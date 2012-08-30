Андрей Гривко отстранён от гонок до 14 июня 2017 года

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 19:52
Андрей Гривко отстранён от гонок на 45 дней из-за февральского инцидента с Марселем Киттелем
Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что Дисциплинарный комитет принял решение отстранить украинского гонщика команды Astana Андрея Гривко (Andrey Grivko) от гонок на 45 дней – с 1 мая по 14 июня 2017 года.
Причиной отстранения является инцидент, случившийся на Туре Дубая 2 февраля этого года – во время гонки произошла ссора Андрея Гривко и немецкого гонщика команды Quick Step Floors Марселя Киттеля. Действия Андрея Гривко, ударившего Киттеля по лицу, были классифицированы судьями как «Акт насилия среди гонщиков».
Основанием для решения Дисциплинарного комитета стала статья 12.1.005 Правил UCI.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (3)
- Просмотров
- (804)