 Дэн Мартин и Примож Роглич о 2-м этапе Вольты Альгарве-2017

Дэн Мартин побеждает на 2-м этапе Вольты Альгарве-2017 и надевает майку лидера

Дэн Мартин (Daniel Martin), 30-летний ирландский гонщик команды Quick-Step Floors, одержал победу на 2-м этапе португальской гонки Вольта Альгарве-2017. Команда Quick Step Floors начала просев пелотона, увеличив скорость у подножия финального подъёма Альто-да-Фойя. Дэн Мартин, нео-про Энрик Мас и Зденек Штыбар разбили группу, но им не удалось сбросить двух гонщиков – Михала Квятковски (Sky) и Приможа Роглича (LottoNL-Jumbo).

На самом крутом участке Альто-да-Фойя Дэн Мартин атаковал, но ответить на его ускорение смог лишь Примож Роглич. 27-летний словенский гонщик команды LottoNl-Jumbo дважды пытался уехать от своего попутчика, но в итоге оба гонщика разыграли спринт на вершине. Дэн Мартин взял и победу на этапе, и майку лидера общего зачёта, которую перехватил у своего товарища по команде Фернандо Гавирии. Это 12-я победа гонщиков команды Quick-Step Floors в этом сезоне.

Примож Роглич поднялся на вторую позицию в общем зачёте и уступает Мартину 4 секунды. Михал Квятковски замыкает тройку лучших генеральной классификации с отставанием в 26 секунд от Дэна Мартина.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Дэн Мартин о 2-м этапе Вольты Альгарве-2017

«Всегда трудно побеждать в гонке, когда тебя называют фаворитом. Но мне повезло, что со мной невероятная команда. Фантастическая командная работа – вы видели, что даже Фернандо, который был в жёлтой майке лидера, работал на меня, подставляясь под ветер.

Я приехал сюда в воскресенье, в понедельник провёл разведку этапа, поэтому знал, каким будет подъём, и что он мне подходит. Было важно находиться впереди, команда доставила меня на идеальную позицию.

Завтра у нас разделка, я знаю, что другие гонщики сильнее меня в этой дисциплине, но мы посмотрим, что получится».

Примож Роглич о 2-м этапе Вольты Альгарве-2017

«Я боролся за победу, но доволен уровнем своей формы. Второе место доказывает, что я в порядке. Мартин сегодня был просто чуть сильнее. На подъёме я выложился полностью, пытался атаковать бесчисленное количество раз, но не смог уехать от него.

Я сделал всё, что было в моих силах, и вот результат, который даёт нам уверенность на следующие этапы. День был трудным, мне помогала вся команда. Завтра сделаем максимум возможного на разделке».

Франс Маассен, спортивный директор LottoNL-Jumbo: «В прошлом году Примож здесь хорошо выступил, мы возлагали большие надежды, что в этом году сможет сделать это снова. Он много тренировался, так что мы надеемся, что он будет бороться за победу. Конечно, это добавляет давления, но Роглич показал , что способен справляться с прессингом.

Я говорил ему из технички, что он должен ехать за победой. У Даниэля Мартина больше взрывной силы, но проигрывать всегда невесело. Думаю, Примож сделал всё, что должен».