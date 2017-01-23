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Руй Кошта, Бауке Моллема и Винченцо Нибали о 5-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

Руй Кошта приносит команде UAE Abu Dhabi первую победу, Бауке Моллема надевает майку лидера Тура Сан-Хуан-2017

 

 

  Руй Кошта (Rui Costa) принёс своей команде UAE Abu Dhabi первую победу, выиграв королевский 5-й этап Тура Сан-Хуан-2017. 30-летний португальский гонщик в последний раз одерживал победы в 2015. Его лучшим результатом в прошлом году стал подиум Льеж-Бастонь-Льеж и 2-е место на 9-м этапе Тур де Франс-2016 до Андорры Аркалис. И вот на своей первой в этом сезоне гонке Руй Кошта «размочил»  сухой счёт на аргентинском Альто Колорадо. Эта победа очень важна для его команды UAE Abu Dhabi (бывшей Lampre-Merida), которую удалось спасти в последний момент после ухода китайского спонсора.

 

Руй Кошта приносит команде UAE Abu Dhabi первую победу, Бауке Моллема надевает майку лидера Тура Сан-Хуан-2017

 Photo © Bettini Photo

 

  Подъём к Альто де Колорадо – единственный на Туре Сан-Хуан-2017. Его протяжённость 15 км, средний градиент 4,4%, однако, гонщики поднимались на высоту 2600 м у подножия Анд. Решающие атаки из существенно проредившейся группы начались незадолго до финиша. Но финальный рывок Руя Кошты позволил ему обогнать уехавших ранее соперников.

 

  Руй Кошта атаковал и обошёл на финише колумбийского гонщика команды Androni Giocattoli – Sidermec Родольфо Торреса и аргентинского гонщика команды Agrupacion Virgen De Fatima Рикардо Эскуэлу.

 

  30-летний голландский гонщик команды Trek-Segafredo Бауке Моллема (Bauke Mollema) финишировал 5-м, через 12 секунд после Руя Кошты, что позволило ему перехватить майку лидера у литовского гонщика команды Bahrain-Merida Рамунаса Навардаускаса.

 

  40-летний испанский гонщик команды Medellin – Inder Оскар Севилья (Oscar Sevilla) финишировал 4-м и поднялся на 2-ю позицию в общем зачёте. Родольфо Торрес (Androni Giocattoli – Sidermec) замыкает тройку лидеров генеральной классификации.

 

  Капитан команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), являвшийся одним из претендентов на борьбу за общий зачёт в Туре Сан-Хуан, финишировал на 5-м этапе 10-м, а в общем зачёте занимает 8-е место.

 

 

Руй Кошта о 5-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 

 Photo © Tim de Waele/TDWSport.com

 

  «Я считаю, что заслужил эту победу, потому что шёл к ней очень долго. В прошлом году я боролся каждый день, но финишировал 2-м или 3-м. Победа – это совсем другое. И то, что я смог победить в самом начале сезона, меня успокоило. В первый день в горах ты совершенно не знаешь, насколько сильны соперники, и как поедешь сам, тоже не знаешь.

 

  Самым сложным была высота, недостаток кислорода, что сделало финальные километры очень тяжёлыми. Вершина на высоте 2500 м – это настоящий тест для ног.

 

  Я чувствовал, что могу показать хороший результат, в конце начались атаки, но я отвечал на них. Потом на финальных километрах стало ясно, что я – сильнейший в группе».

 

 

Бауке Моллема о 5-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 

Руй Кошта, Бауке Моллема и Винченцо Нибали о 5-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 Photo ©Bettiniphoto

 

  «Подъём не был крутым, трудность создавала высота. Скорость была очень высокой, поэтому и атаковали мало. За 600 м до финиша я выдохся. Попо (Ярослав Попович, спортивный директор) из технички сказал мне, что Нибали и Навардаускас выпали, но я всё ещё немного опасался, что не смогу больше продавить, в таком состоянии можно было запросто потерять секунд 20-30. Но, к счастью, на финише я уступил Рую Коште всего 12 секунд. Хорошо, что у меня в запасе было время, которое я выиграл в разделке.

 

  Команда проделала огромную работу. Они помогали преследовать первые отрывы, куда уехали 20 гонщиков, затем Маттиас Брендле уехал со вторым отрывом, что для нас было идеально. На этапе было жарко и ветрено, ребята всю гонку подвозили мне бачки.

 

  Весь этап ехали на высокой скорости. На старте особенного ветра не было, но потом он усилился, а  команды Quick Step и Bahrain-Merida взвинтили скорость. Поэтому второй отрыв догнали очень быстро.

 

  На двух следующих этапах нам надо быть внимательными, следить, кто уезжает в отрывы. Будет жарко, а благодаря ветру у отрыва всегда есть шансы. Нам надо быть готовыми».

