Тур Романдии-2017. Этап 2

Этап 2 Champery - Bulle, 135 км 1 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 3:33:15 2 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 3 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:00:20 4 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 5 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 6 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 7 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 8 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 9 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 10 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 11 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 12 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 13 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 14 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 15 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 16 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 17 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 18 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 19 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 20 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 21 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 22 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 23 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 24 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 25 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 26 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 27 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 28 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 29 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 30 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 31 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 32 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 33 Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 34 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 35 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 36 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 37 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 38 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 39 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 40 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNl-Jumbo 41 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 42 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 43 André Cardoso (Por) Trek-Segafredo 44 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 45 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 46 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 47 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 48 Alex Dowsett (Gbr) Movistar Team 49 Kevin Reza (Fra) FDJ 50 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 51 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 52 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 53 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 54 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 55 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 56 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 57 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 58 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 59 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 60 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 61 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 62 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 63 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 64 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 65 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 66 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 67 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 68 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 69 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 70 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 71 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 72 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 73 Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida 74 Owain Doull (Gbr) Team Sky 75 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 76 Peter Kennaugh (Gbr) Team Sky 77 Christopher Froome (Gbr) Team Sky 78 David Gaudu (Fra) FDJ 79 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 80 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 81 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 82 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 83 Brendan Canty (Aus) Cannondale-Drapac 84 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 85 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 86 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 87 Winner Anacona (Col) Movistar Team 88 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 89 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 90 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 91 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 92 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 93 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 94 Nathan Brown (Usa) Cannondale-Drapac 95 Alexey Vermeulen (Usa) Team LottoNl-Jumbo 96 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 97 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 98 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 99 Annas Ait el Abdia (Mor) UAE Team Emirates 100 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 101 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 102 Sam Bewley (Nzl) Orica-Scott 103 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 104 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 105 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 106 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida 107 Rob Power (Aus) Orica-Scott 108 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:45 109 Johan Le Bon (Fra) FDJ 110 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 0:00:51 111 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:00:54 112 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:00 113 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 0:01:02 114 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 115 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 0:01:29 116 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 0:01:30 117 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:01:33 118 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:01:38 119 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:02:04 120 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 0:20:00 121 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 0:02:24 122 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:03:02 123 Jay Robert Thomson (Rsa) Dimension Data 0:03:29 124 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 125 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 126 James Shaw (Gbr) Lotto Soudal 127 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 128 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 129 Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac 130 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:05:02 131 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 132 Gregory Daniel (Usa) Trek-Segafredo 133 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 134 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 135 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 136 David Lopez (Spa) Team Sky 0:07:29 137 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:09:22 138 Ian Boswell (Usa) Team Sky 0:10:18 139 Kris Boeckmans (Bel) Lotto Soudal 140 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 0:10:36 141 Martin Velits (Svk) Quick-Step Floors 0:10:37 142 Elia Viviani (Ita) Team Sky 143 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 144 William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 145 Juan Jose Lobato (Spa) Team LottoNl-Jumbo 146 Adrien Niyonshuti (Rwa) Dimension Data 147 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 148 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 149 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:13:09 DNF Jesus Hernandez (Spa) Trek-Segafredo DNF Warren Barguil (Fra) Team Sunweb DNF Léo Vincent (Fra) FDJ Генеральная классификация после 2 этапа 1 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 8:12:42 2 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 0:00:08 3 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 4 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 0:00:09 5 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 0:00:12 6 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 7 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 0:00:13 8 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 9 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 0:00:14 10 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 11 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 12 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 0:00:15 13 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 14 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:00:16 15 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 16 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 0:00:18 17 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 0:00:19 18 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:20 19 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 20 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 21 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 22 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 23 Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 24 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:21 25 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 26 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:00:23 27 Winner Anacona (Col) Movistar Team 28 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 0:00:24 29 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 30 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 0:00:25 31 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 0:00:26 32 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:27 33 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 0:00:28 34 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 35 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 36 Christopher Froome (Gbr) Team Sky 0:00:29 37 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 38 David Gaudu (Fra) FDJ 39 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 40 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 0:00:30 41 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 42 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 43 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:31 44 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 45 Nathan Brown (Usa) Cannondale-Drapac 0:00:33 46 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 47 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:00:34 48 Brendan Canty (Aus) Cannondale-Drapac 49 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 50 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 0:00:36 51 Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida 0:00:37 52 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 53 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 54 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:00:42 55 Annas Ait el Abdia (Mor) UAE Team Emirates 0:00:44 56 Peter Kennaugh (Gbr) Team Sky 0:00:53 57 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:00:54 58 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:58 59 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:01:02 60 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 61 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:01:04 62 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 0:01:09 63 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:01:25 64 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 0:01:37 65 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:42 66 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 0:01:53 67 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida 0:02:03 68 Rob Power (Aus) Orica-Scott 69 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 70 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 0:02:04 71 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:02:07 72 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 0:02:14 73 André Cardoso (Por) Trek-Segafredo 0:02:21 74 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 0:03:03 75 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:03:35 76 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:03:36 77 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 0:04:34 78 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 0:04:47 79 James Shaw (Gbr) Lotto Soudal 0:04:50 80 Alex Dowsett (Gbr) Movistar Team 0:04:59 81 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:05:23 82 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:05:24 83 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:05:28 84 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:06:09 85 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:06:42 86 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 87 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 0:06:48 88 David Lopez (Spa) Team Sky 0:07:33 89 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:07:56 90 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 0:08:08 91 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:08:34 92 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:09:05 93 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:09:13 94 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:09:17 95 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:09:19 96 Kevin Reza (Fra) FDJ 0:09:23 97 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 0:09:26 98 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 0:09:28 99 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 0:09:29 100 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 0:09:33 101 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 102 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 0:09:34 103 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 0:09:35 104 Johan Le Bon (Fra) FDJ 0:09:36 105 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:09:38 106 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:09:44 107 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:09:54 108 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:10:01 109 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:10:20 110 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 0:10:45 111 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:11:17 112 Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac 0:12:40 113 Jay Robert Thomson (Rsa) Dimension Data 0:12:41 114 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 0:12:43 115 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:12:44 116 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 0:12:45 117 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 0:12:46 118 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 0:12:52 119 Sam Bewley (Nzl) Orica-Scott 0:12:57 120 Owain Doull (Gbr) Team Sky 0:13:01 121 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 0:13:04 122 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:13:13 123 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:13:14 124 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 0:13:15 125 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:13:38 126 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 0:13:49 127 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:14:16 128 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:14:18 129 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:15:04 130 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:15:46 131 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:16:44 132 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 0:17:02 133 Alexey Vermeulen (Usa) Team LottoNl-Jumbo 0:17:08 134 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 0:18:30 135 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 0:20:11 136 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 0:20:22 137 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:20:24 138 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:21:01 139 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:21:36 140 Gregory Daniel (Usa) Trek-Segafredo 0:21:54 141 Kris Boeckmans (Bel) Lotto Soudal 0:23:02 142 Juan Jose Lobato (Spa) Team LottoNl-Jumbo 0:23:15 143 Adrien Niyonshuti (Rwa) Dimension Data 0:23:40 144 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:24:27 145 Ian Boswell (Usa) Team Sky 0:24:57 146 Elia Viviani (Ita) Team Sky 0:27:24 147 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 0:27:40 148 William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 0:27:47 149 Martin Velits (Svk) Quick-Step Floors 0:28:03 Тур Романдии-2017. Тур Романдии-2017. Превью Результаты пролога Тура Романдии-2017 Результаты 1 этапа Тура Романдии-2017 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены Теги к статье: Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура Стефан Кюнг



