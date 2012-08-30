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Андрей Гривко отстранён от гонок до 14 июня 2017 года

Андрей Гривко отстранён от гонок на 45 дней из-за февральского инцидента с Марселем Киттелем

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что Дисциплинарный комитет принял решение отстранить украинского гонщика команды Astana Андрея Гривко (Andrey Grivko) от гонок на 45 дней – с 1 мая по 14 июня 2017 года.

 

Андрей Гривко отстранён от гонок на 45 дней из-за февральского инцидента с Марселем Киттелем

 

 

  Причиной отстранения является инцидент, случившийся на Туре Дубая 2 февраля этого года – во время гонки произошла ссора Андрея Гривко и немецкого гонщика команды Quick Step Floors Марселя Киттеля. Действия Андрея Гривко, ударившего Киттеля по лицу, были классифицированы судьями как «Акт насилия среди гонщиков».

 

Основанием для решения Дисциплинарного комитета стала статья 12.1.005 Правил UCI.

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Теги к статье: Андрей Гривко Astana UCI

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  1. Rokka

    Сегодня, 20:05 | Регистрация: 23.01.2016

    Вот тебе на, приехали. Как говорится после драки кулаками не машут? Или же решили на тдф порезать и без того вялую Астану?

  2. Имя: Денис

    Bjoern

    Сегодня, 20:08 | Регистрация: 12.07.2014

    И правильно сделали, ещё даже мало дали

     

    p.s на национальность гонщика и командную принадлежность не смотрю

  3. RVL

    Сегодня, 20:12 | Регистрация: 30.08.2012

    дали бы денежный штраф, в чем проблема?

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