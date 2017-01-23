 Рамунас Навардаускас, Бауке Моллема и Маттиас Брендле о 3-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

Meilleur

Видишь российский трековый вел ... (27) А зачем велоспорту быть популярным в России? Он популярен там, где можно опереться на историю гонок, традиции, чемпионов прошлого и настоящего, по популярность велосипеда в повседневной жизни. Т.е. Франция, Испания, Италия, Бенелюкс, в последнее время Великобритания. Всё. А что в этом списке нет России, у меня этого сожаления не вызывает.

fatrider71

Видишь российский трековый вел ... (27) В Крылатском главное на личном авто не приезжать,парковать негде. А в остальном инфраструктура велотрека может и более представительные соревнования принимать спокойно. ИМХО.Только нет этих соревнований практически.. А если и есть, то никто о них ничего не знает.. и даже на международные соревнования приходит максимум 100-150 человек, да и то 2/3 из них это дети из ДЮСШОР у которых в это время должны были быть тренировки на треке..

ДимаЛел

Видишь российский трековый вел ... (27) Если я правильно понимаю, то в Генте еще и билеты платные, а трибуны забиты до отказа.

ДимаЛел

Видишь российский трековый вел ... (27) Когда вы едете в другой город и ищете там себе гостиницу для проживания, заходите на сайт и после изучения цены и фотографий номер, дальше находите ее место расположение и как до нее добраться от аэропорта, ж/д вокзала и т.п.. Гостиница, которая уважает себя и своих клиентов, размещает у себя на сайте такую информацию, а не надо лазить по интернету и тратить 3 минуты. Если не нашли такой информации, то смотрите другую гостиницу. Тоже самое, когда ищите магазин, офис фирмы, кинотеатр...



"3 минуты времени занимает поиск информации о том, как добраться до трека"



прочитав релиз на сайте Федерации, там не было такой информации, естественно открыл карты яндекса, что они показали есть выше.



"Кстати, интересно - футбольные болельщики будут негодовать, что добраться до стадиона "невозможно"?) а до него то метров на 300 дальше топать)) "



Про футбольных болельщиков я бы вообще не переживал. О них заботится ФИФА, УЕФА, РФС (в РФ), владельцы клубов... Для них строится стадионы, созданы фан-клубы с сайтами, организуется поездки на выездные матчи. Про требования ФИФА к проведению и организации ЧМ можете почитать в интернете, 3 минуты не более. В требованиях прописаны мельчайшие детали: аэропорты, гостиницы... вплоть до размеров спинок кресел. Для проведения матчей и удобства болельщиков строятся станции метро, пускаются дополнительные электропоезда..., а у болельщиков есть фан-клубы которые активно взаимодействуют с командами..



Касаемо стадиона, до которого "а до него то метров на 300 дальше топать)) ", то в феврале 18 года будет открыта новая станция метро. А до этого времени во время проведения матчей будут пущены автобусы, в которых не 20 посадочных мест, и нет опозновательных знаков, кроме госномера.



"Ну и напоследок - если мы хотим, чтобы трек развивался - начнём с себя что ли. А вы вроде журналист - вам и карты в руки. Пишите про трек по чаще и желательно по существу."



А, Вы Никита, как я понимаю спортсмен.



"Николая Парилина почитайте что ли ;-) заинтересуйте народ"



Его я читаю регулярно, так он же пишет о спортивной составляющей с точки зрения журналиста, который занимается много лет данным ремеслом. Я же со своей точки зрения - болельщика.

Avenir

Видишь российский трековый вел ... (27) А футбольные болельщики знают о матче задолго до его начала, по всему городу баннеры висят, реклама прёт через все каналы связи, как я понял нет элементарных объявлений о проведении соревнований и это не делает чести федерации,смотрели гонки на треке которые шестидневки , так дух захватывает и от участников и от количества зрителей

VeloVelo

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (13) Фоты Класс!



Админам: Есть предложение - Конкурс на Лучшую статью (пост) на Велолайв.

sixpack

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (13) особо приятно прочитать материал земляка из Пскова

VeloVelo

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (13) Дмитрий, Спасибо! Как будто сам был там вместе с вами!

Большое Уважение Вам за Ваше Приключение и за то, КАК вы его описали!



ЗЫ: У Вас писательский Дар! однозначно!.

RVL

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (13) оч хороший рассказ! ТС или кто нибудь подскажите, сколько стоит прокат и подгонка вела под вас?

Cristal

Видишь российский трековый вел ... (27) Цитата: Sm1T У нас в Омске тоже есть Трек. ситуаци аналогичная. соревнования чуть ли не каждую неделю, но узнать о них довольно сложно. НО, у нас есть функционеры которые по настоящему любят велоспорт, и делают многое по организации даже на общ. началах. но есть конечно и растяпы и грубияны, которым на все побарабану. Цитата: finn Зря набросились. Человек о другом писал, просто хотел в очередной раз привлечь внимание к проблеме. В Москве то же самое, к слову. Было бы интересно почитать как обстоят "дела" и у вас. Здорово было бы узнать, сравнить.

К слову, и в Астане есть трек, и читатели там бывали.