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- Сегодня, 16:28
Давиде Мартинелли переходит в команду «Астана»
Команда Мирового Тура «Астана» рада сообщить о переходе итальянского гонщика Давиде Мартинелли, который присоединится к казахстанской команде с 1 января 2020 года. Соглашение с гонщиком рассчитано на 1 год.
- Хочу сказать, что я очень рад своему переходу в такую знаменитую команду! Я хотел бы поблагодарить Александра Винокурова за оказанное доверие. У меня была великолепная возмо
Давиде Мартинелли (26 лет) – талантливый итальянский гонщик с высоким потенциалом в однодневных гонках. Среди его наилучших результатов – золото молодежного чемпионата Италии и бронза молодежного чемпионата Европы в 2015, победы на этапах многодневных гонок «Тур Польши» и «Тур Прованса» в 2016. Вместе с его нынешней командой Мартинелли дважды выиграл командные соревнования Hammer Limburg в 2018 и 2019 годах.
На этой неделе Давиде Мартинелли представляет Италию на чемпионате Европы в Голландии.
- Мы видим в Давиде Мартинелли большой потенциал, прежде всего в классических и однодневных гонках. Он несколько лет провел в команде, которая специализируется на таких гонках, и, несмотря на возраст, у него уже есть приличный опыт, который поможет ему добиваться личных целей. В нашей команде у Давиде будет возможность проявить себя на классиках, думаю, что у него есть хорошие шансы продолжить свой прогресс в качестве профессионального гонщика. Я рад приветствовать Давиде в команде «Астана»! – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды Мирового Тура «Астана»
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Пресс-релиз команды Astana Pro Team
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