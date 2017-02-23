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Руй Кошта и Ильнур Закарин о 3-м этапе Тура Абу-Даби-2017

Руй Кошта, Ильнур Закарин и Дмитрий Конышев о королевском 3-м этапе Тура Абу-Даби-2017

 

  Руй Кошта (Rui Costa), гонщик команды Объединённых Арабских Эмиратов  UAE Abu Dhabi одержал победу на королевском этапе Тура Абу-Даби-2017. Руй Кошта и российский гонщик команды Katusha-Alpecin атаковали из пелотона за 6 км до финиша и разыграли этап между собой. На вершине подъёма Джебель-Хафит Кошта опередил Ильнура Закарина, взяв победу на этапе и красную майку лидера генеральной классификации.

 

Руй Кошта и Ильнур Закарин о 3-м этапе Тура Абу-Даби-2017Руй Кошта и Ильнур Закарин о 3-м этапе Тура Абу-Даби-2017Руй Кошта и Ильнур Закарин о 3-м этапе Тура Абу-Даби-2017Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

 

  Руй Кошта (UAE Abu Dhabi): «Нам было очень важно взять победу, или, по крайней мере, показать здесь хороший результат. Было трудно, потому что среди участников много сильных гонщиков, и сам этап был сложным из-за сильного ветра и пары попыток других команд порвать гонку. Movistar начали проходить подъём очень быстро, а я в это время боролся за позиции позади, мне пришлось выходить из глубины пелотона, на что потратил много сил.

 

  Я атаковал только для того, чтобы посмотреть, как пойдёт нога, и кто поедет со мной. Но нога пошла отлично, Закарин поехал со мной. На последних двух километрах мне удалось сберечь немного энергии.

 

  Момент моей атаки был необычным, потому что я ускорился, когда находился позади, а в это время все очень мощно начали проходить подъём. После атаки я даже не знал, ведёт ли кто-нибудь преследование, но всё-таки решил продолжать. И эта стратегия оказалась верной. Я хорошо работал с Закариным, потому что мы понимали, как сильны гонщики позади нас. Это сотрудничество было ключевым.

 

  Мне было важно одержать здесь победу ради спонсора. В Омане я уже хорошо выступил, но здесь показать результат было ещё важнее, потому что мы в Объединённых Арабских Эмиратах. Спонсор хотел видеть сильную команду, мы приехали сюда с хорошими спринтерами и горняками на этот этап. Мы хотели ярко выступить, и я рад, что нам это удалось».

 

Руй Кошта и Ильнур Закарин о 3-м этапе Тура Абу-Даби-2017Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

 

  Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin): «Гонка прошла очень хорошо, я чувствовал себя отлично, и доволен результатом. Я много тренировался на Тейде, и этот результат – итог моей работы».

 

  Дмитрий Конышев, спортивный директор Katusha-Alpecin: «Этап пройден хорошо, в борьбе с Коштой, который едет гонку в стране, являющейся домом для его команды. Я уже доволен подготовкой Ильнура. Этот результат показывает, что последние несколько недель он очень хорошо работал на Тенерифе. В этом году мы работали немного интенсивнее и чуть по-другому, чем в прошлом году. Мне нравится его стиль. Не забывайте, что его цели сезона ещё впереди. На Джиро д’Италия мы будем бороться не с Руем Коштой, а с другими соперниками, многих из которых он сегодня оставил позади».

 

 

Результаты 3-го этапа Тура Абу-Даби-2017

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Теги к статье: Руй Кошта Ильнур Закарин Тур Абу-Даби Abu Dhabi Tour гонка Мирового тура

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Комментарии

  • velodoctor
    Результаты Омлоп Хет Ниусблад- ... (23)
    velodoctor-Фото
    Наш Слава Кузнецов сошел на этой гонке в самом начале. Пока даже не говорят почему.
  • jerzyk
    Результаты Омлоп Хет Ниусблад- ... (23)
    jerzyk-Фото

    Уже никто не болеет за Катюшу?
    Заметил в протоколе, что лучший из Катюши был 57-м. Перед ним в списке четверо из Астаны. ?????? Как там трансферная политика и прочее у катюши? Никто не комментирует. Или это уже не наши? Как бы за Закарина - да, а за остальных - нет? Кстати, видел Кристофа с Боненом во время завала, а в протоколе его нет, даже среди сошедших?

  • Anton73
    Новый инцидент с дисковыми тор ... (22)
    Anton73-Фото

    Цитата: KUZMACHOK
    Не люблю ошибки такие...

    Вы, вообще, о чём? Я тоже не люблю ошибки и уважаю правила русского языка...

  • KUZMACHOK
    Новый инцидент с дисковыми тор ... (22)
    KUZMACHOK-Фото

    Почему раскарячится? Не на фэт-байках же ехали...



    Конечно, РАСКАРЯЧИТЬСЯ. Не люблю ошибки такие....

  • EL-Fenomeno
    Грег Ван Авермат: «Победа на О ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Последние 30 км. раскатали/разделили на трех, так сказать) и даже на сантиметр не подпустили преследователей.
    Олимпийский чемпион начинает по чемпионски, но я уверен он отдал бы эту победу взамен виктории на королевской Фландрии...будем ждать)

  • Александра
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (31)
    Александра-Фото

    Цитата: marketbk
    что при определенных условиях...

    Это разговор на тему "если бы да кабы". В данных (определенных) условиях Кошта был первый, следовательно, лучший.

    Ильнур - второй, тоже молодец.

  • EL-Fenomeno
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (31)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ильнур молодец, Кошта тем более, но я бы отметил Дюмолина. 3-е место и итоговый подиум ("бронзовая" медлаь) фактически обеспечен.

    Завтра жду финишной зарубы между Киттелем и Кавэндишем (с верой в победу британца)

    Цитата: Адриен
    Сложилось впечатление, что у бигов - Кинтаны, Контадора, Нибали, Ару - была своя, отдельная "война". Больше старались пасти друг друга,  а не преследовать убежавших.

    Первая репетиция будущих баталий на гранд-турах

  • EL-Fenomeno
    Результаты Омлоп Хет Ниусблад- ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    ПОДИУМная тройка то что надо. Понятно что большинство было и будет за Сагана, но черт возьми, любой из трех достоин победы. Саган отыграет(ся) на "большой" Фландрии, хотя будет ООчень интересно посмотреть если дуэль между ГВА и ПС повторится и там, ну а елси к ним примкнет ещё и Ванмарке (а вдруг?) это будет втройне замечательно.
    P.S.

    Слова Сагана после гонки (дословно и предельно ясно): "I didn't have the legs to beat Van Avermaet"


    Кстати, Евроспорт гонку показывали LIVE ? Ибо я её только в 9 вечера смотрел в повторе

  • velodoctor
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (31)
    velodoctor-Фото
    Я понял ваши сообщения, но я не согласен с ними. Уезжать надо было на 11% и держать темп до финиша в случае Зака. Но для такого надо быть Фрумом.
  • marketbk
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (31)
    marketbk-Фото
    Ага, и давайте будем идти по пути меньшего сопротивления? Вы видно так и не поняли все мои сообщения до этого. Смысл их в том, что при определенных условиях Закарин может мог бы быть и первым!
    Ух! Как трудно общаться с такими людьми)))

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