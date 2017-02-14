Джонатан Рестрепо и Патрик Конрад - призёры Вуэльты Мурсии-2017

22-летний колумбийский гонщик команды Katusha-Alpecin Джонатан Рестрепо (Jhonatan Restrepo) и 25-летний австрийский гонщик команды BORA – hansgrohe Патрик Конрад (Patrick Konrad) стали призёрами классики Вуэльта Мурсии-2017. Пелотон не смог догнать атаковавшего за 70 км до финиша Алехандро Вальверде (Movistar), когда испанский гонщик пересекал финиш, группа из 30 человек только начинала проходить последний километр дистанции. Гонщики команд Katusha-Alpecin и BORA- hansgrohe задали высокую скорость, вывозя на позиции своих спринтеров, в итоге Джонатан Рестрепо опередил Патрика Конрада.

Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

Джонатан Рестрепо о Вуэльте Мурсии-2017

«Гонка была тяжёлой из-за ветра, что делало командную работу ещё важнее. Вальверде атаковал очень рано, на подъёме, за 5 км до вершины. Но он выступает в своей собственной лиге. Усидеть за ним было невозможно.

На последних 30 километрах наша команда делала всё, чтобы догнать Вальверде. Но когда стало ясно, что нам это не удастся, все начали готовиться к спринту. Наш спринтер Баптист устал в финале и поэтому помогал развозить меня. Спасибо моим товарищам по команде, я счастлив, что финишировал первым после Вальверде».

Патрик Конрад о Вуэльте Мурсии-2017

«Когда Вальверде атаковал, пелотон рассыпался на группы. В числе первых преследователей с 8 ребятами уехал Эму (Эмануэль Бухманн), я же был во второй группе чуть дальше с четырьмя гонщиками. Затем все снова перегруппировались, к нам вернулся Сильвио (Silvio Herklotz). Они оба в итоге отлично поработали на меня. Я просто упустил второе место, но очень доволен своим выступлением, особенно учитывая, что я приехал на эту гонку прямо из тренировочного лагеря. И сегодня ноги были немного уставшими».