)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Александра
    Не благодарности ради, но, если нужно что-то выправить, - буду рада помочь.)
    Ураааааа!
  • Александра
    Герои Париж-Рубэ-2018 (95)
    Александра-Фото

    Не благодарности ради, но, если нужно что-то выправить, - буду рада помочь.)

  • ROSt
    Ярослав Попович представит нов ... (8)
    ROSt-Фото

    Слава молодец! ukr

    Гонщик, спортдиректор, плюс родилась недавно дочь. 

    Так ШО не завидуйте. 

    beach

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