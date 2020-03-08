Все велосипедные соревнования Международного календаря UCI приостановлены до 3 апреля 2020 года

UCI предпринимает меры из-за развития эпидемии коронавируса

Международный союз велосипедистов (UCI), основываясь на оценке Всемирной организации здравоохранения относительно текущей ситуации с эпидемией COVID-19 и ограничительных мерах, принятых рядом стран Европы и за её пределами, объявляет о серии решительных мер, направленных на обеспечение максимальной защиты здоровья всех, кто связан с велоспортом. Меры принимаются ради обеспечения спортивного равенства участников соревнований.

Во избежание распространения вируса и с целью обеспечения спортивной справедливости в соревнованиях UCI после нескольких срочных обсуждений кризиса, проведённых в конце прошлой недели и в выходные дни, принял следующие меры:

1. Безопасность спортсменов является приоритетной задачей UCI. Поэтому организаторам настоятельно рекомендуется отменить все соревнования Международного календаря UCI на территориях, которые согласно ВОЗ находятся в зонах риска;

2. Временно остановить все классификации для всех велогонок Международного календаря UCI по всем дисциплинам, начиная с 15 марта 2020 года и до дальнейшего уведомления, по крайней мере, до 3 апреля 2020 года. В течение указанного периода очки замораживаются, чтобы сохранить спортивную справедливость;

3. Что касается процедуры классификации к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио-2020, которая была завершена для шоссейного велоспорта, велоспорта на треке и паравелоспорта на треке, но всё ещё продолжается для дисциплин – горный велосипед, BMX Racing, BMX Freestyle и шоссейный паравелоспорт, UCI принял решение просить Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет остановить квалификационный период задним числом, начиная с 3 марта 2020 года, чтобы обеспечить спортивное равенство при присуждении олимпийских квот.

UCI о переносе соревнований

В отношении запроса об отсрочке соревнований Международный союз велосипедистов сделает заявление о возможном перераспределении новых дат позднее, в соответствии с возможностями Международного календаря, но без каких-либо гарантий.

Давид Лаппартьен, президент UCI: «Ситуация в мире в отношении эпидемии коронавируса развивается стремительно, особенно в Европе, что заставляет власти принимать жётские меры, которые сильно влияют на наш спорт в частности. Мы должны как можно быстрее адаптироваться и принять необходимые меры перед лицом этой беспрецедентной и меняющейся ситуации для обеспечения безопасности людей, участвующих в наших спортивных мероприятиях, а также спортивного равенства.

Нашими решительными мерами относительно Международного календаря гонок UCI и процедуры квалификации к Олимпиаде мы даём ожидаемый ответ людям, занятым в велоспорте. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся в текущей ситуации, требуют, чтобы все члены велосипедного семьи и олимпийского движения были сплочёнными и сильными».