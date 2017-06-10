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Петер Саган и Никколо Бонифацио о 5-м этапе Тура Швейцарии-2017

14-я по счёту победа Петера Сагана на этапе Тура Швейцарии

 

 

  Петер Саган продолжил победную серию, которая не прерывается последние 7 лет, выиграв 14-й по счёту этап Тура Швейцарии. Действующий чемпион мира и Европы, 27-летний словацкий гонщик команды BORA-hansgrohe стал победителем 5-го этапа Тура Швейцарии-2017.

 

  На самом протяжённом этапе Тура Швейцарии-2017 отрыв дня сформировался лишь через 70 км после старта, а за 6 км до финиша были пойманы последние из гонщиков отрыва, и этап завершился общим спринтом, где Петер Саган уехал от соперников за 250 м до финиша и выиграл с большим перевесом. Микаэль Альбазини (Orica-Scott) финишировал 2-м, а Маттео Трентин (Quick Step Floors) замкнул тройку призёров этапа.

 

  На 5-м этапе сошёл победитель Тура Швейцарии прошлого года, колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес. Он упал на спуске с перевала Симплон и в гонку не вернулся. Его отправили в больницу, где выяснилось, что серьёзных травм удалось избежать. Мигель Лопес получил перелом большого пальца правой руки, ему наложили несколько швов.

 

 

Петер Саган и Никколо Бонифацио о 5-м этапе Тура Швейцарии-2017

 

Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto

 

Петер Саган и Никколо Бонифацио о 5-м этапе Тура Швейцарии-2017

 photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

 

  Петер Саган (BORA-hansgrohe): «Я очень рад, что взял эту победу, потому что сегодня товарищи по команде вложили все силы в работу. В конце этапа мы все были вместе, и мои товарищи вывезли меня к финишу. Без них я бы не выиграл. Мне понадобилось время, чтобы одержать здесь победу, на первом этапе Тура Швейцарии-2017 гонка развивалась немного бешено, с атаками и хаотичным финишем, потом два дня назад финиш был хорош, но я потратил слишком много сил до финального подъёма. Сегодня для меня всё сложилось отлично. Был небольшой дождь, но в конце этапа я чувствовал себя намного лучше, и сумел справиться в финале».

 

 

  Андре Шульце, спортивный директор команды BORA-hansgrohe: «Этап сегодня был очень быстрым, отрыв уехал только через 70 км. В первые часы скорость составляла около 48 км/ч, ехали очень быстро. Команда сегодня отработала отлично, показала потрясающую слаженность. Ян (Барта) вместе с гонщиками команд Sunweb и Trek-Segafredo догонял отрыв, в финале команда сработала идеально. На последних 400 метрах Петер был сильнейшим, думаю, это было видно всем. И он взял победу. Мы все очень рады. На ближайших этапах команда будет работать на Патрика (Конрада),  а в субботу постараемся снова в спринте с Петером».

 

 

  Никколо Бонифацио (Bahrain-Merida), финишировал 5-м: «Саган впечатлил. В спринте я сидел на его колесе, но он спуртовал рано, ускорился за 350 м до финиша. Я немного подождал, потому что мне казалось, что ещё рано, но мне надо было оставаться на его колесе. Всё равно я доволен, потому что этап был трудным, с прохождением перевала Симплон в середине дистанции. Пелотон ехал очень быстро, никто из спринтеров не выпал».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Швейцарии-2017

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-Hansgrohe Никколо Бонифацио Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

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Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • velodoctor
    Фолифоров и Порсев – лидеры Ga ... (7)
    velodoctor-Фото
    https://twitter.com/procycletrumps Ну если сравнивать как тут их представляют, то очень даже неплохо.
  • Адриен
    Тур Швейцарии-2017. Этап 5 (13)
    Адриен-Фото
    Объявили, что вроде как только палец сломал . Плюс несколько швов... Как будто сглазили парня.
  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2017. Этап 5 (13)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: evgeny1330
    Здесь свобода мнений, можно писать все, что угодно

    Писать "всё, что угодно" можно только в своем личном дневнике )
    Хотя, даже в этом случае, прежде, чем что-то написать, стоит подумать.

     

  • Student
    Тур Швейцарии-2017. Этап 5 (13)
    Student-Фото
    Цитата: archi
    Мигель Анхель Лопес сломана правая рука, потеря 3 зубов, порезы на лбу и верхней губе, в дополнение к царапинам
    Серьёзно? Жалко очень, перспективы у парня огромные.
  • Гонщик
    Тур Швейцарии-2017. Этап 5 (13)
    Гонщик-Фото

    Цыган это сила , кто бы что не говорил .

  • SoulThief
    Тур Швейцарии-2017. Этап 5 (13)
    SoulThief-Фото
    Критика? Сходи в Википедию и посмотри значение слова, клоун (это я тебя так покритиковал). И да, клоун, опускаться до прямых оскорблений гонцов также не стоит.
  • Berdok
    Тур Швейцарии-2017. Этап 5 (13)
    Berdok-Фото
    Цитата: evgeny1330
    Наконец-то кто-то из секты Сагана и Контадора объявился. Не нравится, когда ваших идолов критике подвергают,зато Фрума и Нибали с вашей стороны всегда грязью поливают, это значит можно. Здесь свобода мнений, можно писать все, что угодно,главное не опускаться до прямых оскорблений. Ну тогда и ты клоун, если на то пошло.
    Ну раз тут свобода мнений, скажу что ты даже на клоуна не похож.
  • YuraHist
    Тур Швейцарии-2017. Этап 5 (13)
    YuraHist-Фото
    Жильбер вроде на Тренинг работал, раскатывал на последнем км., а Саган уверенно финиш отработал...
  • archi
    Тур Швейцарии-2017. Этап 5 (13)
    archi-Фото

    Мигель Анхель Лопес сломана правая рука, потеря 3 зубов, порезы на лбу и верхней губе, в дополнение к царапинам

  • GTX
    Ster ZLM Toer-2017. Пролог (1)
    GTX-Фото
    Вот где Роглич пропал. Нужно было на Швейцарию ехать. В генерале за подиум поборолся бы.

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7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
10 Контадор А. (Spa) (TFS) 1213

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