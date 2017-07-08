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Мерхави Кудус переходит в команду «Астана»

Мерхави Кудус переходит в команду «Астана»

 

Молодой эритрейский гонщик Мерхави Кудус с 2019 года будет выступать в составе команды Мирового Тура «Астана».

 

Астана

 

Молодой эритрейский гонщик Мерхави Кудус с 2019 года будет выступать в составе команды Мирового Тура «Астана».

- Я воодушевлен своим переходом в команду «Астана» в сезоне 2019 года. Это огромная возможность для меня, потому что «Астана» - это одна из сильнейших велосипедных команд мира. Я надеюсь, что смогу продолжить свое развитие и, в то же самое время, смогу многому научиться. Мои ожидания от этого перехода очень высоки. Я серьезно настраиваюсь на новый сезон и по-настоящему счастлив стать частью такого большого проекта, - рассказал Мерхави Кудус.

 

Мерхави Кудус (24 года), чемпион Эритреи в групповой гонке, является чистым горным гонщиком. Несмотря на свой достаточно юный возраст, он уже успел отметиться рядом высоких результатов. Так, в прошлом сезоне Кудус выиграл молодежную классификацию «Тура Омана», заняв 4-е место в общем зачете. Также, он был 9-м в итоговой классификации «Вуэльты Валенсии» и финишировал 2-м на одном из этапов «Вуэльты Испании». В 2018 году Мерхави занял 7-е место в общем зачете «Вуэльты Бургоса», а также, стал одним из самых активных гонщиков испанского Гранд-тура.

 

- Кудус – очень молодой и амбициозный гонщик, и мне самому любопытно, насколько высоко он может подняться в профессиональном велоспорте. Он является чистым горняком, но, в то же самое время, у него есть хороший потенциал в гонках на время. Этот гонщик усилит наш состав на Гранд-турах. Конечно, Мерхави еще предстоит найти свой путь в пелотоне, но, в любом случае, у него будет шанс проявить себя, - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

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Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Мерхави Кудус Астана Astana Pro Team Александр Винокуров

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  1. Имя: Саят

    Найман

    Сегодня, 12:26 | Регистрация: 8.01.2018

    Неплохое подписание

  2. Бакеша

    Сегодня, 17:29 | Регистрация: 1.02.2018

    В этом году 8 новобранцев и кроме братьев Иззагре, ни одного нормального

  3. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 19:02 | Регистрация: 24.12.2017

    Цитата: Бакеша
    В этом году 8 новобранцев и кроме братьев Иззагре, ни одного нормального
    )))))))@)@)@)))))). Интересно.

  4. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 19:16 | Регистрация: 8.07.2017

    Цитата: Бакеша
    ни одного нормального

    Одно из двух:

     

    Или мы не понимаем глубину мысли тех, кто приглашает таких гонщиков.

    Или этих гонщиков в команде  сделают "нормальными".

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
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