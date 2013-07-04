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Людовик Робеет – победитель классики Danilith Nokere Koerse-2021

Людовик Робеет о победе на классике Danilith Nokere Koerse-2021

 

 

  26-летний бельгийский велогонщик команды Bingoal - Wallonie Bruxelles Людовик Робеет (Ludovic Robeet) одержал победу на бельгийской однодневной велогонке категории 1.Pro Danilith Nokere Koerse-2021. Холод, дождь и ветер осложнили гонку. Людовик Робеет был одним из шестерых гонщиков, атаковавших за 142 км до финиша. Они и ещё два  догнавших группу гонщика сформировали отрыв дня.

 

  За 12 км до финиша Людовик Робет атаковал вместе с 34-летним французским велогонщиком команды Total Direct Energie Дамьеном Годаном (Damien Gaudin), а затем уехал от него за 1,7 км до финиша. Бельгийскому гонщику, который стартовал в качестве помощника капитана команды Bingoal - Wallonie Bruxelles Тимоти Дюпона (Timothy Dupont) удалось противостоять натиску догонявшего его попутчика и пелотона. Людовик Робеет одержал вторую в карьере победу (после этапа «Недели Коппи и Бартали» в 2019 году), опередив на финише на 3 секунды Дамьена Годана и на 5 секунд гонщиков пелотона.

 

Людовик Робеет – победитель классики Danilith Nokere Koerse-2021

 

Людовик Робеет – победитель классики Danilith Nokere Koerse-2021

 

Людовик Робеет – победитель классики Danilith Nokere Koerse-2021

 

Людовик Робеет – победитель классики Danilith Nokere Koerse-2021

 

Людовик Робеет – победитель классики Danilith Nokere Koerse-2021

 

Людовик Робеет – победитель классики Danilith Nokere Koerse-2021

 

  Людовик Робеет: «На «Нокере» я выступал в роли помощника по команде, а в итоге выиграл. Это не означает, что теперь я не буду помощником, которым был всегда. Я вернусь к своей роли со следующей гонки.

 

  На «Нокере» мне повезло отобраться в отрыв, который доехал до конца. Такое не всегда удаётся. Но, тем не менее, это позволило мне бороться за победу. Я хочу продолжать  работать, помогая команде, но также думаю о том, как прогрессировать.

 

  Отрыв сформировался через час после старта. Я чувствовал себя не лучшим образом, но постепенно, по мере того, как возрастало напряжение в пелотоне, ко мне возвращались ноги. Я присоединился к отрыву из восьми человек, что, признаюсь, не было моей целью. Но раз я был в отрыве, товарищам по команде не пришлось работать в пелотоне. Я всё время ждал,  когда пелотон догонит нас, чтобы я смог вернуться к своей задаче -  помогать нашему капитану Тимоти Дюпону, у которого были отличные шансы на победу.

 

  Когда атаковали, я чувствовал, что немного сильнее Годана. Сначала мы работали вдвоём, чтобы увеличить просвет. Но когда я увидел, что преследователи не могут нас добрать, понял, что мы вдвоём будем разыгрывать победу. Я также знал, что если хочу разыграть свою карту, мне надо атаковать, потому что в спринте Годан сильнее меня. Поэтому я ускорился за 2 км до финиша. Потом понял, что еду за победой.

 

  Я очень счастлив, что выиграл на «Нокере», также я радовался своей первой победе в 2019 году на «Коппи и Бартали». Я ещё не осознал, чего смог добиться, надо по-настоящему это прочувствовать.  Могу сказать, что побеждать приятно, но когда выиграть трудно, то победа ещё слаще».

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Теги к статье: Danilith Nokere Koerse Людовик Робет Ludovic Robeet

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:53 | Регистрация: 4.07.2013

    Выстоял, вытерпел. Браво! 

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Комментарии

  • VeloVelo
    Людовик Робеет – победитель кл ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Выстоял, вытерпел. Браво! 

  • SportSpirit
    Тадей Погачар – победитель Тир ... (4)
    SportSpirit-Фото
    Чтобы опередить предполагаемую атаку Алафилиппа за 30-35 км))

    P.S. My fingers crossed for FG)
  • SportSpirit
    Ваут ван Арт – победитель 7 эт ... (12)
    SportSpirit-Фото
    Иии, добрый вечер)

    Полностью разделяю ваше видение относительно разницы в профессионализме и умении считать на несколько ходов вперед между менеджментом JV и UAE. Велосипедные шахматы)

    Плюс уже легендарная история от СК, как Тадей готовил эту разделку с зайцем-Бьоргом.

    После TDF-2020, я предполагала, что Ваут будет искать другую команду для реализации личных амбиций. Однако, время терпит) + его личные семейные обстоятельства и предыдущий скандальный опыт смены команды. Но риторику о ГК от Ваута мы уже слышим.

    По психологии Роглич как многодневщик почти идеален. Почти)

    Резюмируя: если смотреть дальше, чем 2021, то среди основных конкурентов за ГК ГТ, помимо Погачара и Роглича я бы, однозначно рассматривала WVA.
  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 7 (16)
    RVL-Фото

    Ну то есть очевидное если перепостить с серьезным видом, фактами, анализом и выводами очевидного из очевидного  несколько раз, то станет очевиднее для всех))

  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 7 (16)
    Earl57-Фото
    Явно не для всех очевидно))
  • error
    Тадей Погачар – победитель Тир ... (4)
    error-Фото

    Словенцы теперь рулят в пелетоне. И это здорово, считаю.

  • RVL
    Nokere Koerse-2021 (5)
    RVL-Фото
    Возьмите на заметку..))
  • Sezar
    Тадей Погачар – победитель Тир ... (4)
    Sezar-Фото

    Главное, чтобы опять не рванул за 65 км))

  • ROSt
    Тадей Погачар – победитель Тир ... (4)
    ROSt-Фото

    Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix): «Супердоволен неделей гонки, на которой одержал две победы. Я готов к Милан-Сан-Ремо. Последних двух дней мне хватило, чтобы восстановиться после моей победы на 5-м этапе, где я вышел за пределы своих возможностей. В субботу будет совсем другая гонка».

     

     ЗГОДЕН на 100 %

    beach

  • Sezar
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 7 (16)
    Sezar-Фото

    Цитата: Earl57
    К слову о машинах. Организаторы E3 выложили на ютубе тизер гонки. Самое интересное там - список 5 фаворитов по мнению оргов. №4 в этом списке слегка удивил, но поклоников юношества вроде Сезара несомненно порадует))
    https://www.youtube.com/watch?v=nc5wNBnFUUM
     
     

    Ну это ж и так очевидно, разве нет:))

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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