 Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за ветра

Королевский 4-й этап Тура Дубая-2017 отменён из-за сильного ветра

В соответствии с Протоколом экстремальной погоды UCI организаторы Тура Дубая-2017 приняли решение отменить королевский 4-й этап. Это был единственный в гонке этап с финишем в подъём до Хатта Дам, горного курорта Хатта в центре Хаджарского массива гор в 115 км от Дубая. Причиной отмены этапа стал сильный ветер.

Сначала, узнав об экстремальной погоде, организаторы пытались спасти этап, сократив дистанцию, но оставив финиш в подъём до озера Хатта. Как и планировалось, гонщики к 9 утра по местному времени были готовы выезжать. От Дубая до Хатты караван гонки два часа ехал с сопровождением нейтрализованную часть этапа, чтобы участники могли увидеть, насколько сильна песчаная буря.

Надежда, что условия в районе Хатты будут лучше, не оправдались. Ветер в районе горного курорта оказался ещё сильнее, чем в Дубае. Гонщики не выразили энтузиазма продолжать гонку.

Мауро Веньи, директор компании RCS Sport, отвечающий за организацию Тура Дубая, провёл собрание с гонщиками и командами, где было принято решение об отмене этапа.

Мауро Веньи об отмене королевского 4-го этапа Тура Дубая-2017

«Ветер слишком сильный, чтобы можно было безопасно проводить гонку. Мы рисковали даже просто попытавшись. По прогнозу ожидалось ещё большее усиление ветра, до 65 км/ч. Было слишком рискованно, потому что порывы ветра могли привести к многочисленным падениям.

Когда мы намечали убрать из маршрута отрезок дистанции, проходивший по открытой пустыне, мы надеялись, что холмы Хатта Дам прикроют гонку от ветра, что скалы уберегут от песчаной бури. Однако, ветер оказался настолько силён, что сдвигал автомобили.

Никто не был против отмены этапа. Иногда мнения организаторов и гонщиков не совпадают, но в этом случае все понимали, что продолжать гонку слишком опасно».

Предложения изменить характер этапа Тура Дубая-2017 были отвергнуты

Бернхард Айзель, немецкий гонщик команды Dimension Data, является одним из представителей Комитета велогонщиков при UCI. Он рассказал Cyclingnews, что Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo) предлагал вместо этапа с финишем в подъём провести небольшую разделку. Однако это предложение было отвергнуто Международным союзом велосипедистов.

Мауро Веньи: «Невозможно радикально менять этап, потому что это изменит всю структуру гонки. Разделка накажет команды, которые приехали на гонку со специально подобранным спринтерским составом. Это было бы нечестно по отношению ко всем участникам».

Вместо отменённого этапа Тура Дубая-2017 гонщики провели фотосессию в Хатта Дам. Впереди финальный спринтерский этап, проложенный по центру Дубая, маршрут, который соединит старый и новый город.

Марсель Киттель (Quick-Step Floors) выйдет на старт в майке лидера.

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI