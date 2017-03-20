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Алехандро Вальверде, Дэн Мартин, Альберто Контадор и Дмитрий Конышев о 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

 101-я победа Алехандро Вальверде

 

  Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) одержал 101-ю победу в своей карьере, выиграв первый из горных этапов Вуэльты Каталонии-2017.  3-й этап с финишем в подъём 1-й категории Ла-Молина (высота 1700м, протяженность 12,2 км, средний градиент - 4,7%, максимальный - 15%) решился на последнем километре. 36-летний испанский гонщик команды Movistar спринтовал за 300 м до финиша, опередив ирландского гонщика команды Quick Step Floors Дэна Мартина.

 

  Российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин замкнул на этапе пятёрку сильнейших. Альберто Контадор (Trek-Segafredo), Роман Барде (AG2R La Mondiale), Герант Томас (Sky), Тиджей Ван Гардерен (BMC) финишировали в одной группе через 3 секунды после победителя этапа.

 

  Победа на этапе и 10-секундная бонификация позволили Алехандро Вальверде улучшить ситуацию в общем зачёте после того, как вся команда Movistar была оштрафована на 1 минуту за нарушение правил во время командной гонки.  Испанский гонщик команды Movistar поднялся с 15-й на 4-ю позицию в общем зачёте. Лидером генеральной классификации стал Тиджей Ван Гардерен (BMC).

 

 

 Picture ©: Photo Gomez Sport

 

  Алехандро Вальверде: «До того, как уехал отрыв дня, шли на очень высокой скорости. Последние 50 км тоже были очень тяжёлыми, гонщики Sky усложнили гонку, когда начали задавать мощный темп в финале. Но команда отлично меня защищала,  Солер контролировал все атаки на последних километрах. Мне оставалось лишь отспринтовать. Когда Дэн Мартин атаковал, я быстро сел ему на колесо, потому что знал, ему будет трудно меня обойти. А мне финиши такого рода отлично подходят.

  Мы должны продолжать гонку, фокусируясь на каждом из этапов по мере прохождения. Посмотрим, как будем чувствовать на Ла-Порте, очень крутом финишном подъёме.

  Реванш? Это не был реванш, всё, что я хотел – выиграть этап. О том, что произошло вчера, я предпочитаю не высказываться, потому что все могут посмотреть видео. Мы считаем себя победителями этапа, и выиграли его  честно».

 

  Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Сегодня мы отправили в отрыв Питера, а затем следили, как разворачивается гонка. На финальных километрах Ла-Молины был сильный встречный ветер, поэтому атаковать было трудно. Я был уверен, что смогу взять п обеду, поэтому и атаковал за 200 м до финиша, но Алехандро оказался очень силён. Я хотел повторить победу прошлого года, и хотя мне это не удалось, я уверен, что на этой неделе ещё будут возможности».

 

  Дмитрий Конышев, спортивный директор команды Katusha-Alpecin: «Ильнур на этом трудном горном этапе снова показал свою хорошую форму, финишировал в группе фаворитов. Последние метры подъёма Ла-Молина больше подходят гонщику типа Вальверде. Мы на пути к первой большой цели Ильнура – Джиро д’Италия.

  Вчера в командной гонке на время нам не повезло. Почти у всех гонщиков команды были проблемы с желудком, и пока мы не выяснили, в чём причина. Сегодня был вынужден сойти Тьягу Мачаду. Роберт Кизерловски и Анхель Висиозо тоже в плохом состоянии. Будем строить планы на один день и идти день за днём. Не могу сказать, кто выйдет на старт завтра».

 

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

 Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Ощущения хорошие, этап прошёл относительно спокойно. Подъём Ла-Молина не слишком выматывающий, но на многих участках был встречный ветер, поэтому комфортнее было сидеть на колесе. В финале я попытался спринтовать, но знал, что это будет для меня сложно. К тому же последние километры гонки ехали спокойно, что позволило взрывным гонщикам отдышаться и проехать быстрее меня. Команда, как всегда, работала очень хорошо, всё время были рядом со мной».

 

 

Результаты 3-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Дэн Мартин Альберто Контадор Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya многодневная гонка гонка Мирового тура Мировой Тур UCI

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Комментарии

  • ktilp-12
    Алексей Луценко – бронзовый пр ... (2)
    ktilp-12-Фото

     Молодец, Алексей! Ждем продолжений. Удачи и больших побед.

  • VeloVelo
    Результаты Дварс дор Фландерен ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Классная классика получилась. И Красивая победа. Рад за Ива. Заслужил!
    ФилЖилу Уважение за эту гонку!
    Лёша дотерпел, Мужчина! Удачи в сезоне Луценко!



    Штыбар и Терпстра еще своё возьмут.
    Сегодня квики как команда были Лучшими. 



    Дверки Браво! 

  • VeloVelo
    Результаты Дварс дор Фландерен ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Слава, так два квика и работали. А Луцу и Дарбе нечем было крыть сегодня.
    Парни просто слились.

  • EL-Fenomeno
    Результаты Дварс дор Фландерен ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жаль что не ФилЖил, но репетиция перед Е3 и Фландрией удалась, хотя там будут совсем другие расклады

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кто как не Конта первым из генеральщиков начал (точнее хотел начать) "проверку паспортов", но удержался (точнее отложил сие дело на поСледующие этапы).

    Мне очень понравился тот Ж.Пантано. Хороший и надёжный грэгари для Альберто, пригодится ещё не раз, а в будущем даже может стать в ряды лучшихъ грэгари среди всезх таких которые и капитану здорово помогают, ну и для себя что-то да и зацепят на горном этапе.

    а Алекс на все дисквы ответил по спортивному - взял победу на этапе, на котором его чуть ли не фаворитом №1 и ставили.

    Цитата: velodoctor
    Фигня, скай надо запретить такие поезда привозить горные на гонки. Ни какой интриги.

    Вот вам и репетиция что будет (что ожидает нас) на ТдФ. Разве что Томас заболеет, а Пулс и Кири сойдут еще до больших гор.

  • Zhanzhak
    Алексей Луценко – бронзовый пр ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Молодец! Поздравляю, Алексей! А то Евгений да Евгений. Кто видел тот поймет. В целом гонка интересная была. Жаль только что параллельно две гонки

    шли, неудобно было переключать и переключаться. 

  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (8)
    velodoctor-Фото

    Де Гент готовится к 5 этапу, не иначе.popcorm 

  • evgeny1330
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (8)
    evgeny1330-Фото

    Сегодня на финише была классическая картина- "Бодался теленок с дубом". В роли дуба- Вальверде.

  • Danny
    Команда Movistar оштрафована в ... (13)
    Danny-Фото

    Это, типа, заградотряд)))

  • igorfoto71
    Роан Деннис, Тибо Пино, Петер ... (1)
    igorfoto71-Фото

    Надо было справа объезжать acute

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4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
5 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
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7 Энао С. (Col) (SKY) 607
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 598
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