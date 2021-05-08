Насэр Буанни дисквалифицирован на 2 месяца

Этап конечно не =супер-горный=, но измотает будь здоров. Первые 80км бесконечный тягун еще и с пупками, потом гора ,которая по своей сложности вполне тянет и на 1-категорию... До второго промежутка я думаю не один спринтер в первых рядах уже не доберется ,а горнякам он не нужен...

Финишная гора тоже вполне тянет на 1-категорию...

Короче ,наверно не в категориях дело(оргам виднее) - этап сложный и это главное.

Я думаю что серьезных перестановок не будет, все таки первая неделя и в предверии воскресных этапов поберегутся. Но вполне может случится так что те гонщики которые = капнули = или оказались в кризисе на 4- этапе поймают еще отстование.

Скорее всего будет примерное повторение 4- этапа, отпустят отрыв ,а дальше группа лидеров будет идти ровно до последней горы...