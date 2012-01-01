Фабио Феллине: "Посвящаю победу Микеле Скарпони"

Фабио Феллине (Trek-Segafredo) посвятил победу на прологе Тура Романдии-2017 Микеле Скарпони

Фабио Феллине (Fabio Felline) стал победителем пролога Тура Романдии-2017. 27-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo преодолел дистанцию в 4,8 км за 5 минут 57 секунд со средней скоростью 48.346 км/ч. На промежуточной отсечке Феллине и стартовавший последним Алекс Даусетт (Movistar) показали одно время, но в итоге вторую часть дистанции итальянец проехал быстрее чемпиона Великобритании на 2 секунды.

После гонки Фабио Феллине сказал, что посвящает победу Микеле Скарпони.

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Фабио Феллине: «Эта победа для Микеле Скарпони. Я также хочу посвятить её другой, близкой мне семье, которая за неделю до гибели Скарпони прошла через такую же трагедию. Для меня последние 10 дней были нелёгкими.

В воскресенье многие спрашивали меня, что я думаю о том, что случилось со Скарпони. И когда я стартовал на Льеж-Бастонь-Льеж, то подумал, что, возможно, мне удастся показать хороший результат и посвятить ему. Получилось не в воскресенье, а сегодня.

Как только я увидел дистанцию с крутыми поворотами и подъёмами, то подумал, что она подходит специалистам. Но также эта трасса и для меня, универсального гонщика. И только когда я пересёк финишную черту, то в первый раз мелькнула мысль, что я проехал безукоризненно.

Совсем не ожидал этой победы, но она стала самой крупной в этом сезоне. Она была нужна мне по многим причинам. Прошло два месяца с тех пор, как я постоянно находился в первых рядах пелотона, с хорошими гонщиками, но мне не хватало результата. Эта победа – отличный подарок мне и команде.

Раньше я никогда не надевал майку лидера, так что завтра смогу рассказать, правда ли, что эта майка даёт тебе крылья».