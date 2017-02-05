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Марсель Киттель – победитель 1-го этапа Тура Дубая-2017

Марсель Киттель побеждает на 1-м этапе Тура Дубая-2017 и надевает майку лидера

 

  Марсель Киттель (Marcel Kittel) начал сезон с победы, выиграв спринт на 1-м этапе Тура Дубая-2017. 28-летний немецкий гонщик команды Quick-Step Floors, ставший победителем Тура Дубая в прошлом году, вновь надел майку лидера, опередив в общем спринте на острове Пальма Джумейра голландского гонщика Дилана Груневегена (Dylan Groenewegen) из команды  Lotto NL – Jumbo и британского гонщика команды Dimension Data Марка Кэвендиша (Mark Cavendish).

 

Марсель Киттель – победитель 1-го этапа Тура Дубая-2017

 

Марсель Киттель – победитель 1-го этапа Тура Дубая-2017

 

Марсель Киттель – победитель 1-го этапа Тура Дубая-2017

 

Марсель Киттель – победитель 1-го этапа Тура Дубая-2017

   PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

 

 Спринтерский поезд команды  Quick-Step Floors выстроился за 2 км до финиша, Маттео Трентин и Фабио Сабатини вывезли Марселя Киттеля на идеальную позицию за 200 м до финиша, помогая ему завоевать шестую в карьере победу на этапе Тура Дубая.

 

  Как и его товарищ по команде Том Боонен, выигравший этап на Туре Сан-Хуан, Марсель Киттель одержал победу на велосипеде с дисковыми тормозами.

 

 

Марсель Киттель о 1-м этапе Тура Дубая-2017

 

 

Марсель Киттель – победитель 1-го этапа Тура Дубая-2017

 

Марсель Киттель – победитель 1-го этапа Тура Дубая-2017

 

Марсель Киттель – победитель 1-го этапа Тура Дубая-2017

  PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

 

  «Я очень рад. В последние несколько дней уже чувствовал, что в нахожусь в форме и был уверен в силах команды. Я счастлив, что стартовал в сезоне с победы, как и в прошлом году. Было сложно выбрать нужный момент для спринта, потому что здесь много сильных соперников. Наша команда всё время держалась на хороших позициях, не в самой голове пелотона. После того, как проехали последнюю круговую развязку, мы постарались сразу вернуть свои построения и поехали на полной скорости. Всё отлично получилось. Эта победа даёт уверенность всей команде.

 

  Конечно, по сравнению с прошлым годом, у меня добавился год опыта работы с командой. Когда я пришёл в команду, Тур Дубая в прошлом году был для меня как чемпионат мира, где мне хотелось доказать команде, на что я способен. Теперь же я всех знаю, конечно, ребят я знал и раньше, но в этот год мы сработались как товарищи по команде, разделили удачные и неудачные моменты.

 

  Это первая гонка в новом сезоне. И даже будучи одной из крупнейших команд пелотона, мы не были уверены в победе, но отработали на высшем уровне.

 

  Марку Кэвендишу не повезло, (за 4 км до финиша у него был прокол), но мы ещё много раз в этом году будем бороться друг с другом.

 

  Генеральная классификация всё ещё является целью, и теперь,  после победы на этапе, ещё больше, но посмотрим, как пройдёт этап до озера Хатта. Общий зачёт может быть проигран из-за одной секунды, в победе нельзя быть уверенным даже перед стартом финального этапа».

 

 

Марсель Киттель о дисковых тормозах

 

Марсель Киттель – победитель 1-го этапа Тура Дубая-2017

 Марсель Киттель – победитель 1-го этапа Тура Дубая-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  «Многие гонщики подходили ко мне сегодня и спрашивали о дисковых тормозах, им было интересно, какие ощущения, когда используешь их в гонке, и говорили мне своё мнение, не всегда со мной соглашаясь. Вообще, странный вопрос о тормозах, потому что обычно все знают про них, так как катаются на маунтинбайках.

  Хотя, конечно, на шоссейном велосипеде и в гонке на высоких скоростях – это немного другое. Некоторые ребята говорят, что не понимают, почему мы должны переходить на дисковые тормоза. Но, думаю, я сделал правильный выбор, и рад, что буду их использовать в этом сезоне.

Пока могу сказать не так много, потому что сегодня мне достаточно везло, и не пришлось их часто использовать, особенно в финале».

 

Результаты 1-го этапа Тура Дубая-2017

 

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Теги к статье: Марсель Киттелль Marcel Kittel Quick-Step Floors Тур Дубая Dubai Tour многодневная гонка

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Комментарии

  • Александра
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (17)
    Александра-Фото

    Интересно, а есть ли техническая возможность сделать прозрачный велосипед? Это я спрашиваю в качестве безнадежного гуманитария.))

  • Александра
    Gazprom – RusVelo отправляет с ... (2)
    Александра-Фото

    Поехали!

  • Velolive-Team
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (17)
    Velolive-Team-Фото
    672, "вычисляемые по новым правилам", выделено в тексте, жмем на ссылочку
  • rude_rider
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (17)
    rude_rider-Фото

    предлагаю резать все велики после каждого этапа у побидителей и тех кто заехал в первую десятку))))

    иначе не найти..мотор

     

    кароче  бред

     

    Админы а что за очки у Порта 672 аж..начала сезона и уже стока накатал..в прошлом году с такими очками уже сезон победители закрывали))

    или что вы другое посчитали

     

     

  • velodoctor
    Тур Дубая-2017. Этап 1 (2)
    velodoctor-Фото

    Лотто нет, альпецина нет, жаль. 

  • Andy K
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (17)
    Andy K-Фото

    Не очень понятно, в чем сложность проверки велосипеда? Рамы все сейчас карбоновые, т.е. рентгеном просвечиваются насквозь. Возьмите обычный интроскоп, по типу того, какие ставят в грузовых терминалах аэрпортов и просветите все заявленные на гонку велосипеды. Оборудование поместится в обычный трейлер (не самый большой). Нет же - давайте больше истерики! Мало допинга, там еще по поводу моторчиков надо крик устроить.

  • Андрон
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (17)
    Андрон-Фото

      Я так понимаю, надо взвешивать колеса, а не велосипед в сборе. Ограничение по правилам UCI около 6,8 кг. Давно уже есть технологическая возможность делать велосипеды гораздо легче. Берем облегченный вел, ставим колесо тяжелее, а на выходе - те же 6, 8 кг. В основном комплекте имеем колеса потяжелее, а на замену - колесо с начинкой.

      Может, просто ограничить вес колеса, но не в большую сторону, а в меньшую?

     

  • explosiveua
    Тур Дубая-2017. Этап 1 (2)
    explosiveua-Фото

    лолшто?! 
    а по программе (на сайте Евроспорта) начало в 13 (по Киеву)
    нае. ли =_=

  • Lex
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (17)
    Lex-Фото

    Вот-вот, время покажет. А пока: не пойман - не вор

  • Camel
    Тур Дубая-2017. Перед стартом (1)
    Camel-Фото

    Для полноты спринтерского состава не хватает, конечно, Грайпеля, Сагана и Гавирии.

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