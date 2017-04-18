Герант Томас – победитель Альпийского Тура-2017

Герант Томас, Тибо Пино и Микеле Скарпони об Альпийском туре-2017

30-летний британский гонщик команды Sky Герант Томас (Geraint Thomas) одержал первую в этом сезоне победу на многодневной гонке, выиграв Альпийский Тур-2017. Он продолжил серию побед британской команды Sky на этой гонке, в 2015 Джиро дель Трентино (прежнее название Альпийского тура) выиграл Ричи Порт, в 2016 – Микель Ланда.

На этой гонке, используемой гонщиками в качестве финальной проверке сил перед Джиро д’Италия, Герант Томас выиграл королевский горный 3-й этап, после которого надел майку лидера, и удержал первое место в генеральной классификации до конца гонки.

Тибо Пино (Thibaut Pinot), 26-летний французский гонщик команды FDJ, который в этом году собирается впервые в карьере принять участие в Джиро д’Италия-2017, на 5-м этапе Альпийского тура провёл серию атак, но не смог оторваться от главного соперника – Геранта Томаса. В генеральной классификации Тибо Пино в итоге занял 2-е место, уступив Томасу 7 секунд.

Итальянский гонщик команды AG2R La Mondiale Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) замкнул в генеральной классификации Альпийского тура-2017 тройку лучших, уступив победителю Геранту Томасу 20 секунд.

Photo © Daniele Mosna/ TOUR OF THE ALPS

Герант Томас (Sky): «Эта неделя прошла для нас отлично. Мы стартовали на гонке всего с шестью гонщиками, но все ребята проехали прекрасно. На старте из-за падение мы потеряли Иэна Босуэлла, но ребята отработали мощно. Мы отпустили отрыв, потом гонщики из команды Gazprom его догоняли, затем каждый начал бороться за победу на этапе, что тоже нам помогло.

На Бондоне меня атаковали, Пино казался сильнейшим из всех, поэтому я просто ехал за ним. Когда он ускорялся, я тоже прибавлял скорость. Он был силён, но я смог с ним удержаться. Ланда переложился к нам на последних пяти километрах подъёма, потом повёз нас к финальной горе, где я чувствовал себя отлично.

Приятно уезжать домой с победой, нет лучшего способа завершить подготовку к Джиро д’Италия. Это поддерживает настрой. Мы всё время чувствовали давление соперников, но я всегда мог положиться на сильную команду. Микель Ланда последние пару дней проводил невероятную работу. На Джиро д’Италия мы разделим лидерские полномочия, будем поддерживать друг друга, а потом посмотрим, у кого из нас будут лучшие шансы.

Конечно, то, как мы защищали здесь майку лидера, вдохновляет, но мы понимаем, что пятидневная гонка отличается от трёхнедельного Гран-тура. И сила моих соперников на Джиро д’Италия тоже будет другой. У нас было пять тяжёлых дней гонки с прохождением множества подъёмов. Альпийский тур – прекрасная и трудная гонка, но она является идеальным выбором для финальной гонки перед итальянским Гран-туром».

Photo © Daniele Mosna/ TOUR OF THE ALPS

Тибо Пино (FDJ): «Прежде всего на Альпийском туре я хотел выиграть этап, упорно боролся и, наконец, преуспел. Конечно, чувствую себя не лучшим образом, потеряв несколько секунд, но в этом могу винить только себя самого. Томас был слишком силён на 3-м этапе, а я сделал ошибку, не поехав за ним, когда он атаковал. Сегодня же сбросить его было невозможно. Вчера у меня хорошо шла нога, команда развезла меня в спринте, но я упустил её. Сегодня я сконцентрировался, чтобы хорошо спринтовать, и, наконец, взял победу.

Я ещё не изучал в подробностях маршрут Джиро д’Италия, но, конечно, мне нравятся финиши в подъём. Этна может быть хорошим для меня подъёмом, и на финальной неделе множество больших гор.

Думаю, Томаса можно считать одним из фаворитов на Джиро д’Италия, потому что он силён в разделке, и, конечно, доказал свои способности в горах. Я стабильно прохожу разделки, но, конечно, не так хорошо, как он. Надеюсь, я смогу справиться с плохими днями и разыграть свои карты наилучшим образом.

Моё первое участие в Альпийском туре принесло потрясающий опыт. Я не знал этот регион, здесь невероятно красиво. Эта гонка была лучшим выбором перед Джиро д’Италия. Я закончил пять дней гонки с победой и хорошей формой».

Итальянский гонщик команды Astana Микеле Скарпони, выигравший 1-й этап Альпийского Тура, завершил гонку в шаге от подиума, заняв 4-е место.

Микеле Скарпони (Astana): «Я попробовал атаковать сегодня на Бондоне, а также, на последнем коротком подъеме Новалине перед финишем этапа. К сожалению, каждый раз соперники настигали меня, так что добраться до финального подиума не получилось. Я поздравляю тройку призеров с хорошей гонкой. Моя следующая цель – «Джиро д’Италия», где я буду лидером команды «Астана». Я жду этого старта с некоторым любопытством и определенной уверенностью в своих силах. У меня была хорошая подготовка вплоть до «Альпийского Тура», ну и эта гонка дала мне как раз то, что было необходимо для того, чтобы подойти к «Джиро» в оптимальной форме».