Омар Фраиле продолжит выступать в команде «Астана»

29-летний испанский гонщик Омар Фраиле подписал новое двухлетнее соглашение с казахстанской командой Мирового Тура «Астана». Таким образом, Фраиле продолжит выступать в казахстанском проекте в 2020 и 2021 годах.

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- Здорово, что я подписал новый контракт с «Астаной» на следующие два года. Эта команда создаёт внутри семейную атмосферу, частью которой я хотел бы оставаться. Командная атмосфера, профессиональный менеджмент и персонал и отличная техническая составляющая проекта сделали мое решение продлить контракт очень легким. Я очень рад продолжить выступать в этой команде и защищать цвета «Астаны». Я хочу поблагодарить менеджмент за доверие и веру в меня, а также, главного спонсора «Самрук-Казына» за поддержку нашей команды, - сказал Омар Фраиле.

Омар Фраиле присоединился к команде «Астана» в 2018 году и с того времени успел добиться ряда весомых результатов. Так, в 2018 году Фраиле одержал победы на этапах «Тур де Франс», «Тура Романдии» и «Тура Страны Басков».

Два серьёзных падения омрачили текущий сезон Омара Фраиле, тем не менее, он выступал на высоком уровне, став 5-м на «Вуэльте Мурсии» и 11-м на «Гран-при Мигеля Индурайна». В то же самое время, Фраиле оказал большую помощь своим товарищам, поддерживая Йона Исагирре на пути к победам на «Вуэльте Валенсии» и «Туре Страны Басков» и Якоба Фульсанга на «Льеж-Бастонь-Льеж».

- Без сомнений, Омар Фраиле - один из самых ценных гонщиков нашей команды. Он доказал это в прошлом году, одержав несколько больших побед, он подтвердил это и в этом сезоне, не только сражаясь за личные результаты, но и помогая товарищам добиваться важных побед. Да, в этом году два тяжелых падения не позволили пока Омару выйти на свой результат, но он провёл хороший «Тур де Франс» и, так как впереди ещё очень много гонок, я уверен, что он ещё найдёт свой путь к славе. Я рад, что Омар остаётся в нашей команде ещё на два сезона, верю, что в следующие два года у него будет много замечательных моментов, - сказал Александр Винокуров.





Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM