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Все велосипедные соревнования Международного календаря UCI приостановлены до 3 апреля 2020 года

UCI предпринимает меры из-за развития эпидемии коронавируса

 

  Международный союз велосипедистов (UCI), основываясь на оценке Всемирной организации здравоохранения относительно текущей ситуации с эпидемией COVID-19 и ограничительных мерах, принятых рядом стран Европы и за её пределами, объявляет о серии решительных мер, направленных на обеспечение максимальной защиты здоровья всех, кто связан с велоспортом. Меры принимаются ради обеспечения спортивного равенства участников соревнований.  

 

Во избежание распространения вируса и с целью обеспечения спортивной справедливости в соревнованиях UCI после нескольких срочных обсуждений кризиса, проведённых в конце прошлой недели и в выходные дни, принял следующие меры:

 

1. Безопасность спортсменов является приоритетной задачей UCI. Поэтому организаторам настоятельно рекомендуется отменить все соревнования Международного календаря UCI на территориях, которые согласно ВОЗ находятся в зонах риска;

 

2. Временно остановить все классификации для всех велогонок Международного календаря UCI по всем дисциплинам, начиная с 15 марта 2020 года и до дальнейшего уведомления, по крайней мере, до 3 апреля 2020 года. В течение указанного периода очки замораживаются, чтобы сохранить спортивную справедливость;

 

 

3. Что касается процедуры классификации к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио-2020, которая была завершена для шоссейного велоспорта, велоспорта на треке и паравелоспорта на треке, но всё ещё продолжается для дисциплин – горный велосипед, BMX Racing, BMX Freestyle и шоссейный паравелоспорт, UCI принял решение просить Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет остановить квалификационный период задним числом, начиная с 3 марта 2020 года, чтобы обеспечить спортивное равенство при присуждении олимпийских квот.

 

 

 UCI о переносе соревнований

 

  В отношении запроса об отсрочке соревнований Международный союз велосипедистов сделает заявление о возможном перераспределении новых дат позднее, в соответствии с возможностями Международного календаря, но без каких-либо гарантий.

 

 

 Давид Лаппартьен, президент UCI: «Ситуация в мире в отношении эпидемии коронавируса развивается стремительно, особенно в Европе, что заставляет власти принимать жётские меры, которые сильно влияют на наш спорт в частности. Мы должны как можно быстрее адаптироваться и принять необходимые меры перед лицом этой беспрецедентной и меняющейся ситуации для обеспечения безопасности людей, участвующих в наших спортивных мероприятиях, а также спортивного равенства.

 

  Нашими решительными мерами относительно Международного календаря гонок UCI и процедуры квалификации к Олимпиаде мы даём ожидаемый ответ людям, занятым в велоспорте. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся в текущей ситуации, требуют, чтобы все члены велосипедного семьи и олимпийского движения были сплочёнными и сильными».  

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Теги к статье: UCI Международный союз велосипедистов

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • SportSpirit
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    SportSpirit-Фото

    А я бы пофантазировала за 2-хнедельный TDF без скучных спинтерских этапов. 

     

    Если общая обстановка в мире будет позволять, то отменять все и совсем... как тогда быть спонсорам команд-середнячков? 

     

     

  • Серафим
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    Серафим-Фото

    Проводить гранд-тур без подводящих гонок, без достаточного количества гоночных километров - мучение для участников. Даже лучшие тренировки не заменят нужных гоночных объемов. 

      Поэтому проведение трехнедельной гонки вне графика со сбитой подготовкой даже просто опасно для здоровья.

      По моему скромному мнению.

  • SportSpirit
    Максимилиан Шахманн – победите ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Очень рада и за Бору, и за Шахманна. Когда смотрела разделку, отметила, что он стал менее мышечный в ногах и спине, чем прошлой весной, а значит теоретически может лучше держаться в горах. Практика подтвердила)  

  • EL-Fenomeno
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Так сложилось, что в этом году есть два больших события с мире спорта: Олимпийские игры и Чемпионат Европы по футболу. И если их отменят, что скорее ДА, чем НЕТ, то уж и в велоспорте нужно гранд-туры отменять, имеется в виду Джиро (за ТдФ пока скромно молчат, Вуэльта...да ладно). Ну не "повезло" оргам что Корса Роза проводится уже много лет весной, а тут как раз разбушевался в мире этот самый корона_вирус.

    Цитата: s75
    а как вам такой вариант - перенос в принципе возможен на осень и осенние классики будут включены в качестве этапов? #гаданиенакофейнойгуще

    Лучше объденить Тур + Джиро (если конечно ОИ в Японии 100% отменят) и провести один ГТ (2 in 1 в июле-августе) по дорогам Италии + Франции на 20 этапов, и чтобы равномерно, т.е 10 этапов на/в fra и 10 на/в  ita Старт в Милане, финиш в Париже, а Венгрии в качестве компенсации железно оставить право принять Гранде партенцу Джиро-2021

  • velodoctor
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    velodoctor-Фото

    Кинтана почти на 2 мин быстрее Йетса 18 года забрался. 

  • velodoctor
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    velodoctor-Фото

    Все отменять. Ослабленные спортсмены на 3х недельной гонке, вирус сразу имунодефицит дает, может закончится все очень плохо. 

  • HastaManana
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    HastaManana-Фото

    Кинтана красавчег. Ай, молодец! Очень рад за него.

    Баргиль пока не в жилу.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    Николай Н.-Фото

    В этом году Париж-Ницца была интересной и жаль что её сократили. Шахман молодец, выдержал и победил.

  • veloster
    Роман Барде: «Не понимаю, поче ... (4)
    veloster-Фото

    Действительно, странный парень. Что-то не устраивает - езжай домой.

  • RVL
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    RVL-Фото
    Это всем понятно. Особенно при спринтерском завале. А осадочек от того, что Шахман сам забурился в забор на вираже не рассчитав "дорожные условия"

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