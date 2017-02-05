Марсель Киттель – двукратный победитель Тура Дубая

Марсель Киттель выигрывает финальный этап и побеждает в общем зачёте Тура Дубая-2017

Второй год подряд немецкий гонщик команды Quick Step Floors Марсель Киттель (Marcel Kittel) побеждает в общем зачёте Тура Дубая. В 4-м выпуске гонки Киттель одержал победу на трёх из четырёх этапов.

На финальном, 5-м этапе Тура Дубая-2017 проблемы с цепью помешали последнему из развозящих Фабио Сабатини довезти своего капитана как можно ближе к финишной черте. За 400 м до финиша Марсель Киттель начал спринт и опередил Элиа Вивиани (Sky) и Риккардо Минали (Astana).

В общем зачёте Марсель Киттель опередил голландского гонщика команды LottoNL-Jumbo Дилана Груневегена и немецкого гонщика команды Trek-Segafredo Джона Дегенкольба.

Победа 28-летнего немецкого спринтера в генеральной классификации Тура Дубая-2017 стала 10-й по счёте победой гонщиков Quick Step Floors в этом сезоне. Следующей гонкой Марселя Киттеля будет Тур Абу-Даби, который пройдёт с 23 по 26 февраля.

Марсель Киттель выигрывает финальный этап и побеждает в общем зачёте Тура Дубая-2017

Марсель Киттель выигрывает финальный этап и побеждает в общем зачёте Тура Дубая-2017

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Марсель Киттель о победе на Туре Дубая-2017

Марсель Киттель выигрывает финальный этап и побеждает в общем зачёте Тура Дубая-2017

Марсель Киттель выигрывает финальный этап и побеждает в общем зачёте Тура Дубая-2017

Марсель Киттель выигрывает финальный этап и побеждает в общем зачёте Тура Дубая-2017

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

«Сегодня был короткий и быстрый этап, мы старались контролировать его с самого старта. Благодаря отличной работе ребят всё прошло как планировали, снимаю шляпу перед ними. На финальном километре у Фабио слетела цепь, но, к счастью, я уже находился на хорошей позиции и завершил победой фантастическую для нашей команды неделю. Мы наслаждались этой гонкой.

Я невероятно горжусь тем, чего достиг – второй год подряд победа на Туре Дубая и моя 75-я победа в карьере. Горжусь тем, как сильна наша команда. Эта гонка была моей целью, но я не думал, что смогу так хорошо на ней выступить. Команда прекрасно отработала, приятно начать сезон победой.

Я запомню эту гонку со всеми её взлётами и падениями. Во многих аспектах она была для меня и команды положительной. Отмена 4-го этапа никого не порадовала, но это решение было разумным, его приняли все.

Перед стартом Тура Дубая мы нацеливались взять победы и проверить нашу форму. Результат показал, что зимняя подготовка прошла хорошо. Здесь присутствовали лучшие спринтеры мира, было нелегко, но наша команда очень сильна. Победы дают нам больше уверенности перед следующими гонками. Наша команда здесь доминировала, я счастлив, что завоевал эту синюю майку, которая отлично сочетается с нашей формой. И я горжусь товарищами по команде, тем, что мы достигли в гонке».