Андрей Гривко отстранён от гонок до 14 июня 2017 года

Здравствуйте Всем. Тут всё в вместе, и работа команды и конечно же ОН, Алехандро Великий, он величайший пример для молодежи, как надо работать... Он гонщик от господа. Здоровья ему, новых побед на Гранд турах и большого спортивного долголетия.