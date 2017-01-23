Руй Кошта, Бауке Моллема и Винченцо Нибали о 5-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

Руй Кошта приносит команде UAE Abu Dhabi первую победу, Бауке Моллема надевает майку лидера Тура Сан-Хуан-2017

Руй Кошта (Rui Costa) принёс своей команде UAE Abu Dhabi первую победу, выиграв королевский 5-й этап Тура Сан-Хуан-2017. 30-летний португальский гонщик в последний раз одерживал победы в 2015. Его лучшим результатом в прошлом году стал подиум Льеж-Бастонь-Льеж и 2-е место на 9-м этапе Тур де Франс-2016 до Андорры Аркалис. И вот на своей первой в этом сезоне гонке Руй Кошта «размочил» сухой счёт на аргентинском Альто Колорадо. Эта победа очень важна для его команды UAE Abu Dhabi (бывшей Lampre-Merida), которую удалось спасти в последний момент после ухода китайского спонсора.

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Подъём к Альто де Колорадо – единственный на Туре Сан-Хуан-2017. Его протяжённость 15 км, средний градиент 4,4%, однако, гонщики поднимались на высоту 2600 м у подножия Анд. Решающие атаки из существенно проредившейся группы начались незадолго до финиша. Но финальный рывок Руя Кошты позволил ему обогнать уехавших ранее соперников.

Руй Кошта атаковал и обошёл на финише колумбийского гонщика команды Androni Giocattoli – Sidermec Родольфо Торреса и аргентинского гонщика команды Agrupacion Virgen De Fatima Рикардо Эскуэлу.

30-летний голландский гонщик команды Trek-Segafredo Бауке Моллема (Bauke Mollema) финишировал 5-м, через 12 секунд после Руя Кошты, что позволило ему перехватить майку лидера у литовского гонщика команды Bahrain-Merida Рамунаса Навардаускаса.

40-летний испанский гонщик команды Medellin – Inder Оскар Севилья (Oscar Sevilla) финишировал 4-м и поднялся на 2-ю позицию в общем зачёте. Родольфо Торрес (Androni Giocattoli – Sidermec) замыкает тройку лидеров генеральной классификации.

Капитан команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), являвшийся одним из претендентов на борьбу за общий зачёт в Туре Сан-Хуан, финишировал на 5-м этапе 10-м, а в общем зачёте занимает 8-е место.

Руй Кошта о 5-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

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«Я считаю, что заслужил эту победу, потому что шёл к ней очень долго. В прошлом году я боролся каждый день, но финишировал 2-м или 3-м. Победа – это совсем другое. И то, что я смог победить в самом начале сезона, меня успокоило. В первый день в горах ты совершенно не знаешь, насколько сильны соперники, и как поедешь сам, тоже не знаешь.

Самым сложным была высота, недостаток кислорода, что сделало финальные километры очень тяжёлыми. Вершина на высоте 2500 м – это настоящий тест для ног.

Я чувствовал, что могу показать хороший результат, в конце начались атаки, но я отвечал на них. Потом на финальных километрах стало ясно, что я – сильнейший в группе».

Бауке Моллема о 5-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

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«Подъём не был крутым, трудность создавала высота. Скорость была очень высокой, поэтому и атаковали мало. За 600 м до финиша я выдохся. Попо (Ярослав Попович, спортивный директор) из технички сказал мне, что Нибали и Навардаускас выпали, но я всё ещё немного опасался, что не смогу больше продавить, в таком состоянии можно было запросто потерять секунд 20-30. Но, к счастью, на финише я уступил Рую Коште всего 12 секунд. Хорошо, что у меня в запасе было время, которое я выиграл в разделке.

Команда проделала огромную работу. Они помогали преследовать первые отрывы, куда уехали 20 гонщиков, затем Маттиас Брендле уехал со вторым отрывом, что для нас было идеально. На этапе было жарко и ветрено, ребята всю гонку подвозили мне бачки.

Весь этап ехали на высокой скорости. На старте особенного ветра не было, но потом он усилился, а команды Quick Step и Bahrain-Merida взвинтили скорость. Поэтому второй отрыв догнали очень быстро.

На двух следующих этапах нам надо быть внимательными, следить, кто уезжает в отрывы. Будет жарко, а благодаря ветру у отрыва всегда есть шансы. Нам надо быть готовыми».

Винченцо Нибали о 5-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

Photo ©Bettiniphoto

«Я не готов на 100%, но для января это нормально. На большей части подъёма чувствовал себя довольно хорошо, но за 2 км до финиша не смог удерживать скорость. Другие ребята, гонщики из Южной Америки, были сильнее. Но всё в порядке, я не в идеальной форме, однако, я этого ожидал. То же самое было в прошлом году на Туре Сан-Луиса, когда я был в хорошей форме, но недостаточной, чтобы побеждать в январе».

Паоло Слонго, тренер команды Bahrain-Merida: «Он много работал дома, потом тренировался с командой в Хорватии, затем была презентация в Бахрейне, где много поработать не удалось. В Лугано было очень холодно, а потом мы приехали сюда и пришлось переключаться на жару. Сейчас Нибали в хорошей форме, и ему полезно проехать гонку. Если бы здесь он был сильнее, в перспективе Джиро д’Италия это было бы не слишком хорошо. А сейчас мы продолжаем двигаться по плану».