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Еще один год для Родриго Контрераса в составе «Астаны»

  Еще один год для Родриго Контрераса в составе «Астаны»

  Казахстанская команда Мирового Тура «Астана» подписала новое однолетнее соглашение с 25-летним колумбийским гонщиком Родриго Контрерасом.

 

Photo credit: @Getty Sport

 

- Я очень счастлив находиться в такой большой семье, называемой команда «Астана». Яполучилоченьтеплыйприемссамогоначала, и я рад продолжить выступать в цветах «Астаны». Янадеюсьчтопродолжуотдаватьвсегосебя для того, чтобы помочь команде в достижении больших целей. Мне очень нравится эта команда: нравится наша группа гонщиков, а также, менеджмент и весь персонал. Я чувствую себя здесь, как дома, - сказал Родриго Контрерас.

 

Родриго Контрерас начал выступать в составе «Астаны» с начала этого сезона, и уже успел продемонстрировать свой потенциал и как атакующий гонщик, и как отличный помощник для товарищей по команде. В начале года Контрерас дважды финишировал в десятке сильнейших общего зачета «Тура Колумбии» и «Тура Руанды», где, помимо этого, он выиграл красивый этап. На «Вуэльта Каталонии» Родриго был одним из помощников Мигеля Анхеля Лопеса на его пути к итоговой победе. На этой неделе Контрерас выступает на многодневной гонке «Тур Польши».

 

- Мы довольны первым сезоном Родриго в нашей команде. Он проявил себя сильным, мотивированным и целеустремленным молодым гонщиком, который всегда готов оказать поддержку товарищам по команде. Контрерасу пока не хватает немного опыта, но после этого первого сезона мы надеемся увидеть его прогресс в следующем году. Я уверен, что у этого спортсмена есть все необходимое для того, чтобы добиваться высоких результатов, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды Мирового Тура «Астана»

.



Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Родриго Контрерас Astana Pro Team Александр Винокуров трансферы

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  1. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 11:22 | Регистрация: 18.01.2010

    А что случилось со вторым помощником Лопеса колумбийцем из Астаны. Нигде таки не выступил кажется

  2. Бакеша

    Сегодня, 12:43 | Регистрация: 1.02.2018

    Бооркес что ли? Тоже самое, ничем не отличился

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Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

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Комментарии

  • Серафим
    4-й этап Тура Польши-2019 нейт ... (7)
    Серафим-Фото
    Извините, что грубо. Слышь, мне за полтос с гаком, Я сегодня крутанул по хорошему рельефу на два с половиной часа, приехал минус 1.5 кг.
    Какой бы я был в ботах, черепахе? Ну и + 30 еще.
    А профики - не зашибутся, просто помрут.
  • gumanoidd
    4-й этап Тура Польши-2019 нейт ... (7)
    gumanoidd-Фото

    никакой Техники Безопасности в современном Профессиональном Велоспорте---ни наколенников-налокотников---ни защиты позвоночника---жыденький шлем

     

    посмотрите какая Защита у мотоцыклистов---Черепахи-шлема-боты-перчи

  • veloster
    Микель Ланда переходит в коман ... (13)
    veloster-Фото

    "Его стабильные результаты говорят сами за себя"

    Чета мне кажется тут какая-то ирония )))

  • Бакеша
    Еще один год для Родриго Контр ... (2)
    Бакеша-Фото
    Бооркес что ли? Тоже самое, ничем не отличился
  • AzaKonta
    Еще один год для Родриго Контр ... (2)
    AzaKonta-Фото
    А что случилось со вторым помощником Лопеса колумбийцем из Астаны. Нигде таки не выступил кажется
  • AndreyEst
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (64)
    AndreyEst-Фото
    Кто глубже в теме,разъясните относительно страховок у гонщиков.По логике помимо медстраховки должно быть и страхование жизни.
  • Гонщик
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (64)
    Гонщик-Фото

    Цитата: veloliveuser
    если столько случаев именно из-за сердца, то не причастна ли тут фармация?
    Скорее да чем нет , гибнет много молодых от этой "дряни" и не только в вело , последний случай с боксёром , естественно всё это скрывается и покрывается , кто-то сидит на диких курсах и отлично себя чу-ет ,а кому-то организм даёт по рогам в последствии .

  • veloliveuser
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (64)
    veloliveuser-Фото
    если столько случаев именно из-за сердца, то не причастна ли тут фармация?
  • tds
    Элиа Вивиани подписал контракт ... (8)
    tds-Фото
    Цитата: Hammill
    Друже, дык большинство спринтеров побеждают именно благодаря грамотному развозу.
    Вивиани, как раз тот гонщик который раскрылся именно у камера, где как раз и есть грамотный развоз!
  • Гонщик
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (64)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Вроде проблема с сердцем,насколько я понял

    Проводят аналогию с остальными смертями бельгийцев , за последние 10 лет 10 смертей , из них 6 связаны прямо или косвенно с остановкой сердца. Говорят о недостаточном контроле за здоровьем спортсменов
    Скорее всего так и есть , смертельных случаев при падении , по пальцам пересчитать ,причём на большой скорости может быть меньше трамв ибо срабатывает инстинкт самосохранения , в основном гибнут под колёсами авто . 

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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