Насэр Буанни дисквалифицирован на 2 месяца

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 21:57
Насэр Буанни дисквалифицирован до 7 июня за инцидент на гонке «Cholet-Pays de la Loire»-2021
За нарушение прямолинейности и толкание в спринте 30-летний французский гонщик команды Arkea-Samsic Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) получил двухмесячную дисквалификацию.
Такое решение вынесла Дисциплинарная комиссия UCI решение по поводу инцидента, случившегося 28 марта 2021 года во время велогонки «Cholet-Pays de la Loire». Тогда Насэр Буанни толкнул в ограждения 21-летнего британского спринтера команды Groupama-FDJ Джейка Стюарта (Jake Stewart), который в результате получил перелом пястной кости левой руки. После инцидента Насэр Буанни признал вину и принёс публичные извинения.
В пресс-релизе UCI говорится: «Слушания Дисциплинарной комиссии состоялись 6 мая 2021 года, на них гонщик признал, что отклонился от линии и нарушил правила UCI. Гонщик согласился принять двухмесячную дисквалификацию, начиная с 8 апреля 2021 года. Отстранение от соревнований закончится 7 июня 2021 года».
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