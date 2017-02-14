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Джонатан Рестрепо и Патрик Конрад – призёры Вуэльты Мурсии-2017

Джонатан Рестрепо и Патрик Конрад - призёры Вуэльты Мурсии-2017

 

 

  22-летний колумбийский гонщик команды Katusha-Alpecin Джонатан Рестрепо (Jhonatan Restrepo) и 25-летний австрийский гонщик команды BORA – hansgrohe Патрик Конрад (Patrick Konrad) стали призёрами классики Вуэльта Мурсии-2017. Пелотон не смог догнать атаковавшего за 70 км до финиша Алехандро Вальверде (Movistar), когда испанский гонщик пересекал финиш, группа из 30 человек только начинала проходить последний километр дистанции. Гонщики команд Katusha-Alpecin и BORA- hansgrohe задали высокую скорость, вывозя на позиции своих спринтеров, в итоге Джонатан Рестрепо опередил Патрика Конрада.

 

 

Джонатан Рестрепо и Патрик Конрад – призёры Вуэльты Мурсии-2017

 

Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

 

 

Джонатан Рестрепо о Вуэльте Мурсии-2017

 

  «Гонка была тяжёлой из-за ветра, что делало командную работу ещё важнее. Вальверде атаковал очень рано, на подъёме, за 5 км до вершины. Но он выступает в своей собственной лиге. Усидеть за ним было невозможно.

   На последних 30 километрах наша команда делала всё, чтобы догнать Вальверде. Но когда стало ясно, что нам это не удастся, все начали готовиться к спринту. Наш спринтер Баптист устал в финале и поэтому помогал развозить меня. Спасибо моим товарищам по команде, я счастлив, что финишировал первым после Вальверде».

 

 

Патрик Конрад о Вуэльте Мурсии-2017

 

 

  «Когда Вальверде атаковал, пелотон рассыпался на группы. В числе первых преследователей с 8 ребятами уехал Эму (Эмануэль Бухманн), я же был во второй группе чуть дальше с четырьмя гонщиками. Затем все снова перегруппировались, к нам вернулся Сильвио (Silvio Herklotz). Они оба в итоге отлично поработали на меня. Я просто упустил второе место, но очень доволен своим выступлением, особенно учитывая, что я приехал на эту гонку прямо из тренировочного лагеря. И сегодня ноги были немного уставшими».

 

 

Результаты Вуэльты Мурсии-2017

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Теги к статье: Джонатан Рестрепо Патрик Конрад BORA – hansgrohe Katusha-Alpecin Вуэльта Мурсии

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14 - 19 февраля 2017

Tour of Oman

15 - 19 февраля 2017

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

15 - 19 февраля 2017

Volta ao Algarve


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Комментарии

  • Eufemiano Fuentes
    Алехандро Вальверде - победите ... (3)
    Eufemiano Fuentes-Фото
    Разнообразный колёсник)))


    P.S.Состав пелотона на гонке конечно...а ж перекрестили его на дорожку...
  • Hammill
    Алехандро Вальверде - победите ... (3)
    Hammill-Фото

    хейтеры Вальва, утверждающие, что он колёсник - получите и распишитесь.)

    у человека победы в самых разнообразных стилях.

  • FETCH
    Алехандро Вальверде - победите ... (3)
    FETCH-Фото

    Вава- КРАСАВЕЦ

  • RS
    Вуэльта Мурсии-2017 (4)
    RS-Фото

    газпромовцы так низко... Это их уровень реальный или к джиро неспеша готовятся... :-)

  • velodoctor
    Вуэльта Мурсии-2017 (4)
    velodoctor-Фото

    Там кто-то еще из катюши мог быть высоко, сидел на колесе у рестрепо и не пускал к нему никого. Я так и не нашел трансляцию. Многие сайты где раньше были трансляции работают в пол силы.

  • tim147
    Вуэльта Мурсии-2017 (4)
    tim147-Фото

    Где еще не побеждать  (кстати в 5-й раз) мурсианцу как не на родной земле! Вообще-то гонка в последние годы потеряла престиж, хоть и 1.1 категории,  но в копилку побед сгодится - как никак у Алехандро это уже 99-я победа в карьере и с нетерпением жду юбилейную, сотую!. 

  • Vadik22
    Вуэльта Мурсии-2017 (4)
    Vadik22-Фото

    Этот колумбиец довольно хорош

  • Viyatich
    Йохан Брюнель: «В 1999 году ба ... (13)
    Viyatich-Фото

    Это какая-то медийная история, а-ля тиньков (уровень аргументации почему то это напомнил https://www.youtube.com/watch?v=CrEEz-WePok ). Олег тоже чего-нибудь брякнет, все дружно обсуждают, а бизнес цветет и развивается.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Том Боонен отвечает на вопросы ... (1)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    В тот день я чувствовал себя невероятно, помешать мне было почти невозможно. Я ехал так, как хотел.

     

    вот потому Том Великий.

    я бы эти слова заставлял молодых велогонщиков заучивать наизусть.

    вот как надо быть готовым.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Йохан Брюнель: «В 1999 году ба ... (13)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    я думаю мы еще много узнаем тайн о победах великих гонщиковю

    и еще больше не узнаем.

    а надо просто любить велоспорт.не себя в велоспорте,а велоспорт в себе.

    чего я Грегу и желаю.

    да и всем нам.

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1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

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