 

 

Винченцо Нибали о 5-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 

 Photo ©Bettiniphoto

 

  «Я не готов на 100%, но для января это нормально. На большей части подъёма чувствовал себя довольно хорошо, но за 2 км до финиша не смог удерживать скорость. Другие ребята, гонщики из Южной Америки, были сильнее. Но всё в порядке, я не в идеальной форме, однако, я этого ожидал. То же самое было в прошлом году на Туре Сан-Луиса, когда я был в хорошей форме, но недостаточной, чтобы побеждать в январе».

 

  Паоло Слонго, тренер команды Bahrain-Merida: «Он много работал дома, потом тренировался с командой в Хорватии, затем была презентация в Бахрейне, где много поработать не удалось. В Лугано было очень холодно, а потом мы приехали сюда и пришлось переключаться на жару. Сейчас Нибали в хорошей форме, и ему полезно проехать гонку. Если бы здесь он был сильнее, в перспективе Джиро д’Италия это было бы не слишком хорошо. А сейчас мы продолжаем двигаться по плану».

 

 

Результаты 5-го этапа Тура Сан-Хуан-2017

 

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Теги к статье: Руй Кошта Rui Costa UAE Abu Dhabi Бауке Моллема Bauke Mollema Trek-Segafredo Винченцо Нибали Тур Сан-Хуан Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan многодневная гонка

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Комментарии

  • Sm1T
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 5 (8)
    Sm1T-Фото

    щелкнул очком по попе

     

    чиво. простите?:)

  • Sm1T
    Лицензии континентальных велок ... (1)
    Sm1T-Фото

    о ну нормас :)

  • motte
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 5 (8)
    motte-Фото
    Дружище, никто и не говорил то, что он будет единоличным лидером трека...посмотрите его старты на этот сезон....только тдф и все гоночные дни как раз подготовка именно к туру, за исключением ПН, которую он брал и впрошлом году его Томас щелкнул очком по попе, да и Тим Велленс помог Тому, отобрав сек у Контадора, да не только он помог...а ПН одна из его любимейших гонок, правда не так часто он ее посещал.
    Всем и вся он говорит что только ТдФ и ничего кроме ТдФ...посмотрим, если Фрума задача клепать тдф столько, сколько сможет и ничего кроме тура, а Кинтана после Джиро, хотя индеец хитер, может и Джиро покатить как покатится и основной упор сделать на тдф...короче все жутко закручено и это в кайф нам!
  • velodoctor
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 5 (8)
    velodoctor-Фото

    Очень жаль что контадор пришел именно в трек, где молема мог бы быть лидером на тдф. Мне не очевидно например, что конта сильнее сейчас и должен капитанить. 

  • VeloVelo
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 5 (8)
    VeloVelo-Фото
    Моллема в Маечке это Здорово! Поддерживаю! )
  • VeloVelo
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Ты Напиши, а народ подтянется )

  • VeloVelo
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (20)
    VeloVelo-Фото
    Юра, давай уже разродись. Девять месяцев как никак )
    Напиши уже! ! ! Ради всего велоспорта!
  • motte
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 5 (8)
    motte-Фото

    Николай!
    Без обид...давайте "посмотреть", весь сезон впереди еще и , честно скажу, буду следить за работой Бахрейна более, чем за Трек-Сегафредо...
    ЗЫ о треке вспоминаю, когда пью кофе от Сегафредо, да Альберто там с его "парой" гонок в сезоне всего то-:)

    А вот сдается мне, мое личное мнение, что Бахрейн будет жечь в этом сезоне

    И...и конечно же, весенние классики...за Сагана и его дуэлью с ГВА.

  • Cyrill
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 5 (8)
    Cyrill-Фото
    Извините, что влез... У Вас есть сомнения, что Порт будет заметен в этом сезоне, или у вас есть сомнения, что Поццовиво будет развозящим в этом сезоне??? Это по поводу результатов ТДА...
  • marketbk
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 5 (8)
    marketbk-Фото

    Цитата: motte
    А где Нибали?
    Он же был в лидирующей группе?
     
    ЗЫ Моллемв в маечке....отличное начало сезона!
    Посмотрел финишируюших...Нибали 10м , 57 сек в минусе от Кошты и 45 сек в минусе от Моллему, который пришел пятым в 12 сек от Кошты
    Если что, то Моллема взял Аргентину.....
    И, одно НО...а ведь в первых 15ти в генерале трое из Бахрейна вместе с Костей...и это отличный показатель и в командном зачете они третьи....все впереди у Бахрейна..."жара на подоконнике" от Бахрейна будет в этом сезоне! 

     

    Михаил с чего такое заявление? Это всего-навсего "Тур Водокачки", проходящий в январе, по меркам профиков. Вы же не говорили после ТДА (Австралия) ,Что жара буде от астралийцев.

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