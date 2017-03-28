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Алехандро Вальверде, Альберто Контадор и Марк Солер о Вуэльте Каталонии-2017

Алехандро Вальверде – покоритель Вуэльты Каталонии

 

 

  Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) завершил Вуэльту Каталонии-2017 третьей победой на этапе, выиграв 7-й финальный этап в Барселоне с традиционным восьмикратным прохождением горы Монтжуик. Вальверде ответил на атаку Дэна Мартина (Quick Step Floors) за 3 км до финиша и не дал себя опередить на финише приблизившейся группе.

 

  Капитан команды Movistar не оставил соперникам шансов и в общем зачёте, выиграв -3-й, 5-й и 7-й этапы, финишировав 2-м на 6-м этапе, и завершив гонку с преимуществом в 1 минуту 3 секунды над своим соотечественником, гонщиком команды Trek-Segafredo Альберто Контадором. Алехандро Вальверде стал двукратным победителем Вуэльты Каталонии, причём первую победу одержал 8 лет назад в 2009 году.

 

Алехандро Вальверде, Альберто Контадор и Марк Солер о Вуэльте Каталонии-2017

 Picture ©: Photo Gomez Sport

 

  Команда Movistar заняла две ступени финального подиума Вуэльты Каталонии-2017 – 23-летний испанский гонщик команды Movistar Марк Солер замкнул тройку призёров и выиграл классификацию лучшего молодого гонщика.

 

  Альберто Контадор в третий раз в этом сезоне завершает многодневную гонку на 2-й ступени подиума (2-е место на Вуэльте Андалусии, на Париж-Ницце и на Вуэльте Каталонии).

 

 

Алехандро Вальверде, Альберто Контадор и Марк Солер о Вуэльте Каталонии-2017

 

Алехандро Вальверде, Альберто Контадор и Марк Солер о Вуэльте Каталонии-2017

Picture ©: Photo Gomez Sport

 

  Алехандро Вальверде: «После такой сложной гонки нога идёт хорошо, мы преодолели тяжёлые подъёмы на очень высокой скорости, ехали гонку под дождём, в холод. Сегодня погода была совершенно другая, приятная, и этап был коротким. Команда работала превосходно, как и на протяжении всей недели. Они контролировали большой ранний отрыв.

  На финальном круге я знал, что Мартин атакует около стадиона, потому что именно там атаковал и в прошлом. Я просто поехал за ним, хотя мне пришлось потратить силы, чтобы закрыть просвет. Когда я оглянулся, увидел, что разрыв приличный. Так как мы не работали слаженно, завершили спринт на скорости гораздо меньшей, чем была у группы преследования. Я едва удержал преимущество, чтобы выиграть этап.

 

  Если честно, не ожидал, что у меня будут такие результаты. Перед стартом я знал, что нахожусь в хорошей форме, финальные тренировки в Андорре с Рохасом и моими товарищами по команде за неделю до начала Вуэльты Каталонии пошли мне на пользу. Но надо помнить, что после Вуэльты Андалусии я месяц не участвовал в гонках, в то время как другие гонщики, такие, как Альберто Контадор, набрали лучшую гоночную скорость. Я планировал идти эту гонку день за днём, без постановки крупных задач, но нога шла всё лучше и лучше, даже сегодня.

 

 Я очень люблю эту гонку, каждый раз, когда стартовал на ней, хотел проехать как можно лучше. Пять моих товарищей по команде работали великолепно, и не забуду про работу Кастровьехо и Амадора, которым пришлось сойти из-за болезни.

  Мы доказали, что являемся сильнейшей командой в разделке. И после этого этапа я боролся за победы, чтобы команда была вознаграждена за фантастическую работу».

 

  Марк Солер: «Я совсем не ожидал, что покажу такой результат, потому что должен был поддерживать Алехандро, чтобы он мог выиграть Вуэльту Каталонии. После Париж-Ниццы я знал, что у меня хорошая форма. Но когда ты молод, есть сомнения в том, каков твой реальный уровень в гонке с сильными соперниками. Я финишировал на подиуме, что делает меня невероятно счастливым.

 

  Йейтс пытался отобрать у меня третье место, когда атаковал на последнем подъёме, но у меня хорошо шла нога. И меня очень поддерживали болельщики, потому что я ехал гонку дома.

