Команда «Астана» подписывает Фабио Феллине

Итальянский гонщик Фабио Феллине присоединится к команде «Астана» на два следующих сезона (2020 и 2021).





- Я очень счастлив своему переходу в команду «Астана», потому что на мой взгляд это одна из сильнейших команд в мире. Я сверх мотивирован тем, что стану частью этой команды, потому что чувствую, что именно здесь у меня будет шанс доказать всем, что я все еще способен добиваться самых высоких результатов. Я из тех гонщиков, кто знает, как побеждать, и год за годом на протяжении своей карьеры я выигрывал гонки. После двух сезоном, когда и не везло, и все шло не так, как хотелось бы, я почувствовал, что пришел момент, когда нужно что-то изменить и найти новую команду, где я смог бы вернуться на путь победителя, команду у которой победный дух в крови. И я нашел все это в лице «Астаны». Я готов быть помощником для лидеров, если команде это будет нужно, но, в то же самое время, я готов бороться за победы на гонках, где у меня будет шанс проявить себя, - рассказал Фабио Феллине.

Фабио Феллине (29 лет) приходит в команду «Астана» после шести сезонов, проведенных в команде Trek – Segafredo. Феллине является очень сильным универсальным гонщиком, который прекрасно выступает в гонках на время, а также, умеет добиваться высоких результатов на разного рода холмистых и даже горных трассах. Среди его наиболее важных результатов можно отметить победу на «Гран-при Фурмье» в 2015, зеленую (очковую) майку «Вуэльты Испании» в 2016 и успех на «Трофео Лайгуэлья» в 2017. Также, на его счету этап на «Туре Страны Басков» в 2015, второе место в общем зачете «Тура Польши» в 2016 и победа на этапе «Тура Романдии» в 2017, где он также стал 4-м в генеральной классификации.

В 2019 году Феллине был 9-м в общем зачете «Этуаль де Бессеж», 7-м в индивидуальной гонке чемпионата Италии, 5-м на этапе «Тур де Франс» и 11-м в итоговой классификации «Бинк Банк Тура».

- В первую очередь, мы знаем Фабио Феллине, как сильного «раздельщика», и я думаю, что он может укрепить нашу команду в этой дисциплине. Мы работает нам тем, чтобы улучшить командную гонку, и Феллине выглядит тем гонщиком, который может усилить нас. Более того, Фабио является очень сильным гонщиком на холмистом рельефе, и я бы хотел увидеть его на классических гонках, где мы также нуждаемся в усилении. Фабио Феллине приходит к нам после достаточно долгого периода в одной команде, и я надеюсь, что эта перемена поможет ему вновь открыть в себе большой потенциал и снова засверкать на гонках, - сказал Александр Винокуров.

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Пресс-релиз команды Astana Pro Team