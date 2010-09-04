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Команда «Астана» подписывает Фабио Феллине

Команда «Астана» подписывает Фабио Феллине

Итальянский гонщик Фабио Феллине присоединится к команде «Астана» на два следующих сезона (2020 и 2021).

 


 

Я очень счастлив своему переходу в команду «Астана», потому что на мой взгляд это одна из сильнейших команд в мире. Я сверх мотивирован тем, что стану частью этой команды, потому что чувствую, что именно здесь у меня будет шанс доказать всем, что я все еще способен добиваться самых высоких результатов. Я из тех гонщиковкто знаеткак побеждатьи год за годом на протяжении своей карьеры я выигрывал гонки. После двух сезоном, когда и не везло, и все шло не так, как хотелось бы, я почувствовал, что пришел момент, когда нужно что-то изменить и найти новую команду, где я смог бы вернуться на путь победителя, команду у которой победный дух в крови. И я нашел все это в лице «Астаны». Я готов быть помощником для лидеров, если команде это будет нужно, но, в то же самое время, я готов бороться за победы на гонках, где у меня будет шанс проявить себя, - рассказал Фабио Феллине.

 

Фабио Феллине (29 лет) приходит в команду «Астана» после шести сезонов, проведенных в команде Trek – Segafredo. Феллине является очень сильным универсальным гонщиком, который прекрасно выступает в гонках на время, а также, умеет добиваться высоких результатов на разного рода холмистых и даже горных трассах. Среди его наиболее важных результатов можно отметить победу на «Гран-при Фурмье» в 2015, зеленую (очковую) майку «Вуэльты Испании» в 2016 и успех на «Трофео Лайгуэлья» в 2017. Также, на его счету этап на «Туре Страны Басков» в 2015, второе место в общем зачете «Тура Польши» в 2016 и победа на этапе «Тура Романдии» в 2017, где он также стал 4-м в генеральной классификации.

 

В 2019 году Феллине был 9-м в общем зачете «Этуаль де Бессеж», 7-м в индивидуальной гонке чемпионата Италии, 5-м на этапе «Тур де Франс» и 11-м в итоговой классификации «Бинк Банк Тура».

 

- В первую очередь, мы знаем Фабио Феллине, как сильного «раздельщика», и я думаю, что он может укрепить нашу команду в этой дисциплине. Мы работает нам тем, чтобы улучшить командную гонку, и Феллине выглядит тем гонщиком, который может усилить нас. Более того, Фабио является очень сильным гонщиком на холмистом рельефе, и я бы хотел увидеть его на классических гонках, где мы также нуждаемся в усилении. Фабио Феллине приходит к нам после достаточно долгого периода в одной команде, и я надеюсь, что эта перемена поможет ему вновь открыть в себе большой потенциал и снова засверкать на гонках, - сказал Александр Винокуров.

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Пресс-релиз команды Astana Pro Team

 

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Теги к статье: Фабио Феллине Astana Pro Team Александр Винокуров трансферы

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  1. paziz

    Сегодня, 12:44 | Регистрация: 10.02.2018

    Хороший гонец, надеюсь он поможет Астане, а Астана ему

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 12:53 | Регистрация: 30.06.2017

    Сбитый летчик. Не то, что нужно Астане. Как горняк он ноль. Как универсал посредственный. Как раздельщик, не конкурент.

    Вся жизнь это гонка.

  3. Rokka

    Сегодня, 14:00 | Регистрация: 23.01.2016

    Цитата: Astanaforever
    Сбитый летчик. Не то, что нужно Астане. Как горняк он ноль. Как универсал посредственный. Как раздельщик, не конкурент.
    Почему же вы до сих пор сидите здесь с нами на форуме, а не в кресле руководства Астаны? С вашей то дальновидностью

  4. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 17:21 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: Astanaforever
    Сбитый летчик. Не то, что нужно Астане. Как горняк он ноль. Как универсал посредственный. Как раздельщик, не конкурент.
    Для усиления команды под классики самое то, не везло ему сильно...

  5. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 17:35 | Регистрация: 17.05.2015

    Цитата: Astanaforever
    Сбитый летчик. Не то, что нужно Астане. Как горняк он ноль. Как универсал посредственный. Как раздельщик, не конкурент.
    А чем он хуже уходящих Хирта, Катальдо, Вилеллы или Баллерине ? Крепкий парень.

  6. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 17:46 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: Astanaforever
    Сбитый летчик. Не то, что нужно Астане. Как горняк он ноль. Как универсал посредственный. Как раздельщик, не конкурент.

    неужели правда считаете, что каждого подписывают исключительно на победы?

  7. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 17:51 | Регистрация: 27.07.2011

    Цитата: Astanaforever
    Сбитый летчик. Не то, что нужно Астане. Как горняк он ноль. Как универсал посредственный. Как раздельщик, не конкурент.
    Девушка вы о чем? Вангую через год др песни петь будите

  8. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:02 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: rude_rider
    Цитата: Astanaforever
    Сбитый летчик. Не то, что нужно Астане. Как горняк он ноль. Как универсал посредственный. Как раздельщик, не конкурент.
    Девушка вы о чем?Вангую через год др песни петь будите
    Сама ты баба Ванга.)))

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Astanaforever
    Сбитый летчик. Не то, что нужно Астане. Как горняк он ноль. Как универсал посредственный. Как раздельщик, не конкурент.

    неужели правда считаете, что каждого подписывают исключительно на победы?
    Вы это Квикам напишите. И посмотрите, что вам ответит "волчья стая"? Нет Астана его подписывает за деньги в несколько раз больше чем своим, ради того, чтоб он с ними покатался))). Кататься рядом, свои воспитанники, бочковозы, казахстанского велоспорта есть в порядке девяти человек. Хотя Луценко в счет не брать. Вот он отрабатывает на все 200.

    Вся жизнь это гонка.
  9. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 20:49 | Регистрация: 27.05.2017

    Цитата: Astanaforever
    Вы это Квикам напишите. И посмотрите, что вам ответит "волчья стая"?
    Не сравнивайте несравнимое.

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