  Этот результат ничего не изменит в моей карьере, пока я не думаю о том, чтобы сразу ехать Гран-тур. Я ещё не проехал ни одного Гран-тура в мои первые два сезона в профессионалах, и это неважно. Главное, что мой прогресс приводит меня к крупным результатам, всё идёт хорошо. Мы не можем торопить события, это просто отличный шаг в моей карьере».

 

  Альберто Контадор: «Финальный этап не был лёгкой прогулкой, как могло показаться по телевизору. Он был очень и очень выматывающим. Мы старались использовать наш шанс с Харлинсоном Пантано, который всегда работал на меня. И мы вплотную подошли к победе на этапе.

Победить было невозможно, потому что команда Movistar сильна во всех дисциплинах и на всех рельефах. Мы поздравляем их.

 

  Но я очень доволен своим выступлением в первой части сезона, несмотря на то, что у меня много вторых мест. Я предпочитаю занимать эти вторые места, чем взять победу, и, возможно, не выйти на нужный уровень. Победы рано или поздно придут, мы хорошо идём в Мировом рейтинге, что тоже важно для команды.

 

  Мы отлично проехали, несмотря на то, что команде было трудно, из-за меня  ребятам приходилось всегда брать ответственность в гонке, они очень устали. Поэтому на Туре Страны Басков будет совсем другой состав, чем здесь и на Париж-Ницце. Но я очень доволен тем, как команда поддерживала меня».

Результаты Вуэльты Каталонии-2017

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Альберто Контадор Марк Солер Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya многодневная гонка гонка Мирового тура Мировой Тур UCI

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Ближайшие старты

28 - 30 марта 2017

Driedaagse De Panne-Koksijde

2 апреля 2017

Ronde van Vlaanderen

3 - 8 апреля 2017

Vuelta al Pais Vasco


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Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Три победы Грега Ван Авермата ... (1)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    даешь победу на Фландрии))

  • Адриен
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 7 (20)
    Адриен-Фото
    |Фрум насмешил...Своей бесперспективной попыткой|
    Так ведь в велоспорте в 90% случаев попытки подобных отрывов - бесперспективны... По вашей же логике самым смешным зрелищем можно назвать , например, футбол. А что ? Там игроки только тем и занимаются, что полтора часа бесперспективно пытаются забить гол. А удается только один-два раза...
  • Адриен
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (40)
    Адриен-Фото
    Хорош поступок - "мужественно" психануть и намеренно проиграть ради поражения соперников ! То есть в итоге оказаться там же, где и они. Попробуйте по жизни руководствоваться этим принципом - где окажетесь? А может быть наоборот - чтобы наказать, надо ВЫИГРЫВАТЬ?.. Такова уж оборотная сторона "звездной медали" - все против Чемпиона. И это нормально и ПРАВИЛЬНО, ведь если и в подобных РАМКАХ продолжишь побеждать - значит действительно по чемпионски велик и талантлив.
  • HastaManana
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (40)
    HastaManana-Фото
    "Бритва Оккама" отрезает всё лишнее, сколько ни рассуждай. В команде перед Петей стоят две очень конкретные задачи на этот сезон - один монумент и зелёная майка ТДФ. Всё! Остальное - приятный бонус. Ну и всей командой по итогам года надо заехать в топ-6 (а он почти с подиума не слазит). Платить максимальную цену за победу на этой гонке в преддверии Фландрии и Рубе (как это сделал ГВА) ну, нет резона, согласитесь. У него один монумент "колёсники" уже забрали. А тут не факт, что сам победишь, так ещё и Грега обидят, который в развязке гонки больше всех пахал. Так что сегодня Петя исполнил фигуру "болт с резьбой" на хитрую часть команды Квик-Степ. Потому что эти ребята решили, что побеждать нужно только с Петиного колеса и когда он упаханный, в противном случае ждать Гавирию и ничего не делать. В итоге имеем: шикарный троллинг команды "Квик степ флоорс", удовлетворённого и менее мотивированного чем прежде ГВА и злого и более мотивированного Сагана)
    Есессно мои домыслы не имеют никакого значения. Но как оценивает поступок Сагана Грег и поставит ли он ему условное "пиво", хотелось бы знать)))
  • VeloVelo
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (40)
    VeloVelo-Фото

    Петя как и все другие Большие велогоны (Спартак, Вальверде, Фрум, Грайпель, Киттель, Конта и др.) - часто побеждает, но часто и проигрывает.  
    Не понимаю, зачем искать здесь какой-то заговор? 
    Против Великих всегда будет оппозиция. Но, они потому и Великие, что умеют найти способ бороться с этой оппозицией.



