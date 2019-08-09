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Давиде Мартинелли переходит в команду «Астана»

Давиде Мартинелли переходит в команду «Астана»

 

  Команда Мирового Тура «Астана» рада сообщить о переходе итальянского гонщика Давиде Мартинелли, который присоединится к казахстанской команде с 1 января 2020 года. Соглашение с гонщиком рассчитано на 1 год.

 

Астана

 

Хочу сказать, что я очень рад своему переходу в такую знаменитую команду! Я хотел бы поблагодарить Александра Винокурова за оказанное доверие. У меня была великолепная возможность получить хороший опыт в другой большой команде, и я уверен, что в «Астане» я встречу прекрасную атмосферу, в которой у меня появится шанс показать свой максимум. Я хочу сказать спасибо команде Deceuninck – Quick Step за все эти годы. Теперья готов сделать новый шаг в своей карьере, - рассказал Давиде Мартинелли.

 

Давиде Мартинелли (26 лет) – талантливый итальянский гонщик с высоким потенциалом в однодневных гонках. Среди его наилучших результатов – золото молодежного чемпионата Италии и бронза молодежного чемпионата Европы в 2015, победы на этапах многодневных гонок «Тур Польши» и «Тур Прованса» в 2016. Вместе с его нынешней командой Мартинелли дважды выиграл командные соревнования Hammer Limburg в 2018 и 2019 годах.

На этой неделе Давиде Мартинелли представляет Италию на чемпионате Европы в Голландии.

 

Мы видим в Давиде Мартинелли большой потенциал, прежде всего в классических и однодневных гонках. Он несколько лет провел в команде, которая специализируется на таких гонках, и, несмотря на возраст, у него уже есть приличный опыт, который поможет ему добиваться личных целей. В нашей команде у Давиде будет возможность проявить себя на классиках, думаю, что у него есть хорошие шансы продолжить свой прогресс в качестве профессионального гонщика. Я рад приветствовать Давиде в команде «Астана»! – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды Мирового Тура «Астана»

 

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Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Давиде Мартинелли Astana Pro Team Александр Винокуров трансферы

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Комментарии

  • Серафим
    4-й этап Тура Польши-2019 нейт ... (7)
    Серафим-Фото
    Извините, что грубо. Слышь, мне за полтос с гаком, Я сегодня крутанул по хорошему рельефу на два с половиной часа, приехал минус 1.5 кг.
    Какой бы я был в ботах, черепахе? Ну и + 30 еще.
    А профики - не зашибутся, просто помрут.
  • gumanoidd
    4-й этап Тура Польши-2019 нейт ... (7)
    gumanoidd-Фото

    никакой Техники Безопасности в современном Профессиональном Велоспорте---ни наколенников-налокотников---ни защиты позвоночника---жыденький шлем

     

    посмотрите какая Защита у мотоцыклистов---Черепахи-шлема-боты-перчи

  • veloster
    Микель Ланда переходит в коман ... (13)
    veloster-Фото

    "Его стабильные результаты говорят сами за себя"

    Чета мне кажется тут какая-то ирония )))

  • Бакеша
    Еще один год для Родриго Контр ... (2)
    Бакеша-Фото
    Бооркес что ли? Тоже самое, ничем не отличился
  • AzaKonta
    Еще один год для Родриго Контр ... (2)
    AzaKonta-Фото
    А что случилось со вторым помощником Лопеса колумбийцем из Астаны. Нигде таки не выступил кажется
  • AndreyEst
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (64)
    AndreyEst-Фото
    Кто глубже в теме,разъясните относительно страховок у гонщиков.По логике помимо медстраховки должно быть и страхование жизни.
  • Гонщик
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (64)
    Гонщик-Фото

    Цитата: veloliveuser
    если столько случаев именно из-за сердца, то не причастна ли тут фармация?
    Скорее да чем нет , гибнет много молодых от этой "дряни" и не только в вело , последний случай с боксёром , естественно всё это скрывается и покрывается , кто-то сидит на диких курсах и отлично себя чу-ет ,а кому-то организм даёт по рогам в последствии .

  • veloliveuser
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (64)
    veloliveuser-Фото
    если столько случаев именно из-за сердца, то не причастна ли тут фармация?
  • tds
    Элиа Вивиани подписал контракт ... (8)
    tds-Фото
    Цитата: Hammill
    Друже, дык большинство спринтеров побеждают именно благодаря грамотному развозу.
    Вивиани, как раз тот гонщик который раскрылся именно у камера, где как раз и есть грамотный развоз!
  • Гонщик
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (64)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Вроде проблема с сердцем,насколько я понял

    Проводят аналогию с остальными смертями бельгийцев , за последние 10 лет 10 смертей , из них 6 связаны прямо или косвенно с остановкой сердца. Говорят о недостаточном контроле за здоровьем спортсменов
    Скорее всего так и есть , смертельных случаев при падении , по пальцам пересчитать ,причём на большой скорости может быть меньше трамв ибо срабатывает инстинкт самосохранения , в основном гибнут под колёсами авто . 

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
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5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
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