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Саша Модоло, Джон Дегенкольб, Фабио Феллине, Йоанн Оффредо о Туре Фландрии-2017

Саша Модоло, Джон Дегенкольб, Фабио Феллине, Йоанн Оффредо о Туре Фландрии-2017

 

  101-й выпуск Тура Фландрии подтвердил репутацию этой фламандской классики, Монумента велоспорта, как одной из самых сложных. Падения, поломки, атаки на 260-км дистанции и преодоление 18 подъёмов стало суровым испытанием, а попадание в топ-10 для многих  равноценно победе.

 

Саша Модоло, Джон Дегенкольб, Фабио Феллине, Йоанн Оффредо о Туре Фландрии-2017

 

  Саша Модоло (UAE Emirates, финишировал 6-м): «Для меня этот результат равноценен победе. Я очень рад. После того, как в свой профессиональный дебют на Милан-Сан-Ремо финишировал 4-м, люди стали ждать от меня достижений, но по той или иной причине я не мог продолжать выступать на таком уровне. Я потерял уверенность в своих силах, начал думать, что мне не подходят гонки этого типа, хотя все, кто находится рядом со мной –  моя команда, девушка, продолжали подбадривать меня, помогали продолжать верить в себя. На Туре Фландрии я, наконец, вернулся к высоким результатам, надеюсь продолжать в том же духе».

 

Саша Модоло, Джон Дегенкольб, Фабио Феллине, Йоанн Оффредо о Туре Фландрии-2017

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo, финишировал 7-м): «Из всех выпусков Фландрии, которые проехал, этот был одним из самых тяжёлых, борьба шла очень долго. Ещё в начале гонки я думал, что для меня она окончена, но продолжал ехать дальше, и мы смогли показать достойный результат. Думаю, могу быть доволен, финишировав в десятке сильнейших. Сегодня была настоящая битва. Мне очень хотелось показать результат, я рад, что смог вернуться в первую группу преследования. Команда работала отлично, впереди находились Яспер Стейвен и Фабио Феллине…До Тайенберга всё шло на 100% по плану, но потом я почувствовал, что нога не идёт, и не смог ехать за лидерами. Я был просто пуст, после этого я просто боролся и боролся».

 

 

Саша Модоло, Джон Дегенкольб, Фабио Феллине, Йоанн Оффредо о Туре Фландрии-2017

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

 Фабио Феллине (Trek-Segafredo, финишировал 19-м): «Наша тактика была отличной, но меня остановили судороги. Я атаковал в нужный момент, потом атаковал ещё раз и оставался впереди всю гонку. Но, хотя это не извинение, ноги буквально взорвались от судорог, когда проходил участок от Кваремонта до Патерберга. Когда я восстановился, и снова почувствовал, что в порядке,  то смог поработать на Джона на последних 400 метрах. Я разочарован, потому что если бы не судороги, то мне удалось бы остаться с Ван Барле, и у меня был бы шанс побороться в спринте за подиум. Но таков велоспорт. Конечно, я многому научился на последних гонках. Тур Фландрии я проехал лишь однажды, 7 лет назад! И на каждой из классик я ехал как в первый раз. Теперь я больше начал понимать дороги и ключевые точки. Но в велоспорте важен результат. Я немного ошибся, и удачи не хватило, однако я доказал, что могу держаться с лучшими гонщиками. Это даёт уверенность на будущее».

 

  Йоанн Оффредо (Wanty-Groupe Gober, финишировал 14-м): «Гонка была очень тяжёлой, но мне нравятся гонки такого стиля. Я старался предугадать атаки на Кваремонте. На Тайенберге ехал от защиты, поэтому сумел последовать за Саганом, Ван Аверматом и Насеном, когда они ускорились. На Патерберге я не верил в свои шансы, выпал вместе с Трентином. Но мы совершили ошибку, решив дождаться приближающейся группы, в которой оказалось много спринтеров. А в спринте сил не осталось. Я хорошо проехал гонку, но немного разочарован результатом. Форма хорошая, но классики почти завершились. В любом случае, я могу гордиться тем, как проехал Тур Фландрии».

