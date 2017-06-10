Петер Саган и Никколо Бонифацио о 5-м этапе Тура Швейцарии-2017

14-я по счёту победа Петера Сагана на этапе Тура Швейцарии

Петер Саган продолжил победную серию, которая не прерывается последние 7 лет, выиграв 14-й по счёту этап Тура Швейцарии. Действующий чемпион мира и Европы, 27-летний словацкий гонщик команды BORA-hansgrohe стал победителем 5-го этапа Тура Швейцарии-2017.

На самом протяжённом этапе Тура Швейцарии-2017 отрыв дня сформировался лишь через 70 км после старта, а за 6 км до финиша были пойманы последние из гонщиков отрыва, и этап завершился общим спринтом, где Петер Саган уехал от соперников за 250 м до финиша и выиграл с большим перевесом. Микаэль Альбазини (Orica-Scott) финишировал 2-м, а Маттео Трентин (Quick Step Floors) замкнул тройку призёров этапа.

На 5-м этапе сошёл победитель Тура Швейцарии прошлого года, колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес. Он упал на спуске с перевала Симплон и в гонку не вернулся. Его отправили в больницу, где выяснилось, что серьёзных травм удалось избежать. Мигель Лопес получил перелом большого пальца правой руки, ему наложили несколько швов.

Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto

photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

Петер Саган (BORA-hansgrohe): «Я очень рад, что взял эту победу, потому что сегодня товарищи по команде вложили все силы в работу. В конце этапа мы все были вместе, и мои товарищи вывезли меня к финишу. Без них я бы не выиграл. Мне понадобилось время, чтобы одержать здесь победу, на первом этапе Тура Швейцарии-2017 гонка развивалась немного бешено, с атаками и хаотичным финишем, потом два дня назад финиш был хорош, но я потратил слишком много сил до финального подъёма. Сегодня для меня всё сложилось отлично. Был небольшой дождь, но в конце этапа я чувствовал себя намного лучше, и сумел справиться в финале».

Андре Шульце, спортивный директор команды BORA-hansgrohe: «Этап сегодня был очень быстрым, отрыв уехал только через 70 км. В первые часы скорость составляла около 48 км/ч, ехали очень быстро. Команда сегодня отработала отлично, показала потрясающую слаженность. Ян (Барта) вместе с гонщиками команд Sunweb и Trek-Segafredo догонял отрыв, в финале команда сработала идеально. На последних 400 метрах Петер был сильнейшим, думаю, это было видно всем. И он взял победу. Мы все очень рады. На ближайших этапах команда будет работать на Патрика (Конрада), а в субботу постараемся снова в спринте с Петером».

Никколо Бонифацио (Bahrain-Merida), финишировал 5-м: «Саган впечатлил. В спринте я сидел на его колесе, но он спуртовал рано, ускорился за 350 м до финиша. Я немного подождал, потому что мне казалось, что ещё рано, но мне надо было оставаться на его колесе. Всё равно я доволен, потому что этап был трудным, с прохождением перевала Симплон в середине дистанции. Пелотон ехал очень быстро, никто из спринтеров не выпал».