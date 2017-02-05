 Марсель Киттель – победитель 1-го этапа Тура Дубая-2017

Марсель Киттель побеждает на 1-м этапе Тура Дубая-2017 и надевает майку лидера

Марсель Киттель (Marcel Kittel) начал сезон с победы, выиграв спринт на 1-м этапе Тура Дубая-2017. 28-летний немецкий гонщик команды Quick-Step Floors, ставший победителем Тура Дубая в прошлом году, вновь надел майку лидера, опередив в общем спринте на острове Пальма Джумейра голландского гонщика Дилана Груневегена (Dylan Groenewegen) из команды Lotto NL – Jumbo и британского гонщика команды Dimension Data Марка Кэвендиша (Mark Cavendish).

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

Спринтерский поезд команды Quick-Step Floors выстроился за 2 км до финиша, Маттео Трентин и Фабио Сабатини вывезли Марселя Киттеля на идеальную позицию за 200 м до финиша, помогая ему завоевать шестую в карьере победу на этапе Тура Дубая.

Как и его товарищ по команде Том Боонен, выигравший этап на Туре Сан-Хуан, Марсель Киттель одержал победу на велосипеде с дисковыми тормозами.

Марсель Киттель о 1-м этапе Тура Дубая-2017

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

«Я очень рад. В последние несколько дней уже чувствовал, что в нахожусь в форме и был уверен в силах команды. Я счастлив, что стартовал в сезоне с победы, как и в прошлом году. Было сложно выбрать нужный момент для спринта, потому что здесь много сильных соперников. Наша команда всё время держалась на хороших позициях, не в самой голове пелотона. После того, как проехали последнюю круговую развязку, мы постарались сразу вернуть свои построения и поехали на полной скорости. Всё отлично получилось. Эта победа даёт уверенность всей команде.

Конечно, по сравнению с прошлым годом, у меня добавился год опыта работы с командой. Когда я пришёл в команду, Тур Дубая в прошлом году был для меня как чемпионат мира, где мне хотелось доказать команде, на что я способен. Теперь же я всех знаю, конечно, ребят я знал и раньше, но в этот год мы сработались как товарищи по команде, разделили удачные и неудачные моменты.

Это первая гонка в новом сезоне. И даже будучи одной из крупнейших команд пелотона, мы не были уверены в победе, но отработали на высшем уровне.

Марку Кэвендишу не повезло, (за 4 км до финиша у него был прокол), но мы ещё много раз в этом году будем бороться друг с другом.

Генеральная классификация всё ещё является целью, и теперь, после победы на этапе, ещё больше, но посмотрим, как пройдёт этап до озера Хатта. Общий зачёт может быть проигран из-за одной секунды, в победе нельзя быть уверенным даже перед стартом финального этапа».

Марсель Киттель о дисковых тормозах

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

«Многие гонщики подходили ко мне сегодня и спрашивали о дисковых тормозах, им было интересно, какие ощущения, когда используешь их в гонке, и говорили мне своё мнение, не всегда со мной соглашаясь. Вообще, странный вопрос о тормозах, потому что обычно все знают про них, так как катаются на маунтинбайках.

Хотя, конечно, на шоссейном велосипеде и в гонке на высоких скоростях – это немного другое. Некоторые ребята говорят, что не понимают, почему мы должны переходить на дисковые тормоза. Но, думаю, я сделал правильный выбор, и рад, что буду их использовать в этом сезоне.

Пока могу сказать не так много, потому что сегодня мне достаточно везло, и не пришлось их часто использовать, особенно в финале».