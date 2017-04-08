Алехандро Вальверде - победитель 5 этапа Тура Страны Басков-2017

Алехандро Вальверде побеждает на королевском горном 5-м этапе Тура Страны Басков-2017

Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) стал победителем королевского горного 5-го этапа Тура Страны Басков-2017. Этап завершился спринтом из группы генеральщиков, Алехандро Вальверде обошёл на финише французского гонщика Романа Барде (AG2R La Mondiale) и колумбийского гонщика Ригоберто Урана (Cannondale-Drapac).

Австралийская команда Orica-Scott возглавила задавала скорость в пелотоне за 40 км до финиша. За 22 км до финиша польский гонщик команды Sky Михал Квятковски отстал от группы из-за проблем с велосипедом, и снова догнать пелотон ему удалось лишь за 11,5 км до финиша.

С приближением к финальному подъёму дня в голову пелотона вышли гонщики команды Movistar. За 5 км до финиша атаковал гонщик команды Cannondale-Drapac Майкл Вудс, однако, Алехандро Вальверде, Серхио Энао (Sky), Альберто Контадор (Trek-Segafredo) переложились к Вудсу и продолжили ехать на выскокой скорости. За 4,2 км до финиша Майкл Вудс повторил атаку, создал просвет. На его рывок отреагировал южноафриканский гонщик команды UAE Team Emirates Луис Мейнтьес, которому удалось добрать Вудса за 3,5 км до финиша.

Лидировавший в общем зачёте Давид Де ла Крус (Quick Step Floors) не смог удерживать скорость группы лидеров, и за 3 км до финиша проигрывал 34 секунды.

За 2,5 км до финиша Алехандро Вальверде, а также следовавшие за ним Альберто Контадор , Ригоберто Уран, Роман Барде, добрали Вудса и Мейнтьеса. За 1,3 км до финиша от соперников попытался уехать Роман Барде, но Алехандро Вальверде переложился к нему, как и Ригоберто Уран с Майклом Вудсом. Альберто Контадор не смог сразу закрыть просвет.

На финише Вальверде опередил своих соперников, и взял не только победу на королевском горном этапе, но и майку лидера общего зачёта.