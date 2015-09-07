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Омар Фраиле продолжит выступать в команде «Астана»

  Омар Фраиле продолжит выступать в команде «Астана»

  29-летний испанский гонщик Омар Фраиле подписал новое двухлетнее соглашение с казахстанской командой Мирового Тура «Астана». Таким образом, Фраиле продолжит выступать в казахстанском проекте в 2020 и 2021 годах.

 

Photo credit: @Getty Sport

 

Здорово, что я подписал новый контракт с «Астаной» на следующие два года. Эта команда создаёт внутри семейную атмосферу, частью которой я хотел бы оставаться. Командная атмосфера, профессиональный менеджмент и персонал и отличная техническая составляющая проекта сделали мое решение продлить контракт очень легким. Я очень рад продолжить выступать в этой команде и защищать цвета «Астаны». Я хочу поблагодарить менеджмент за доверие и веру в меня, а также, главного спонсора «Самрук-Казына» за поддержку нашей команды, - сказал Омар Фраиле.

 

Омар Фраиле присоединился к команде «Астана» в 2018 году и с того времени успел добиться ряда весомых результатов. Так, в 2018 году Фраиле одержал победы на этапах «Тур де Франс», «Тура Романдии» и «Тура Страны Басков». 

 

Два серьёзных падения омрачили текущий сезон Омара Фраиле, тем не менее, он выступал на высоком уровне, став 5-м на «Вуэльте Мурсии» и 11-м на «Гран-при Мигеля Индурайна». В то же самое время, Фраиле оказал большую помощь своим товарищам, поддерживая Йона Исагирре на пути к победам на «Вуэльте Валенсии» и «Туре Страны Басков» и Якоба Фульсанга на «Льеж-Бастонь-Льеж». 

 

Без сомнений, Омар Фраиле - один из самых ценных гонщиков нашей команды. Он доказал это в прошлом году, одержав несколько больших побед, он подтвердил это и в этом сезоне, не только сражаясь за личные результаты, но и помогая товарищам добиваться важных побед. Да, в этом году два тяжелых падения не позволили пока Омару выйти на свой результат, но он провёл хороший «Тур де Франс» и, так как впереди ещё очень много гонок, я уверен, что он ещё найдёт свой путь к славе. Я рад, что Омар остаётся в нашей команде ещё на два сезона, верю, что в следующие два года у него будет много замечательных моментов, - сказал Александр Винокуров.



Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Омар Фраиле Astana Pro Team Александр Винокуров трансферы

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  1. ZX330-5G

    Сегодня, 12:33 | Регистрация: 7.09.2015

    Вот и славно.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 13:11 | Регистрация: 30.06.2017

    Да, уж дела с трансфером на следующий сезон неважные. Денег нет подписывать топовых гонцов. Тяжко будет очень добывать победы. Уходят шесть ценных гонцов Хирт, Бильбао, Баллерини, Корт, Вилелья, Катальдо. А взамен почти никого. Печаль. И Фульс под вопросом. Договорятся или нет? Найдут под него деньги? Нет? Да уж. Завтра пойдут трансфера..узнаем.

  3. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 13:12 | Регистрация: 23.05.2017

    А что на счёт Власова?

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
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4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
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