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Давид Де ла Крус, Алехандро Вальверде, Джей Маккарти о 3-м этапе Тура Страны Басков-2017

 Давид Де ла Крус побеждает на 3-м этапе Тура Страны Басков-2017 из одиночного отрыва и становится лидером общего зачёта

 

 27-летний испанский гонщик команды Quick Step Floors Давид Де ла Крус (David de la Cruz) стал победителем 3-го этапа Тура Страны Басков-2017, выиграв его из одиночного отрыва, и стал новым лидером общего зачёта. Это вторая победа Де ла Круса в этом сезоне, первую он одержал на 8-м этапе гонки Париж-Ницца-2017.

 

Давид Де ла Крус атаковал за 15 км до финиша, в начале прохождения финального подъёма этапа. Он ответил на ускорение Микаэля Шереля (AG2R), а затем уехал от французского гонщика и продолжил удерживать просвет в одиночку. Хотя у него было минимально преимущество, узкие извилистые дороги помогли Давиду Де ла Крусу не дать себя обогнать преследовавшей группе. Хотя команды Movistar и Sky, вели погоню, на финише группа проиграла испанскому гонщику 3 секунды.

 

3-й этап Тура Страны Басков с финишем в Сан-Себастьяне и прохождением шести категорийных подъёмов выбил из борьбы за генеральную классификацию 24-летнего британского гонщика команды Orica-Scott Саймона Йейтса. Получив прокол у подножия финального подъёма, в решающий момент этапа, он долго менял колесо, и в итоге не смог догнать группу лидеров.

 

  Алехандро Вальверде (Movistar), также получивший прокол на 50 м раньше Йейтса, не стал менять колесо, а пересел на велосипед товарища по команде Горки Исагирре, благодаря чему успел добрать группу лидеров и даже побороться в спринте, в итоге заняв на этапе 4-е место.

  Спринт из группы выиграл Михал Квятковски (Sky), а 24-летний австралийский гонщик Джей МакКарти (Bora – Hansgrohe) занял 3-е место на этапе, и поднялся на 2-е место в общем зачёте.

 

Давид Де ла Крус, Алехандро Вальверде, Джей Маккарти о 3-м этапе Тура Страны Басков-2017

 

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Давид Де ла Крус (Quick Step Floors): «Этим утром, во время брифинга команды, мы обсуждали, что необходимо что-то предпринять на финальном подъёме. Когда подъехали к подножию, я внимательно следил за атаками, и когда Шерель уехал, я сел ему на колесо, а потом работал с ним, чтобы нарастить просвет. Я понимал, что группа поведёт организованную погоню, потом я решил уехать в одиночку, идти на полной скорости до финиша.

 

  Жёлтая майка лидера стала сегодня бонусом. Я очень счастлив возглавить общий зачёт, и хочу насладиться этим днём. Но я пока не думаю о борьбе за генеральную классификацию, потому что у нас есть Аррате, а впереди трудная разделка. Но хочу заверить всех, что отдам все силы, чтобы принести команде хороший результат. Команда много для меня сделала и помогает мне постепенно развиваться».

 

  Алехандро Вальверде (Movistar): «К счастью, прокол не разрушил моё положение в общем зачёте благодаря тому, что мы быстро поменялись с Горкой (Исагирре) велосипедами. Момент был крайне неудачный, потому что перед последним подъёмом все поехали на высокой скорости. Доказательством служит пример Йейтса, который прокололся через 50 м после меня, но не смог вернуться назад. Как только я почувствовал, что у меня прокол, я сказал Горке, и мы, не колеблясь, решили меняться велосипедами. Мы всё сделали верно, я знал, что смогу доехать на его велосипеде до финиша. На такой скорости снова пересаживаться на свой велосипед не было времени. Мы с Горкой не одного роста, поэтому седло и руль для меня были высоковаты, но я чувствовал себя на его велосипеде неплохо. В спринте меня заперли в коробочку, и я не смог бороться за этап. Но Де ла Крус заслужил победу, он великолепно атаковал, и ещё более потрясающе было то, что он удержал стабильный просвет до финиша».

