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Марсель Киттель – двукратный победитель Тура Дубая

Марсель Киттель выигрывает финальный этап и побеждает в общем зачёте Тура Дубая-2017

 

 

  Второй год подряд немецкий гонщик команды Quick Step Floors Марсель Киттель (Marcel Kittel) побеждает в общем зачёте Тура Дубая. В 4-м выпуске гонки Киттель одержал победу на трёх из четырёх этапов.

 

  На финальном, 5-м этапе Тура Дубая-2017 проблемы с цепью помешали последнему из развозящих Фабио Сабатини довезти своего капитана как можно ближе к финишной черте. За 400 м до финиша Марсель Киттель начал спринт и опередил Элиа Вивиани (Sky) и Риккардо Минали (Astana).

 В общем зачёте Марсель Киттель опередил голландского гонщика команды LottoNL-Jumbo Дилана Груневегена и немецкого гонщика команды Trek-Segafredo Джона Дегенкольба.

 

  Победа 28-летнего немецкого спринтера в генеральной классификации Тура Дубая-2017 стала 10-й по счёте победой гонщиков Quick Step Floors в этом сезоне. Следующей гонкой Марселя Киттеля будет Тур Абу-Даби, который пройдёт с 23 по 26 февраля.

 

 

Марсель Киттель выигрывает финальный этап и побеждает в общем зачёте Тура Дубая-2017Марсель Киттель выигрывает финальный этап и побеждает в общем зачёте Тура Дубая-2017

 Марсель Киттель выигрывает финальный этап и побеждает в общем зачёте Тура Дубая-2017Марсель Киттель выигрывает финальный этап и побеждает в общем зачёте Тура Дубая-2017

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

Марсель Киттель о победе на Туре Дубая-2017

 

Марсель Киттель выигрывает финальный этап и побеждает в общем зачёте Тура Дубая-2017Марсель Киттель выигрывает финальный этап и побеждает в общем зачёте Тура Дубая-2017

Марсель Киттель выигрывает финальный этап и побеждает в общем зачёте Тура Дубая-2017Марсель Киттель выигрывает финальный этап и побеждает в общем зачёте Тура Дубая-2017

Марсель Киттель выигрывает финальный этап и побеждает в общем зачёте Тура Дубая-2017Марсель Киттель выигрывает финальный этап и побеждает в общем зачёте Тура Дубая-2017

 PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

 

  «Сегодня был короткий и быстрый этап, мы старались контролировать его с самого старта. Благодаря отличной работе ребят всё прошло как планировали, снимаю шляпу перед ними. На финальном километре у Фабио слетела цепь, но, к счастью, я уже находился на хорошей позиции и завершил победой фантастическую для нашей команды неделю. Мы наслаждались этой гонкой.

 

 Я невероятно горжусь тем, чего достиг – второй год подряд победа на Туре Дубая и моя 75-я победа в карьере. Горжусь тем, как сильна наша команда. Эта гонка была моей целью, но я не думал, что смогу так хорошо на ней выступить. Команда прекрасно отработала, приятно начать сезон победой.

 

  Я запомню эту гонку со всеми её взлётами и падениями. Во многих аспектах она была для меня и команды положительной. Отмена 4-го этапа никого не порадовала, но это решение было разумным, его приняли все.

 

  Перед стартом Тура Дубая мы нацеливались взять победы и проверить нашу форму. Результат показал, что зимняя подготовка прошла хорошо. Здесь присутствовали лучшие спринтеры мира, было нелегко, но наша команда очень сильна. Победы дают нам больше уверенности перед следующими гонками. Наша команда здесь доминировала, я счастлив, что завоевал эту синюю майку, которая отлично сочетается с нашей формой. И я горжусь товарищами по команде, тем, что мы достигли в гонке».

 

 

Результаты 5-го этапа Тура Дубая-2017

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Теги к статье: Марсель Киттелль Marcel Kittel Quick-Step Floors Тур Дубая Dubai Tour многодневная гонка

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Dubai Tour

1 - 5 февраля 2017

Herald Sun Tour

1 - 5 февраля 2017

Volta a la Comunitat Valenciana

1 - 5 февраля 2017

Etoile de Besseges

14 - 19 февраля 2017

Tour of Oman

15 - 19 февраля 2017

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

15 - 19 февраля 2017

Volta ao Algarve


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Комментарии

  • velodoctor
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (5)
    velodoctor-Фото

    Как приятно снова гонки видеть popcorm Но показ так себе, да и борьба была не особо ожесточенная судя по всему. 

  • Rokka
    Тур Дубая-2017. Этап 5 (4)
    Rokka-Фото
    Радует новобранец Миналли у Астаны. С каждым этапом все выше место!
  • motte
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (5)
    motte-Фото

    Все впереди, Николай....верим и ждем-:)
    Отличных выходных!
    ЗЫ если Найро так и пойдет, то на что рассчитывать Нибали на юбилейной Джиро....остается молить Небеса, дабы 4й ГТ взять...как и три предыдущие-:)

    Ха...Томас идет капитаном от Ская....кто то написал :Хей Ланда, и что ты получил, подписав себя в Скае?

    Забавно....

  • marketbk
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (5)
    marketbk-Фото

    Цитата: motte
    Есть такое дело....но "неудачник" прошлой Джиро Стивен порадова....видимо парень настроен конкретно взять реванш за  прошлый год и это радует

     

    Да пока настрой не особо виден, с учетом того, что его сокомандник и раздельщик заехал на 13 сек быстрей.

  • motte
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (5)
    motte-Фото

    Есть такое дело....но "неудачник" прошлой Джиро Стивен порадова....видимо парень настроен конкретно взять реванш за  прошлый год и это радует

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (5)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    красиво выиграл.в пол ноги,не напрягаясь.

     

    очень порадовал очередной перл Сережи)

     

    в кустах бродят какие то зверушки,наверное это волки.

  • ungvar
    Тур Дубая-2017. Этап 5 (4)
    ungvar-Фото

    Когда переплюнул всех конкурентов.

  • Андрон
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (22)
    Андрон-Фото

      А если депутатам Рады (кстати, законодателям) можно бить друг друга по мордасам, то почему согражданам не делать так же?

      Вот и налицо последствия воспитания.

  • Anton73
    Тур Дубая-2017. Этап 5 (4)
    Anton73-Фото
    И велосипед у него с дисковыми тормозами...
  • milanza
    Тур Дубая-2017. Этап 5 (4)
    milanza-Фото

    Когда он в форме, ему нет равных

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