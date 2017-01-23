 Рамунас Навардаускас, Бауке Моллема и Маттиас Брендле о 3-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

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- Дата:
- Сегодня, 08:23
Рамунас Навардаускас побеждает на 3-м этапе Тура Сан-Хуан-2017 и надевает майку лидера, Бауке Моллема и Маттиас Брендле - в тройке лучших в общем зачёте
Рамунас Навардаускас (Ramunas Navardauskas) принёс своей команде Bahrain-Merida её первую в истории победу, выиграв разделку на 3-м этапе Тура Сан-Хуан-2017.
Гонщики преодолевали дистанцию разделки на шоссейных велосипедах, используя насадки для руля. Некоторые поставили дисковые колёса.
28-летний литовский гонщик преодолел дистанцию в 11,9 км за 14 минут 3 секунды, опередив ближайшего соперника, голландского гонщика команды Trek-Segafredo Бауке Моллему, на 3 секунды. Австрийский гонщик, товарищ Моллемы по команде, замкнул тройку лучших на этапе, уступив Рамунасу Навардаускасу 7 секунд.
Рамунас Навардаускас также перехватил майку лидера Тура Сан-Хуан-2017, фактически став лидером команды Bahrain-Merida, так как Винченцо Нибали в разделке уступил своему товарищу по команде 35 секунд.
На Туре Сан-Хуан-2017 будет лишь один горный этап – 5-й этап, который пройдёт 27 января, поэтому разделка 3-го этапа была ключевой.
Photo ©Bettiniphoto/Bahraim-Merida Team
Рамунас Навардаускас (Bahrain-Merida) о 3-м этапе Тура Сан-Хуан-2017
Photo ©Bettiniphoto/Bahraim-Merida Team
«Стать первым гонщиком, который принёс победу команде, это нечто особенное для всей команды. Конечно, эта победа не последняя. Она показывает, что команда в хорошей форме.
На первой половине дистанции ветер был попутным, но когда развернулись назад, стал встречным, на дороге было несколько неровностей, которые забрали немного скорости. Это первая гонка года, поэтому, не знаешь, как пойдёт нога. физическая форма у всех участников разная, но результат показывает, готов ты или нет.
Нога шли легко, я был очень спокоен, возможно, поэтому пришла победа. Я не думал, что выиграю, просто хотел показать максимум возможного, попытаться хорошо проехать гонку. Мы несколько раз проводили разведку этой дистанции, на таком типе разделки надо очень и очень сильно продавливать.
Мы посмотрим, как пойдёт гонка. Винченцо – очень сильный гонщик, наши надежды связаны с ним. Подъём на горном этапе очень тяжёлый, и нам нужна работа всей команды, чтобы показать хороший результат. Нибали остаётся лучшим из нас для такого этапа».
Бауке Моллема о 3-м этапе Тура Сан-Хуан-2017
Photo ©Bettiniphoto/Trek-Segafredo Team
«Немного устал после такого этапа, но доволен результатом. Сегодня и вообще в последние недели чувствовал себя хорошо, этап это подтвердил. Я ехал на шоссейном велосипеде с задним дисковым колесом.
Дистанция не такая сложная технически, только 12 км туда и назад, всего два поворота. Весь вопрос был в мощности. В общем зачёте выиграл время у всех горняков и фаворитов генеральной классификации, что хорошо перед предстоящим в пятницу горным финишем.
В декабре я специально работал над посадкой, потому что думал о разделке на этой гонке, в последние пару дней мы провели более тонкую настройку велосипеда Madone. На такой разделке аэродинамика была очень важна».
Маттиас Брендле о 3-м этапе Тура Сан-Хуан-2017
Photo ©Bettiniphoto/Trek-Segafredo Team
«У меня немного смешанные чувства, потому что очень хотел сегодня выиграть. Не получилось - другие ребята оказались сильней меня. Но я доволен тем, как проехал, своей формой. Я уже на хорошем уровне. Может быть я не в суперформе, потому что впереди большие цели. В Андалусии у меня ещё будет шанс выиграть разделку. А сейчас мы в хорошей форме перед предстоящими этапами, Бауке будет бороться за победу в гонке».
Результаты 3-го этапа Тура Сан-Хуан-2017
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