 

  Нил Стивенс, спортивный директор команды Orica-Scott: «Момент для прокола был наихудшим. Ребята сделали всё возможное, чтобы вернуть Саймона, он сам старался изо всех сил, но этого не хватило, чтобы догнать первую группу. Мы должны принять факт, что иногда не везёт. Ребята знали о проколе, у нас был Карлос Верона, Джек Хейг и Роман Кройцигер. Но, к сожалению, мы находились в техничке под номером 13. Ребята были слишком высокими по сравнению с Саймоном, и пока они менялись колёсами, он оказался очень далеко позади. Теперь придётся менять цели. Мы выпали из борьбы за генеральную классификацию, что очень досадно, потому что Саймон был в великолепной форме, был готов бороться. Такое может случиться с любым, но сегодня это был Саймон. Теперь будем бороться за победу на этапе».

 

  Габриэль Раш, спортивный директор команды Sky: «После двух довольно несложных этапов сегодня был более традиционный для Тура Страны Басков этап. Когда мы достигли финального подъёма, гонка начала идти всё быстрее и быстрее. Серхио Энао попробовал на нём использовать свой шанс, но, думаю, гора для него была недостаточно сложной, чтобы создать значительный просвет».

 

  Штеффен Радочла, спортивный директор Bora – Hansgrohe: «В гонке было много атак и сильные отрывы, но команды Movistar и Sky контролировали пелотон. Мы сконцентрировались на последнем важном подъёме, хотели выйти на хорошую позицию, и план сработал. Ребята отлично развезли Джея на последних 3 км».

 

  Джей Маккарти (Bora – Hansgrohe): «Я благодарен команде, что дала мне шанс бороться в спринте хороший результат. Ребята великолепно развезли меня. Завтра будет тяжёлый этап, конечно, я буду стараться изо всех сил, но, думаю, у нас есть вариант с Патриком Конрадом, он в хорошей форме».

 

Результаты 3 этапа Тура Страны Басков-2017

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Теги к статье: Давид Де ла Крус Алехандро Вальверде Тур Страны Басков Vuelta al Pais Vasco гонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 00:21 | Регистрация: 22.05.2013

    Вальверде очень хорошо все рассказал. popcorm

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Комментарии

  • velodoctor
    Давид Де ла Крус, Алехандро Ва ... (1)
    velodoctor-Фото

    Вальверде очень хорошо все рассказал. popcorm

  • VeloVelo
    Тур Страны Басков-2017. Этап 3 (3)
    VeloVelo-Фото

    Красивая Победа Давида! 

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2017. Этап 3 (3)
    Николай Н.-Фото

    Красивая победа. Кто не рескует тот не поливает всех шампанским.

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2017. Этап 3 (3)
    velodoctor-Фото

    После успешного года нетапа на туре, кто-то мачадо подписал, кто-то самого очевидного Кёнига забрал, а выходит Делякруз был самым перспективным там. download Хорошая победа, этикс доминирует.

  • Student
    Леопольд Кёниг отказывается от ... (2)
    Student-Фото
    ТДФ, как саган, то образуется. Аж три капитана.
  • Андрон
    Альберто Контадор не потерял в ... (5)
    Андрон-Фото
    Если вы не падали в зоне нейтрализации, а приехали с просветом - общее время вы не получите. Будь вы хоть трижды лидер.
  • VeloVelo
    Филипп Жильбер пропустит Париж ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Правильное решение. Арденны ждут. 



    А то Бонену некому помочь?! Да там полный комплект!  
    Нахрена квикам еще и упарившийся ФЖ?
    Дайте Филу уже проехать его Арденны.



    Для тех, кто не в теме, Том перед ТФ сказал, что едет эту гонку как тренировку перед ПР и будет на ТФ работать на ФилЖила. Он это сделал. Сделал на 10+.

  • jeka-kiev
    Альберто Контадор не потерял в ... (5)
    jeka-kiev-Фото
    Цитата: Андрон
     Иногда нейтрализация очень даже помогает. Видишь просвет, который не закрыть - падай на траву. Получишь общее время. 
      Это, конечно, в порядке бреда, ну а вдруг?
     
    Действительно немного бредово. Если есть нейтрализация, то можно спокойно доехать 700м в отвале и получить общее время. Зачем же при этом падать??? Думаю падение было результатом чей-то ошибки, а не рад падения.
  • jeka-kiev
    Филипп Жильбер пропустит Париж ... (4)
    jeka-kiev-Фото
    Тому главное не мешать и не падать, и да... велосипед нормально подготовить. Остальное ему по силам сделать самому и с помощью других партнеров по команде. С мотивацией и формой, думаю, у него сейчас очень хорошо.
  • VeloVelo
    Леопольд Кёниг отказывается от ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Лео, Выздоравливай! ТДФ ждет тебя. 

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