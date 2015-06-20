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Фабио Ару: «Критериум Дофине для меня как новый старт сезона»

Фабио Ару возвращается в гонки на Критериуме Дофине после трёхмесячного перерыва

 

 

  В этом сезоне Фабио Ару набрал лишь 16 гоночных дней, не выступая в гонках с 11 марта, а побед не было с июня прошлого года, когда итальянский гонщик команды Astana выиграл 3-й этап Критериума Дофине. В интервью Gazzetta dello Sport Фабио Ару сказал, что Критериум Дофине для него, в сущности, будет новым стартом сезона. Эта гонка покажет, на каком уровне находится его форма после перерыва, вызванного серьёзной травмой колена, которую итальянский гонщик получил после падения в тренировочном лагере.

 

 

 Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

 

  Фабио Ару: «Критериум Дофине моментально покажет, в какой форме по сравнению с лучшими гонщиками мира я нахожусь. Для меня это всё равно, что новый старт сезона, хотя мне не хочется забывать о моём хорошем выступлении на Туре Омана, где я финишировал 2-м на этапе с горным финишем и 3-м в генеральной классификации, и на Туре Абу-Даби, где финишировал 6-м на горном этапе. Те результаты останутся, несмотря на тяжёлый период, который начался потом. Последние несколько месяцев были для меня очень трудными, а потом я был раздавлен смертью Микеле Скарпони. Мне повезло, что меня поддерживала семья и друзья.

 

  Мне нужно время, чтобы понять, что я смогу сделать на Тур де Франс. Мне сложно готовиться к французскому Гран-туру из-за всех проблем. Чувствую себя лучше с каждым днём, хотя не знаю, как буду себя ощущать в гонке, потому что давно не боролся с другими гонщиками. С нетерпением жду старта, хочу быть конкурентоспособным, но кто знает, как пойдёт гонка».

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Теги к статье: Фабио Ару Fabio Aru Astana Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура

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  1. ktilp-12

    Сегодня, 21:08 | Регистрация: 20.06.2015

    Удачи Ару, большого везения, скорейшего восстановления и многих побед. 

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Ближайшие старты

2 - 4 июня 2017

Hammer Sportzone Limburg

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • ScaRR
    Hammer Series-2017. Этап 2 (6)
    ScaRR-Фото

    а где  санвеб не на скриншоте?

     

  • ktilp-12
    Критериум Дофине-2017. Маршрут (35)
    ktilp-12-Фото

     У команды Астаны кризисный период с цикличностью 3-4 года. Надеемся начнутся новые победы, команда начнет снова радовать болельщиков интересными, атакующими победами. На Джиро не хватала именно атакующей команды, а Кинтана и Нибали долго "сидели в засаде".

  • GTX
    Hammer Series-2017. Этап 2 (6)
    GTX-Фото
    Цитата: Ярослав124
    Не понял. Первый Trek. Чо, Конта всех уделал что ли?
    А где вы его там видели. Даже если бы он и был, то толку в таком формате гонки с него бы не было
  • ktilp-12
    Фабио Ару: «Критериум Дофине д ... (1)
    ktilp-12-Фото

    Удачи Ару, большого везения, скорейшего восстановления и многих побед. 

  • Still
    Hammer Series-2017. Этап 2 (6)
    Still-Фото

    Sunweb все-таки тактически объехали Sky, но как в разделке пойдет

  • YuraHist
    Hammer Series-2017. Этап 2 (6)
    YuraHist-Фото
    Я тоже на пиво ? обратил внимание, думал тоже какое то соревнование ?
  • SSS
    У команды Bahrain-Merida украл ... (12)
    SSS-Фото
    Ничего страшного, не самая важная гонка. Проедут в качестве прикидки)
  • Ярослав124
    Hammer Series-2017. Этап 2 (6)
    Ярослав124-Фото
    Не понял. Первый Trek. Чо, Конта всех уделал что ли?
  • 0x5F375A86
    Hammer Series-2017. Этап 2 (6)
    0x5F375A86-Фото

    Как же много пива выпивают комментаторы за 100 км гонки, вот это опыт!

  • Eugeny1210
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (61)
    Eugeny1210-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

    буду тихо мирно жевать травку)

     

    Вы, наверное, хотели сказать – курить;-)

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Boris Vallee (Fortuneo - Vital Concept)

Leszek Plucinski (CCC Sprandi Polkowice)

Jonathan Lastra (Caja Rural - Seguros RGA)

Alex Turrin (Wilier Triestina - Selle Italia)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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