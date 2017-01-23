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Рамунас Навардаускас, Бауке Моллема и Маттиас Брендле о 3-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

Рамунас Навардаускас побеждает на 3-м этапе Тура Сан-Хуан-2017 и надевает майку лидера, Бауке Моллема и Маттиас Брендле - в тройке лучших в общем зачёте

 

 

  Рамунас Навардаускас (Ramunas Navardauskas) принёс своей команде Bahrain-Merida её первую в истории победу, выиграв разделку на 3-м этапе Тура Сан-Хуан-2017.

 

  Гонщики преодолевали дистанцию разделки на шоссейных велосипедах, используя насадки для руля. Некоторые поставили дисковые колёса. 

 

  28-летний литовский гонщик преодолел дистанцию в 11,9 км за 14 минут 3 секунды, опередив ближайшего соперника, голландского гонщика команды Trek-Segafredo Бауке Моллему, на 3 секунды. Австрийский гонщик, товарищ Моллемы по команде, замкнул тройку лучших на этапе, уступив Рамунасу Навардаускасу 7 секунд.

 

  Рамунас Навардаускас также перехватил майку лидера Тура Сан-Хуан-2017, фактически став лидером команды Bahrain-Merida, так как Винченцо Нибали в разделке уступил своему товарищу по команде 35 секунд.

 

  На Туре Сан-Хуан-2017 будет лишь один горный этап – 5-й этап, который пройдёт 27 января, поэтому разделка 3-го этапа была ключевой.

 

 

Рамунас Навардаускас, Бауке Моллема и Маттиас Брендле о 3-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

  Photo ©Bettiniphoto/Bahraim-Merida Team

 

Рамунас Навардаускас (Bahrain-Merida) о 3-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 

Рамунас Навардаускас, Бауке Моллема и Маттиас Брендле о 3-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 Рамунас Навардаускас, Бауке Моллема и Маттиас Брендле о 3-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 Рамунас Навардаускас, Бауке Моллема и Маттиас Брендле о 3-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

   Photo ©Bettiniphoto/Bahraim-Merida Team 

 

  «Стать первым гонщиком, который принёс победу команде, это нечто особенное для всей команды. Конечно, эта победа не последняя. Она показывает, что команда в хорошей форме.

 

  На первой половине дистанции ветер был попутным, но когда развернулись назад, стал встречным, на дороге было несколько неровностей, которые забрали немного скорости. Это первая гонка года, поэтому, не знаешь, как пойдёт нога. физическая форма у всех участников разная, но результат показывает, готов ты или нет.

 

  Нога шли легко, я был очень спокоен, возможно, поэтому пришла победа. Я не думал, что выиграю, просто хотел показать максимум возможного, попытаться хорошо проехать гонку. Мы несколько раз проводили разведку этой дистанции, на таком типе разделки надо очень и очень сильно продавливать.

 

  Мы посмотрим, как пойдёт гонка. Винченцо – очень сильный гонщик, наши надежды связаны с ним. Подъём на горном этапе очень тяжёлый, и нам нужна работа всей команды, чтобы показать хороший результат. Нибали остаётся лучшим из нас для такого этапа».

 

 

Бауке Моллема о 3-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 

Рамунас Навардаускас, Бауке Моллема и Маттиас Брендле о 3-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 Photo ©Bettiniphoto/Trek-Segafredo Team

 

  «Немного устал после такого этапа, но доволен результатом. Сегодня и вообще в последние недели чувствовал себя хорошо, этап это подтвердил. Я ехал на шоссейном велосипеде с задним дисковым колесом.

 

  Дистанция не такая сложная технически, только 12 км туда и назад, всего два поворота. Весь вопрос был в мощности. В общем зачёте выиграл время у всех горняков и фаворитов генеральной классификации, что хорошо перед предстоящим в пятницу горным финишем.

 

  В декабре я специально работал над посадкой, потому что думал о разделке на этой гонке, в последние пару дней мы провели более тонкую настройку велосипеда Madone. На такой разделке аэродинамика была очень важна».

 

 

Маттиас Брендле о 3-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 

 

Рамунас Навардаускас, Бауке Моллема и Маттиас Брендле о 3-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

  Photo ©Bettiniphoto/Trek-Segafredo Team

 

  «У меня немного смешанные чувства, потому что очень хотел сегодня выиграть. Не получилось - другие ребята оказались сильней меня. Но я доволен тем, как проехал, своей формой. Я уже на хорошем уровне. Может быть я не в суперформе, потому что впереди большие цели. В Андалусии у меня ещё будет шанс выиграть разделку. А сейчас мы в хорошей форме перед предстоящими этапами, Бауке будет бороться за победу в гонке».

 

Результаты 3-го этапа Тура Сан-Хуан-2017

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Теги к статье: Рамунас Навардаускас Ramunas Navardauskas Bahrain-Merida Бауке Моллема Маттиас Брендле Тур Сан-Хуан Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan многодневная гонка ITT разделка индивидуальная гонка на время

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Комментарии

  • Meilleur
    Видишь российский трековый вел ... (27)
    Meilleur-Фото

    А зачем велоспорту быть популярным в России? Он популярен там, где можно опереться на историю гонок, традиции, чемпионов прошлого и настоящего, по популярность велосипеда в повседневной жизни. Т.е. Франция, Испания, Италия, Бенелюкс, в последнее время Великобритания. Всё. А что в этом списке нет России, у меня этого сожаления не вызывает. 

