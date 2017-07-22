Команда Gazprom – RusVelo готова к «Туру Польши»

C 29-го июля по 4-е августа российская профессиональная команда Gazprom – RusVelo выступит на многодневной гонке «Тур Польши», по праву считающейся самой престижной в Восточной Европе.

«Тур Польши» имеет многолетнюю историю. Первое издание гонки было организовано в далеком 1928-м году, с 1952-го она стала проводиться ежегодно. Большую популярность многодневка начала набирать в 90-x годах прошлого столетия, а в 2005-м она стала частью мирового тура. В этом сезоне «Тур Польши» пройдет в 74-ый раз.

За семь дней участники соревнований преодолеют 1122 километра по дорогам южной части Польши. Начнется многодневка в Кракове (Krakow), а финиширует в находящемся в Татрах горнолыжном курорте Буковина-Татшаньска (Bukowina Tatrzanska). Возможность проявить себя получат гонщики самого разного профиля. Первый, второй и четвертый этапы имеют достаточно простой рельеф, отличные шансы победить на них имеют спринтеры. Третий, шестой и седьмой будут изобиловать сложными подъемами, именно на них решится судьба общего зачета «Тура Польши». Пятый этап подойдет универсальным гонщикам, обладающим хорошим финишем и способным преодолевать холмы в первых рядах пелотона. Самой сложный этап состоится в последний день, 4-го августа, а значит гонка будет держать в напряжении любителей велоспорта до самого конца.

«Тур Польши» - один из ключевых стартов Gazprom – RusVelo во второй половине сезона. Именно на этой гонке команда впервые выступила на соревнованиях мирового тура, произошло это в 2014 году. Большие надежды связываются со спринтерской группой, которую в Польше представят Роман Майкин, Александр Порсев и Алексей Цатевич. Сергей Лагутин и Иван Ровный проявят свои лучшие качества на этапах с тяжелым рельефом. Павел Брутт и Евгений Шалунов поддержат спринтеров на равнинных этапах и будут проявлять активность в отрывах.

«С “Туром Польши” у меня связаны хорошие воспоминания. Три года назад я вместе с командой впервые выступал на гонке мирового тура и перед стартом не знал, как получится себя проявить на таком высоком уровне. На первом же этапе я сумел занять второе место и едва не стал лидером общего зачета. В тот день я и партнеры по команде поняли, что мы можем навязывать борьбу сильнейшим в мире, поэтому я очень рад вернуться на эту гонку. Ко второй половине сезона я готовился в Армении и сейчас чувствую себя хорошо. Состав участников впечатляет, но все ребята хотят удивить фаворитов. Думаю, шансы у нас есть, по ходу сезона взаимодействия в спринтерском поезде улучшаются» - поделился своим мнением о предстоящей гонке Роман Майкин.

Состав: Павел Брутт, Роман Майкин, Сергей Лагутин, Евгений Шалунов, Иван Ровный, Александр Порсев и Алексей Цатевич.

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo