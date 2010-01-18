Еще один год для Родриго Контрераса в составе «Астаны»

Казахстанская команда Мирового Тура «Астана» подписала новое однолетнее соглашение с 25-летним колумбийским гонщиком Родриго Контрерасом.

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- Я очень счастлив находиться в такой большой семье, называемой команда «Астана». Яполучилоченьтеплыйприемссамог оначала, и я рад продолжить выступать в цветах «Астаны». Янадеюсь, чтопродолжуотдаватьвсегосебя для того, чтобы помочь команде в достижении больших целей. Мне очень нравится эта команда: нравится наша группа гонщиков, а также, менеджмент и весь персонал. Я чувствую себя здесь, как дома, - сказал Родриго Контрерас.

Родриго Контрерас начал выступать в составе «Астаны» с начала этого сезона, и уже успел продемонстрировать свой потенциал и как атакующий гонщик, и как отличный помощник для товарищей по команде. В начале года Контрерас дважды финишировал в десятке сильнейших общего зачета «Тура Колумбии» и «Тура Руанды», где, помимо этого, он выиграл красивый этап. На «Вуэльта Каталонии» Родриго был одним из помощников Мигеля Анхеля Лопеса на его пути к итоговой победе. На этой неделе Контрерас выступает на многодневной гонке «Тур Польши».

- Мы довольны первым сезоном Родриго в нашей команде. Он проявил себя сильным, мотивированным и целеустремленным молодым гонщиком, который всегда готов оказать поддержку товарищам по команде. Контрерасу пока не хватает немного опыта, но после этого первого сезона мы надеемся увидеть его прогресс в следующем году. Я уверен, что у этого спортсмена есть все необходимое для того, чтобы добиваться высоких результатов, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды Мирового Тура «Астана»

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Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM