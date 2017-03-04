Руй Кошта – победитель Тура Абу-Даби-2017

Руй Кошта приносит своей команде UAE Emirates первую победу на гонке Мирового тура

30-летний португальский гонщик Руй Кошта принёс своей команде первую победу на многодневной гонке Мирового тура, выиграв Тур Абу-Даби-2017. Эта победа очень важна для команды UAE Team Emirates, так как одержана на домашней для команды гонке.

Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

Руй Кошта: «Под дождём проходить круги по гоночной трассе было очень сложно. Но команда до конца отработала великолепно. Победа на Туре Абу-Даби важна не только со спортивной точки зрения. Я не так много разговаривал с президентом команды шейхом Матаром Сухаилем, он был очень и очень счастлив. Победа важна для страны, она увеличит популярность велоспорта, особенно для детей. Если кто-то видит гонщика команды своей страны, побеждающего в гонке, это вдохновит детей сесть на велосипед.

Я в хорошей форме, надеюсь, никаких проблем до старта Тиррено-Адриатико не будет. После победы здесь поеду на итальянскую гонку ещё более сфокусированным. Тиррено-Адриатико – совсем другая гонка, там будет командная разделка и индивидуальная гонка на время. Этот фактор может повлиять на мои результаты.

Моё преимущество в том, что сейчас я в отличной форме. С самого старта сезона чувствовал себя прекрасно и смог показать результаты.

На данный момент у меня в ногах немного больше гонок, чем у других претендентов на общий зачёт, приехавших на Тур Абу-Даби, для многих эта гонка была первой. До Тиррено осталось не так много времени, так что я удержу форму. Не могу сказать, что буду фаворитом, посмотрю, как пойдёт гонка день за днём.

Я собираюсь впервые проехать Джиро д’Италия, поэтому не очень хорошо знаю итальянские горы. Если нога пойдёт, цели могут поменяться. Не хочу говорить, что буду бороться за генеральную классификацию, знаю только, что нацелен на финальную неделю Джиро д’Италия».