UCI в виде исключения увеличит количество команд на Гранд-турах в 2021 году

UCI увеличит количество команд на Гранд-турах в 2021 году до 23



В связи со сложной ситуацией из-за пандемии и сокращением количества велогонок Международный союз велосипедистов (UCI) в виде исключения в 2021 году увеличит количество команд-участников Гранд-туров до 23, а количество стартующих велогонщиков до 184.

В недавние годы количество команд на Гранд-турах было уменьшено до 22 (по 8 велогонщиков в команде) в попытке усилить безопасность велогонщиков и уменьшить риск завалов.

В пресс-релизе UCI говорится: «Как и в 2020 году, Совет по профессиональному велоспорту и Руководящий комитет UCI одобрили положения, обеспечивающие большую гибкость для всех задействованных в профессиональном шоссейном велоспорте, пострадавших от кризиса во время пандемии.

По запросу трёх заинтересованных велофедераций Франции, Испании и Италии максимальное количество гонщиков на стартах Гранд-туров в виде исключения увеличено до 184 вместо обычных 176.

Увеличение на 8 гонщиков позволит организаторам, если они пожелают, пригласить для участия в Гранд-туре дополнительную велокоманду. Тем не менее, количество велогонщиков в составе команды останется равным 8.

Такая корректировка в 2021 году даст нескольким командам и гонщикам дополнительную возможность принять участие в соревновании высшего уровня в период сокращения велогонок».

Организаторы Тур де Франс-2021 уже объявили приглашённые команды.