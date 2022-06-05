Джонатан Воутерс об охоте на таланты крупных велокоманд пелотона

Генеральный менеджер EF Education EasyPost Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters) руководит велокомандой с 2008 года. Первый успех на Гранд-туре команда, которая тогда называлась Garmin-Chipotle, пришёл на Джиро д’Италия, когда гонщики выиграли командную гонку на время, а Кристиан Ванде Вельде надел розовую майку лидера.

С тех пор у команды было много успехов, в числе главных из которых - победа общем зачёте Джиро д’Италия-2012, которую одержал Райдер Хешедаль (Ryder Hesjedal).

Джонатан Воутерс считает, что часто плодами работы более мелких команд, развивающих гонщиков, пользуются более финансово состоятельные крупные команды, перекупающие талантливых гонщиков.

Сам Джонатан Воутерс сожалеет, что не смог удержать 26-летнего колумбийского гонщика Даниэля Мартинеса (Daniel Felipe Martínez) и 24-летнего колумбийского гонщика Серхио Игиту (Sergio Higuita).

Мартинес после трёх сезонов в команде Воутерса перешёл в Ineos Grenadiers, а Игита также после трёх сезонов подписал контракт с командой Bora-hansgrohe.

В велоспорте можно запатентовать изобретение, но едва ли можно получить патент на систему работы в команде, а вот у клиентов банка Tinkoff появился шанс получить настоящий патент, дающий автору изобретение абсолютное право на его использование. Как именно получить такой патент, можно узнать в глоссарии на https://secrets.tinkoff.ru/glossarij/patent/.

Джонатан Воутерс поговорил о правилах трансферов и тактике команд в подкасте “Bobby and Jens”: «Все в поисках скрытых сокровищ. Все ищут следующего Тадея Погачара, который пришёл из небольшой страны, стабильно выступал в юниорах и андерах, но не хватал звёзд в этих категориях. Однако, сейчас он стал невероятным гонщиком. Люди больше сконцентрированы на этом, а не на уже выступающих талантах.

Если приглядеться, то по большей части самые продуктивные победители Тур де Франс за свою карьеру не меняли команды. Куда пришли, где выиграли первый Тур де Франс, там и выступали большую часть карьеры. Погачар пошёл по этому пути. Поэтому ключевым становится поиск таланта, когда он ещё себя не проявил, а потом его развивать. Этот путь намного сложнее, потому что, и вы знаете об этом не хуже меня, статистика говорит, что из пяти сильных юниоров или андеров четверо окажутся весьма посредственными, и только один сможет стать великим.

Мне было больно видеть, как Серхио Игита и Дани Мартинес, ребята, которых я нашёл, когда им было по двадцать, которых развивал по нашей программе, потерял, потому что мы не смогли в нужное время найти средства, чтобы их удержать.

Они ушли и одержали победы в крупных гонках. (Дани Мартинес, который в команде EF стал победителем Критериума Дофине-2020, перейдя в Ineos Grenadiers выиграл Тур Страны Басков-2022,а Серхио Игита принёс команде Bora-hansgrohe победу на Вуэльте Каталонии-2022).

Они не просто нашли талант. Наверняка Ineos получит от Дани гораздо больше, потому что я развивал его с первых шагов. А теперь Ineos получит дивиденды. Это тяжело, но такова реальность нашего спорта, который не похож на NFL.

Чем богаче команда, тем лучших гонщиков они могут приобретать. UAE Team Emirates может сохранить талант, потому что им нечего волноваться, что другая команда заплатит Погачару больше, ведь они всегда могут попросить денег и перебить это предложение. Верно? Крупные команды могут подписывать и уводить лучших гонщиков у более мелких команд. Это грубая игра. Нужно быть очень напористым».