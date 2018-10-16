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Новые подписания Gazprom — RusVelo

Владислав Куликов, Александр Куликовский, Денис Некрасов и Петр Рикунов в команде Gazprom — RusVelo в 2019 году

Российская велокоманда Gazprom — RusVelo продолжает формирование состава на 2019 год. 
 
Генеральный менеджер Gazprom — RusVelo Ренат Хамидулин объявил о новых подписаниях: «Мы продолжаем последовательно выдерживать взятый ранее курс на омоложение состава. Выступавшие в заключительной части сезона за Gazprom — RusVelo в качестве стажеров: Владислав Куликов, Александр Куликовский и Денис Некрасов, подписали свои первые профессиональные контракты на 2019 и 2020 годы. Также усилит состав команды Петр Рикунов, действующий чемпион России в индивидуальной гонке с раздельным стартом среди гонщиков до 23 лет.

 

 Фото: Пресс-служба ЦСП72

 
Владислав Куликов уже успел зарекомендовать себя как отличный "раздельщик", заняв второе место на чемпионате России в этом году. Также ему успешно удается совмещать выступления на шоссе и треке, Владислав является одним из ключевых гонщиков трековой сборной России в командной гонке и мэдисоне. Денис Некрасов показал себя как превосходный командный боец во время молодежной Giro d’Italia, на которой в этом году одержал победу представитель команды Александр Власов и также достойно выступал в качестве стажера в рядах команды в заключительной части сезона.

Что касается Куликовского, Александр демонстрировал отличные результаты в юниорском возрасте, завоевав серебряную медаль на чемпионате мира в 2014. Затем два года готовился в составе «андеровской» группы Gazprom— RusVelo и в завершении этого сезона попробовал свои силы в качестве стажера на престижных итальянских гонках, как например, Gran Piemonte, где боролся с гонщиками высочайшего класса и показал свою готовность к выступлению и развитию на профессиональном уровне. У Александра отличный спринтерский рывок, поэтому команда и российская сборная возлагают на него большие надежды. Кроме этого, мы рады сообщить, что выпускник тюменской школы велосипедного спорта Петр Рикунов также присоединится к команде. Петр был абсолютным чемпионом России среди "андеров" в 2017, выиграв групповую и индивидуальную гонки, а в этом сезоне он занял первое место среди гонщиков до 23 лет в "разделке". Петр рассматривается нами как перспективный раздельщик.
 
Немаловажным является то, что Куликовский, Некрасов и Рикунов в следующем году еще будут иметь возможность выступать на соревнованиях среди гонщиков до 23 лет, поэтому именно с ними связаны основные надежды сборной России на предстоящих чемпионатах мира и Европы».



Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo

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Теги к статье: Gazprom — RusVelo Ренат Хамидулин Владислав Куликов Александр Куликовский Денис Некрасов Петр Рикунов велоспорт России

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Фабио Ару завершит сезон на Ту ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Фабио явно нужна перезагрузка, ну и отдых. Сезон не ахти и это ещё мягко говоря. Главное чтобы вернулся в 2019-м не просто для галочки, а для побед и ярких выступлений...всё-таки капитан в команде (один из)

  • Rokka
    Фабио Ару завершит сезон на Ту ... (4)
    Rokka-Фото
    Тяжёлый год для Фабио. Надеюсь следующий будет удачнее
  • VeloVelo
    Chrono des Nations-2018. Женщи ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо.
  • дрокер
    Chrono des Nations-2018. Женщи ... (7)
    дрокер-Фото
    Официально озвученная версия, Ольга хочет гарантированно попасть на олимпиаду, но зная наших чиновников могут быть и другие причины.

    https://rsport.ria.ru/cycling/20180807/1140161778.html
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Фабио Ару завершит сезон на Ту ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Удачи ,Фабио.
  • rude_rider
    Фабио Ару завершит сезон на Ту ... (4)
    rude_rider-Фото

    как и Ильнуру совет

    забыть как страшный сон

    думаю арабы пойдут на встречу

    в след сезоне посмотрим если такой же спад то менять команду как новая мотивация

  • almaty1991
    Сильван Шаванель завершил карь ... (4)
    almaty1991-Фото

     Один из самых узнаваемых и уважаемых гонщиков в пелетоне. Помню, когда в 2006 году, впервые начал следить за велогонками, он мне запомнился, как очень волевой парень, который неустанно акатаковал пелотон, даже в самых, казалось бы, бесперспективных ситуациях. 
     Что еще удивляло и восхищало в нем, так это то, что он всегда усердно и честно работал в отрывах, в отличии от многих французов, которые известны своей импульсивностью. В этом, он очень схож с В. Кириенко. 
     В общем, уходит еще одна легенда пелотона. Тихо и мирно. Даже немного обидно, что так скромно. В любом случай, желаю ему здоровья, счастье и удачи, во всех его начинаниях! 

  • VeloVelo
    Chrono des Nations-2018. Женщи ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Олечка Браво! Не знал, что она с августа за Узбекситан выступает,
    как-то мимо меня прошло. Повезло Узбекистану, взяли лучшую (до сих пор!) российскую шоссейницу )



    Интересно было бы узнать подробности сделки.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Сильван Шаванель завершил карь ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Жаль ,удачи по жизни,здоровья.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Chrono des Nations-2018. Женщи ... (7)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Так нужно писать не только о месте жительства и паспорт,а так же что многодетная мать, что призёрка и победительница многих турниров, короче человек которым любая страна может гордится. Ещё приятно что Бусси так близко заехала ,начала ездить не так давно, преподает в Оксфорде ,и уже часовой рекордсмен.

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