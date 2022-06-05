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Джонатан Воутерс: «Больно видеть, когда таланты уходят из команды»

Джонатан Воутерс об охоте на таланты крупных велокоманд пелотона

 

 

Джонатан Воутерс: «Больно видеть, когда таланты уходят из команды»  Генеральный менеджер EF Education EasyPost Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters) руководит велокомандой с 2008 года. Первый успех на Гранд-туре команда, которая тогда называлась Garmin-Chipotle, пришёл на Джиро д’Италия, когда гонщики выиграли командную гонку на время, а Кристиан Ванде Вельде надел розовую майку лидера.

 

  С тех пор у команды было много успехов, в числе главных из которых - победа общем зачёте Джиро д’Италия-2012, которую одержал Райдер Хешедаль (Ryder Hesjedal).

 

  Джонатан Воутерс считает, что часто плодами работы более мелких команд, развивающих гонщиков, пользуются более финансово состоятельные крупные команды, перекупающие талантливых гонщиков.

 

  Сам Джонатан Воутерс сожалеет, что не смог удержать 26-летнего колумбийского гонщика Даниэля Мартинеса  (Daniel Felipe Martínez) и 24-летнего колумбийского гонщика Серхио Игиту (Sergio Higuita).

 

  Мартинес после трёх сезонов в команде Воутерса перешёл в Ineos Grenadiers, а Игита также после трёх сезонов подписал контракт с командой Bora-hansgrohe.

 

  В велоспорте можно запатентовать изобретение, но едва ли можно получить патент на систему работы в команде, а вот у клиентов банка Tinkoff появился шанс получить настоящий патент, дающий автору изобретение абсолютное право на его использование. Как именно получить такой патент, можно узнать в глоссарии на https://secrets.tinkoff.ru/glossarij/patent/.

 

  Джонатан Воутерс поговорил о правилах трансферов и тактике команд в подкасте “Bobby and Jens”: «Все в поисках скрытых сокровищ. Все ищут следующего Тадея Погачара, который пришёл из небольшой страны, стабильно выступал в юниорах и андерах, но не хватал звёзд в этих категориях. Однако, сейчас он стал невероятным гонщиком. Люди больше сконцентрированы на этом, а не на уже выступающих талантах.

 

  Если приглядеться, то по большей части самые продуктивные победители Тур де Франс за свою карьеру не меняли команды. Куда пришли, где выиграли первый Тур де Франс, там и выступали большую часть карьеры. Погачар пошёл по этому пути. Поэтому ключевым становится поиск таланта, когда он ещё себя не проявил, а потом его развивать. Этот путь намного сложнее, потому что, и вы знаете об этом не хуже меня, статистика  говорит, что из пяти сильных юниоров или андеров четверо окажутся весьма посредственными, и только один сможет стать великим.

 

  Мне было больно видеть, как Серхио Игита и Дани Мартинес, ребята, которых я нашёл, когда им было по двадцать, которых развивал по нашей программе, потерял, потому что мы не смогли в нужное время найти средства, чтобы их удержать.

 

  Они ушли и одержали победы в крупных гонках. (Дани Мартинес, который в команде EF стал победителем Критериума Дофине-2020, перейдя в Ineos Grenadiers выиграл Тур Страны Басков-2022,а Серхио Игита принёс команде Bora-hansgrohe победу на Вуэльте Каталонии-2022).

 

  Они не просто нашли талант. Наверняка Ineos получит от Дани гораздо больше, потому что я развивал его с первых шагов. А теперь Ineos получит дивиденды. Это тяжело, но такова реальность нашего спорта, который не похож на NFL.

 

  Чем богаче команда, тем лучших гонщиков они могут приобретать. UAE Team Emirates может сохранить талант, потому что им нечего волноваться, что другая команда заплатит Погачару больше, ведь они всегда могут попросить денег и перебить это предложение. Верно? Крупные команды могут подписывать и уводить лучших гонщиков у более мелких команд. Это грубая игра. Нужно быть очень напористым».

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Теги к статье: Джонатан Воутерс

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Комментарии

  • velodoctor
    Только три гонщика гарантирова ... (4)
    velodoctor-Фото

    Такие заявления только раздора могут добавить. 8 гонщиков на 5 мест. среди них 4 горняка, 2 полуспринтера, 2 универсала. 

  • atacama
    Только три гонщика гарантирова ... (4)
    atacama-Фото

    А бачки кто возить будет? Том не повезет....

     

  • Grif
    Кун Бауман: две победы на этап ... (2)
    Grif-Фото

    Подрезальщик.(

  • rude_rider
    Только три гонщика гарантирова ... (4)
    rude_rider-Фото
    Можно сбитого лётчика Тома добавить..пусть хотя бы катает их он отлично справляется ролью грегари..
  • Hammill
    Матье ван дер Пул не будет выс ... (5)
    Hammill-Фото
    "за кровушкой" в рамках велоспорта звучит весьма двусмысленно если что))
  • Hammill
    Вторая в карьере цикламеновая ... (2)
    Hammill-Фото
    ну и что, теперь тебе пряничек выдать? звучит, будто он из-за твоей веры великой выиграл.
  • close2you
    Только три гонщика гарантирова ... (4)
    close2you-Фото
    Смех конечно... назвал трех лидеров, остальные грегорить будут на них ведь ))
  • kwwk
    Mercan'Tour Classic Alpes-Mar ... (24)
    kwwk-Фото
    Я уже скучать начал по вам с Фрумычем.
  • EL-Fenomeno
    Вторая в карьере цикламеновая ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сильный спринтер и классная у него была команда на Джиро. Я говорил в превью перед ГТ:

    Цитата: EL-Fenomeno
    Мне кажется что если у этого француза не будет падений и травм, то скорей всего малью чикламино в Вероне примеряет на итоговом подиуме Арно Демар.

    Мне ответили:

    Цитата: Ice
    Демар в прошлом году был никаким, если и сейчас такой же, шансов будет мало.

    Я не поверил Айсу, но поВерил в Арно и Демар победил 3 раза, ну и взял маечку)) fra

  • Earl57
    Mercan'Tour Classic Alpes-Mar ... (24)
    Earl57-Фото
    Ну это поправимо. Леша выздоровел после травмы, Лопес должен тоже поправиться. Реальные проблемы у Астаны только с Москоном.
    А вот у Израиля проблемы серьезнее. У них больше половины гонщиков старше 30 лет и только пятеро моложе 26-ти. Какими бы не были именитыми гонщики, но если им 36-37 лет, то много они не навыигрывают.

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