Фабио Ару: «Критериум Дофине для меня как новый старт сезона»

Фабио Ару возвращается в гонки на Критериуме Дофине после трёхмесячного перерыва

В этом сезоне Фабио Ару набрал лишь 16 гоночных дней, не выступая в гонках с 11 марта, а побед не было с июня прошлого года, когда итальянский гонщик команды Astana выиграл 3-й этап Критериума Дофине. В интервью Gazzetta dello Sport Фабио Ару сказал, что Критериум Дофине для него, в сущности, будет новым стартом сезона. Эта гонка покажет, на каком уровне находится его форма после перерыва, вызванного серьёзной травмой колена, которую итальянский гонщик получил после падения в тренировочном лагере.

Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

Фабио Ару: «Критериум Дофине моментально покажет, в какой форме по сравнению с лучшими гонщиками мира я нахожусь. Для меня это всё равно, что новый старт сезона, хотя мне не хочется забывать о моём хорошем выступлении на Туре Омана, где я финишировал 2-м на этапе с горным финишем и 3-м в генеральной классификации, и на Туре Абу-Даби, где финишировал 6-м на горном этапе. Те результаты останутся, несмотря на тяжёлый период, который начался потом. Последние несколько месяцев были для меня очень трудными, а потом я был раздавлен смертью Микеле Скарпони. Мне повезло, что меня поддерживала семья и друзья.

Мне нужно время, чтобы понять, что я смогу сделать на Тур де Франс. Мне сложно готовиться к французскому Гран-туру из-за всех проблем. Чувствую себя лучше с каждым днём, хотя не знаю, как буду себя ощущать в гонке, потому что давно не боролся с другими гонщиками. С нетерпением жду старта, хочу быть конкурентоспособным, но кто знает, как пойдёт гонка».