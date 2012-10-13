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Первая победа Джона Дегенкольба в команде Trek-Segafredo

 Джон Дегенкольб побеждает в спринте на 3-м этапе Тура Дубая-2017, Марсель Киттель удерживает лидерство в общем зачёте

 

  Джон Дегенкольб (John Degenkolb) одержал  первую победу в качестве гонщика команды Trek-Segafredo. 28-летний немецкий гонщик, как и два года назад, выиграл этап под номером 3 Тура Дубая, однако, на этот раз взял победу в спринте, а не на этапе с финишем в подъём к озеру Хатта.

 

  3-й этап Тура Дубая-2017 был осложнён сильными боковыми ветрами, разбившими пелотон на эшелоны. Однако, в итоге на этапе был разыгран общий спринт, где Джон Дегенкольб опередил Рейнхардта Янсе Ван Ренсбурга (Reinardt Janse Van Rensburg) из команды Dimension Data и Сонни Кольбрелли из Bahrain – Merida.

 

  В генеральной классификации Джон Дегенкольб поднялся на третью строчку и теперь уступает лидеру Марселю Киттелю 10 секунд.

 

  Соотечественник Джона Дегенкольба, гонщик команды Quick – Step Floors Марсель Киттель не стал бороться за победу. Он пояснил после финиша, что не смог сфокусироваться на спринте после инцидента с Андреем Гривко (Astana). Украинский гонщик, ударивший Киттеля по лицу во время этапа, был отстранён от участия в гонке согласно пункту правил «Акт насилия среди гонщиков», а также ему придётся заплатить штраф в 200 франков.

 

 

 

Джон Дегенкольб о 3-м этапе Тура Дубая-2017

 

  «Думаю, этот этап был из разряда эпических, безумный. Весь день я шёл на пределе. На боковых ветрах я не сразу переложился в первую группу, но боролся, чтобы их догнать. В подобных гонках всегда присутствует психологическая игра.

 

  Последние 2 км дистанции были очень трудными. Хотя нам пришлось перебираться вперёд из глубины,  команда ехала спокойно, выжидая момент. Самым важным было держаться вместе и помогать друг другу.

 

 

 

 

 PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

 

  Я очень хотел принести моим товарищам по команде победу, и счастлив, что у меня получилось. Это большой знак, мотивирующий меня перед весенними классиками. Великолепно получать поддержку от товарищей по команде, для меня это самое главное, потому что гонки выигрываешь и в голове. Команда продолжала верить в меня, хотя после песчаной бури я чувствовал себя не слишком хорошо.

 

 У нас был суперсильный развозящий поезд, я смог прыгнуть на колесо Кьеля Рейнена, потом, к счастью, я обошёл Ренсбурга на последних метрах. Всё было идеально рассчитано.

  Я очень доволен своей формой, но она ещё далеко не на пике. Моя первая цель – Милан-Сан-Ремо. Завтра у нас снова будет шанс. Я выиграл на дамбе озера Хатта два года назад».

 

 

Марсель Киттель о 3-м этапе Тура Дубая-2017

 

  «Я рад, что кроме пореза на лице, других травм нет. Андрей Гривко сделал выбор, но, неверный. Я, должно быть, не смог сосредоточиться на борьбе в спринте, но рад, что продолжаю лидировать в общем зачёте».

 

Результаты 3-го этапа Тура Дубая-2017

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Теги к статье: Джон Дегенкольб John Degenkolb Trek-Segafredo Тур Дубая Dubai Tour многодневная гонка велоспорт

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  1. DIM

    Вчера, 22:33 | Регистрация: 13.10.2012

    С почином!

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Комментарии

  • Адриен
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    Адриен-Фото

    Думаю, что если бы не было КРОВОПРОЛИТИЯ , то вряд ли дело дошло до снятия с гонки - один толкнул, другой ответил . Ну, а когда  весь фейс в крови , да еще у САМОГО Кителя - жесткое наказание неизбежно, неважно, что сам провоцировал ...

  • VeloVelo
    Сольная атака Тони Мартина при ... (1)
    VeloVelo-Фото

    За Тони радостно. За Кристофа тоже. За Катюшу-Альпецин - неа.

  • Адриен
    Тур Дубая-2017. Этап 3 (6)
    Адриен-Фото
    Парень учится. Давайте не будем слишком требовательны к начинающим. Ведь не Тур же Франс. Время покажет...
  • HastaManana
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    HastaManana-Фото

    Ну, причины и мотивы мне понятны. В любом случае, когда страсти поутихнут, зарвавшаяся звезда станет менее спесивой и более уважительной к соперникам. А Грифа многие в пелотоне похлопают по плечу в знак поддержки и понимания. Уверен в этом.

  • Адриен
    Андрей Гривко снят с Тура Дуба ... (24)
    Адриен-Фото

    Кто-то - условно - "за" Гривко, кто-то "против"... Конечно, с одной стороны, если гонщики вот так начнут раздавать оплеухи направо и налево - получится полный бардак, и с этим надо бороться. А вот с другой... Теперь и Китель, и другие в следующий раз наверняка поостерегутся запросто локтем-плечом отодвинуть Гривко, выбирая нужное место в пелетоне. Иногда УВАЖЕНИЯ надо добиваться и ценой снятия с соревнований...

  • viperws
    Андрей Гривко снят с Тура Дуба ... (24)
    viperws-Фото
    ну в следующий раз кто-нибудь подвинет Кителя плечом ненароком и съедет он в обрыв
  • Velolive-Team
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    Velolive-Team-Фото
    мы ссылаемся на ссылку, которая вела на английскую версию.
  • Roman Avdeev
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    Roman Avdeev-Фото
    Но вы то ссылаетесь на его страницу в фейсбуке, а там есть русский вариант, не в переводе. Сейчас то уж можно заменить перевод с английского на русский текст?
  • Roman Avdeev
    Андрей Гривко снят с Тура Дуба ... (24)
    Roman Avdeev-Фото
    Зачем переводили, он и на русском написал, так, к слову.
  • DIM
    Первая победа Джона Дегенкольб ... (1)
    DIM-Фото

    С почином!

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