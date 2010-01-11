 Андрей Гривко об инциденте с Марселем Киттелем на Туре Дубая-2017

Андрей Гривко рассказал свою версию инцидента с Марселем Киттелем на 3-м этапе Тура Дубая-2017

Украинский гонщик команды Astana Андрей Гривко на своей странице в «Фейсбуке» рассказал свою версию инцидента с немецким гонщиком Марселем Киттелем (Quick Step Floors), произошедшем во время 3-го этапа Тура Дубая-2017. Действия Андрея Гривко, ударившего Киттеля по лицу, были классифицированы судьями как «Акт насилия среди гонщиков». Украинский гонщик команды Astana был снят с гонки, команда принесла публичные извинения Марселю Киттелю и команде Quick Step Floors.

Андрей Гривко об инциденте с Марселем Киттелем

«Я бы хотел открыть мою точку зрения на инцидент, который стал причиной нашей конфликтной ситуации с Марселем Киттелем.

Я 12 лет в велоспорте, и как и все, понимаю, что когда спринтеры борются за позиции за 3 км до финиша, это нормально. Но всё случилось за 100 км до финиша в таком грубом стиле, в таких тяжёлых погодных условиях, что это несло большую опасность гонщикам.

В борьбе за позицию, что подтверждает сам Киттель, он грубо толкнул плечом сначала моего товарища по команде Дмитрия Груздева, потом меня, создав очень напряжённую и опасную ситуацию, которая могла стать причиной не только моего падения, но и огромного завала в пелотоне.

На агрессивное действие я ответил агрессивно. Возможно, я поддался эмоциям, которые не имеют ничего общего с велоспортом, но это была экстремальная ситуация, вопрос безопасности, когда трудно остаться спокойным.

Я считаю, что такое поведение, когда из-за эгоизма опасности подвергаются жизни и здоровье спортсменов, также не имеет ничего общего с велоспортом.

В пелотоне все равны, у всех равные права занимать позиции, не важно, будь это известный спринтер или нео-про. Мы должны уважать друг друга. Я считаю неспортивным такое поведение, когда гонщик требует освободить ему место только потому, что он известен или находится в плохом настроении.

После этого инцидента Киттель несколько раз в буквальном смысле слова плевал в моём направлении, что, по моему мнению, также не имеет ничего общего с велоспортом.

Могу заверить, что это не было «нападением на соперника», возникшем из ниоткуда. Более того, как отметил сам Киттель, я вешу 70 кг против его 86.

Однако, я ещё раз приношу извинения организаторам гонки, все болельщикам, и, конечно, моей команде за этот неприятный инцидент, который привёл к снятию меня с гонки».

Александр Шефер, спортивный директор команды Astana, об инциденте на 3-м этапе Тура Дубая-2016

«Сегодняшний этап получился достаточно трудным из-за ветра, несколько раз возникали нервные и опасные моменты. В один из таких моментов Андрей Гривко не справился с эмоциями и ударил Марселя Киттеля.

Независимо от причин инцидента, мы должны признать, что наш гонщик поступил неподобающим образом. Это неспортивно и недопустимо. Мы приносим свои извинения Киттелю и его команде за случившееся.

Команда «Астана» всегда придерживается строгой линии в вопросах спортивной этики, поэтому мы полностью согласны с решением судей снять Андрея Гривко с гонки. Также, и со стороны команды, менеджментом будут приниматься дальнейшие решения по наказанию гонщика».