Алехандро Вальверде, Дэн Мартин, Альберто Контадор и Дмитрий Конышев о 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

101-я победа Алехандро Вальверде

Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) одержал 101-ю победу в своей карьере, выиграв первый из горных этапов Вуэльты Каталонии-2017. 3-й этап с финишем в подъём 1-й категории Ла-Молина (высота 1700м, протяженность 12,2 км, средний градиент - 4,7%, максимальный - 15%) решился на последнем километре. 36-летний испанский гонщик команды Movistar спринтовал за 300 м до финиша, опередив ирландского гонщика команды Quick Step Floors Дэна Мартина.

Российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин замкнул на этапе пятёрку сильнейших. Альберто Контадор (Trek-Segafredo), Роман Барде (AG2R La Mondiale), Герант Томас (Sky), Тиджей Ван Гардерен (BMC) финишировали в одной группе через 3 секунды после победителя этапа.

Победа на этапе и 10-секундная бонификация позволили Алехандро Вальверде улучшить ситуацию в общем зачёте после того, как вся команда Movistar была оштрафована на 1 минуту за нарушение правил во время командной гонки. Испанский гонщик команды Movistar поднялся с 15-й на 4-ю позицию в общем зачёте. Лидером генеральной классификации стал Тиджей Ван Гардерен (BMC).

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Алехандро Вальверде: «До того, как уехал отрыв дня, шли на очень высокой скорости. Последние 50 км тоже были очень тяжёлыми, гонщики Sky усложнили гонку, когда начали задавать мощный темп в финале. Но команда отлично меня защищала, Солер контролировал все атаки на последних километрах. Мне оставалось лишь отспринтовать. Когда Дэн Мартин атаковал, я быстро сел ему на колесо, потому что знал, ему будет трудно меня обойти. А мне финиши такого рода отлично подходят.

Мы должны продолжать гонку, фокусируясь на каждом из этапов по мере прохождения. Посмотрим, как будем чувствовать на Ла-Порте, очень крутом финишном подъёме.

Реванш? Это не был реванш, всё, что я хотел – выиграть этап. О том, что произошло вчера, я предпочитаю не высказываться, потому что все могут посмотреть видео. Мы считаем себя победителями этапа, и выиграли его честно».

Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Сегодня мы отправили в отрыв Питера, а затем следили, как разворачивается гонка. На финальных километрах Ла-Молины был сильный встречный ветер, поэтому атаковать было трудно. Я был уверен, что смогу взять п обеду, поэтому и атаковал за 200 м до финиша, но Алехандро оказался очень силён. Я хотел повторить победу прошлого года, и хотя мне это не удалось, я уверен, что на этой неделе ещё будут возможности».

Дмитрий Конышев, спортивный директор команды Katusha-Alpecin: «Ильнур на этом трудном горном этапе снова показал свою хорошую форму, финишировал в группе фаворитов. Последние метры подъёма Ла-Молина больше подходят гонщику типа Вальверде. Мы на пути к первой большой цели Ильнура – Джиро д’Италия.

Вчера в командной гонке на время нам не повезло. Почти у всех гонщиков команды были проблемы с желудком, и пока мы не выяснили, в чём причина. Сегодня был вынужден сойти Тьягу Мачаду. Роберт Кизерловски и Анхель Висиозо тоже в плохом состоянии. Будем строить планы на один день и идти день за днём. Не могу сказать, кто выйдет на старт завтра».

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Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Ощущения хорошие, этап прошёл относительно спокойно. Подъём Ла-Молина не слишком выматывающий, но на многих участках был встречный ветер, поэтому комфортнее было сидеть на колесе. В финале я попытался спринтовать, но знал, что это будет для меня сложно. К тому же последние километры гонки ехали спокойно, что позволило взрывным гонщикам отдышаться и проехать быстрее меня. Команда, как всегда, работала очень хорошо, всё время были рядом со мной».