Людовик Робеет – победитель классики Danilith Nokere Koerse-2021

Людовик Робеет о победе на классике Danilith Nokere Koerse-2021

26-летний бельгийский велогонщик команды Bingoal - Wallonie Bruxelles Людовик Робеет (Ludovic Robeet) одержал победу на бельгийской однодневной велогонке категории 1.Pro Danilith Nokere Koerse-2021. Холод, дождь и ветер осложнили гонку. Людовик Робеет был одним из шестерых гонщиков, атаковавших за 142 км до финиша. Они и ещё два догнавших группу гонщика сформировали отрыв дня.

За 12 км до финиша Людовик Робет атаковал вместе с 34-летним французским велогонщиком команды Total Direct Energie Дамьеном Годаном (Damien Gaudin), а затем уехал от него за 1,7 км до финиша. Бельгийскому гонщику, который стартовал в качестве помощника капитана команды Bingoal - Wallonie Bruxelles Тимоти Дюпона (Timothy Dupont) удалось противостоять натиску догонявшего его попутчика и пелотона. Людовик Робеет одержал вторую в карьере победу (после этапа «Недели Коппи и Бартали» в 2019 году), опередив на финише на 3 секунды Дамьена Годана и на 5 секунд гонщиков пелотона.

Людовик Робеет: «На «Нокере» я выступал в роли помощника по команде, а в итоге выиграл. Это не означает, что теперь я не буду помощником, которым был всегда. Я вернусь к своей роли со следующей гонки.

На «Нокере» мне повезло отобраться в отрыв, который доехал до конца. Такое не всегда удаётся. Но, тем не менее, это позволило мне бороться за победу. Я хочу продолжать работать, помогая команде, но также думаю о том, как прогрессировать.

Отрыв сформировался через час после старта. Я чувствовал себя не лучшим образом, но постепенно, по мере того, как возрастало напряжение в пелотоне, ко мне возвращались ноги. Я присоединился к отрыву из восьми человек, что, признаюсь, не было моей целью. Но раз я был в отрыве, товарищам по команде не пришлось работать в пелотоне. Я всё время ждал, когда пелотон догонит нас, чтобы я смог вернуться к своей задаче - помогать нашему капитану Тимоти Дюпону, у которого были отличные шансы на победу.

Когда атаковали, я чувствовал, что немного сильнее Годана. Сначала мы работали вдвоём, чтобы увеличить просвет. Но когда я увидел, что преследователи не могут нас добрать, понял, что мы вдвоём будем разыгрывать победу. Я также знал, что если хочу разыграть свою карту, мне надо атаковать, потому что в спринте Годан сильнее меня. Поэтому я ускорился за 2 км до финиша. Потом понял, что еду за победой.

Я очень счастлив, что выиграл на «Нокере», также я радовался своей первой победе в 2019 году на «Коппи и Бартали». Я ещё не осознал, чего смог добиться, надо по-настоящему это прочувствовать. Могу сказать, что побеждать приятно, но когда выиграть трудно, то победа ещё слаще».