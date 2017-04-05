Саша Модоло, Джон Дегенкольб, Фабио Феллине, Йоанн Оффредо о Туре Фландрии-2017

101-й выпуск Тура Фландрии подтвердил репутацию этой фламандской классики, Монумента велоспорта, как одной из самых сложных. Падения, поломки, атаки на 260-км дистанции и преодоление 18 подъёмов стало суровым испытанием, а попадание в топ-10 для многих равноценно победе.

Саша Модоло (UAE Emirates, финишировал 6-м): «Для меня этот результат равноценен победе. Я очень рад. После того, как в свой профессиональный дебют на Милан-Сан-Ремо финишировал 4-м, люди стали ждать от меня достижений, но по той или иной причине я не мог продолжать выступать на таком уровне. Я потерял уверенность в своих силах, начал думать, что мне не подходят гонки этого типа, хотя все, кто находится рядом со мной – моя команда, девушка, продолжали подбадривать меня, помогали продолжать верить в себя. На Туре Фландрии я, наконец, вернулся к высоким результатам, надеюсь продолжать в том же духе».

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo, финишировал 7-м): «Из всех выпусков Фландрии, которые проехал, этот был одним из самых тяжёлых, борьба шла очень долго. Ещё в начале гонки я думал, что для меня она окончена, но продолжал ехать дальше, и мы смогли показать достойный результат. Думаю, могу быть доволен, финишировав в десятке сильнейших. Сегодня была настоящая битва. Мне очень хотелось показать результат, я рад, что смог вернуться в первую группу преследования. Команда работала отлично, впереди находились Яспер Стейвен и Фабио Феллине…До Тайенберга всё шло на 100% по плану, но потом я почувствовал, что нога не идёт, и не смог ехать за лидерами. Я был просто пуст, после этого я просто боролся и боролся».

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Фабио Феллине (Trek-Segafredo, финишировал 19-м): «Наша тактика была отличной, но меня остановили судороги. Я атаковал в нужный момент, потом атаковал ещё раз и оставался впереди всю гонку. Но, хотя это не извинение, ноги буквально взорвались от судорог, когда проходил участок от Кваремонта до Патерберга. Когда я восстановился, и снова почувствовал, что в порядке, то смог поработать на Джона на последних 400 метрах. Я разочарован, потому что если бы не судороги, то мне удалось бы остаться с Ван Барле, и у меня был бы шанс побороться в спринте за подиум. Но таков велоспорт. Конечно, я многому научился на последних гонках. Тур Фландрии я проехал лишь однажды, 7 лет назад! И на каждой из классик я ехал как в первый раз. Теперь я больше начал понимать дороги и ключевые точки. Но в велоспорте важен результат. Я немного ошибся, и удачи не хватило, однако я доказал, что могу держаться с лучшими гонщиками. Это даёт уверенность на будущее».

Йоанн Оффредо (Wanty-Groupe Gober, финишировал 14-м): «Гонка была очень тяжёлой, но мне нравятся гонки такого стиля. Я старался предугадать атаки на Кваремонте. На Тайенберге ехал от защиты, поэтому сумел последовать за Саганом, Ван Аверматом и Насеном, когда они ускорились. На Патерберге я не верил в свои шансы, выпал вместе с Трентином. Но мы совершили ошибку, решив дождаться приближающейся группы, в которой оказалось много спринтеров. А в спринте сил не осталось. Я хорошо проехал гонку, но немного разочарован результатом. Форма хорошая, но классики почти завершились. В любом случае, я могу гордиться тем, как проехал Тур Фландрии».