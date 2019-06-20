Спортивный директор команды TotalEnergies: «Перемены помогут Петеру Сагану снова добиваться великолепных результатов»

Спортивный директор TotalEnergies о приходе в команду Петера Сагана

С 7 по 17 декабря в Кальпе велокоманда TotalEnergies проводит первый тренировочный лагерь по подготовке к новому сезону 2022 года. Спортивный директор команды TotalEnergies Бенуа Женозо (Benoît Génauzeau) надеется, что группа велогонщиков и персонала (Мацей Боднар, Даниэль Осс, Юрай Саган, спортивный директор Ян Валах, механик, тренер и пресс-секретарь), которые приходят в команду вместе с Петером Саганом, сможет быстро интегрироваться в состав TotalEnergies.

В интервью RTBF Sport Бенуа Женозо отметил, что команда хочет сохранить свою идентичность, а Петеру Сагану предоставит полную свободу в выборе стиля гонки и проявлении качеств шоумена.

Бенуа Женозо: «Мы в начале нашего сотрудничества. Несколько недель назад мы впервые встретились с Петером лично, когда он посетил штаб-квартиру команды. Мы хотели, чтобы он понимал, куда приходит, потому что у нашей команды сильная идентичность, о которой заявляем. Хотели, чтобы во время этого визита Петер почувствовал душу нашей команды.

Для него важно иметь рядом тех, кому он может доверять, кто ему близок. Поэтому мы решили принять в команду вместе некоторых его товарищей по команде и членов персонала, чтобы он продолжал работать в знакомом окружении. Сейчас для нас важно успешно решить вопрос с интегрированием его в команду. Мы хотим продолжать развиваться и работать в своём стиле, в соответствии с душой команды. Но мы также хотим быть в гармонии с Петером, чтобы вместе добиться высоких результатов.

В нашей команде никогда не было гонщика калибра Петера, но у нас выступал такой культовый гонщик как Томас Фёклер, и его влияние до сих пор ощущается, он никогда не оставлял зрителей равнодушными. Нам очень нравятся выделяющиеся гонщики. Главное – баланс шоу и выступления, которые вовсе не противоречат друг другу, что Петер демонстрировал в течение всей своей карьеры.

Приход Петера Сагана в команду вызвал огромный интерес, нам поступило множество вопросов по поводу его подписания. Я считаю, что он поможет развитию нашего проекта. Мы рассчитываем, что вместе с ним сможем многого достичь. Мы также хотим сохранят своеобразие нашей команды. Думаю, придя к нам, Петер захочет следовать своим инстинктам и получить определённую свободу».

Спортивный директор команды TotalEnergies не согласен, что карьера Петера Сагана идёт по нисходящей траектории, так как он более успешен, чем большинство гонщиков.

«Если взглянуть на его выступление в сезоне 2021 года, видно, что его результаты более чем успешные – он выигрывал в гонках Мирового тура, на Джиро д’Италия, стал победителем очковой классификации Джиро. Он начал год, заболев ковидом, серьёзно упал на Тур де Франс и сошёл после падения, но сезон всё равно сезон был великолепным.

Сейчас, наверное, вопрос в том, чтобы найти мотивацию. Когда работаешь в одной команде много лет, возникает своего рода скука. Перед нами вызов – найти и принять в команду что-то новое, а небольшие изменения помогут ему снова добиваться великолепных результатов».