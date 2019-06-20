Элиа Вивиани отправлен в больницу Анконы для кардиологического обследования

Элиа Вивиани прервал тренировки и должен пройти кардиологическое обследование из-за проблем с сердцем, выявленных во время работы в тренировочном лагере в Бенидорме.

31-летний итальянский велогонщик команды Cofidis направлен на проверку в ту же больницу Анконы (Ospedali Riuniti Lancisi), где его соотечественника, велогонщика команды UAE Team Emirates Диего Улисси обследуют после выявления у него аритмии.

Как сообщают итальянские издания Tuttobici и SpazioCiclismo, во время тренировки в Бенидорме Вивиани почувствовал, что у него возникли проблемы с сердцем и позвонил Роберто Корсетти (Roberto Corsetti), кардиологу, специалисту по спортивной медицине и директору медицинского центра Centro Medico B&B в Имоле. Корсетти работал с Элиа Вивиани с тех пор, как гонщик выступал в команде Liquigas. В свою очередь Роберто Корсетти направил Вивиани к профессору Антонио Делло Руссо (Antonio Dello Russo), который год назад выявил серьёзные проблемы с сердцем у Марио Чиполлини.

Велокоманда Cofidis пока не сделала официальных заявлений о состоянии здоровья Элиа Вивиани.

Элиа Вивиани пройдёт кардиологическое обследование

Во время презентации велокоманды Cofidis Элиа Вивиани сказал: «Трудный год – не оправдание. До прихода в команду я много побеждал, мне непривычно, что в 2020 году у меня нет не ни одной победы. Мы постарались разобрать, что сделали хорошо, а что нет. Будем использовать этот опыт для изменений.

Как спринтер, я выигрывал везде, на классиках, на этапах многодневных гонок. Поэтому мне очень тяжело, что в прошлом году не победил ни в одной гонке. Буду бороться, чтобы снова ощутить радость от побед. В нашей команде много гонщиков, способных выиграть в 2021 году, сделаю всё, чтобы тоже войти в их число».