    Не надо тыкать пальцами в других. Надо тыкать в себя.
    Сагану надо тыкать пальцем в себя. Тогда он сможет что-то в СЕБЕ улучшить.

  • VeloVelo
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (40)
    VeloVelo-Фото

    Что тут размусоливать? Зачем приписывать Пете какие-то волшебные качества?
    Он нормальный человек. Саган просто был не в кондициях. Сегодня не его день, вот и срывался на всех. Сегодня день Грега.



    "Этот гонец с Саганом не хочет работать, другой не хочет работать. . . 
    И поэтому Саган не может побеждать. . ." 

    Не надоело писать за эту тему? )

  • EL-Fenomeno
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Евроспорт порадовал. Впервые за ? (сколько лет) многочасовая трансляция именно на 1-м канале + ПОДИУМная церемония (жаль только что не полностью)

    Цитата: protur
    Саган - жертва имиджа. Все садятся за Саганом, читают ситуацию как то" он попрет и довезет, а там как бог положит!" За Грегом не садятся, знают - он, если что, на спине ни кого "серьезного, в конкретной ситуации" не привезет, даже пожертвует потенциальной победой на гонке. Думаю часть такого планового подхода к гонке сегодня продемонстрировал и Петр. Главные старты еще впереди.

    Насчёт Сагана: по стопам Канчеллары? (это я больше в сторону имиджа)...не думаю.

    А насчёт ГВА: вообразите и промоделируйте ситуацию, что именно Грег например в 2018 или 2019 окажется в роли доминатора-Сагана. Тогда что? Все будут опасаться и следить только за ним и не давать шанса..."бояьтся" в конце концов?

    Грег сегодня пошёл до конца, а Саган решил счудить, потом навереное понял что кое-что он не усек, и что-то явно пошло не так. Может решил забить на все это, но на картинке ТВ должен был держаться дабы потом вопросов было по меньше (а их и так к нему сегодня хватает). И это его высказивание после финиша, мол "я решил кто сегодня выиграет, и типа отдал победу...". Что это!? Брава побеждённого или тупая отмазка. Фландрия точно покажет. Плюсанул Толстому Мачо за слова, что Петер переонценил свои силы на ГВ - подпишусь и я под этим.

    Цитата: HastaManana
    Пару пива для Сагана от ГВА в студию)))

    Чтобы потом отдать Жильберу за Е3 :))

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 7 (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хотелось бы такого Вальверде лицезреть на любом гран-туре этого сезона. Именно такого: котоырй работает на себя и за себя, хочет не только генерал но и победу на этапе, причём не только "чисто"горном. И при все при этом не забывет за команду. Такой Мовистар готов конкурировать со СКАЙ на люом ГТ.

     

    Что касается Фрума, не понимаю насмешек в его сторону вызваной этой атакой. Человек опустился в генерале, так что вполне резонно, что он пробует себя в "новых амплуа", так сказать; тестирует и может даже моделирует ситуации на будущее (ТдФ, конечно). И честь ему и хвала за это. Или все ждут на этапах привычно от Фрума, что его СКАЙ возмётся за дело, и разметает всех и вся, и тогда сам Крис выйдет легко и непринужденно да возьмёт сначала какой то гранд этап, а потом и генерал (какой то). Нет такой ФРУМИй нам не нужен, а вот такой как сегодня, и такой как на том спуске или отрыве (с Саганом) на ТдФ 2016 вполне самое то.

     

    P.S.

    Лично я не болельщик Криса, но в который Фрум заставляет себя уважать, алодирую ему за эту попытку на последних км. последнего этапа.

    P.P.S.

    Эх, Конта...как и на ПН, снова на подиуме, снова "серебро", но снова без побед(((

  • RVL
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (40)
    RVL-Фото
    финт ушами...иначе не назовешь...
  • RVL
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (40)
    RVL-Фото

    Терпстра в моих глазах всегда был дерзским аттаканте из отрыва. и если никто, то я Терпстра, из отрыва всех взбодрю...

    что там у них связке произошло?
    не понятно почему Петя отпустил ГВА...
    значит слабее, на данный момент, если не физически, так тактически...

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 998
2 Саган П. (Svk) (BOH) 890
3 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
6 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
7 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
9 Энао С. (Col) (SKY) 607
10 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541

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