Алехандро Вальверде, Альберто Контадор и Марк Солер о Вуэльте Каталонии-2017

Алехандро Вальверде – покоритель Вуэльты Каталонии



Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) завершил Вуэльту Каталонии-2017 третьей победой на этапе, выиграв 7-й финальный этап в Барселоне с традиционным восьмикратным прохождением горы Монтжуик. Вальверде ответил на атаку Дэна Мартина (Quick Step Floors) за 3 км до финиша и не дал себя опередить на финише приблизившейся группе.

Капитан команды Movistar не оставил соперникам шансов и в общем зачёте, выиграв -3-й, 5-й и 7-й этапы, финишировав 2-м на 6-м этапе, и завершив гонку с преимуществом в 1 минуту 3 секунды над своим соотечественником, гонщиком команды Trek-Segafredo Альберто Контадором. Алехандро Вальверде стал двукратным победителем Вуэльты Каталонии, причём первую победу одержал 8 лет назад в 2009 году.

Picture ©: Photo Gomez Sport

Команда Movistar заняла две ступени финального подиума Вуэльты Каталонии-2017 – 23-летний испанский гонщик команды Movistar Марк Солер замкнул тройку призёров и выиграл классификацию лучшего молодого гонщика.

Альберто Контадор в третий раз в этом сезоне завершает многодневную гонку на 2-й ступени подиума (2-е место на Вуэльте Андалусии, на Париж-Ницце и на Вуэльте Каталонии).

Picture ©: Photo Gomez Sport

Алехандро Вальверде: «После такой сложной гонки нога идёт хорошо, мы преодолели тяжёлые подъёмы на очень высокой скорости, ехали гонку под дождём, в холод. Сегодня погода была совершенно другая, приятная, и этап был коротким. Команда работала превосходно, как и на протяжении всей недели. Они контролировали большой ранний отрыв.

На финальном круге я знал, что Мартин атакует около стадиона, потому что именно там атаковал и в прошлом. Я просто поехал за ним, хотя мне пришлось потратить силы, чтобы закрыть просвет. Когда я оглянулся, увидел, что разрыв приличный. Так как мы не работали слаженно, завершили спринт на скорости гораздо меньшей, чем была у группы преследования. Я едва удержал преимущество, чтобы выиграть этап.

Если честно, не ожидал, что у меня будут такие результаты. Перед стартом я знал, что нахожусь в хорошей форме, финальные тренировки в Андорре с Рохасом и моими товарищами по команде за неделю до начала Вуэльты Каталонии пошли мне на пользу. Но надо помнить, что после Вуэльты Андалусии я месяц не участвовал в гонках, в то время как другие гонщики, такие, как Альберто Контадор, набрали лучшую гоночную скорость. Я планировал идти эту гонку день за днём, без постановки крупных задач, но нога шла всё лучше и лучше, даже сегодня.

Я очень люблю эту гонку, каждый раз, когда стартовал на ней, хотел проехать как можно лучше. Пять моих товарищей по команде работали великолепно, и не забуду про работу Кастровьехо и Амадора, которым пришлось сойти из-за болезни.

Мы доказали, что являемся сильнейшей командой в разделке. И после этого этапа я боролся за победы, чтобы команда была вознаграждена за фантастическую работу».

Марк Солер: «Я совсем не ожидал, что покажу такой результат, потому что должен был поддерживать Алехандро, чтобы он мог выиграть Вуэльту Каталонии. После Париж-Ниццы я знал, что у меня хорошая форма. Но когда ты молод, есть сомнения в том, каков твой реальный уровень в гонке с сильными соперниками. Я финишировал на подиуме, что делает меня невероятно счастливым.

Йейтс пытался отобрать у меня третье место, когда атаковал на последнем подъёме, но у меня хорошо шла нога. И меня очень поддерживали болельщики, потому что я ехал гонку дома.

Этот результат ничего не изменит в моей карьере, пока я не думаю о том, чтобы сразу ехать Гран-тур. Я ещё не проехал ни одного Гран-тура в мои первые два сезона в профессионалах, и это неважно. Главное, что мой прогресс приводит меня к крупным результатам, всё идёт хорошо. Мы не можем торопить события, это просто отличный шаг в моей карьере».

Альберто Контадор: «Финальный этап не был лёгкой прогулкой, как могло показаться по телевизору. Он был очень и очень выматывающим. Мы старались использовать наш шанс с Харлинсоном Пантано, который всегда работал на меня. И мы вплотную подошли к победе на этапе.

Победить было невозможно, потому что команда Movistar сильна во всех дисциплинах и на всех рельефах. Мы поздравляем их.

Но я очень доволен своим выступлением в первой части сезона, несмотря на то, что у меня много вторых мест. Я предпочитаю занимать эти вторые места, чем взять победу, и, возможно, не выйти на нужный уровень. Победы рано или поздно придут, мы хорошо идём в Мировом рейтинге, что тоже важно для команды.

Мы отлично проехали, несмотря на то, что команде было трудно, из-за меня ребятам приходилось всегда брать ответственность в гонке, они очень устали. Поэтому на Туре Страны Басков будет совсем другой состав, чем здесь и на Париж-Ницце. Но я очень доволен тем, как команда поддерживала меня».