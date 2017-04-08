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Алехандро Вальверде - победитель 5 этапа Тура Страны Басков-2017

Алехандро Вальверде побеждает на королевском горном 5-м этапе Тура Страны Басков-2017

 

 

  Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) стал победителем королевского горного 5-го этапа Тура  Страны Басков-2017. Этап завершился спринтом из группы генеральщиков, Алехандро Вальверде обошёл на финише французского гонщика Романа Барде (AG2R La Mondiale) и колумбийского гонщика Ригоберто Урана (Cannondale-Drapac).

 

Алехандро Вальверде побеждает на королевском горном 5-м этапе Тура Страны Басков-2017

 

Алехандро Вальверде побеждает на королевском горном 5-м этапе Тура Страны Басков-2017

 

  Австралийская команда Orica-Scott возглавила задавала скорость в пелотоне за 40 км до финиша. За 22 км до финиша польский гонщик команды Sky Михал Квятковски отстал от группы из-за проблем с велосипедом, и снова догнать пелотон ему удалось лишь за 11,5 км до финиша.

 

  С приближением к финальному подъёму дня в голову пелотона вышли гонщики команды Movistar. За 5 км до финиша атаковал гонщик команды Cannondale-Drapac Майкл Вудс, однако, Алехандро Вальверде, Серхио Энао (Sky), Альберто Контадор (Trek-Segafredo) переложились к Вудсу и продолжили ехать на выскокой скорости. За 4,2 км до финиша Майкл Вудс повторил атаку, создал просвет. На его рывок отреагировал южноафриканский гонщик команды UAE Team Emirates Луис Мейнтьес, которому удалось добрать Вудса за 3,5 км до финиша.

 

  Лидировавший в общем зачёте Давид Де ла Крус (Quick Step Floors) не смог удерживать скорость группы лидеров, и за 3 км до финиша проигрывал 34 секунды.

 

  За 2,5 км до финиша Алехандро Вальверде, а также следовавшие за ним Альберто Контадор , Ригоберто Уран, Роман Барде, добрали Вудса и Мейнтьеса. За 1,3 км до финиша от соперников попытался уехать Роман Барде, но Алехандро Вальверде переложился к нему, как и Ригоберто Уран с Майклом Вудсом. Альберто Контадор не смог сразу закрыть просвет.

 

  На финише Вальверде опередил своих соперников, и взял не только победу на королевском горном этапе, но и майку лидера общего зачёта.

 

Алехандро Вальверде побеждает на королевском горном 5-м этапе Тура Страны Басков-2017

 

Алехандро Вальверде побеждает на королевском горном 5-м этапе Тура Страны Басков-2017

 

Результаты 5 этапа Тура Страны Басков-2017

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Тур Страны Басков Vuelta al Pais Vasco гонка Мирового тура

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Комментарии

  • крыс хрум
    Париж-Рубэ-2017. Превью (27)
    крыс хрум-Фото
    Как у Вас с ориентацией?
  • крыс хрум
    Париж-Рубэ-2017. Превью (27)
    крыс хрум-Фото
    А вы не думали что многие из здесь присутствующих в свое время ездили в гонках по подобным дорогам? Такой спорт если Вы не поняли.
  • Marmota Bianchi
    Париж-Рубэ-2017. Превью (27)
    Marmota Bianchi-Фото
    Гоняли критериумы в которых была брусчатка, и задницы набивали и бока, и очень завидую тем людям которых "обязывает" контракт участвовать в таких эпических гонках
  • sixpack
    Тур Страны Басков-2017. Этап 5 (10)
    sixpack-Фото

    при таком маршруте ТСБ перед последним этапом общая победа в зоне досягаемости человек так это двадцати. Жми, Серега, победа тебе не повредит! ;-) Мне Исагирре и Конта кажутся основными претендентами, но кто ж его знает, у кого завтра пойдет нога.

  • Student
    Тур Страны Басков-2017. Этап 5 (10)
    Student-Фото
    Цитата: tim147
    Мне кажется ни Вальверде ни Контадору на этапе не удалось решить стратегическую задачу - уехать подальше от Исагирре. Если баск на ноге, то отыграть на 27 км четверть минуты ему вполне по силам. Касательно разделки Урана - это большой вопрос не только для меня, но и для самого Риго!
    Единственный здравый комментарий, об Исагире та все забыли)
  • tim147
    Тур Страны Басков-2017. Этап 5 (10)
    tim147-Фото

    Мне кажется ни Вальверде ни Контадору на этапе не удалось решить стратегическую задачу - уехать подальше от Исагирре. Если баск на ноге, то отыграть на 27 км четверть минуты ему вполне по силам. Касательно разделки Урана - это большой вопрос не только для меня, но и для самого Риго!

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2017. Этап 5 (10)
    Николай Н.-Фото

    Видно что Контадор берёг силы на завтришнию разделку. Вольвердо всё же взял свой этап. Завтро всё решится в разделке.

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2017. Этап 5 (10)
    velodoctor-Фото

    Мне вот что не нравится, это как показывают гонку. Эти съемки с вертолета всегда, уже надоели. Если это связано с безопасностью, то вон каждый день также падают, только картинка у нас теперь раза в 2 хуже. 

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2017. Этап 5 (10)
    velodoctor-Фото

    Год назад тоже самое было когда Пурито молему опередил. 

  • Bjoern
    Тур Страны Басков-2017. Этап 5 (10)
    Bjoern-Фото

    Такого колхоза на СБ я вообще не припомню

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