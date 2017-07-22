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UCI в виде исключения увеличит количество команд на Гранд-турах в 2021 году

UCI увеличит количество команд на Гранд-турах в 2021 году до 23

 

UCI в виде исключения увеличит количество команд на Гранд-турах в 2021 году

 

  В связи со сложной ситуацией из-за пандемии и сокращением количества велогонок Международный союз велосипедистов (UCI) в виде исключения в 2021 году увеличит количество команд-участников Гранд-туров до 23, а количество стартующих велогонщиков до 184.

 

   В недавние годы количество команд на Гранд-турах было уменьшено до 22 (по 8 велогонщиков в команде) в попытке усилить безопасность велогонщиков и уменьшить риск завалов.

 

  В пресс-релизе UCI говорится: «Как и в 2020 году, Совет по профессиональному велоспорту и Руководящий комитет UCI одобрили положения, обеспечивающие большую гибкость для всех задействованных в профессиональном шоссейном велоспорте, пострадавших от кризиса во время пандемии.

 

  По запросу трёх заинтересованных велофедераций Франции, Испании и Италии максимальное количество гонщиков на стартах Гранд-туров в виде исключения увеличено до 184 вместо обычных 176.

 

  Увеличение на 8 гонщиков позволит организаторам, если они пожелают, пригласить для участия в Гранд-туре дополнительную велокоманду. Тем не менее, количество велогонщиков в составе команды останется равным 8.

 

  Такая корректировка в 2021 году даст нескольким командам и гонщикам дополнительную возможность принять участие в соревновании высшего уровня в период сокращения велогонок».

 

Организаторы Тур де Франс-2021 уже объявили приглашённые команды.

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Теги к статье: UCI Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Вуэльта Испании

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  1. close2you

    Сегодня, 02:30 | Регистрация: 22.07.2017

    то опасно, то давайте в виде исключения добавим)) на раме опасно спускаться, а людей для кучи добавим !

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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • close2you
    UCI в виде исключения увеличит ... (1)
    close2you-Фото

    то опасно, то давайте в виде исключения добавим)) на раме опасно спускаться, а людей для кучи добавим !

  • close2you
    Михал Квятковски о новых мерах ... (1)
    close2you-Фото

    Квято, как и свойственно всем полякам, говорит все сразу прямо )) молодец, начало положил, сейчас Фрумми, Погачар, Мохорич и другие любители спуститься на раме, подключатся и закроют эту идею. 

  • close2you
    UCI вводит новые меры безопасн ... (1)
    close2you-Фото

    УВЕРЕН, что с круткой сидя на раме будет отмена, это полнейший бред !

  • дрокер
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (4)
    дрокер-Фото

    Верх протокола как в Арденах, приятно видеть.

  • Sm1T
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (14)
    Sm1T-Фото
    А Брайкович, который у себя в словении на самом деле Бражковик (делающий брагу).
  • Astanaforever
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (20)
    Astanaforever-Фото
    Явно перебрали с капитанами. На каждого кэпа, один грегари получается. Один словенец в прошлом году без команды всех кэпов порвал как тузик грелку. Мувики с тремя уделывались и эти с четырьмя тоже так же обделаются. Главное форма, а не имя. И конечно госпожа удача.
  • Earl57
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (4)
    Earl57-Фото
    У Инеоса теперь надежда на Ганну на разделке послезавтра.
  • Freejazz
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (4)
    Freejazz-Фото

    Да, там все Лотто хорошо сработало. Квятковского немного жаль, но побеждает техничный.

  • Earl57
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (4)
    Earl57-Фото

    Красивая победа Велленса!

  • sashaney
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (14)
    sashaney-Фото

    А что не так с Турбо-Дурбо? Моих детей тренировал его детский Ози тренер и он именно говорил через А. Ну не совсем чистое А, по русски как Ё, но слышится ближе к А.

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