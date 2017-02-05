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Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за сильного ветра

 

 

  В соответствии с Протоколом экстремальной погоды UCI организаторы Тура Дубая-2017 приняли решение отменить королевский 4-й этап. Это был единственный в гонке этап с финишем в подъём до Хатта Дам, горного курорта Хатта в центре Хаджарского массива гор в 115 км от Дубая. Причиной отмены этапа стал сильный ветер.

 

  Сначала, узнав об экстремальной погоде, организаторы пытались спасти этап, сократив дистанцию, но оставив финиш в подъём до озера Хатта. Как и планировалось, гонщики к 9 утра по местному времени были готовы выезжать. От Дубая до Хатты караван гонки два часа ехал с сопровождением нейтрализованную часть этапа,  чтобы участники могли увидеть, насколько сильна песчаная буря.

 

  Надежда, что условия в районе Хатты будут лучше, не оправдались. Ветер в районе горного курорта оказался ещё сильнее, чем в Дубае. Гонщики не выразили энтузиазма продолжать гонку.

 

  Мауро Веньи, директор компании RCS Sport, отвечающий за организацию Тура Дубая, провёл собрание с гонщиками и командами, где было принято решение об отмене этапа.

 

Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

 Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

 Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

 Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

 Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

 

Мауро Веньи об отмене королевского 4-го этапа Тура Дубая-2017

 

 

   «Ветер слишком сильный, чтобы можно было безопасно проводить гонку. Мы рисковали даже просто попытавшись. По прогнозу ожидалось ещё большее усиление ветра, до 65 км/ч. Было слишком рискованно, потому что порывы ветра могли привести к многочисленным падениям.

 

  Когда мы намечали убрать из маршрута отрезок дистанции, проходивший по открытой пустыне, мы надеялись, что холмы Хатта Дам прикроют гонку от ветра, что скалы уберегут от песчаной бури. Однако, ветер оказался настолько силён, что сдвигал автомобили.

 

  Никто не был против отмены этапа. Иногда мнения организаторов и гонщиков не совпадают, но в этом случае все понимали, что продолжать гонку слишком опасно».

 

 

Предложения изменить характер этапа Тура Дубая-2017 были отвергнуты

 

  Бернхард Айзель, немецкий гонщик команды Dimension Data, является одним из представителей Комитета велогонщиков при UCI. Он рассказал Cyclingnews, что Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo) предлагал вместо этапа с финишем в подъём провести небольшую разделку. Однако это предложение было отвергнуто Международным союзом велосипедистов.

 

  Мауро Веньи: «Невозможно радикально менять этап, потому что это изменит всю структуру гонки. Разделка накажет команды, которые приехали на гонку со специально подобранным спринтерским составом. Это было бы нечестно по отношению ко всем участникам».

 Вместо отменённого этапа Тура Дубая-2017 гонщики провели фотосессию в Хатта Дам. Впереди финальный спринтерский этап, проложенный по центру Дубая, маршрут, который соединит старый и новый город.

 

Марсель Киттель (Quick-Step Floors) выйдет на старт в майке лидера.

 

Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

 Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

 Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

 Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

 Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

 Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

 Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

 Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

 Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

 Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

 Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

 Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

 Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

 Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

 

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Тур Дубая Dubai Tour многодневная гонка Мауро Веньи

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Комментарии

  • DIM
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (19)
    DIM-Фото

    Смешно читать пассажи про "правильного пацанчика" Гривко и "опущенного" Киттеля.

    Это профессиональный спорт высшего уровня, а не кипиш на зоне!

  • serg80050
    Андрей Гривко снят с Тура Дуба ... (32)
    serg80050-Фото

    Интересно, какие были бы комменты ... если бы Киттель Гривко глаз подбил бы??? ... даже "за дело" бы ...

     

     

  • bob.velo17
    Андрей Гривко снят с Тура Дуба ... (32)
    bob.velo17-Фото

    Правильно Андрей сделал зря извенялся .Много эти спринтеры позволяют .Пусть знает свое место

  • APXEOLOG
    Андрей Гривко снят с Тура Дуба ... (32)
    APXEOLOG-Фото

    https://twitter.com/marcelkittel/status/827142340603179008

     

    а вот это уже вообще не по мужски... Андрюху наказали по делу, но уважение он не потерял!

  • Bjoern
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (19)
    Bjoern-Фото

    Вот теперь, всё более или менее понятно, лишь вызывает недоумение позиция адвоктов Гривко

  • Berdok
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (25)
    Berdok-Фото
    ну, в мотоциклиста тоже никто не верил
  • rude_rider
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (19)
    rude_rider-Фото
    чтоб понять надо быть в пелотоне..так что мимо
    а Марсель и так опустился..
  • voodoo724
    Сольная атака Тони Мартина при ... (2)
    voodoo724-Фото

    У меня обратное мнение. Что Кристофф, что Тони говорят с какой-то теплотой о команде, даже когда проиграли командную. Понятно, что возможно скоро команда вовсе станет Альпицин - что-то ещё. А Катюши возможно и не станет. Но тут дело не в российском флаге или патриотичности. Дело в команде и их победах. На мой взгляд, пока самое лучшее трансферное окно от Катюши-Альпицин за всю историю этой команды. При чём, и Катюши, и Альпицин в отдельности. А результаты уже вон стали приходить. Надеюсь такая ротация состава и наконец-то "чистка" русских велогонщиков будет мотивировать пятерых оставшихся на новые свершения. И надеюсь общее дело сплотит всех: "И стар, и млад". И очень важно, что Тони и Александр дают такие интервью, прежде всего для новой команды, которая ещё только приглядывается друг к другу.

  • EL-Fenomeno
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (19)
    EL-Fenomeno-Фото
    86 против 70 (это я про вес спортсменов). Это ведь что то и значит. Ну а то, что Марсел(ь) знатная шишка шоссейного велоспорта (а звёзд трогать не рекомендуется) это знают все. Неправы оба, да Гриф, наверное больше, но ещё раз почитайте высказывание немца и украинца. От первого так и прёт агрессией, недовольством и даже обиженным криком.
  • EL-Fenomeno
    Андрей Гривко снят с Тура Дуба ... (32)
    EL-Fenomeno-Фото
    Фига се, "отстранить на 6 месяцев", что это себе Киттель возомнил. И ничего наш Гривко не позорит, а то что немец не принял извинения ("золотая корова спринта") вот это если не позорит, так точно не красит спортсмена из Германии

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