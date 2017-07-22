UCI в виде исключения увеличит количество команд на Гранд-турах в 2021 году

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 00:07
UCI увеличит количество команд на Гранд-турах в 2021 году до 23
В связи со сложной ситуацией из-за пандемии и сокращением количества велогонок Международный союз велосипедистов (UCI) в виде исключения в 2021 году увеличит количество команд-участников Гранд-туров до 23, а количество стартующих велогонщиков до 184.
В недавние годы количество команд на Гранд-турах было уменьшено до 22 (по 8 велогонщиков в команде) в попытке усилить безопасность велогонщиков и уменьшить риск завалов.
В пресс-релизе UCI говорится: «Как и в 2020 году, Совет по профессиональному велоспорту и Руководящий комитет UCI одобрили положения, обеспечивающие большую гибкость для всех задействованных в профессиональном шоссейном велоспорте, пострадавших от кризиса во время пандемии.
По запросу трёх заинтересованных велофедераций Франции, Испании и Италии максимальное количество гонщиков на стартах Гранд-туров в виде исключения увеличено до 184 вместо обычных 176.
Увеличение на 8 гонщиков позволит организаторам, если они пожелают, пригласить для участия в Гранд-туре дополнительную велокоманду. Тем не менее, количество велогонщиков в составе команды останется равным 8.
Такая корректировка в 2021 году даст нескольким командам и гонщикам дополнительную возможность принять участие в соревновании высшего уровня в период сокращения велогонок».
Организаторы Тур де Франс-2021 уже объявили приглашённые команды.
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