  • fatrider71
    Видишь российский трековый вел ... (27)
    fatrider71-Фото
    В Крылатском главное на личном авто не приезжать,парковать негде. А в остальном инфраструктура велотрека может и более представительные соревнования принимать спокойно. ИМХО.Только нет этих соревнований практически.. А если и есть, то никто о них ничего не знает.. и даже на международные соревнования приходит максимум 100-150 человек, да и то 2/3 из них это дети из ДЮСШОР у которых в это время должны были быть тренировки на треке..
  • ДимаЛел
    Видишь российский трековый вел ... (27)
    ДимаЛел-Фото
    Если я правильно понимаю, то в Генте еще и билеты платные, а трибуны забиты до отказа.
  • ДимаЛел
    Видишь российский трековый вел ... (27)
    ДимаЛел-Фото
    Когда вы едете в другой город и ищете там себе гостиницу для проживания, заходите на сайт и после изучения цены и фотографий номер, дальше находите ее место расположение и как до нее добраться от аэропорта, ж/д вокзала и т.п.. Гостиница, которая уважает себя и своих клиентов, размещает у себя на сайте такую информацию, а не надо лазить по интернету и тратить 3 минуты. Если не нашли такой информации, то смотрите другую гостиницу. Тоже самое, когда ищите магазин, офис фирмы, кинотеатр...

    "3 минуты времени занимает поиск информации о том, как добраться до трека"

    прочитав релиз на сайте Федерации, там не было такой информации, естественно открыл карты яндекса, что они показали есть выше.

    "Кстати, интересно - футбольные болельщики будут негодовать, что добраться до стадиона "невозможно"?) а до него то метров на 300 дальше топать)) "

    Про футбольных болельщиков я бы вообще не переживал. О них заботится ФИФА, УЕФА, РФС (в РФ), владельцы клубов... Для них строится стадионы, созданы фан-клубы с сайтами, организуется поездки на выездные матчи. Про требования ФИФА к проведению и организации ЧМ можете почитать в интернете, 3 минуты не более. В требованиях прописаны мельчайшие детали: аэропорты, гостиницы... вплоть до размеров спинок кресел. Для проведения матчей и удобства болельщиков строятся станции метро, пускаются дополнительные электропоезда..., а у болельщиков есть фан-клубы которые активно взаимодействуют с командами..

    Касаемо стадиона, до которого "а до него то метров на 300 дальше топать)) ", то в феврале 18 года будет открыта новая станция метро. А до этого времени во время проведения матчей будут пущены автобусы, в которых не 20 посадочных мест, и нет опозновательных знаков, кроме госномера.

    "Ну и напоследок - если мы хотим, чтобы трек развивался - начнём с себя что ли. А вы вроде журналист - вам и карты в руки. Пишите про трек по чаще и желательно по существу."

    А, Вы Никита, как я понимаю спортсмен.

    "Николая Парилина почитайте что ли ;-) заинтересуйте народ"

    Его я читаю регулярно, так он же пишет о спортивной составляющей с точки зрения журналиста, который занимается много лет данным ремеслом. Я же со своей точки зрения - болельщика.
  • Avenir
    Видишь российский трековый вел ... (27)
    Avenir-Фото
    А футбольные болельщики знают о матче задолго до его начала, по всему городу баннеры висят, реклама прёт через все каналы связи, как я понял нет элементарных объявлений о проведении соревнований и это не делает чести федерации,смотрели гонки на треке которые шестидневки , так дух захватывает и от участников и от количества зрителей
  • VeloVelo
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Фоты Класс!



    Админам: Есть предложение - Конкурс на Лучшую статью (пост) на Велолайв.

  • sixpack
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (13)
    sixpack-Фото

    особо приятно прочитать материал земляка из Пскова

  • VeloVelo
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Дмитрий, Спасибо! Как будто сам был там вместе с вами!
    Большое Уважение Вам за Ваше Приключение и за то, КАК вы его описали!

    ЗЫ: У Вас писательский Дар! good однозначно!.

  • RVL
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (13)
    RVL-Фото

    оч хороший рассказ!

    ТС или кто нибудь подскажите, сколько стоит прокат и подгонка вела под вас?

  • Cristal
    Видишь российский трековый вел ... (27)
    Cristal-Фото

    Цитата: Sm1T
    У нас в Омске тоже есть Трек. ситуаци аналогичная. соревнования чуть ли не каждую неделю, но узнать о них довольно сложно. НО, у нас есть функционеры которые по настоящему любят велоспорт, и делают многое по организации даже на общ. началах. но есть конечно и растяпы и грубияны, которым на все побарабану.

     

    Цитата: finn
    Зря набросились. Человек о другом писал, просто хотел в очередной раз привлечь внимание к проблеме. В Москве то же самое, к слову.

     

    Было бы интересно почитать как обстоят "дела" и у вас. Здорово было бы узнать, сравнить.


    К слову, и в Астане есть трек, и читатели там бывали.

     

     

     

     

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