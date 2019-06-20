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Спортивный директор команды TotalEnergies: «Перемены помогут Петеру Сагану снова добиваться великолепных результатов»

Спортивный директор TotalEnergies о приходе в команду Петера Сагана

Спортивный директор команды TotalEnergies: «Перемены помогут Петеру Сагану снова добиваться великолепных результатов»

 

 

  С 7 по 17 декабря в Кальпе велокоманда TotalEnergies проводит первый тренировочный лагерь по подготовке к новому сезону 2022 года. Спортивный директор команды TotalEnergies Бенуа Женозо (Benoît Génauzeau) надеется, что группа велогонщиков и персонала (Мацей Боднар, Даниэль Осс, Юрай Саган, спортивный директор Ян Валах, механик, тренер и пресс-секретарь), которые приходят в команду вместе с Петером Саганом, сможет быстро интегрироваться в состав TotalEnergies.

  В интервью RTBF Sport Бенуа Женозо отметил, что команда хочет сохранить свою идентичность, а Петеру Сагану предоставит полную свободу в выборе стиля гонки и проявлении качеств шоумена.

 

  Бенуа Женозо: «Мы в начале нашего сотрудничества. Несколько недель назад мы впервые встретились с Петером лично, когда он посетил штаб-квартиру команды. Мы хотели, чтобы он понимал, куда приходит, потому что у нашей команды сильная идентичность, о которой заявляем. Хотели, чтобы во время этого визита Петер почувствовал душу нашей команды.

  Для него важно иметь рядом тех, кому он может доверять, кто ему близок. Поэтому мы решили принять в команду вместе некоторых его товарищей по команде и членов персонала, чтобы он продолжал работать в знакомом окружении. Сейчас для нас важно успешно решить вопрос с интегрированием его в команду. Мы хотим продолжать развиваться и работать в своём стиле, в соответствии с душой команды. Но мы также хотим быть в гармонии с Петером, чтобы вместе добиться высоких результатов.

 

  В нашей команде никогда не было гонщика калибра Петера, но у нас выступал такой культовый гонщик как Томас Фёклер, и его влияние до сих пор ощущается, он никогда не оставлял зрителей равнодушными. Нам очень нравятся выделяющиеся гонщики. Главное – баланс шоу и выступления, которые вовсе не противоречат друг другу, что Петер демонстрировал в течение всей своей карьеры.

  Приход Петера Сагана в команду вызвал огромный интерес, нам поступило множество вопросов по поводу его подписания. Я считаю, что он поможет развитию нашего проекта. Мы рассчитываем, что вместе с ним сможем многого достичь. Мы также хотим сохранят своеобразие нашей команды. Думаю, придя к нам, Петер захочет следовать своим инстинктам и получить определённую свободу».

 

 Спортивный директор команды TotalEnergies не согласен, что карьера Петера Сагана идёт по нисходящей траектории, так как он более успешен, чем большинство гонщиков.

 

  «Если взглянуть на его выступление в сезоне 2021 года, видно, что его результаты более чем успешные – он выигрывал в гонках Мирового тура, на Джиро д’Италия, стал победителем очковой классификации Джиро. Он начал год, заболев ковидом, серьёзно упал на Тур де Франс и сошёл после падения, но сезон всё равно сезон был великолепным.

  Сейчас, наверное, вопрос в том, чтобы найти мотивацию. Когда работаешь в одной команде много лет, возникает своего рода скука. Перед нами вызов – найти и принять в команду что-то новое, а небольшие изменения помогут ему снова добиваться великолепных результатов».

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Теги к статье: TotalEnergies Петер Саган

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 21:19 | Регистрация: 20.06.2019

    Дорога покажет...

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Комментарии

  • Ice
    Спортивный директор команды To ... (1)
    Ice-Фото

    Дорога покажет...

  • Earl57
    Тиш Беноот и велокоманда DSM д ... (2)
    Earl57-Фото

    Ходят слухи, что он в Джамбо пойдет. В Джамбо от комментариев отказались...

  • levonardo
    Тиш Беноот и велокоманда DSM д ... (2)
    levonardo-Фото

    Это как то не смешно уже.

  • Shalam s Urala
    Эусебио Унсуэ о успехах и неуд ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    есть ещё один 66-летний (как и Унсуэ) чудила. но тому хотя-б можно отдать должное - его команда будь здоров метёт..

    этого - просто жалко

  • StVano
    Эусебио Унсуэ о успехах и неуд ... (6)
    StVano-Фото

    Цитата: "он и его сеньора передали через менеджера, что у них своя дорога".

    А кто эта сеньора? Жена?

  • Astanaforever
    Эусебио Унсуэ о успехах и неуд ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Он просто не договаривает и не признает свои ошибки. А они у него есть и в не малом количестве. Гонщики, живые люди и у каждого свои тараканы и амбиции. Те же спорт. директор Арриета, гонщики Лопес, Кинтана, Солер, Карапас, Не могут в таком количестве люди, просто так уходить без причины по своей вине. Значит дело в самом Унсуэ и той политики которую проводит руководство.
  • Ice
    Ваут ван Арт выиграл этап вело ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Выгулял Ван Арт свой новенький Сервело для велокросса.

     
    Тренер Пидкока несколько раз говорил в разных интервью, что от Тома не надо ничего ожидать. Он мол долгое время не участвовал в гонках и вообще не садился на велосипед. Лечил колени, отдыхал. Потом начал общие тренировки, но велокросс специально не тренировал. Утратил чувство гонки и будет возвращать постепенно. И вообще, ему о будущем сезоне думать надо и поэтому аккуратно распределять усилия и расставлять приоритеты.
    Намекнул что Пидкок скорее всего поедет Джиро. Ибо на Тур ему еще рано, а Вуэльта отпадает потому что совпадает с чемпионатом мира по МТБ.

    нехорошо то, что в таком возрасте уже нужно колени лечить, это однозначно беда. Если с ними что-то не так, это вряд ли можно вылечить, не та часть тела.

  • Ice
    Ваут ван Арт о победе на этапе ... (5)
    Ice-Фото

    Мне кажется, фото сделано в тот момент, когда он спрашивал: "Это потому что я черный?")))

  • Ice
    Петер Саган подписал 10-летний ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Серафим
     Будет теперь ездить до 41 года? 

    Чтобы быть лицом бренда, необязательно ездить, достаточно быть медийным. У Бэкхема до сих пор уйма рекламных контрактов)))

  • Sezar
    Эусебио Унсуэ о успехах и неуд ... (6)
    Sezar-Фото

    Но тогда Мовистар перестанет быть Мовистаром.

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3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
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6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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