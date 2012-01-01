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Фабио Феллине: "Посвящаю победу Микеле Скарпони"

Фабио Феллине (Trek-Segafredo) посвятил победу на прологе Тура Романдии-2017 Микеле Скарпони

 

 

Фабио Феллине (Fabio Felline) стал победителем пролога Тура Романдии-2017. 27-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo  преодолел дистанцию в 4,8 км за 5 минут 57 секунд со средней скоростью  48.346 км/ч.  На промежуточной отсечке Феллине и стартовавший последним Алекс Даусетт (Movistar) показали одно время, но в итоге вторую часть дистанции итальянец проехал быстрее чемпиона Великобритании на 2 секунды.

 

После гонки Фабио Феллине сказал, что посвящает победу Микеле Скарпони.

 

Фабио Феллине: "Посвящаю победу Микеле Скарпони"

 

Фабио Феллине: "Посвящаю победу Микеле Скарпони"

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Фабио Феллине: «Эта победа для Микеле Скарпони. Я также хочу посвятить её другой, близкой мне семье, которая за неделю до гибели Скарпони прошла через такую же трагедию. Для меня последние 10 дней были нелёгкими.

 

  В воскресенье многие спрашивали меня, что я думаю о том, что случилось со Скарпони. И когда я стартовал на Льеж-Бастонь-Льеж, то подумал, что, возможно, мне удастся показать хороший результат и посвятить ему. Получилось не в воскресенье, а сегодня.

 

  Как только я увидел дистанцию с крутыми поворотами и подъёмами, то подумал, что она подходит специалистам. Но также эта трасса и для меня, универсального гонщика. И только когда я пересёк финишную черту, то в первый раз мелькнула мысль, что я проехал безукоризненно.

 

  Совсем не ожидал этой победы, но она стала самой крупной в этом сезоне. Она была нужна мне по многим причинам. Прошло два месяца с тех пор, как я постоянно находился в первых рядах пелотона, с хорошими гонщиками, но мне не хватало результата. Эта победа – отличный подарок мне и команде.

 

Раньше я никогда не надевал майку лидера, так что завтра смогу рассказать, правда ли, что эта майка даёт тебе крылья».

 

 

Результаты пролога Тура Романдии-2017

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Теги к статье: Фабио Феллине Fabio Felline Trek-Segafredo Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура ITT разделка индивидуальная гонка на время

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  1. Sm1T

    Сегодня, 07:14 | Регистрация: 1.01.2012

    молодец Фабио. ждем от тебя больших побед

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25 - 30 апреля 2017

Tour de Romandie

28 - 30 апреля 2017

Tour de Yorkshire

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия


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Комментарии

  • Grinta
    Прощание с Микеле Скарпони (4)
    Grinta-Фото

    До сих пор не могу переварить эту трагедию. Просто горе...

  • bob.velo17
    Прощание с Микеле Скарпони (4)
    bob.velo17-Фото

    Скорбим со всей Италией

  • Sm1T
    Фабио Феллине: "Посвящаю побе ... (1)
    Sm1T-Фото

    молодец Фабио. ждем от тебя больших побед

  • Александра
    Прощание с Микеле Скарпони (4)
    Александра-Фото

    До сих пор в это трудно поверить.



     

  • Sm1T
    Международная велогонка Race H ... (2)
    Sm1T-Фото

    «Нынешняя категория гонок в рамках Race Horizon Park, 1.2 от Международного союза велосипедистов, на бумаге не слишком высока. Но только с такой категорией огромное количество региональных украинских команд могут приехать в Киев, чтобы посостязаться с профессионалами со всего мира и набрать бесценный для них опыт. Если бы общий уровень украинского велоспорта был выше, мы бы давно заявили Race Horizon Park как минимум под категорию 1.1. Это не вопрос желания организаторов, принципиально мы только «за», но не сейчас».

     

    здравый подход. а не просто щегольство. одобрямс

  • Александра
    Крис Фрум: «Меня не волнует от ... (6)
    Александра-Фото

    Цитата: jeka-kiev
    Скучно? Поставьте себя на его место...

    Нет, на некоторые вещи даже мысленно не стоит замахиваться.)) Ничего не имею против Криса, прекрасный гонщик и, кажется, отличный парень.

    Скучать заставляет не он, а стратегия Скай: команда из одних капитанов, заточенная под один Тур.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Прощание с Микеле Скарпони (4)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Микеле Скарпони, «Орёл из Филлотрано» отправился в вечный полёт…

     

    а мы будем помнить.

    а пока помним-Микеле живой.

  • VeloVelo
    Крис Фрум: «Меня не волнует от ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Понятно, почему Криса не волнует отсутствие побед в начале сезона. Что тут не понять?

    "Скай" очень прагматичный нац-бабло-проект. Оличается тем, что выжимает все соки из талантов. Мясорубка, которая с помощью бабла очень виртуозно(!) превращает эти таланты в фарш для одной единственной котлетки: "Британия взяла ТДФ". 

    А остатки от этого фарша "Скай" бросает как подачку
    своим убитым лейтенантам на остальные гонки в качестве поощрения. 



    Уже много кто из Талантов свалил из "Скай". И еще много кто свалит. 
    Этот проект завершится, как только они поймут, что больше не могут выиграть ТДФ. 
    Ну а против Фруми ничего не имею. Фруми - выдающийся кенийский гонщик, которому вовремя дали гражданство. Как Мо Фарра и другим.

  • VeloVelo
    Тур Романдии-2017. Пролог (4)
    VeloVelo-Фото

    Интересные результаты с точки зрения переориентации в специализации некоторых гонщиков. Извиняюсь за дурацкие неологизмы )

     

  • jeka-kiev
    Крис Фрум: «Меня не волнует от ... (6)
    jeka-kiev-Фото
    Скучно? Поставьте себя на его место... Ну я не его фанат, но он 3-кратный!!! Он уже легенда! А может стать ого-го... ТУР расставит все точки над i. Желаю Крису подиума!

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