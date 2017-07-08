Мерхави Кудус переходит в команду «Астана»

Молодой эритрейский гонщик Мерхави Кудус с 2019 года будет выступать в составе команды Мирового Тура «Астана».

Молодой эритрейский гонщик Мерхави Кудус с 2019 года будет выступать в составе команды Мирового Тура «Астана».

- Я воодушевлен своим переходом в команду «Астана» в сезоне 2019 года. Это огромная возможность для меня, потому что «Астана» - это одна из сильнейших велосипедных команд мира. Я надеюсь, что смогу продолжить свое развитие и, в то же самое время, смогу многому научиться. Мои ожидания от этого перехода очень высоки. Я серьезно настраиваюсь на новый сезон и по-настоящему счастлив стать частью такого большого проекта, - рассказал Мерхави Кудус.

Мерхави Кудус (24 года), чемпион Эритреи в групповой гонке, является чистым горным гонщиком. Несмотря на свой достаточно юный возраст, он уже успел отметиться рядом высоких результатов. Так, в прошлом сезоне Кудус выиграл молодежную классификацию «Тура Омана», заняв 4-е место в общем зачете. Также, он был 9-м в итоговой классификации «Вуэльты Валенсии» и финишировал 2-м на одном из этапов «Вуэльты Испании». В 2018 году Мерхави занял 7-е место в общем зачете «Вуэльты Бургоса», а также, стал одним из самых активных гонщиков испанского Гранд-тура.

- Кудус – очень молодой и амбициозный гонщик, и мне самому любопытно, насколько высоко он может подняться в профессиональном велоспорте. Он является чистым горняком, но, в то же самое время, у него есть хороший потенциал в гонках на время. Этот гонщик усилит наш состав на Гранд-турах. Конечно, Мерхави еще предстоит найти свой путь в пелотоне, но, в любом случае, у него будет шанс проявить себя, - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

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Пресс-релиз команды Astana Pro Team