Руй Кошта и Ильнур Закарин о 3-м этапе Тура Абу-Даби-2017

Руй Кошта, Ильнур Закарин и Дмитрий Конышев о королевском 3-м этапе Тура Абу-Даби-2017

Руй Кошта (Rui Costa), гонщик команды Объединённых Арабских Эмиратов UAE Abu Dhabi одержал победу на королевском этапе Тура Абу-Даби-2017. Руй Кошта и российский гонщик команды Katusha-Alpecin атаковали из пелотона за 6 км до финиша и разыграли этап между собой. На вершине подъёма Джебель-Хафит Кошта опередил Ильнура Закарина, взяв победу на этапе и красную майку лидера генеральной классификации.

Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

Руй Кошта (UAE Abu Dhabi): «Нам было очень важно взять победу, или, по крайней мере, показать здесь хороший результат. Было трудно, потому что среди участников много сильных гонщиков, и сам этап был сложным из-за сильного ветра и пары попыток других команд порвать гонку. Movistar начали проходить подъём очень быстро, а я в это время боролся за позиции позади, мне пришлось выходить из глубины пелотона, на что потратил много сил.

Я атаковал только для того, чтобы посмотреть, как пойдёт нога, и кто поедет со мной. Но нога пошла отлично, Закарин поехал со мной. На последних двух километрах мне удалось сберечь немного энергии.

Момент моей атаки был необычным, потому что я ускорился, когда находился позади, а в это время все очень мощно начали проходить подъём. После атаки я даже не знал, ведёт ли кто-нибудь преследование, но всё-таки решил продолжать. И эта стратегия оказалась верной. Я хорошо работал с Закариным, потому что мы понимали, как сильны гонщики позади нас. Это сотрудничество было ключевым.

Мне было важно одержать здесь победу ради спонсора. В Омане я уже хорошо выступил, но здесь показать результат было ещё важнее, потому что мы в Объединённых Арабских Эмиратах. Спонсор хотел видеть сильную команду, мы приехали сюда с хорошими спринтерами и горняками на этот этап. Мы хотели ярко выступить, и я рад, что нам это удалось».

Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin): «Гонка прошла очень хорошо, я чувствовал себя отлично, и доволен результатом. Я много тренировался на Тейде, и этот результат – итог моей работы».

Дмитрий Конышев, спортивный директор Katusha-Alpecin: «Этап пройден хорошо, в борьбе с Коштой, который едет гонку в стране, являющейся домом для его команды. Я уже доволен подготовкой Ильнура. Этот результат показывает, что последние несколько недель он очень хорошо работал на Тенерифе. В этом году мы работали немного интенсивнее и чуть по-другому, чем в прошлом году. Мне нравится его стиль. Не забывайте, что его цели сезона ещё впереди. На Джиро д’Италия мы будем бороться не с Руем Коштой, а с другими соперниками, многих из которых он сегодня оставил позади».