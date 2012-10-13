Первая победа Джона Дегенкольба в команде Trek-Segafredo

Джон Дегенкольб побеждает в спринте на 3-м этапе Тура Дубая-2017, Марсель Киттель удерживает лидерство в общем зачёте

Джон Дегенкольб (John Degenkolb) одержал первую победу в качестве гонщика команды Trek-Segafredo. 28-летний немецкий гонщик, как и два года назад, выиграл этап под номером 3 Тура Дубая, однако, на этот раз взял победу в спринте, а не на этапе с финишем в подъём к озеру Хатта.

3-й этап Тура Дубая-2017 был осложнён сильными боковыми ветрами, разбившими пелотон на эшелоны. Однако, в итоге на этапе был разыгран общий спринт, где Джон Дегенкольб опередил Рейнхардта Янсе Ван Ренсбурга (Reinardt Janse Van Rensburg) из команды Dimension Data и Сонни Кольбрелли из Bahrain – Merida.

В генеральной классификации Джон Дегенкольб поднялся на третью строчку и теперь уступает лидеру Марселю Киттелю 10 секунд.

Соотечественник Джона Дегенкольба, гонщик команды Quick – Step Floors Марсель Киттель не стал бороться за победу. Он пояснил после финиша, что не смог сфокусироваться на спринте после инцидента с Андреем Гривко (Astana). Украинский гонщик, ударивший Киттеля по лицу во время этапа, был отстранён от участия в гонке согласно пункту правил «Акт насилия среди гонщиков», а также ему придётся заплатить штраф в 200 франков.

Джон Дегенкольб о 3-м этапе Тура Дубая-2017

«Думаю, этот этап был из разряда эпических, безумный. Весь день я шёл на пределе. На боковых ветрах я не сразу переложился в первую группу, но боролся, чтобы их догнать. В подобных гонках всегда присутствует психологическая игра.

Последние 2 км дистанции были очень трудными. Хотя нам пришлось перебираться вперёд из глубины, команда ехала спокойно, выжидая момент. Самым важным было держаться вместе и помогать друг другу.

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Я очень хотел принести моим товарищам по команде победу, и счастлив, что у меня получилось. Это большой знак, мотивирующий меня перед весенними классиками. Великолепно получать поддержку от товарищей по команде, для меня это самое главное, потому что гонки выигрываешь и в голове. Команда продолжала верить в меня, хотя после песчаной бури я чувствовал себя не слишком хорошо.

У нас был суперсильный развозящий поезд, я смог прыгнуть на колесо Кьеля Рейнена, потом, к счастью, я обошёл Ренсбурга на последних метрах. Всё было идеально рассчитано.

Я очень доволен своей формой, но она ещё далеко не на пике. Моя первая цель – Милан-Сан-Ремо. Завтра у нас снова будет шанс. Я выиграл на дамбе озера Хатта два года назад».

Марсель Киттель о 3-м этапе Тура Дубая-2017

«Я рад, что кроме пореза на лице, других травм нет. Андрей Гривко сделал выбор, но, неверный. Я, должно быть, не смог сосредоточиться на борьбе в спринте, но рад, что продолжаю лидировать в общем зачёте».