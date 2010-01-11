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Андрей Гривко об инциденте с Марселем Киттелем на Туре Дубая-2017

Андрей Гривко рассказал свою версию инцидента с Марселем Киттелем на 3-м этапе Тура Дубая-2017

 

 

  Украинский гонщик команды Astana Андрей Гривко на своей странице в «Фейсбуке» рассказал свою версию инцидента с немецким гонщиком Марселем Киттелем (Quick Step Floors), произошедшем во время 3-го этапа Тура Дубая-2017. Действия Андрея Гривко, ударившего Киттеля по лицу, были классифицированы судьями как «Акт насилия среди гонщиков». Украинский гонщик команды Astana был снят с гонки, команда принесла публичные извинения Марселю Киттелю и команде Quick Step Floors.

 

 

Андрей Гривко рассказал свою версию инцидента с Марселем Киттелем на 3-м этапе Тура Дубая-2017

 Андрей Гривко об инциденте с Марселем Киттелем на Туре Дубая-2017

 

Андрей Гривко рассказал свою версию инцидента с Марселем Киттелем на 3-м этапе Тура Дубая-2017

 

Андрей Гривко об инциденте с Марселем Киттелем

 

  «Я бы хотел открыть мою точку зрения на инцидент, который стал причиной нашей конфликтной ситуации с Марселем Киттелем.

 

  Я 12 лет в велоспорте, и как и все, понимаю, что когда спринтеры борются за позиции за 3 км до финиша, это нормально. Но всё случилось за 100 км до финиша в таком грубом стиле, в таких тяжёлых погодных условиях, что это несло большую опасность гонщикам.

 

  В борьбе за позицию, что подтверждает сам Киттель, он грубо толкнул плечом сначала моего товарища по команде Дмитрия Груздева, потом меня, создав очень напряжённую и опасную ситуацию, которая могла стать причиной не только моего падения, но и огромного завала в пелотоне.

 

  На агрессивное действие я ответил агрессивно. Возможно, я поддался эмоциям, которые не имеют ничего общего с велоспортом, но это была экстремальная ситуация, вопрос безопасности, когда трудно остаться спокойным.

 

  Я считаю, что такое поведение, когда из-за эгоизма опасности подвергаются жизни и здоровье спортсменов, также не имеет ничего общего с велоспортом.

 

  В пелотоне все равны, у всех равные права занимать позиции, не важно, будь это известный спринтер или нео-про. Мы должны уважать друг друга. Я считаю неспортивным такое поведение, когда гонщик требует освободить ему место только потому, что он известен или находится в плохом настроении.

После этого инцидента Киттель несколько раз в буквальном смысле слова плевал в моём направлении, что, по моему мнению, также не имеет ничего общего с велоспортом.

 

  Могу заверить, что это не было «нападением на соперника», возникшем из ниоткуда. Более того, как отметил сам Киттель, я вешу 70 кг против его 86.

 

  Однако, я ещё раз приношу извинения организаторам гонки, все болельщикам, и, конечно, моей команде за этот неприятный инцидент, который привёл к снятию меня с гонки».

 

 

Александр Шефер, спортивный директор команды Astana, об инциденте на 3-м этапе Тура Дубая-2016

 

 

  «Сегодняшний этап получился достаточно трудным из-за ветра, несколько раз возникали нервные и опасные моменты. В один из таких моментов Андрей Гривко не справился с эмоциями и ударил Марселя Киттеля.

 

  Независимо от причин инцидента, мы должны признать, что наш гонщик поступил неподобающим образом. Это неспортивно и недопустимо. Мы приносим свои извинения Киттелю и его команде за случившееся.

 

  Команда «Астана» всегда придерживается строгой линии в вопросах спортивной этики, поэтому мы полностью согласны с решением судей снять Андрея Гривко с гонки. Также, и со стороны команды, менеджментом будут приниматься дальнейшие решения по наказанию гонщика».

