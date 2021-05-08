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Насэр Буанни дисквалифицирован на 2 месяца

Насэр Буанни дисквалифицирован до 7 июня за инцидент на гонке «Cholet-Pays de la Loire»-2021

 

 

  За нарушение прямолинейности и толкание в спринте 30-летний французский гонщик команды Arkea-Samsic Насэр Буанни  (Nacer Bouhanni) получил двухмесячную дисквалификацию.

 

Насэр Буанни дисквалифицирован на 2 месяца

 

  Такое решение вынесла Дисциплинарная комиссия UCI  решение по поводу инцидента, случившегося 28 марта 2021 года во время велогонки «Cholet-Pays de la Loire». Тогда Насэр Буанни толкнул в ограждения 21-летнего британского спринтера команды Groupama-FDJ Джейка Стюарта (Jake Stewart), который в результате получил перелом пястной кости левой руки. После инцидента Насэр Буанни признал вину и принёс публичные извинения.

 

  В пресс-релизе UCI говорится: «Слушания Дисциплинарной комиссии состоялись 6 мая 2021 года, на них гонщик признал, что отклонился от линии и нарушил правила UCI. Гонщик согласился принять двухмесячную дисквалификацию, начиная с 8 апреля 2021 года. Отстранение от соревнований закончится 7 июня 2021 года».

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Теги к статье: Насэр Буанни Nacer Bouhanni Arkea Samsic UCI

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Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Эх, и вы вот теперь невезучий. Зачем трансляцию так не вовремя включили? Больше так не делайте, пожалуйста sarcastic

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Михаил, не грустите по поводу Сивакова. Не стоит плакать. У Паши всё будет Хорошо! good

  • VeloVelo
    Павел Сиваков сошёл с Джиро д’ ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Паша, выше ноздри! Какие твои годы! Все еще получится good

  • VeloVelo
    Итальянский журналист критикуе ... (18)
    VeloVelo-Фото

    А я согласен с Беппе Конти. Дело тут даже не в Ганне. 
    Дело в отношении к Малья Роза. 

    Да, Ганна по-любому отдал бы майку на этом этапе, но, вопрос в том, как он ее отдал!!

    Зачем Инеос впрягает Розовую Майку лошадью в пелотон?!
    Разве нельзя было подключить к развозу кого-то другого, а Ганну просто довезти с честью до финиша, чтобы он включился в развоз на следующих этапах, а не на том, где он едет в Розовом?

    Полностью поддерживаю Конти. 
    Это решение Инеос и решение Ганны (если, конечно, это он так сам решил) — иначе как "странным и неуважительным" никак не могу назвать.


  • M-07
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (18)
    M-07-Фото

    Ну и этап, сколько гонщиков приложились и сошли, причём сразу два генеральщика. Печально. Не люблю эти спринтерские этапы, и скучные, и вот так нередко прикладываются гонщики.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Этап конечно не =супер-горный=, но измотает будь здоров. Первые 80км бесконечный тягун еще и с пупками, потом гора ,которая  по своей сложности вполне тянет и на 1-категорию... До второго промежутка я думаю не один спринтер в первых рядах уже не доберется ,а горнякам он не нужен... 

    Финишная гора тоже вполне тянет на 1-категорию...

    Короче ,наверно не в категориях дело(оргам виднее) - этап сложный и это главное.

    Я думаю что серьезных перестановок не будет, все таки первая неделя и в предверии воскресных этапов поберегутся. Но вполне может случится так что те гонщики которые = капнули = или оказались в кризисе на 4- этапе поймают еще отстование.

    Скорее всего будет примерное повторение 4- этапа, отпустят отрыв ,а дальше группа лидеров будет идти ровно до последней горы...

  • flugegeheimen
    Павел Сиваков сошёл с Джиро д’ ... (4)
    flugegeheimen-Фото

    Как жалко. Что-то часто Паша падает

  • MVDP
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (18)
    MVDP-Фото
    В момент, когда зажали, цепь и слетела
  • salomon
    Микель Ланда сошёл с Джиро д’И ... (7)
    salomon-Фото
    Чёрный день на Джиро - минус Ланда и Сиваков
  • Karmatron
    Павел Сиваков сошёл с Джиро д’ ... (4)
    Karmatron-Фото

    Эх, пока не складывается у Паши с гранд-турами. Скорейшего выздоровления!

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