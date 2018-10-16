Новые подписания Gazprom — RusVelo

Владислав Куликов, Александр Куликовский, Денис Некрасов и Петр Рикунов в команде Gazprom — RusVelo в 2019 году

Российская велокоманда Gazprom — RusVelo продолжает формирование состава на 2019 год.



Генеральный менеджер Gazprom — RusVelo Ренат Хамидулин объявил о новых подписаниях: «Мы продолжаем последовательно выдерживать взятый ранее курс на омоложение состава. Выступавшие в заключительной части сезона за Gazprom — RusVelo в качестве стажеров: Владислав Куликов, Александр Куликовский и Денис Некрасов, подписали свои первые профессиональные контракты на 2019 и 2020 годы. Также усилит состав команды Петр Рикунов, действующий чемпион России в индивидуальной гонке с раздельным стартом среди гонщиков до 23 лет.

Фото: Пресс-служба ЦСП72



Владислав Куликов уже успел зарекомендовать себя как отличный "раздельщик", заняв второе место на чемпионате России в этом году. Также ему успешно удается совмещать выступления на шоссе и треке, Владислав является одним из ключевых гонщиков трековой сборной России в командной гонке и мэдисоне. Денис Некрасов показал себя как превосходный командный боец во время молодежной Giro d’Italia, на которой в этом году одержал победу представитель команды Александр Власов и также достойно выступал в качестве стажера в рядах команды в заключительной части сезона.



Что касается Куликовского, Александр демонстрировал отличные результаты в юниорском возрасте, завоевав серебряную медаль на чемпионате мира в 2014. Затем два года готовился в составе «андеровской» группы Gazprom— RusVelo и в завершении этого сезона попробовал свои силы в качестве стажера на престижных итальянских гонках, как например, Gran Piemonte, где боролся с гонщиками высочайшего класса и показал свою готовность к выступлению и развитию на профессиональном уровне. У Александра отличный спринтерский рывок, поэтому команда и российская сборная возлагают на него большие надежды. Кроме этого, мы рады сообщить, что выпускник тюменской школы велосипедного спорта Петр Рикунов также присоединится к команде. Петр был абсолютным чемпионом России среди "андеров" в 2017, выиграв групповую и индивидуальную гонки, а в этом сезоне он занял первое место среди гонщиков до 23 лет в "разделке". Петр рассматривается нами как перспективный раздельщик.



Немаловажным является то, что Куликовский, Некрасов и Рикунов в следующем году еще будут иметь возможность выступать на соревнованиях среди гонщиков до 23 лет, поэтому именно с ними связаны основные надежды сборной России на предстоящих чемпионатах мира и Европы».





Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo