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Элиа Вивиани пройдёт кардиологическое обследование

Элиа Вивиани отправлен в больницу Анконы для кардиологического обследования

 

 

  Элиа Вивиани прервал тренировки и должен пройти кардиологическое обследование из-за проблем с сердцем, выявленных во время работы в тренировочном лагере в Бенидорме.

 

  31-летний итальянский велогонщик команды Cofidis направлен на проверку в ту же больницу Анконы (Ospedali Riuniti Lancisi), где его соотечественника, велогонщика команды UAE Team Emirates Диего Улисси обследуют после выявления у него аритмии.

 

 

 

  Как сообщают  итальянские издания Tuttobici и SpazioCiclismo, во время тренировки в Бенидорме Вивиани почувствовал, что у него возникли проблемы с сердцем и позвонил Роберто Корсетти (Roberto Corsetti), кардиологу, специалисту по спортивной медицине и директору медицинского центра Centro Medico B&B в Имоле. Корсетти работал с Элиа Вивиани с тех пор, как гонщик выступал в команде Liquigas. В свою очередь Роберто Корсетти направил Вивиани к профессору Антонио Делло Руссо (Antonio Dello Russo), который год назад выявил серьёзные проблемы с сердцем у Марио Чиполлини.

Велокоманда Cofidis пока не сделала официальных заявлений о состоянии здоровья Элиа Вивиани.

 

Элиа Вивиани пройдёт кардиологическое обследованиеЭлиа Вивиани пройдёт кардиологическое обследование

 

 

 

  Во время презентации велокоманды Cofidis Элиа Вивиани сказал: «Трудный год – не оправдание. До прихода в команду я много побеждал, мне непривычно, что в 2020 году у меня нет не  ни одной победы. Мы постарались разобрать, что сделали хорошо, а что нет. Будем использовать этот опыт для изменений.

 

   Как спринтер, я выигрывал везде, на классиках, на этапах многодневных гонок. Поэтому мне очень тяжело, что в прошлом году не победил ни в одной гонке. Буду бороться, чтобы снова ощутить радость от побед. В нашей команде много гонщиков, способных выиграть в 2021 году, сделаю всё, чтобы тоже войти в их число».

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Теги к статье: Элиа Вивиани Elia Viviani Cofidis

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  1. Имя: Андрей

    4ndrew

    Сегодня, 12:37 | Регистрация: 10.09.2020

    Не уж то последствия COVID?

  2. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 14:34 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: 4ndrew
    Не уж то последствия COVID?

    Ковид не вызывает новых заболеваний. Но провоцирует их развитие, если проблемы были...

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • RVL
    Вилко Келдерман и Андреас Шилл ... (4)
    RVL-Фото

    Но я смотрю , парни в целом довольны и особо без обид на ситуацию.))

    Несмотря ни на что

  • RVL
    Вилко Келдерман и Андреас Шилл ... (4)
    RVL-Фото
    Прям так?
  • Владимир__BLR
    Вилко Келдерман и Андреас Шилл ... (4)
    Владимир__BLR-Фото

    "Машина пересекла дорогу, даже не притормозив. У нас не было шанса. Я видел автомобиль, но он ехал, наверное, со скоростью 30 – 40 км/ч. Невероятно, пересекать большую дорогу, не остановившись. В тот момент на другой стороне дороги не было машин, поэтому женщина, находившаяся за рулём, сбила нас на полной скорости. После произошедшего она была в полном шоке»"

     

    Ну прям как Шахмана на Ломбардии2020 тетя подрезала на спуске...

  • Владимир__BLR
    Ремко Эвенепул увеличит время ... (2)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: Серафим
    Мне скажут - тут возраст другой

    Скажу! После ~27 лет травмы начинают значительно дольше заживать. 

    Что касается пропуска тренировок: один месяц бездействия приводит к тому, что микрососуды в мышцах, которые наращиваются постоянными нагрузками, дегенерируют, атрофируются. И на их новое развитие уходит до полугода. Без этого не возможно выйти на 100% показатели. А здесь 2 месяца в кровати + месяц реабилитации (это тоже неполноценные нагрузки) - даже план В у меня вызывает неверие в его возможность. Начнет в полную тренироваться с марта - уже хороший посыл. Осталось подождать сезона и посмотреть. Много талантов попали в переделки со здоровьем в сезоне 2020 и недавно в аварии - вот уж год выдался...

  • AvA
    Вилко Келдерман и Андреас Шилл ... (4)
    AvA-Фото

    Андреас Шиллингер написал у себя в соц.сетях, что 17 января ему разрешили уехать из больницы, но ещё пару дней прийдётся поносить новый шарф!))

  • Ice
    Элиа Вивиани пройдёт кардиолог ... (2)
    Ice-Фото

    Цитата: 4ndrew
    Не уж то последствия COVID?

    Ковид не вызывает новых заболеваний. Но провоцирует их развитие, если проблемы были...

  • EL-Fenomeno
    Фабио Якобсен: “Если хочу верн ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сущий ад, испытание на всю жинь! Я даже не могу представить как человек физически (не говоря уже морально и психологически) смог это пережить. Смерть, остаться инвалидом на всю жизнь, потерять зрение или слух - любое могло случться у Ф.Якобсена после той страшной катастрофы, а он выжил и восстанавливается - дай Бог здоровья ему и его семье.

    - Священник? 

    - Что тебе говорил священник?

    - Если честно, понятия не имею. Он читал книгу по-итальянски. Может, молился, чтобы я выжил. Всё, что я знаю, он договаривался для меня о месте на небесах.

    Это важно, это очень важно для всех в такой ситуации.

  • 4ndrew
    Элиа Вивиани пройдёт кардиолог ... (2)
    4ndrew-Фото

    Не уж то последствия COVID?

  • 4ndrew
    Велогонщики команды Bora-hansg ... (16)
    4ndrew-Фото
    Не понимаю зачем вы топите за то чтобы все признали гибель и травмирование людей на дорогах нормальным? Это всегда было ненормально и всегда будет ненормальным. Всегда надо исправлять ошибки планирования дорог / организации тренировок / etc
  • Серафим
    Ремко Эвенепул увеличит время ... (2)
    Серафим-Фото

      На самом деле было бы довольно странно, если бы он восстановился полностью и уже сел на велосипед. Сам характер травм говорит скорее об обратном - нужно много времени, чтобы прийти к прежней форме.

      Практически всегда восстановление затягивается на очень долгое время. Если вспомнить других гонщиков со сложными травмами - да хоть Фрума или Дегенкольба и многих других. Кости срастаются, мыщцы восстанавливаются, а форма долго еще не приходит. 

      Мне скажут - тут возраст другой, организм еще даже растет. Но еще непонятно, в плюс это или в минус в дальнейшей перспективе.

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