 

Результаты Тура Фландрии-2017

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Теги к статье: Джон Дегенкольб Саша Модоло Фабио Феллине Йоанн Оффредо Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour of Flanders

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Комментарии

  • RVL
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (7)
    RVL-Фото
    какой черт? он там 30 км маячил на колесах и ехал пассажиром
  • sashaney
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (7)
    sashaney-Фото

    ФилЖил - красавец и заслужил. Для меня закадка Н.Терпстра. Он как чёртик из табакерки вылез. Его и близко не было, когда Боонен содавал просвет. Тихой сапой заехална подиум.

  • Bjoern
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (10)
    Bjoern-Фото
    Зрители виноваты тем, что пришли посмотреть гонку и стояли там где им положено или может виноват сам Саган который вместо того чтобы ехать по дороге, решил халтурить и ехать по обочине?
  • Есентай
    Триумфальное возвращение Филип ... (3)
    Есентай-Фото

    [quote=EL-Fenomeno]......

    Он стал первым с 2008 года (тогда выиграл Стейн Девольдер) гонщиком, выигравшим Тур Фландрии в майке действующего чемпиона Бельгии.[quote=EL-Fenomeno]Он стал первым с 2008 года (тогда выиграл Стейн Девольдер) гонщиком, выигравшим Тур Фландрии в майке действующего чемпиона Бельгии.[/quote]

     

    однако в статье "Он стал первым с 2008 года (тогда выиграл Стейн Девольдер) гонщиком, выигравшим Тур Фландрии в майке действующего чемпиона Бельгии."

  • RVL
    Gazprom – RusVelo поборется за ... (2)
    RVL-Фото

    выйти на старт=побороться

  • RVL
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (10)
    RVL-Фото
    1.справедливости ради, гонку смотрят не только бельгийцы.
    2. Жильбер ехал один. как вариант, Саган ехал там, что бы усложнить жизнь Авермату и Насену...один он как бэ помещался на тропинке...остальные нет.
  • RVL
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (10)
    RVL-Фото

    Грег "умирал", пока ехал с Саганом, а когда того не стало...полетел даже после завала, и думал еще Жильбера проглотить)))
    зы. так что, не надо про смиренное вью Грега. да оно было, но это не аргумент и ни как не высталяет Сагана нытиком. Это Саган все делал...Грег шел за ним.

  • Виктор Сироткин
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (10)
    Виктор Сироткин-Фото

    Если отбросить эмоции, то можно сделать вывод, что бельгийцы (те самые любители велоспорта), которые гордятся самой великой бельгийской велогонкой, не косвенно, а прямо стали виновниками этого завала: вывесились сами за забор, развесили свои шмотки по забору, в результате - Саган зацепил рулем куртку и его руль повело в сторону забора. Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=wqJvJFy-aPY

    А главной ошибкой Сагана была попытка ехать слева от брусчатки рядом с забором. Справа была такая же тропинка, по которой и ехал Филипп Жильбер, но от неё до правого забора было больше метра. Понятно, что следующий поворот был налево, но это был бы поворот на подиум.

  • ThaGoose
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (10)
    ThaGoose-Фото
    Подписываюсь, и соседа подпишу.
    Колесники были есть и будут, а Спартак и Петр уникальны!!!
  • EL-Fenomeno
    Триумфальное возвращение Филип ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Взять тур Фландрии в майке нацилнального чемпиона своей страны дорогого стоит. Тем более что такого не было на Де Ронде 30 лет.

    Впечетляющяя победа Фил Жила clappingbelgood

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3 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1170
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 823
5 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
6 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
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8 Деннис Р. (Aus) (BMC) 660
9 Терпстра Н. (Ned) (QST) 642
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