 

Результаты 3-го этапа Тура Дубая-2017

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Теги к статье: Андрей Гривко Astana Марсель Киттель Тур Дубая Dubai Tour многодневная гонка

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  1. Имя: Геннадий

    Barjomet

    Вчера, 22:10 | Регистрация: 9.02.2010

    А зачем переводить то что Андрей сначала написал на русском? https://www.facebook.com/andrei.grivko/posts/10210421337682094

    1. Velolive-Team

      Вчера, 22:18 | Регистрация: 11.01.2010

      ссылка в твиттере вела на английскую версию
      grivko andrei ?@andrei_007

      My vision on @marcelkittel incident #dubaitour: https://goo.gl/isO7aM

  2. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Вчера, 22:30 | Регистрация: 6.10.2013

    Кителю ещё повезло, что его Груздев не ушатал.

  3. Имя: Роман

    Roman Avdeev

    Вчера, 22:55 | Регистрация: 24.09.2012

    Но вы то ссылаетесь на его страницу в фейсбуке, а там есть русский вариант, не в переводе. Сейчас то уж можно заменить перевод с английского на русский текст?

    1. Velolive-Team

      Вчера, 23:05 | Регистрация: 11.01.2010

      мы ссылаемся на ссылку, которая вела на английскую версию.

  4. Имя: Андрей

    HastaManana

    Сегодня, 00:42 | Регистрация: 9.07.2015

    Ну, причины и мотивы мне понятны. В любом случае, когда страсти поутихнут, зарвавшаяся звезда станет менее спесивой и более уважительной к соперникам. А Грифа многие в пелотоне похлопают по плечу в знак поддержки и понимания. Уверен в этом.

  5. Адриен

    Сегодня, 01:01 | Регистрация: 17.05.2015

    Думаю, что если бы не было КРОВОПРОЛИТИЯ , то вряд ли дело дошло до снятия с гонки - один толкнул, другой ответил . Ну, а когда  весь фейс в крови , да еще у САМОГО Кителя - жесткое наказание неизбежно, неважно, что сам провоцировал ...

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Комментарии

  • Адриен
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    Адриен-Фото

    Думаю, что если бы не было КРОВОПРОЛИТИЯ , то вряд ли дело дошло до снятия с гонки - один толкнул, другой ответил . Ну, а когда  весь фейс в крови , да еще у САМОГО Кителя - жесткое наказание неизбежно, неважно, что сам провоцировал ...

  • VeloVelo
    Сольная атака Тони Мартина при ... (1)
    VeloVelo-Фото

    За Тони радостно. За Кристофа тоже. За Катюшу-Альпецин - неа.

  • Адриен
    Тур Дубая-2017. Этап 3 (6)
    Адриен-Фото
    Парень учится. Давайте не будем слишком требовательны к начинающим. Ведь не Тур же Франс. Время покажет...
  • HastaManana
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    HastaManana-Фото

    Ну, причины и мотивы мне понятны. В любом случае, когда страсти поутихнут, зарвавшаяся звезда станет менее спесивой и более уважительной к соперникам. А Грифа многие в пелотоне похлопают по плечу в знак поддержки и понимания. Уверен в этом.

  • Адриен
    Андрей Гривко снят с Тура Дуба ... (24)
    Адриен-Фото

    Кто-то - условно - "за" Гривко, кто-то "против"... Конечно, с одной стороны, если гонщики вот так начнут раздавать оплеухи направо и налево - получится полный бардак, и с этим надо бороться. А вот с другой... Теперь и Китель, и другие в следующий раз наверняка поостерегутся запросто локтем-плечом отодвинуть Гривко, выбирая нужное место в пелетоне. Иногда УВАЖЕНИЯ надо добиваться и ценой снятия с соревнований...

  • viperws
    Андрей Гривко снят с Тура Дуба ... (24)
    viperws-Фото
    ну в следующий раз кто-нибудь подвинет Кителя плечом ненароком и съедет он в обрыв
  • Velolive-Team
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    Velolive-Team-Фото
    мы ссылаемся на ссылку, которая вела на английскую версию.
  • Roman Avdeev
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    Roman Avdeev-Фото
    Но вы то ссылаетесь на его страницу в фейсбуке, а там есть русский вариант, не в переводе. Сейчас то уж можно заменить перевод с английского на русский текст?
  • Roman Avdeev
    Андрей Гривко снят с Тура Дуба ... (24)
    Roman Avdeev-Фото
    Зачем переводили, он и на русском написал, так, к слову.
  • DIM
    Первая победа Джона Дегенкольб ... (1)
    DIM-Фото

    С почином!

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